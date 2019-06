DHA YURT BÜLTENİ - 4

Dev yolcu uçağı, Saros Körfezi'ne batırılıyor

Antalya'dan Saroz körfezi'deki İbrice Limanı'na getirilen dev yolcu uçağı bugün batırılacak. 60 metre uzunluğunda, 90 ton ağırlığındaki uçak, su altı canlılarının yaşam alanı oluşturması ve sualtı turizmini canlandırmak amacıyla kıyıdan yaklaşık 1 deniz mili açıkta, 30 metre derinliğe batırılacak. Uçağa ait parçalar, Antalya'dan 6 TIR'la Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı'na getirilmişti.

İncirlik Hava Üssü'ne ait akaryakıtı satarken yakalandı

Adana'da, İncirlik Hava Üssü'ndeki askeri birliklere TIR'la nakliyesini yaptığı akaryatı satmaya çalışan Halis K. (47) yakalandı.

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, İncirlik Hava Üssü'ne götürmek üzere Mersin'de bulunan bir rafineriden 22 bin litre akaryakıt alan TIR sürücüsü Halis K. yola çıktı. Adana'ya gelen Halis K. burada irtibat kurduğu kişilere elinde akaryakıt olduğunu litresini 4 liradan satabileceğini söyledi. Bu teklifi kabul eden kişilerle otoyol üzerindeki mola tesisinde buluşan Halis K. tankerin vanasındaki mühürü kırdı. Kamyonete yüklediği varillerle buluşma notkasına gelen kişilere Halis K., bin 500 litre akaryakıt verdi. Bu sırada Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, aktarım yapıldığını fark edince şüphelileri kontrol etti. Halis K.'nın İncirlik Hava Üssü'ne ait olan akaryatı sattığını saptayan polisler, şüphelileri gözaltına aldı. Emniyete götürülen Halis K. sorgusunda, "Mersin'den 22 bin litre akaryakıt aldım. Bunun bin 500 litresini 6 bin liraya irtibat kurduğum kişilere satacaktım" dedi.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Halis K. ev hapsine çarptırıldı.

12 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan babaya 27 yıl hapis

Kocaeli'nde 26 yıl şiddet uyguladığı karısını swinger'a (eş değiştirme) zorladığı ve kızı M.U.'ya (12) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Erol U. (52), Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme heyeti, Erol U.'ya, 27 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Kocaeli'nde yaşayan Z.U.'nun (46), 26 yıl boyunca şiddet gördüğü, swinger'a zorlandığı ve kızı M.U.'nun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla eşi Erol U. hakkında açtığı davanın ikinci duruşmasında karar çıktı. Bandırma Açık Cezaevi'nde 16 Ocak'tan beri tutuklu bulunan, 'tehdit' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamalarıyla yargılanan Erol U., Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki son duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da müdahil olduğu davada Erol U., mahkeme heyetince yapılan yargılama sonucu 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Öte yandan duruşma öncesi kadın meclisleri ve kadın dayanışma örgütleri, basın açıklaması yaptı. Yalova Adliyesi önünde bir araya gelen kadınlar, sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istedi. Kadın Meclisleri ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Sözcüsü Gülin Canbaz, "Çocuk istismarına sessiz kalmıyoruz. Babası tarafından istismara uğrayan M.U. ve eşi tarafından yıllarca şiddet görmüş, cinsel saldırıya uğramış anne Z.U. için adalet istiyoruz. Çocuklar ve kadınlar için adalet sağlanmalıdır. Ceza davası çocuğun yaşadığı davayı ağırlaştırmamalıdır. Adil yargılama yapılmalıdır. Haksız indirimler evrensel haklar çerçevesinde sınırlandırılmalıdır. İdam ve hadım çözüm değildir. İstismarı durdurmak baştan sona bütünlüklü bir süreçtir. Tüm bu hizmetler çocuğun yüksek yararı gözetilerek ve çocuk örselenmeden planlanmalıdır. Çocuk koruma kanunu tam ve etkili uygulanmalıdır. 'Kadınlar yaşasın ve çocuklar gülsün' diye her yerde mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

23 kilometre pedal çevirip çocukları kitapla buluşturdular

Muş Bisiklet Derneği (MUBİD) üyeleri tarafından “Pedalları iyiliğe Çevir" sloganı ile başlattığı kampanya kapsamında Türkiye'nin dört bir tarafından gönderilen kitaplar, bisikletlerle köy okulu öğrencilerine ulaştırıldı.

