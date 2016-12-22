DHA YURT BÜLTENİ-4

1)ŞEHİT BİNBAŞININ ANNESİ DEPREMDE ÖLMÜŞ

FIRAT Kalkanı operasyonu sırasında şehit olan Piyade Binbaşı Bülent Albayrak'ın, Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'nde yaşayan babasına acı haber verildi. Şehidin annesi 17 Ağustos Depremi'nde enkaz altında kalarak hayatını kaybederken, babası şehidin ailesinin bulunduğu Ankara'ya götürüldü.

Fırat Kalkanı Operasyonu sırasında şehit olan Piyade Binbaşı Bülent Albayrak'ın Gölcük Şirinköy Mahallesi'nde yaşayan babası Hasan Albayrak'a şehadet haberini Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş tarafından verildi. Oğlunun şehit olduğu haberi ile üzülen Hasan Albayrak rahatsızlanırken hazır bulunan 112 Acil ekibi müdahalede bulundu. Şehidin Bursa'da bulunan kız kardeşi Gamze Göktepe de Gölcük'e geldi. Şehidin annesi Suzan Albayrak'ın 17 Ağustos 1999 depreminde enkaz altında kalarak öldüğü, cenazesinin Bursa Orhangazi'de toprağa verildiği öğrenildi. Şehit haberini alan komşuları eve gelirken, eve Türk bayrakları asıldı. 1 çocuk babası şehidin ailesinin Ankara'da bulunması nedeniyle babası Hasan Albayrak ile kız kardeşi Gamze Göktepe üzerinde Türk Bayrağı bulunan Gölcük Belediyesi'ne ait araçla Ankara'ya götürüldü.

Görüntü Dökümü



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Gölcük'teki evden görüntü

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), ()







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2)SURİYE ŞEHİDİ ASTSUBAY 1.5 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında DEAŞ’ın düzenlediği intihar saldırısında şehit olan askerlerden 23 yaşındaki komando astsubay Göktan Özüpek'in Kırklareli'nde yaşayan ailesinin evine ateş düştü. Yaklaşık 1.5 ay önce evlendiği belirtilen Özüpek'in yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine büyük Türk bayrağı asıldı.



Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında El Bab'ta çıkan çatışmaların ardından DEAŞ’ın düzenlediği intihar saldırısında 14 asker şehit oldu. Şehit askerlerden komando astsubay Göktan Özüpek'in Kırklareli'de yaşayan ailesinin evine ateş düştü. Anne Sevim Özüpek oğlunun şehit olduğu haberini bugün 03.00 sıralarında askeri yetkililerden alarak gözyaşlarına boğuldu. Kırklareli Valisi Esengül Civelek, 55'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Mustafa Barut, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, şehit Özüpek'in ailesinin evine giderek başsağlığı dileğinde bulundu. Şehidin ailesinin oturduğu İstasyon Mahallesi'nde sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı.



Şehit Göktan Özüpek'in 1.5 ay önce Ankara'da hemşire olan Merve Özüpek ile evlendiği belirtildi. Şehidin babasının ise yaklaşık 13 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü



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-Şehidin evi



-Cadde ve sokaktan genel görüntü



-Vali ve beraberindekilerin gelişi



-Şehidin fotoğrafı



Haber-Kamera: Selçuk VURUCU/KIRKLARELİ,()-



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3)GAZİANTEP'TE KAR ESARETİ



TAG OTOYOLU KAZALAR VE DEVRİLEN TIR'LAR NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI



YÜZLERCE ARAÇLIK KONVOY OLUŞTU, VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI

GAZİANTEP'te dün başlayan ve hala devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışının etkisiyle meydana gelen kazalarda yüzlerce araç otoyolda mahsur kaldı.Dün başlayan kar halen devam ettiği için okulların tatil edildiği Gaziantep'te, gece saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu, trafik kazaları ve devrilen TIR'lar nedeniyle ulaşıma kapandı. Yüzlerce araçlık konvoyun oluştuğu yolda, binlerce kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlara, Gaziantep'ten yola çıkan AFAD ekipleri su ve gıda yardımı yaptı. Devrilen TIR'ların çekici ile yoldan kaldırılması sonrasında yol tekrar araç trafiğine açıldı.

Devam eden kar yağışı sebebiyle kent merkezinde çoğu araç trafiğe çıkamazken, vatandaşların toplu taşıma arazlarını tercih ettikleri görüldü. Yoğun kar yağışı sonrasında kayganlaşan yollarda çok sayıda maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazası da meydana geldi.

