DHA YURT BÜLTENİ-4

1)OTOMOBİLDEN TELEFON ÇALARKEN GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Bursa'da kimliği belirsiz kişinin park halindeki otomobilden cep telefonu çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, pazar günü Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah A., yol kenarına otomobilini park edip, evine çıktı. Bir süre sonra kimliği belirsiz kişi, otomobilin açık olan penceresinden elini uzatarak cep telefonunu almaya çalıştı. Bu sırada Abdullah A.'nın geri döndüğünü gören bu kişi, uzaklaştı. Abdullah A. aracın yanından uzaklaşınca, şüpheli geri döndü. Aracın ön kapısını açarak cep telefonunu alan şüpheli, olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Geri döndüğünde cep telefonunun çalındığını fark eden Abdullah A., polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Hırsızlık anı güvenlik kamera görüntüleri

Süre: 01:00 Boyut: 114 MB

Haber - Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,()

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2)KEMER'DE SAHİLLER DOLDU TAŞTI

ANTALYA'nın turistik ilçesi Kemer'de otellerde doluluk oranı yüzde 90'ı geçti. Tatilciler sıcak hava nedeniyle erken saatlerde plajları doldurdu. Rus ve İskandinav turistlerin yoğunlukla tercih ettiği Kemer ilçesi, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla bu kez yerli tatilcileri ağırlıyor. Uzun tatili fırsat bilip erken rezervasyon yapan tatilciler nedeniyle otellerdeki doluluk yüzde 90'ı geçti. Yabancı turistlerin de ilgisiyle otellerde bayram sonuna kadar yer kalmadı. Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 25 derece kaydedildiği ilçede tatilciler erken saatlerde plajları doldurdu. Kimiler yüzerken, kimileri sahilde güneşlenmeyi tercih etti. Pek çok tatilci su sporları yaparken bazıları da tur tekneleriyle koyları gezmeyi tercih etti. Sahildeki yoğunluk nedeniyle özellikle ilçedeki Ayışığı Plajı'nda yer bulmak neredeyse imkansız hale geldi.

HAZİRAN ORTASINDA DOLULUK YÜZDE 98'İ BULACAK

Kemer Belediye Başkanı ve Kemer Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Necati Topaloğlu, yabancı tatilcilerin yanı sıra yerli turistlerin ilgisinden memnun olduklarını söyledi. Kemer'in turizmde altın çağını yaşadığını belirten Başkan Topaloğlu, "Doluluklar yüzde 90'ın üzerinde. Bayramın başlamasıyla birlikte yerli turistler de gelmeye başladı. Önümüzdeki hafta okullar kapandığı zaman doluluk yüzde 100'e ulaşacak. Turizmci arkadaşlarımız hem yerli hem de yabancı turistlerle haziran ayı ortalarından itibaren yüzde 98 doluluğa ulaşacaklarını söylüyor. Yerli turistin memnuniyet oranı 90'ların üzerinde. Bu da bizim için çok büyük başarı" dedi.

KEMER ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR

İlçede yabancı anlamında en fazla Rus tatilci bulunduğuna değinen Başkan Topaloğlu, "14-16 Haziran'da Rusya'da Türkiye günleri düzenlenecek. Kemer Belediyesi olarak biz de katılıyoruz. O organizasyondan sonra buraya akışın daha da fazla olacağını turizmciler söylüyor. Yani sonuç olarak bu yıl Kemer turizmde altın çağını yakalayacak" dedi. Başkan Topaloğlu, Kemer'de bu yıl sonunda beklenen artışın yüzde 13 civarında olacağını ve bu rakamların da aşılabilme ihtimali olduğunu belirtti.

