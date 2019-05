DHA YURT BÜLTENİ-4

1)9 YAŞINDAKİ KEREM, KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRADI

Bursa'nın İznik ilçesinde okuldan evine dönen 9 yaşındaki Kerem Tarım, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çevredekiler tarafından kurtarılan ve sırtı ile kollarından ısırılan Kerem, "Bir anda bana doğru koşmaya başladı. Bir süre kovaladılar, daha sonra yakalayıp, ısırmaya başladılar" dedi. Olay, dün akşam saatlerinde Topkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İznik Kılıçaslan İlköğretim Okulu 3'üncü sınıf öğrencisi Kerem Tarım, ders bitiminde eve dönmek için yürümeye başladı. Ancak ara sokakta yürüyen çocuğa, bir anda çok sayıda sokak köpeği saldırdı. Köpeklerin sırtı ile kolunu ısırdığı çocuk, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Ardından da bir esnafın otomobiliyle İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

'ÖNCE KOVALADILAR, SONRA SALDIRDILAR'

Tedavisinin ardından taburcu edilen Kerem Tarım, köpekleri görünce çok korktuğunu belirterek, "Okuldan eve geliyordum, sokaktan çıkan köpekler bir anda bana doğru koşmaya başladı. Bir süre kovaladılar, daha sonra beni yakalayıp, ısırmaya başladılar. Çevredekiler görüp, geldi. Ben de kurtulmayı başardım" dedi.

Çocuğun ailesi ise başıboş köpeklerin sürü halinde sokaklarda dolaştığını, bölgede korkuya neden olduğunu öne sürerek, önlem almayan belediye ekiplerine tepki gösterdi. Esnaf da köpeklerin daha önce dolaşırken çektikleri fotoğrafları göstererek, bir an önce çözüm bulunmasını istedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------------

-Yaralanan çocuk yatarken

-Pansuman yapılırken

-Yaralanan çocuk röportaj

Süre: 01.02 Boyut: 117 MB

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), ()

===================================================

2)KOMŞULARIN TAVUKLARINA SALDIRDI DİYE KÖPEĞİNİ ÇEKİCİNİN ARKASINDA SÜRÜKLEDİ

ADANA'da komşularının tavuklarına zarar verdiği gerekçesiyle köpeğini çalıştığı şirketin çekicisinin arkasına zincirle bağlayarak sürükleyen şoför vatandaşların tepkisine neden oldu.

Adana'da özel bir şirkete ait çekicinin arkasına zincirle bağlanarak sürüklenen köpek vatandaşların tepkisine neden oldu. Otomobille çekicinin önünü kesen vatandaşlar şoförle tartışmaya başladı. Vatandaşlar tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşılan olayda, köpeğin kanlar içerisinde olduğu görüldü. İsmi açıklanmayan şoförün, köpeğin kendisine ait olduğunu, komşularının tavuklarına zarar verdiği gerekçesiyle böyle bir ceza vermek istediğini savunduğu öğrenildi. Sosyal medyada hızla yayılan olaya vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Vatandaşların şahsa tepki göstermesi

- Küfür edenler

- Köpeğin araca bağlı görüntüsü

- Kanlar içinde görüntüsü

- Şahsın köpeğin demirini çözmesi

- Şahsın aracına binmesi

- Genel görüntüler

Haber:Nuri PİR-Kamera: ADANA,()

===================================================

3)BURSA'DA 1 TON BALIĞI, PİKNİK ALANINA BIRAKIP KAÇTILAR

Bursa'nın İznik ilçesinde av yasağına rağmen gölden avlanan 1 ton balık, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından piknik alanına bırakıldı. İftar yapmak için piknik alanına gelenler, çirkin manzara ve kokuya tepki gösterdi.