Ulaşımda yaşanan sıkıntının aşılması için Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile karayolları ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan ekipler tarafından açılan yollar ise yağış nedeniyle yeniden kapanırken, ulaşım bazı bölgelerde kontrollü olarak sağlanıyor.



Görüntü Dökümü



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-TAG OTOYOLUNDAN GÖRÜNTÜ(CEP TELEFONU KAMERASI



-MAHSUR KALAN ARAÇLARIN GÖRÜNTÜLERİ (CEP TELEFONU KAMERASI



- Karda mahsur kalan araçlar



- AFAD ekiplerinin mahsur kalan araçlara yardım götürmesi



- Gaziantep kent merkezinden kar yağışı



- Vatandaşların karda yürümeleri



- Karda fotoğaraf çekenler



- Ulaşımda yaşanan aksaklıklar



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÖZER -GAZİANTEP-)

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4)BUZ TAKABASI KIRILINCA GÖLETE DÜŞEN İKİ KARDEŞ ÖLDÜ

ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, avlanmaya gittikleri buz kaplı gölete düşen 21 yaşındaki Ahmet ile 19 yaşındaki Yılmaz Karakeçili kardeşler boğularak yaşamını yitirdi.



Olay, dün gece ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Kuytuca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede yaşayan Ahmet ve Yılmaz Karakeçili kardeşler, dün sabah yanlarına tüfeklerini alarak avlanmaya gitti. Ancak, geri dönmeyen ve kendilerine ulaşamayan yakınları, Karakeçili kardeşleri aramaya çıktı. Mahallenin kırsal bölgelerinde 2 kardeşi arayan yakınları, yüzeyi buz kaplı olan gölette tüfekleri görünce durumu jandarmaya bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekiplerinin çağırdığı iş makineleri ile kazılan gölette Ahmet ve Yılmaz Karakeçili kardeşlerin cesetlerine ulaşıldı. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Karakeçili kardeşlerin cesetleri otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Karakeçili kardeşleri avlanmaya çıkmasının ardından dönmeyince aramaya çıktıklarını anlatan mahalle sakinleri, gençlerin yüzeyindeki buz tabakasının kırılmasıyla gölete düştüğünü ve boğularak öldüklerinin tahmin edildiğini ifade etti.



Güvenlik güçlerinin 2 kardeşin ölümüyle ilgili soruşturması devam ediyor.



Görüntü Dökümü



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- Siverek Devlet Hastanesi



- Morg önünde bekleyenler



- Morg önündeki cenaze araçları



- Morgdan çıkarılan cenazeler



- Olayı anlatanlar



- Cenaze araçlarının çıkışı



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 265 MB

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5)DENİZLİ'NİN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

DENİZLİ'de kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Çameli İlçesi, bu sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Karayollarında ise kar yağışının olmadığı ancak buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli gitmeleri konusunda uyarılar yapıldı.



Denizli'nin en yüksek kesiminde bulunan Çameli İlçesi, bu sabah erken başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Sabah okula giderken karla karşılaşan çocuklar, kartopu oynayarak eğlendi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 3, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı. Kent merkezinde ise kar yağışı etkili olmadı. Karayollarında ise kar yağışının olmadığı ancak buzlanma tehlikesine karşı ekipler tuzlama çalışması yapıyor. Yollarda önlem alan trafik polisleri de sürücüleri buzlanmaya karşı uyarıda bulunarak dikkatli gitmeleri konusunda uyarıyor.

Görüntü Dökümü



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- Çameli ilçesinin sokaklarından görüntü



- Öğrenciler kartopu oynarken görüntü



- Sokaklardan görüntü



Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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6)SARIKAMIŞ’TA KAYAK SEZONU AÇILDI

KARS’ın Sarıkamış ilçesinde kayak sezonu açıldı.



Soğuk havanın etkili olmasına rağmen yüzlerce yerli ve yabancı turistin kayak yapmak için geldiği Sarıkamış’ta kayak açılışı yaşanan hain terör saldırıları nedeniyle sade olarak gerçekleştirildi. Vali Rahmi Doğan, kayak sezonu açılışı öncesi jandarma tarafından oluşturulan standı da gezerek, kayak severlerin güvenliği için alınan tedbirleri de yerinde gördü. Sarıkamış'ta güvenlik, hizmet adına her şeyin tam donanımlı düşünüldüğünü ve hizmete sunulduğunu kaydeden Rahmi Doğan, sezonun tüm ülkemize ve kayak severlere hayırlı olması temennisinde bulundu. Kayak sezonunun açılışı için planlanan eğlence törenleri terör eylemleri nedeniyle iptal edilirken, kayak sezonunun açılışı Rahmi Doğan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdinç Dolu, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman tarafından yapıldı. Kayak merkezinde incelemede bulunan Vali Rahmi Doğan, kayak yaptı. Sezonunun açılması turizmcilerin, bölge halkının ve kayak severlerin yüzünü güldürdü.