REKOR YILI

İlçede hizmet veren 5 yıldızlı Meder Otel Genel Müdürü Murat Batıhan ise "Bayramla beraber Kemer şu anda cıvıl cıvıl. Yüzde 100 doluyuz. Haziran ve temmuz aylarını kapattık. Özellikle bu sene Türk turizminde rekor bekliyoruz. Gerek iç pazar gerekse Rusya pazarından çok talep alıyoruz. Çok iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD) yönetim kurulu üyesi Halil Duru ise şunları kaydetti:

"Muhteşem bir kalabalık var. Tesislerin yüzde 100'e yakın doluluk oranlarına ulaştığını öğrenince çok büyük mutluluk yaşadım. Turizmin başkenti Antalya'da ve özelinde Kemer'de böylesine güzel hareketlilik görmek bizim için çok büyük mutluluk. Turizm ekonominin de lokomotif sektörü. Turizm 50'ye yakın sektörü de besliyor. Dolayısıyla bu hareketlilik, böyle gelişmelerde mutlu olmamak mümkün değil."

Görüntü Dökümü

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Kemer Ayışığı koyu genel detay (Drone)

Plajdan detay

Flyboard kullanan kişi detay

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu röportaj

Ayışığı plajı detay (Drone)

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu röportaj

Denizden ve plajdan detay (Drone)

Hortumdan akan su ile serinleyen çocuklar detay

Röp: Meder Otel Genel Müdürü Murat Batıhan

Denize köpekleri ile gelen aile ve köpeğin denize girmesi

Plajdan detay (Drone)

Röp: TUROYD yönetim kurulu üyesi Halil Duru

Kalabalık plajdan detay

Muz bota binen yerli ve yabancı turistlerin hortum suyu ile serinletilmesi detay

04:10 dakika ve 461 MB

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

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3)MARMARİS'TE PLAJLAR VE YÜRÜYÜŞ YOLLARI TATİLCİLERLE DOLDU

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bayram tatilini geçirenler, plajları ve sahildeki yürüyüş yollarını doldurdu. Ramazan Bayramı tatili için Marmaris'i tercih edenler, bunaltıcı sıcak hava nedeniyle sabah saatlerinden itibaren soluğu deniz kenarında alıyor. Hava sıcaklığının 29 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 18 dereceyi bulduğu ilçede plajlarda renkli görüntüler ortaya çıktı. Kimileri denize girip serinlerken kimileri de şezlonglara uzanıp kitap ve gazetelerini okuyarak dinlenmeyi ve güneşlenmeyi tercih etti. Çocuklar ise sahilde oyunlar oynayarak, anın tadını çıkardı. Su parkları ve havuz başlarında da plajları aratmayan manzaralar yaşandı. Kordon Caddesi'nden oteller bölgesi olarak bilinen Uzunyalı mevkinine kadar uzanan sahil boyu, yürüyüş yapan ve bisiklet ve kaykaya binen tatilciler ile doldu.

Manisa'dan ailesiyle tatile gelen Batuhan Özberk, "Halk plajı beklentimizden çok daha temiz ve güzel. Deniz, kum ve güneşin tadını çıkartıyoruz" dedi. Bir başka tatilci Melda Çiçek de "Ailecek bayram tatili için yazlığımıza geldik. Üç ay boyunca Marmaris'in deniz, kum ve güneşinin tadını doyasıya çıkartacağız" diye konuştu. İzmir'in Bornova ilçesinden 2 çocuğu ve eşi ile bayram tatiline gelen Oğuz Fırat Acar da "Büyüklerimizle bayramlaştıktan sonra 4 günlük tatil için Marmaris'e geldik. Denizin ve güzel ortamın tadını çıkartıyoruz" dedi. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyretmekte. Ancak, gündüz nemle birlikte bu sıcaklıklar bunaltıcı olabiliyor. Bugünden itibaren hava sıcaklığı daha da artacak" bilgisini verdi.

Öte yandan güneş çarpması nedeniyle ilçedeki hastanelere toplam 4 tatilcinin başvurduğu, tedavilerinin yapılıp, taburcu edildikleri bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Sahil ve yürüyüş yollarından görüntü

-Denizde yüzen, çocuklarıyla sahilde oyun oynayan tatilcilerden görüntü

-Su parkından görüntü

-Tatilciler Batuhan Özberk, Melda Çiçek ve Oğuz Fırat Acar ile röp.