Bursa'nın İznik ilçesi İznik Gölü'nde avlanıldığı tahmin edilen 1 ton sazan balığı, Çakırca Mahallesi'nde bulunan piknik alanına bırakıldı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bırakılan balığın, av yasağı nedeniyle piyasaya sürülemediği için buraya bırakıldığı tahmin ediliyor. Piknik alanına bırakılan balıkların, yaydığı kötü kokuya ve ortaya çıkan çirkin manzaraya görenler tepki gösterdi. İftar yapmak üzere piknik alanına gelenlerden Bekir Uslu, "Biz buraya iftarımızı yapmaya geldik. Ancak kötü koku, 500 metreye kadar yayılıyor. Gördüğümüz manzara çok üzücü. Tonlarca balığı buraya atıp gitmişler. Tahminimize göre bu balıklar kaçak avlandı. Av yasağı da olduğu için piyasaya süremediler. Yazıklar olsun" dedi.

Jandarma ekipleri, kaçak avcıları tespit etmek için soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------------

-Çevreye atılan balıklardan görüntüler

-Vatandaşlar balıklara bakarken

-Röportaj

-Detaylar

Süre: 01.36 Boyut: 181 MB

Haber-Kamera: Mehmet Buldu/İZNİK (Bursa), ()

===================================================

4)60 SANTİMLİK KANSERLİ BAĞIRSAK, MAKATINDAN ÇIKARILDI

ANTALYA'da kanser hastası İrfan Berk'in (57) hastalıklı 60 santimlik bağırsağı, robotik cerrahi yöntemiyle makatından çıkarıldı. Kanser hastası İrfan Berk'in ameliyatını gerçekleştiren Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Genel Cerrah Doç. Dr. Tuğrul Çakır, bağırsak tümörlerinin açık, kapalı ve robotik cerrahiyle tedavi edildiğini belirtti. Doç. Dr. Çakır, açık cerrahide karın duvarından kesi yapılarak kolon segmentinin bu kesiden dışarı çıkarıldığını belirterek, "Bu ameliyata bağlı enfeksiyonlar, karın fıtığı ve hastanın hayata katılması biraz gecikmektedir" dedi. Olumsuzlukların önüne geçebilmek için laparoskopik cerrahinin gündeme geldiğini ifade eden Doç. Dr. Çakır, "Bu cerrahide de karın ön duvarına yaklaşık 1 santimlik 3, 4 bazen de 5 yerden giriş yapılır. Ama açık kesiden hastalıklı bölüm laparoskopik yöntemde dışarı çıkarılamadığı için ayrı bir kesi yapılması gerekiyor. Aslında laparoskopik ameliyatların amacı komplikasyonları azaltmak. Ancak tümör segmentlerini dışarı çıkarmak için ilave kesiler gerekiyor. Bu kesiler 2 santimle 10 santim arasında değişiyor" diye konuştu.

'HASTALIKLI DOKULAR DOĞAL DELİKLERDEN ÇIKARILIYOR'

Robotik cerrahinin ise Türkiye'de kamu hastanesi olarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile birlikte sadece 8 merkezde yapılabildiğini kaydeden Doç.Dr. Çakır, "Biz de artık bu tür ameliyatları robotik cerrahi kullanarak yapıyoruz. Robotik cerrahi, diğer yöntemlere göre altın standartta bir yöntem. Hasta için ciddi konfor sağlamakta. Ameliyatta kanama gibi riskler, cerrahın el titremesi gibi hasletleri robotik cerrahide olmamakta. Tümörler, karın duvarına kesi yapmadan, doğal delikler dediğimiz ağız, makat ya da kadınlarda rahim kanalı vasıtasıyla çıkarılıyor" dedi.

Robotik cerrahi ameliyatını ilk olarak 2017 yılında yaptıklarını kaydeden Doç. Dr. Çakır, "İrfan bey bizim 15'inci hastamız. Tümörü makat deliğinden itibaren yaklaşık 3'üncü santimdeydi. Yaklaşık 4 saatlik ameliyatla hastalıklı 60 santimlik bölümü makattan dışarı çıkardık" diye konuştu.