Görüntü Dökümü



-Kayak merkezinden genel detay görüntüler



-Protokolün kayak yapması



-Vali Doğan'ın jandarma standını incelemesi



-Vali Doğan ile röp.



-Vatandaşlarla röp.



Haber-Kamera: KARS, ()

ÇEKİM NOTU: Kaset DV. 331 MB – 5 DK 4 SN -

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7)FETÖ TUTUKLUSU GENEL SEKRETERE ÇİFTE MÜEBBET İSTENİYOR

MERSİN'de 11'i tutuklu 32 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davası sanıklarından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve eski vali yardımcısı Haluk Tunçsu hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.



Cumhuriyet Savcısı Talip Akgedik tarafından hazırlanan ve 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede halen tutuklu olan eski genel sekreter Tunçsu hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma' iddiasıyla dava açıldı.



FETÖ faaliyetleri kapsamında, Büyükşehir Belediyesi'ne Genel Sekreter olarak yerleştirildiği vurgulanan Haluk Tunçsu'nun FETÖ terör örgütünün darbe girişimi akşamı kendisini sözde Mersin Sıkıyönetim Komutanı ilan eden eski Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan ile irtibatlı olduğu, zaman zaman Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ziyaret adı altında bir araya geldikleri belirtildi. Hazırlanan iddianamede, Tunçsu'nun örgütün eğitim faaliyetlerine katıldığı, örgüt yandaşlarının işe alınması ve yapılan ihalelerin örgüt yanlı şirketlere verilmesini sağladığı da vurgulandı.



Aynı davada tutuklu olan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de aralarında olduğu 51 belediyeye danışmanlık hizmeti veren Erkan Karaaslan'ın şirketlerine ihale verdiği ileri sürülen Haluk Tunçsu ise hakkındaki tüm iddiaları reddedip, FETÖ'cü olmadığını savundu.



Diğer sanıklar hakkında da farklı hapis cezaları istenen davanın önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

Görüntü DÖkümü



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-Büyükşehir Belediyesinden genel ve detay görüntüler



-Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Haluk Tunçsu konuşurken (arşiv)



-Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Haluk Tunçsu (yeşil tişörtlü ve gözlüklü) adliyeye çıkarılırken (arşiv)



-Diğer sanıklar adliyeye çıkarılırken (arşiv)



-Adliyeden genel ve detay görüntüler

BOYUT: 107.77 MB SÜRE: 01:57



Haber: Ali Ekber ŞEN-Kamera: MERSİN/

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7)TABANCAYLA VURUP, PARASINI GASP ETTİLER

ADANA'da kimliği bilersiz 3 kişi, tabancayla bacağından vurdukları Suriyeli 27 yaşındaki Mehmet Hamu'nun 200 lira parasını gasp ettiler.



Olay, saat 06.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Yeşilbağlar Mahallesi İbrahim Tatlıses Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah işe gitmek için yola çıkan Mehmet Hamu'nun önünü, elinde otomatik av tüfeği ve tabanca olan kimliği belirsiz 3 kişi kesti. Hem tabancayı hemde av tüfeğini Hamu'ya doğrultan gaspçılar, üstündeki paraları istedi. Hamu, parasını vermek istemeyince arbede çıktı. Tabancayla Hamu'yu bacağından vuran zanlılar, 200 lirasını alıp, ara sokaklara kaçtı. Av tüfeğini yere atıp kaçan zanlılar, karanlıktan istifade ederek izini kaybettirirken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Bacağından yaralanan Hamu, ambulans ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zanlıların attığı av tüfeğini incelemek üzere el koyan polis, soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü



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- Yaralının ambulansa bindirilmesi



- Yerdeki uzun namlulu silah



- Olay yerindike polis araçları



- Polislerin boş kovan araması



- Yerdeki boş kovan



- Olay yerinden genel görüntü



SÜRE:02'13" BOYUT:247 MB

Haber-Kamera:Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()





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