(Toplam: 5 dakika 19 saniye-384 MB HD görüntü)

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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4)YENİ UYGULAMAYLA KARPUZ HASADINI DAHA ERKEN YAPACAK

DİYARBAKIR'dan her yıl Muş'a gelerek kiraladığı arazide karpuz üreden Muzaffer Esen, bu yıl tarımda 'malç' olarak bilinen toprağın üzerinin siyah naylonla kapatılması yöntemiyle bu yıl hasadı bir ay erken yapmayı planlıyor. Elverişli tarım arazisine sahip Muş'a gelen Diyarbakırlı üreticiler kiraladıkları alanlarda karpuz üretimine başladı. Bu üreticilerden biri olan Muzaffer Esen, bu yıl ilk defa üretimde 'malç' sistemini uygulayacak. Tohumun ekilmesinin ardından üzeri siyah naylonla kaplanan toprağın daha fazla ısınması ve erken ürün alınmasını sağlayan sistemi ilk kez Eğirmenç köyünde kiraladığı 250 dekar arazide uygulayacağını belirten Esen, tohumları da Antalya'dan getirdiğini söyledi. Uygulayacağı sistemle Muş karpuzunun Diyarbakır'la aynı zamanda yetişerek hasadının yapılacağını alatan Esen, "Üzeri naylonla kaplanan toprak hem daha fazla ısınıyor hem de sürekli nemli kalarak fidelerin erken büyüyerek ürüne dönüşmesine sebep oluyor. Yeni sistemle Muş ovasında Diyarbakır'la aynı zamanda karpuz hasadını yapacağız. Benim başlattığım bu sistem bölgeye Diyarbakır'dan gelen üreticilere de örnek olacak" dedi. Köylerinde karpuz üretimi yapan üreticilerin işçi çalıştırarak hem istihdama hem de üretimi katkı sağladıklarını söyleyen Mehmet Şerif Girenay, ulaşımın güçlükla yapıldığı tarlalara özel idare yetkililerinin bir an evvel yol yapmasını istedi. Eğirmenç köyünün gençleri ise karpuc üreticileri sayesinde yaz aylarında çalışarak para kazandıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Malç sistemli karpuz tarlalarından detaylar

-İşçilerin karpuz fidelerini ekmelerinden detaylar

-Ekili alanlardan detaylar

-Traktörle malç tünellerinin hazırlanmasından detaylar

-Genel detaylar

-Röportaj

( Haber-Kamera: Mehmet AYDIN / MUŞ, ()

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5)AYNI TARLADAKİ HAŞHAŞ VE GELİNCİK ÇİÇEKLERİ GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde tarlada birlikte açan haşhaş ve gelincik çiçekleri görsel şölen oluşturdu. Haşhaşın beyaz, gelinciğin kırmızı renkteki çiçekleri görenleri cezbetti.Sandıklı'ya bağlı Kozvan köyü girişinde yaklaşık 10 bin metrekarelik tarlada haşhaş ve gelincik çiçekleri birlikte açtı. Haşhaşın beyaz, gelinciğin kırmızı açan çiçekleri görsel şölen oluşturdu. Yol üzerinden geçen bayram tatilcileri ve vatandaşlar ise tarlada hatıra fotoğrafı çektirip, özçekim yaptı. Abdullah Albayrak, "Bayram tatili için eşimin memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Alagöz köyüne doğru giderken, Kuyucak köyünde yol üzerinde bu tarlayı gördük. Çok enteresan. Gelincik tarlalarına alışkınız ama burada her renkten var. Uzaktan da çok güzel bir ahengi var. Etrafta yine bu şekilde doğa manzaraları var. Biz de durup fotoğraf çektik. Tabii Anadolu'nun neresine gitseniz cennet. Başka bir porte. Buraların kadrini, kıymetini bilmek lazım. Buranın tarımla uğraştığı bitkilerden biri haşhaş. Haşhaş gelinciklerle birleşmiş. İnanılmaz bir ahenk" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Tarladan genel görüntü

- Bayram tatilcileri hatıra fotoğrafı çekerken görüntü

- Tarlada çiçek toplayan çocukların görüntüsü

- Abdullah Albayrak tarlada hatıra fotoğrafı çekerken görüntü

- RÖP: Abdullah Albayrak(Bayram tatile giderken görüntü)

- Gelincik çiçeği yakın görüntü

- Haşhaş çiçeği yakın görüntü

297 MB /// 02.40"

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), ()

