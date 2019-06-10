DHA YURT BÜLTENİ-4

Gemlik açığında can pazarı; Sürüklenen teknedeki 8 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp (EK)

1)70 KİŞİLİK EKİP, 14 SAATTİR ARAMA YAPIYOR

Jandarma Arama Kurtarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, sabah saatlerinde Altıntaş yakınlarında yüzerken görülüp, kurtarılan Yaman Şipka'nın bulunduğu bölgede arama çalışmalarını genişletti. 21 Jandarma ve Sahil Güvenlik Botu ile 7 balıkçı teknesinden oluşan 70 kişilik ekip, Gemsaz, Kumsaz, Altıntaş, Kurşunlu açıklarında 14 saattir arama çalışmalarına aralıksız olarak devam ederken, Sahil Güvenlik Helipkopteri de havadan tarama yapıyor. Öte yandan jandarma ekipleri, kayıp Serdar Sincan ile Nataila Sincan bulmak için dürbünlerle sahil kıyısının çeşitli bölgelerinde izleme yapıyor.

Görüntü Dökümü

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-Arama kurtarma çalışmalarından detaylar

-Helikopter detayları

-Arıza yapan tekneden detaylar

Süre: 02.22 Boyut: 266 MB

Haber:Berktuğ ÖNCÜ-Kamera:Semih Şahin-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,()

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2)TACİZCİYİ LİNÇTEN POLİS KURTARDI

ADANA'da küçük kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheliyi linç edilmekten polis kurtardı. Olay, Seyhan ilçesi, 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, küçük bir kız çocuğunun taciz edildiğini görenler, polisi aradı. Korkan şüpheli ise bir apartmana gizlendi. Mahalle sakinleri şüpheliyi gizlendiği yerden çıkarıp dövmeye başladı. Bu sırada olay yerine gelen polisler, şüpheliyi gözaltına alarak linçten kurtardı. Yaşananlar ise bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Cep telefonu ile çekilen görüntüler

SÜRE:00'54" BOYUT:99,8 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()

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3)ATIK PİL GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASININ DEPOLAMA ALANI YANDI

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, atık pil geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Depo alanında başlayan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Saat 04.30 sıralarında, Kartepe Çepni Mahallesi Suadiye Bağdat Caddesi üzerindeki atık pil geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Geri dönüştürülmek üzere fabrikaya getirilen pillerin depolandığı alanda başlayan yangın, kısa sürede depolama alanının tamamını sardı. Depolama alanındaki pillerin yüksek ısı nedeniyle patlamaya başladığı görülürken, fabrikada gece vardiyasındaki işçiler hemen dışarı çıkarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonrasında yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrika binasında hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ederken, soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Yangın anından görüntü(cep telefonu)

- Fabrikadan görüntüler

- Soğutma çalışmaları

- Patlayan pillerin kalıntılarının görüntüsü

- Detay

(Haber: Dinçer AKBİR-Kamera: Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli),()

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4)700 YILLIK TARİHİ CUMALIKIZIK KÖYÜNE BAYRAM TATİLİ BOYUNCA AKIN ETTİLER

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Uludağ'ın eteklerindeki 700 yıllık Cumalıkızık köyü, Osmanlı mimarisini bozulmadan günümüze taşıyan evleri ve tarihi dokusuyla, bayram tatilini fırsat bilerek kente gelen on binlerce yerli ve yabancı turistin ilgi odağı oldu. Cumalıkızık’a gelenlerin ilgisini tarihi evler, Arnavut kaldırımlı yürüyüş yolları, müze, restoran ve kafelerinin çekerken yaptıkları hediyelik eşya alışverişleri sayesinde ise esnafların yüzü güldü. Uludağ'ın kuzey eteklerinde kurulan Cumalıkızık, 2014 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce, Unesco Dünya Mirası Listesi'ne alındı. Cumalıkızık, tarihi evleri, Arnavut kaldırımlı yürüyüş yolları, müze, restoran ve kafelerinin yanı sıra hediyelik eşya butikleri ile ilgi görüyor. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Osmanlı dönemi sivil mimarisini günümüze taşıyan Cumalıkızık evlerini görmek, Arnavut kaldırımlı taş yollarda yürümek, köy kahvaltısı yapmak, tarih ve doğayla iç içe olabilmek için köyü ziyaret ediyor. Bayram tatili boyunca köye gelen binlerce ziyaretçi, yaptıkları alışverişler ile esnafların da yüzünü güldürdü.

‘CUMALIKIZIK GÖRÜLMESİ GEREKEN BİR YER’

Bayram ziyareti için Azerbaycan’dan Bursa’ya geldiği belirten Farida Haşim, “Bayram sebebiyle yaklaşık 1 haftadır Bursa’dayım. Gezmek için de ailemle birlikte buraya geldim. Burada çok güzel hediyelik eşyalar var. Onları alıp Azerbaycan’a götüreceğim. Buraya geldiğimde tarihi evler, taş sokaklar ve insanların kendi elleriyle yaptıkları eşyalar dikkatimi çekti. Burası çok kalabalık. Arabamızı park edecek yer dahi bulamadık. Her şeye rağmen burası çok güzel ve görülmesi gereken bir yer. Buranın insanları sıcak kanlı, herkesin yüzünde gülümseme var. Azerbaycan’a döndüğüm zaman arkadaşlarımı da alıp tekrar buraya gelmeyi düşünüyorumö dedi.

‘CUMALIKIZIK’A BİR ÇOK ÜLKE VE ŞEHİRDEN GELİYORLAR’

20 yıldır Cumalıkızık’ta esnaf olduğunu söyleyen Cem Reşit İdil, “Burası benim annemin köyü. Burada karadut suyu satıyorum. Buraya İstanbul, İzmir, Çin, Suudi Arabistan ve Dubai olmak üzere bir çok yerden geliyorlar. Her gelen buradan alışveriş yapıyor. Burası çok kalabalık. Sıcak olduğu zaman daha çok insan geliyor ve bizim işlerimizi de olumlu etkiliyor. Burada meşhur köy kahvaltısı ve gözleme yiyebileceğiniz yerler var. Buraya gelen bir daha geliyor. Tatillerde Cumalıkızık’a binlerce insan geliyor ve ciddi bir yoğunluk oluyorö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kalabalıktan görüntüler

-Yabancı turistlerden görüntüler

-Esnaflardan görüntüler

-Köyün drone görüntüleri

-Bir ziyaretçi ve bir esnafla ropörtaj

Süre: 4.19 Boyut: 483 MB

Haber: Muammer İRTEM- Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,()