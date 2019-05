DHA YURT BÜLTENİ - 4 

12 yaşındaki Üzeyir'in cansız bedeni, hidroelektrik santrali kapaklarında bulundu

Adana'da 2 gündür kayıp olarak aranan Üzeyir Tamer'in (12) cansız bedeni Yüreğir Hidroelektrik Santrali kapaklarında bulundu.

Olay, 27 Mayıs Pazartesi günü Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evden ayrılan ancak geri dönmeyen Üzeyir Tamer'in yakınları, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Çevredekiler Üzeyir'in son olarak Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalına girdiğini ve akıntıya kapıldığını gördüklerini söyledi. Bunun üzerine AFAD ekipleri, sulama kanalı çevresinde arama çalışması başlattı.

Çalışmalar sürürken, Üzeyir Tamer'den bugün acı haber geldi. Üzeyir'in cansız bedeni sabah saatlerinde görevliler tarafından Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi'ndeki sulama kanalı üzerine kurulu Yüreğir Hidroelektrik Santrali kapaklarında bulundu. Üzeyir'in annesi Selma ve babası Hacı Tamer, çocuklarının cenazesinin su altı polisleri tarafından kanaldan çıkarılmasını gözyaşlarıyla izledi. Acılı anne Selma Tamer, evladını son bir kez görebilmek için hidroelektrik santraline girmek istedi ancak yetkililer güvenlik nedeniyle izin vermedi.

Üzeyir Tamer'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Ücretini talep eden avukata tekme tokat dayak

Yalova Barosu’na kayıtlı Avukat Mustafa Niyazi, savunmasını yaptığı müvekkilinin kız kardeşinin sevgilisi Efkan A. ve yanındaki 2 kişi tarafından tekme tokat dövüldü. Tek suçunun avukatlı ücretini talep etmek olduğunu söyleyen Niyazi, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade etti. Yalova Barosu da yaptığı açıklamayla saldırıyı kınadı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Yalova Barosu'na kayıtlı Avukat Mustafa Niyazi, baktığı bir davada müvekkilinin kız kardeşinin sevgilisi Efkan A.'yı arayıp, ücretini talep etti. Bir süre sonra buluşma noktasına gelen Efkan A. ve yanındaki 2 kişi, Mustafa Niyazi'yi tekme tokat dövdü. Çevre sakinlerinin müdahalesiyle Efkan A. ile yanındakiler kaçtı. Avukat Niyazi, çağırılan ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SERBEST KALDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Efkan A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından Efkan A., serbest bırakıldı. Polisin diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Tek suçunun ücretini talep etmek olduğunu söyleyen, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade eden Avukat Mustafa Niyazi, “Müvekkilimin kız kardeşinin erkek arkadaşı ‘Sadece para konusunda benimle muhatap ol' dedi. Ben de kendisini aradım. Sahilde yürürken E.A. ve 2 arkadaşı hiçbir şey söylemeden saldırdı. Şahıs ne hikmetse karakola gitmiş, ifadesini vermiş ve serbest bırakılmış. Bugün benim başıma gelenin, yarın meslektaşlarımın başına gelmeyeceğinin garantisi yok" dedi.

AVUKATLARDAN SALDIRIYA TEPKİ

Yalova Barosu, yaşanan olayı kınadı. Yalova Adliyesi önünde bir araya gelen avukatlar adına açıklama yapan Baro Başkanı Fedayi Doğruyol, “Meslektaşımız savunmasını yaptığı sanık yakınları tarafından darp edilmiştir. Meslektaşımıza yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor, bu tür saldırıların avukatlık mesleğini yürütmemize engel olmayacağını, savunmanın susmayacağını bir kez daha yüksek sesle yineliyoruz. Meslektaşımıza ve adil yargılanma hakkının teminatı olan tüm avukatlara karşı uygulanan her türlü şiddet ve itibarsızlaştırma çabasını kınıyor, faillerin bir an önce yakalanarak tutuklanmalarını talep ediyor, hak arama özgürlüğünün teminatı olan avukatlar olarak asla susmayacağımızı ve faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermeleri için davanın takipçisi olacağımızı bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz” dedi.

Atatürk'ün silueti bu yıl erken görülmeye başlandı

Ardahan'ın Damal ilçesindeki Karadağ sırtlarında 'doğal mucize' olarak nitelendirilen ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silueti, bu yıl erken görülmeye başlandı.

Her yıl 15 Haziran- 15 Temmuz tarihleri arasında ortaya çıkan doğal Atatürk silüeti, bu sene 25 gün önce görülmeye başlandı. Siluet havanın güneşli olması durumunda her gün 17.55- 18.10 saatleri arasında Ata Mahallesi'nden izlebiliyor. Fotoğraf sanatçıları, Atatürk sulietini görüntülemek için ilçeye akın etti.

Ata Mahallesi'nde oturan gençler, her gün Atatürk’ün silüetini izlediklerini ifade ederek, vatandaşları da ilçeye davet etti. Atatürk silüetini görmek için yerli ve yabancı çok sayıda turistin ilçeyi ziyaret ettiğini belirten gençler, bu doğal mucizenin ilçe için bir bağış olduğunu kaydetti.

SİLÜET NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Atatürk silüeti ilk olarak 1954’te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Silüetin, 1975 yılında gazeteci Erdoğan Kumru tarafından çekilen fotoğrafları Genelkurmay Başkanlığı'na gönderildi. Bu nedenle 23 yıldan bu yana Damal ilçesinde temmuz ayında ‘Atatürk’ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri’ düzenleniyor.

Merak edip tırmandığı kale surlarında mahsur kaldı

Çorum'da, merak etip tırmandığı 8 metre yükseklikteki Çorum Kalesi'nin surlarında mahsur kalan Bayram E. (20), yardım istediği itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Kale Mahallesi'nde bulunan tarihi Çorum Kalesi'nde meydana geldi. Çorum Kalesi'ne giden Bayram E., tırmanarak 8 metre yükseklikteki kalenin surlarına çıktı. Merak ettiği surlara çıkan genç, aşağıya inemeyince mahsur kaldı. Surlardan inmek için uzun süre çaba sarf eden Bayram E., başarılı olamayınca itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Surlarda mahsur kalan genç, itfaiye merdiveni ile bulunduğu yerden indirildi.

'İÇERİSİ ÇOK GÜZEL GÖZÜKÜYORDU'

Merak ettiği için sura çıktığını ancak aşağıya inemediğini anlatan Bayram E., "Surlara tırmandım. Yukarıdan baktığımda içerisi çok güzel gözüküyordu. Bir süre sonra da inmek istedim. Fakat inemedim. İki saat mahsur kaldım. Sağolsun itfaiye ekipleri beni kurtardı" dedi.