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6)TEMİZLENEN İZMİT KÖRFEZİ'NDE 57 FARKLI BALIK VE CANLI TÜRÜ YAŞIYOR

İZMİT Körfezi'nde 2 yıl önce başlatılan 'İzmit Körfezi'nin Balıkçılığı ve Sürdürülebilir Hale Getirilmesi Projesi' kapsamında temizlenen körfezde 45 adet balık türü, 12 adet omurgasız türü olmak üzere 57 çeşit balık ve canlı türünün yaşadığı tespit edildi. 'İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi' kapsamında ise 2017 ve 2018 yıllarında körfeze 12 bin adet levrek, kalkan ve çupra balığı bırakıldı. Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği ve Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER) ortaklığında İzmit Körfezi etrafında mevcut olan sanayi ve kentleşme ile birlikte doğal yaşamın da sürdürülebilir bir şekilde devamını sağlamak amacıyla 2 yıl önce 'İzmit Körfezi'nin Balıkçılığı ve Sürdürülebilir Hale Getirilmesi Projesi' başlatıldı. Proje kapsamında İzmit Körfezi'nde faaliyet gösteren ticari, amatör ve sportif balıkçılığın mevcut durumunun ortaya koyulması ve bundan sonraki süreçte gerçekleştirilecek balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amaçlandı. İzmit Körfezi'ndeki balık ve omurgasız türlerin güncel durumunu belirlemek için araştırma gemisiyle trol sörveyi gerçekleştirildi. İzmit Körfezi'nde 45 adet balık türü, 12 adet omurgasız türü olmak üzere 57 tür bulunduğu tespit edildi.

260 TEKNE, 1377 BALIKÇI VAR

İzmit Körfezi yeniden hayat bulurken, körfezde ticari olarak faaliyet yapan toplam 260 tekne bulunmakta, teknelerin çoğunluğu küçük ölçekli balıkçılık grubunda bulunuyor. Körfezde balıkçı teknelerinin faydalandığı toplam 18 adet balıkçı kıyı yapıları var. Bunların çoğu çekek yeri, barınma ve yanaşma yeri özelliği taşıyor. Körfezde ticari olarak toplam bin 377 balıkçı, 2 bin 920 de amatör balıkçı belgesine sahip kişi var.

İZMİT KÖRFEZİ'NİN BALIKLANDIRMA PROJESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü ortaklığında yürütülen bir başka proje 'İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi' kapsamında ise 2017 ve 2018 yıllarında körfeze 12 bin adet levrek, kalkan ve çupra balığı bırakıldı. Körfezdeki balık çeşitliliğini arttırmak amacıyla yapılan çalışmalar önümüzdeki yıllarda sonuç vermesi bekleniyor.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI KÖRFEZE HAYAT VERDİ

1980 yıllarından itibaren kentsel ve endüstriyel gelişim doğrultusunda İzmit Körfezi'ndeki baskı artarken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi körfezin kirlenmesini önlemek için çalışmalar yaptı. İzmit Körfezi'ne akan tüm derelerin ıslahı sağlanırken, tüm atık sular atık su arıtma sistemine bağlandı. Kocaeli’den denize dökülen suların yüzde 99 denize dökülmeden arıtılarak denize deşarj edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi denizde özel teknelerle denize dökülen pet şişe gibi evsel atıkları toplarken, körfeze giren tüm gemileri ise havadan uçaklarla kontrol etti. Uçaklarla yapılan denetimlerde denizi kirleten gemi ve sanayi kuruluşları belirlenerek cezalar yazıldı. İzmit Körfezi'nde yapılan temizlik çalışmalarının ardından körfezde yeniden denize girilmeye başlandı. Karamürsel Altınkemer ve Darıca Bayramoğlu plajları yaz aylarında vatandaşlarla dolmaya başladı. Karamürsel Altınkemer Plajı yapılan çalışmalarla 'Mavi Bayrak' aldı.