Kent merkezinden kitapları çantalarına yükleyen üyeler, merkeze 23 kilometre mesafedeki Mercimekkale ve Yücetepe ilkokulunde eğitim gören öğrenciler için pedalları iyiliğe çevirdi. Köy okuluna ulaşan üyeler, getirdikleri kitapları öğretmenler eşliğinde öğrencilere dağıttı. Türkiye ve yurtdışından gelen kitapları bisikletleri ile köy okullarına ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden MUBİD üyesi Mizgin Yalçın, “Derneğimize gönderilen kitapları bisikletlerimizle köy okuluna ulaşmasını sağladık. Bağışçılarımızın bize mektup yazmasını da istedik. Onlarda hem kitapları hem de mektupları gönderdiler. Bizlerde onların duygularını öğrenci ve öğretmenlerimize aktardık. Kampanyamız bir yıl boyunca sürecek. Bize bağışta bulunmak isteyen herkese ulaşmak istiyoruz. Kitap bağışlarınızı bir köy okulunda tebessüme çevirmek üzere hazırız, mutluyuz" diye konuştu.

Köy okullarında eğitim gören çocuklar için pedal çevirdiklerini kaydeden Sezgin, “MUBİD olarak 'Pedallar İyiliğe' sloganıyla başlattığımız bu kampanyanın içerisinde köy okullarına ulaşmak suretiyle hareket ediyoruz. Hedefimiz bütün köy okullarına ulaşmak. Kampanyamız kapsamında Türkiye’nin her yerinden bize ulaştılar. Hatta yurtdışından da bağışta bulunanlar oldu. İlkokul ve Ortaokul düzeyinde hikaye, roman, ansiklopedi tarzı kitapları kabul ediyoruz. Amacımız okuma halkalarının genişlemesi, gelişmesi ve dayanışma, yardımlaşmanın, paylaşmanın iller arası, hatta ülkeler arası bir boyutta devam etmesi.ö İfadelerini kullandı" dedi.

Öğrenciler bisiklet derneği üyelerine teşekkür ettiler. Dernek üyeleri köydeki çocukları sırayla bisiklete bindirip köy meydanında gezdirdi ve onlarla çeşitli oyunlar oynayarak dolu dolu bir gün geçirdiler.

'Çocuklara karne hediyesi olarak hayvan sahiplenin'

Edirne'nin Keşan ilçesi Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, çocuklara karne hediyesi olarak hayvan satın alınmaması, bunun yerine barınaklardan sahiplendirilmesi gerektiğini söyledi.

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, okulların tatile girdiği bugün, ailelere çocuklarına hayvan sahiplenmeleri çağrısında bulundu. Kedi ve köpeklerin karne hediyesi olarak, parayla satın alınmasına karşı olduklarını belirten Cebeci, "Çünkü siz ne kadar çok satın alırsanız, merdiven altında üretim daha fazla çoğalır. Eğer siz talep etmezseniz onlarda üretmez ve bu hayvanlarda ziyan olmaz. Bu canlar çocuklara karne hediyesi olarak 2-3 aylıkken parayla satın alınıyor, biraz büyüyünce 'tüy döküyor, eve zarar veriyor' diye sokaklara atılıyor. Eğer gerçekten bir hayvan sahibi olmak istiyorsanız, satın almayın, buyurun gelin derneklerin can evleri var, belediyelerin barınakları var. Buradan sahiplenebilirsiniz. En azından bir canın hayatını kurtarmış olurunuz. İllaki çocuğunuza karne hediyesi satın alacaksanız da oyuncak alın. Bir canlıyı lütfen ziyan etmeyin. Onun günahına girmeyin" dedi.

'ÇOCUKLARINIZI CAN EVİNE GETİREBİLİRSİNİZ'

Hayvan sahiplenemeyen ailelerin, çocuklarını hayvan sevgisi aşılamak için istedikleri zaman derneğin can evine getirebileceklerini ifade eden Cebeci, "Buradaki köpeklerimizle ilgilenirsek onlarda sevgiyi tatmış olur. Biz burada besleme, temizleme ve ilaçlama yaparken bu yavruları çok az sevebiliyoruz. Biz tüm anne ve babaların, çocuklarını buraya getirmesini rica ediyoruz. Gelirken de bize bayat ekmek, artan yemek ve eski battaniyelerinizi getirebilir, o canlara bir nebze olsun yardımcı olabilirsiniz" diye konuştu.

2 YAVRU KÖPEĞİ SAHİPLENDİ

Bu yıl ortaokul 7'inci sınıfa geçen ve ailesiyle birlikte derneğin can evine gelen Suğra Çiçek de, 2 yavru köpeği sahiplendi. Suğra Çiçek, bahçeli evleri olduğunu ve köpeklere burada bakacaklarını belirterek, mutlu olduğunu söyledi.

Öte yandan Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel eğitim öğrencileri de derneğin can evini ziyaret etti. Özel öğrenciler, hayvanları severek, beslenmelerine yardımcı oldu.