'AMELİYATA HAZIRLANIRKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİM'

İnşaat işçisi İrfan Berk ise hastalığının tanısının 10 ay önce konulduğunu belirterek, "Aslında bu ameliyatı şubat ayında olacaktım. Kemoterapi bittikten sonra ameliyata alınacaktım ama kalbim müsaade etmedi ameliyat olmama. İlaç tedavisi görürken kalp krizi geçirdim. Kalbime stent takıldı. Doktoruma durumu anlatınca 'Kanserden yaşarsın ama kalpsiz yaşayamazsın önce o tedaviler bitsin' dedi. Önce kalbime stent takıldı, ilaç tedavilerim bitti, 3 gün önce de ameliyat oldum" dedi.

'DOKTORUM HAYATIMI BANA GERİ VERDİ'

Ameliyatın ardından kendisini çok iyi hissettiğini sözlerine ekleyen Berk, "Kanser dendiğinde çok üzülmüştüm. 'Sonum ne olacak?' diye çok düşünmüştüm. Doktorum hayatımı bana geri verdi. Herkese çok teşekkür ederim. Şu anda eskisinden daha iyiyim. Allah herkesten bin kere razı olsun" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

--------------

- Doç.Dr. Tuğrul Çakır ile röportaj

- Hasta İrfan Berk ile röportaj

- Doç.Dr. Tuğrul Çakır ve ekibinin hastayı ziyaretinden görüntü

- Çıkarılan 60 santimlik tümörün fotoğrafı

- Doç.Dr. Tuğrul Çakır'ın ameliyat yaparken görüntüsü

- Detay görüntüler

Haber: Selma KUNAR - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()

===================================================

5)KRALİÇE ADAYLARI KEMER'DE KAMPA GİRDİ

-ANTALYA'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Miss Aura International Güzellik Yarışması'na katılan kraliçe adayları Rixos Sungate Otel'de kampa girdi.

Miss Aura International Güzellik Yarışması'nda kraliçe tacını takmak isteyen güzeller Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki Rixos Sungate Otel'deki kamp için toplanmaya başladı. Yarışmaya katılacak 30 ülke güzelinden 23'ü otelde kampa girdi. Kampın ilk günü geleneksel kıyafetleriyle objektif karşısına geçen güzellerden özellikle Hindistan ve Uzakdoğu ülkeleri Çin, Tayland ve Japonya'dan gelen kraliçe adaylarının kıyafetleri ve güzellikleri ilgi çekti.

Antalya'da oturan ve Akdeniz Üniversitesi'nde iç mimarlık okuyan 21 yaşındaki Berna Özbek, yarışmada Türkiye'yi temsil edecek. Türk güzeli Berna, 24 Mayıs'ta yapılacak finalde kraliçe tacını takmayı hedeflediğini söyledi.

Yarışmaya katılan güzeller final öncesi birçok aktiviteye katılacak. Antalya'nın en büyük eğlence temalı oteli olan The Land of Legends'a gidecek güzeller, ardından futbol maçı yapacak. Daha sonra yat turu ve at safari etkinliğine katılacak güzeller, su sporlarında birbirleriyle yarışacak.

Miss Aura International Güzellik Yarışması'nın organizatörü Adnan Şeker, "2006'dan beri devam eden yarışmamızın güzelleri kampa girdi. 24 Mayıs'ta finali yine Rixos Sungate Otel'de yapılacak. 30 ülke güzeli katılıyor. Şu an 23 ülke güzeli geldi. Diğerleri de yolda. Ülke tanıtımına önemli rol kattığını düşünüyorum. Çünkü bu 30 ülkenin kendi ülkelerinde yarışmaları oluyor. Orada seçilenler buraya katılıyor. Oradaki basın mensupları ve sosyal medya iki hafta boyunca Miss Aura International, Kemer, Antalya, Türkiye diye sürekli yayında kalacak" dedi.

Görüntü Dökümü

------------

- Geleneksel kıyafetli güzellerin geçişi

- Güzeller toplu detay

- Güzeller yakın detay

- Adnan Şeker röportaj

- Fotoğraf çekimi yapılan güzellerden detaylar

- Kanadalı güzellin "Kanada'dan selamlar" sözü

- Güzellerden detaylar

292 MB /// 02.38"

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()