DENİZİ KİRLETEN GEMİ VE DENİZ ARAÇLARINA CEZAİ İŞLEM

İzmit Körfezi'nin kirlenmesinin önlenmesine yönelik olarak da çalışmalar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde oluşturduğu denetim ekipleri ile sürekli olarak havadan, karadan ve denizden kontrol ve izleme yaparak kirliliğe sebep olduğu tespit edilen gemi ve deniz araçlarına cezai işlem uyguluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2006 yılından bugüne kadar yaklaşık 500 gemiye toplam 20 milyon TL'nin üzerinde idari para cezası uygulandı.

Görüntü Dökümü

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Denizaltı yaşamından görüntü

Körfezden görüntüler

Anons

Haber: Ergün AYAZ-Kamera Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), ()

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7)PAZARCILIKTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde 21 oy farkla seçimi kazanarak belediye başkanı seçilen CHP’li Alim Genç, 25 yıl önce başladığı pazarcılık mesleğini de sürdürüyor. Hafta içi belediye başkanı olarak halka hizmet veren Alim Genç, cumartesi günleri de pazardaki tezgahının başına geçerek kıyafet satıyor.

İlçeye bağlı 4 bin 291 nüfuslu Saltukova beldesinde pazarcılık yapan Alim Genç(50), yerel seçimlerde CHP’den belediye başkan adayı oldu. Seçimlerde Alim Genç bin 132 oy, mevcut başkan Ak Parti’li Zerrin Güneş ise bin 111 oy aldı. 21 oy farkla seçimi kazanan Alim Genç, Saltukova Belediye Başkanı seçildi. İşsizlik nedeniyle 25 yıl önce pazarcılığa başlayan Alim Genç, belediye başkanı seçilmesine rağmen mesleğini bırakmadı. Alim Genç, hafta içi belediye başkanlığında çalışmasını sürdürürken cumartesi günleri de pazardaki tezgahının başına geçerek kıyafet satıyor. Sabah saat 06.00 sıralarında tezgahını açan ve ürünlerini dizen Alim Genç, akşam saat 18.00’a kadar vatandaşa pantolon ve eşofman satıyor. Başkan Alim Genç, geldiği yeri unutmadığını ve pazarcılığa devam edeceğini söyledi. İnsanların kendisini pazarda tanıyarak oy verdiğini ifade eden Alim Genç, şöyle dedi:

“25 yıl önce işsizlikten pazara başladım. Seçimlere kadar pazarda devam ettim. Seçimden sonra da cumartesi günleri pazara çıkmaya devam ediyorum. Pazardan geldiğim için, insanların beni buradan tanıdığı için, pazarcı olup oy verdiği için mesleğimi gururla devam ettiriyorum. Burası benim kendimi bulduğum yer. Seçimlerden dolayı bir süre pazara çıkamadım. İki gündür buradayım. Çocuklarımızı buradan kazandığımız parayla okuttuk. Emekliye ayrıldık. Halk beni burada tanıyıp iktidar partisine karşı pazarcıyı CHP’li adayı desteklediler. O koltuğun hakkını vererek layık olacağımı bir kez daha söz veriyorum seçmenlerime.ö

‘SİYASİ PARTİLER HALKIN İÇİNDEN GELENLERİ ADAY YAPMALI’

7Artık zamanının çoğunu halka hizmet için ayıracağını ifade eden başkan Alim Genç, “Güzel bir duygu. Layıkıyla hizmet edeceğime söz veriyorum. Zor olan bir şey yok. Halkın içinden geldik. Hesabın içinden geldik. Kendi bütçesini yapamayanların makamı yönetemeyeceklerini gördüm. Bundan dolayı aday oldum. Aday belirlerken siyasi partilere tabana inebilecek, halkın içinden gelip halkın sorunlarını iyi bilen adaylarla çıkmaları lazım. Burada 25 yıldır vatandaşla iç içeyim. Güven vermişiz ki bize bu makamı layık gördüler. Bu güvene layık olacağımdan da eminim. Partime ve seçmenlerime teşekkür ediyorum.ö dedi.

