DHA YURT BÜLTENİ-4

1)MANTAR TOPLARKEN KAYALIKTAN DÜŞEN YAŞLI ADAM 17 SAAT SONRA KURTARILDI

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde Mustafa Aydoğan (86), mantar toplamak için kardeşi ve yeğeniyle birlikte gittiği Ağsu Yaylasında ayağının kayması sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten yuvarlanarak, kayalık alanda mahsur kaldı. Aydoğan, yaklaşık 17 saat süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden kurtarıldı. Olay, dün Yahyalı ilçesi Aladağlar Delikkaya mevkii Ağsu Yaylası'nda meydana geldi. Çiftçi Mustafa Aydoğan, mantar toplamak için kardeşi Ahmet Aydoğan ve yeğeni Selman Aydoğan ile sabah 07.00 sıralarında Ağsu yaylasına çıktı. Saat 11.00 sıralarında Mustafa Aydoğan, dağda yürüyüş yaptığı sırada ayağının kayması sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten yuvarlandı. Aydoğan, sarp kayalık alanda mahsur kaldı.

YEĞENİ 2 SAAT YÜRÜYEREK DURUMU YETKİLİLERE BİLDİRDİ

Yaşlı adamın yeğeni Selman Aydoğan, bölgede telefonun çekmemesi üzerine 2 saat yürüyerek gittiği ilçede durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler Aydoğan'ın mahsur kaldığı bölgeye araç gitmemesi nedeniyle yaklaşık 9 kilometre yürüdü. Kurtarma ekipleri daha sonra Aydoğan'ın mahsur kaldığı yere halat yardımıyla indi. Aydoğan, bulunduğu yerden kurtarılarak sedye ile ambulansa taşıdı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan yaşlı adam ambulansla önce Tomarza Devlet Hastanesine, ardından da Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı. Aydoğan’ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden çekilen görüntüler

-Mustafa Aydoağ'ın ambulansa bindirilişi

-Bölgeden çekilen görüntü

Süre:1.58-239 MB

Haber:Olcay DÜZGÜN - Kamera:KAYSERİ,

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2)HORON ŞAMPİYONUNUN HAYALİ PROTEZ BACAK

Trabzon'un Açaabat ilçesinde, yörede 'patpat' olarak bilinen tarım aracına kaptırdığı sol bacağını kaybeden folklorcu Muhammet Cihan (27) için arkadaşları, sosyal medyada protez bacak kampanyası başlattı. Sanatçı Haluk Levent'in öncülük ettiği Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) üyelerinin desteği ile toplanacak parayla Cihan'a protez bacak alınacak. Cihan, "Benim de tutkum folklor ve horon oynamak. İnşallah bu isteğime protez bacak sayesinde tekrar ulaşabilirim" dedi. Olay, 28 Nisan'da, Akçaabat ilçesi Kavaklı Mahalle'sinde meydana geldi. Komşusunun tarlasını sürmek için 'patpat' olarak bilinen tarım aracını kullanan Muhammet Cihan, bacağını makineye kaptırdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılan Cihan, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alındı. Cihan'ın ağır darbe alan sol bacağı kesildi. Hastanede tedavisi halen süren Cihan, bir süre sonra taburcu edilecek. Akçaabat horon ekibi ile çok sayıda 1'incilikler elde eden Cihan'ın bacağını kaybetmesine üzülen ekip arkadaşları, sosyal medyada protez bacak kampanyası başlattı. Sanatçı Haluk Levent'in öncülük ettiği AHBAP üyeleri de kampanyaya destek verdi. Kampanya ile toplanacak parayla Cihan'a protez bacak alınacak.

'TALİHSİZ BİR KAZA GEÇİRDİM'

Talihsiz bir kaza geçirdiğini anlatan Muhammet Cihan, hayata küsmediğini ve yinede şükrettiğini söyledi. Olayı anlatan Cihan, "Komşularım tarlalarını sürmem için benden ricada bulundu. Ben de kıramayıp kabul ettim. Tarlayı sürdükten ve işimi bitirdikten sonra çay içmeye çağırdılar ısrarla ama ben de tez canlıyım patpat makinesini arabaya yükleyip öyle içmek istedim. Hem daha rahat olurum diye düşündüm. Patpat makinesini arabaya yüklemeye başladık. Yarıya kadar çıkardık makineyi. Tüm gücümü verip makinenin hepsini arabaya çıkarıyorduk ki olanlar oldu. Ayağımın öne doğru çıktığını hatırlıyorum sadece. Sonra ne olduğunu hatırlamıyorum bile. Makinenin 'stop' düğmesi var hemen ona bastılar. Komşular ve ailem ambulans çağırıp beni hemen hastaneye kaldırdılar" dedi.