PAZARCI ALİ ÇAĞLAYAN: ‘BİZİM İÇİN ÖVÜNÇ KAYNAĞI’

30 yıllık pazar esnafı Ali Çağlayan da başkan Alim Genç ile 4 yıldır yan yana tezgah açtıklarını anlatarak, “Kendisiyle güncel siyaset konusunda, ülke sorunları hakkında devamlı konuşurduk. Bizim aramızdan aday çıkıp belediye başkanı seçilmesi bizim için övünç kaynağıdır. Aynı zamanda pazarlık yapıyor. Mesleğine devam ediyor. ‘Ben başkan oldum’ demiyor aynı şekilde halka iç içe normal işini yapan bir arkadaşımız. Pazarcıların yerlerle ilgili sorunları oluyor. Bunlarla yüzleşiyor şimdi. Masanın diğer tarafından öbür tarafına geçti. Bizi de dinleyecek artık yapacak bir şeyi yok.ö dedi.

Tezgahtan babası için kıyafet satın alan Hayriye Beklen de, “Bursa’dan geliyoruz. Bursa’ya fiyatlar göre çok iyi. Kendisi başkan olduğunu şimdi öğrendim. Çok şaşırdım. Mesleğine sadık olması güzel bir şey. dedi.

Görüntü Dökümü

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-Alim Genç’in tezgah önünde görüntüsü

-Satış yapması

-Bağırarak müşteri toplamaya çalışması

-Detaylar

-Alim Genç ile röp.

-Pazarcı Ali Çağlayan ile röp.

-Belediye başkanlığı

-Makamına gelmesi ve çalışması

-Makamda röp.

(9:17) Boyut: (1 GB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Yeliz ALAGÖZ/ZONGULDAK,()

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8)VALİ ENVER ÜNLÜ'DEN TAZİYE ZİYARETİ

IĞDIR Valisi Enver Ünlü, 1 Haziran günü terör örtünün sınır ötesinden saldırısında 3 askerin şehit olduğu 5'nci Hudut Alay Komutanlığı'na taziye ziyaretinde bulundu. Şehit askerler için başsağlığı dileyen Vali Ünlü, bayramın buruk geçtiğini söyledi.

Iğdır 5'nci Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı Bülent Aydın Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde 1 Haziran günü meydana gelen olayda, İran tarafından ateş açan teröristlerin saldırısında devriye görevi yapan uzman onbaşılar Yasin Çubuk (23), İbrahim Alıcı (26) ve Ali Yılmaz (23) şehit oldu. Saldırıda 4 asker de yaralandı. Vali Enver Ünlü, Ramazan Bayramı sebebiyle 5'nci Hudut Alay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Garnizon ve 5'nci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Erdoğan tarafından karşılanan Vali Ünlü, askerlerle bayramlaştı. Şehit olan 3 asker için taziye dileklerini ileten Vali Ünlü, "Kahraman hudut kartalları mübarek Ramazan Bayramınız kutlu olsun. Vatanın her karış toprağında siz Mehmetçiklerimiz sayesinde huzur ve barış içinde birlik ve beraberlik içinde milletçe Ramazan Bayramını kutluyoruz. Tabi bu bayramda içimiz buruk. Buruk bir sevinç yaşıyoruz. Bundan birkaç gün önce hain terör örgütü mensupları tarafından yapılan kalleşçe saldırı ile üç kahraman kardeşimizi şehadet şerbetini içmek suretiyle ebediyete uğurladık. Ben bu şehitlerimizin anne ve balarının ellerinden öpüyorum. Allah onları Peygamberimiz'e komşu eylesin. Bir kere daha 5. Hudut Alay komutanlığına başsağlığı diliyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Vali Ünlü'nün hudut alayına gelmesi

-Bayramlaşmadan detay

-Vali Ünlü'nün konuşması

-Bayramlaşma

Haber-Kamera: Özkan AYDIN / IĞDIR, ()

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9)SAHİLLERİN CANKURTARAN 'DENİZ KIZI'

ANTALYA'da futbol ve sutopu oynarken hayatına heyecan katmak için çocukluğunda özendiği cankurtaranlık mesleğine başlayan Ayşe Özgün Kılıç (21), 2 yıldır denize girenlerin yaşamı için mesai yapıyor. Cankurtaranların yarışında çok sayıda erkeği geçerek üçüncü olan 'Deniz Kızı' lakaplı Kılıç, boğulmak üzereyken kurtardığı kişinin sağlıklı şekilde hayatını sürdürmesinin kendisi için en büyük gurur olduğunu söyledi.Antalya'da deniz sezonunun açılmasıyla sahillerde olası boğulma vakalarının önlenmesi için cankurtaranlar mesaiye başladı. Yılda 900 civarında boğulma vakasının yaşandığı Türkiye'de 14 bin cankurtaranın periyodik eğitimi de devam ediyor. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, cankurtaran sayısını 5 yılda 40 bine yükseltip, boğulmaya bağlı ölüm oranını sıfırlamayı hedefliyor. Bu amaçla cankurtaran mesleğini özendirmek amacıyla sezonun başlamasıyla cankurtaranların kendini sınaması ve bu alanda farkındalık yaratmak amacıyla yarışmalar gerçekleştiriliyor.

EN İYİ ÜÇÜNCÜ CANKURTARAN

Antalya'da düzenlenen cankurtaran yarışında 31 erkek arasındaki tek kadın olan Ayşe Özgün Kılıç, üçüncülük derecesiyle dikkati çekti. Yarışta 100 metre koşu, sonrasında yüzme ve senaryo gereği boğulan kişiyi kurtaran Kılıç, bronz madalya elde etmenin gururunu yaşadı. Küçük yaştan itibaren yüzme, futbol, su topu gibi farklı branşta spor yapan Kılıç, iki yıl önce özendiği cankurtaranlık mesleğine başladı. Alanya'daki bir otelin sahilinde görev yapan Kılıç, her gün sahildeki cankurtaran kulesinde tatilcilerin yüzerken olumsuz olaylarla karşılaşmaması için çaba sarf ediyor.

BİR ELİNDE DÜRBÜN, BİR ELİNDE DÜDÜK

Elinde dürbünü, düdüğü, cankurtaran kemeri ve megafonuyla denizi gözetleyen Kılıç, sahildeki devriye görevinde, cankurtaran kulübesindeki uyarılarıyla yüzenlere güven veriyor. Mesleğinin sanıldığı gibi çok kolay olmadığını anlatan Kılıç, hayat kurtarma gibi önemli bir sorumluluğu olduğunu vurguladı. Denizde öncelikle yaşlı ve çocuklara dikkat ettiklerini belirten Ayşe Kılıç, boğulma tehlikesi geçiren bir kişiyi kurtardıktan sonra onun yürüyerek, sağlıklı şekilde sahilden uzaklaşmasını izlemenin çok keyifli olduğunu söyledi.

HEYECAN ARARKEN CANKURTARAN OLDU

Arkadaşlarının kendisine çoğu zaman 'Deniz Kızı' diye seslendiğini anlatan Kılıç, cankurtaranlığın zorluğunu ve mesleğindeki hedefleri şu sözlerle anlattı:

"Farklı sporlar yapıyordum ve hayatımda heyecan ararken özendiğim cankurtaranlığa başladım. Zamanla eğitimlere katılıp, 'gümüş' belge aldım. Her gün sahildeki kulübemize gelip, görev alanımda güvenlik önlemlerini alıyorum. Denizde yüzenleri, dalga ya da rüzgar durumuna göre uyarıp, güvenlikleri açısından fazla açılmamalarını söylüyoruz. Bazı zamanlar olumsuz durumlarla da karşılaşıyoruz. Bir gün denizde çırpınan birini fark ettim. Yüzerek ulaşıp, cankurtaran kemeri ile sahile çıkardım. Kurtardığım kişinin, sağlıklı şekilde evine dönebilmesi benim için en büyük gurur. Mesleğimi çok seviyorum. Katıldığım yarışta da erkekler arasında tek kadındım ve üçüncü oldum. Kazandığım madalyanın benim için ayrı önemi var. Sonraki yarışlarda birincilik kazanmayı hedefliyorum."

Görüntü Dökümü

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- Cankurtaran kulesi

- Sahil detay

- Ayşe Özgün Kılıç kuleye çıkarken

- Kuleden görüntü

- Ayşe Özgün Kılıç dürbünle gözetleme yaparken

- Denizden görüntü, yüzenler

- Röp: Ayşe Özgün Kılıç

- Kuleden inmesi

- Denizdeki tatilciye yardım etmesi

Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA-)