'TUTKUM FOLKLOR OYNAMAK'

İlkokulda başladığı folklorü çok sevdiğini anlatan Muhammet Cihan, "Akçaabat horon ekibi olarak il, bölge ve Türkiye 1'inciliklerimiz var. Bunu kendime mal edemem tabii ama ekip olarak bu başarılara imza attık. Bir yıl oynayamam büyük ihtimalle, fakat bir yıl sonra protez bacağım da olursa inşallah oynamaya devam edeceğim. Çünkü gördüğüm kadarıyla protez bacağı olanlar yüzebiliyor ve hatta dağa bile tırmanıyorlar. Benim de tutkum folklor ve horon oynamak. İnşallah bu isteğime protez bacak sayesinde tekrar ulaşabilirim. Bu talihsiz olay karşısında hayata küsmedim. Başımıza her şey gelebilir önemli olan kaldığımız yerden devam edebilmek bunu başarabilmekö diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Hastanenin dış görüntüsü

-Hastane odasında Muhammet Cihandan detaylar

-Cep telefonuyla çekilmiş horon oynama görüntüsü

-Röportaj

-Detaylar

HABER: SELÇUK BAŞAR KAMERA: BİLGE AVCI/

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3)KEDİSİNİ OTOMOBİLİN DİREKSİYONUNA KOYARAK YOLCULUK YAPTI

Bursa'dan arkadaşının otomobiliyle Afyonkarahisar'a giden M.T., kedisini direksiyonun üzerine koydu, o anları görüntüleyip, sosyal medya hesabından paylaştı. Diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye atan sürücüye tepki gösterildi.

Görüntüler, Bursa- Afyonkarahisar yolunda kaydedildi. M.T., 'Cindy' isimli Scootish Fold cinsi kedisini, arkadaşı otomobil kullandığı sırada direksiyonun üzerine koydu. Otomobil seyir halindeyken bu tehlikeli anları cep telefonu kamerası ile kaydeden M.T., görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüde kimliği belirlenemeyen sürücünün aracı kullanırken bir eliyle kediyle oynaması ve M.T.'nin de kedisine, "Şoför oldu benim kızım" demesi dikkat çekti.

Yolda diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye atan olayın görüntüsü, izleyenler tarafından tepki çekti. Görüntüler, kısa sürede binlerce kez izlenerek, yayıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kedi ile araçtan detaylar

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,()

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4)CİNAYET ZANLILARI CAMİDE YAKALANDI

Van'ın Edremit ilçesinde 2016 yılında kız kaçırma yüzünden aralarında husumet bulunan Koç ve Karabulut aileleri arasında çıkan kavgada, Ahmet Koç silahla vurularak öldürüldü. Polis ekiplerinin 3,5 yıl süren teknik takibi sonucu Koç'u öldüren zanlılardan biri Gürpınar ilçesinde sokakta yürürken, diğer iki zanlı ise cuma namazı için gittikleri camide saklandıkları minberin altında yakalanarak gözaltına alındı.

Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi'nde 2016 yılında kız kaçırma yüzünden aralarında husumet bulunan Koç ve Karabulut aileleri arasında kavga çıktı. Kavgada Ahmet Koç, silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Zanlıların geldikleri araç ile olay yerinden ayrıldıkları, olayı gerçekleştiren zanlıların, kaçırılan kızın babası Ahmet Karabulut ile ağabeyleri Servet Karabulut ve Yüksel Karabulut olduğu tespit edildi. Zanlıların yakalaması için 3,5 yıldır çalışma yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları mahalle ve sokak çalışmaları sonrası şüphelilerin Gürpınar ilçesi Yedisalkım Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

MİNBER ALTINA SAKLANAN ZANLILAR YAKALANDI

Operasyon için düğmeye basan ekipler, deşifre olmamak için Yedisalkım Mahallesi'ne yolcu minibüsü ile gitti. Mahalleye giden ekipler, cinayet zanlısı Servet Karabulut'u sokakta yürürken, Ahmet Karabulut ve Yüksel Karabulut'u ise cuma namazı nedeniyle bulundukları cami içerisinde minber altına saklandıkları yerde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlıların ev ve üst aramalarında 7.65 çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlı, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polis ekiplerinin camiye girişi

-Cami içerisinde cinayet zanlılarını araması

-Zanlıların minber altında yakalanması

-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

Orhan AŞAN/VAN, ()

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