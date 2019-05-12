DHA YURT BÜLTENİ-4

1)TUNCELİ ŞEHİDİ ASTSUBAY, TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde eylem hazırlığındaki PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş'ın (30) cenazesi, Elazığ'da düzenlenen törenin ardından memleketi Kırıkkale'ye gönderildi. Çocukları Yaşar (5) ve Hüseyin (7) ile birlikte törene katılan şehit eşi Özlem Altunkaş, gözyaşı döktü.

Pülümür kırsalında dün, 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş için Elazığ'da uğurlama töreni yapıldı. Havalimanında yapılan törene, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, şehidin eşi Özlem Altunkaş, çocukları Yaşar ve Hüseyin Altunkaş katıldı. Cenaze aracından askerler tarafından omuzlara alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, katafalka bırakıldı. Saygı duruşunun ardından İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya'nın dua etmesi sonrası şehidin cenazesi, askeri uçakla memleketi Kırıkkale’ye gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenazenin askerler tarafından getirilmesi

- Cenazenin katafalkaya bırakılması

- İl Müftüsünün duası

- Törene katılanlar

- Şehidin ailesinden görüntü

- Cenazenin uçağa bırakılması

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera:Erkan BAY/ELAZIĞ,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 113 MB

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2)MARMARİS'TE ORMANDA KAYBOLAN 100 YAŞINDAKİ KADIN BULUNDU



MARMARİS'te, bitki toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan 100 yaşındaki Emine Eraslan, 7 saat sonra evine 14 kilometre uzaklıkta yaralı halde bulunup, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaşlı kadının, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Marmaris'in 22 kilometre kırsalında bulunan Çamlı Mahallesi'ndeki evinden, dün (Cumartesi) sabah saatlerinde çıkarak ormanlık alanda bitki toplamaya giden Emine Eraslan'dan haber alamayan yakınları, gece yarısı durumu jandarmaya bildirdi. Mahalleye gelen Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, saat 01.00 sıralarında bölgede arama çalışması başlattı. Gece boyunca köpeklerle yapılan arama - kurtarma çalışmaları sonucunda Eraslan, 7 saat sonra, sabah saat 08.00 sıralarında Çamlı Mahallesi Kızlar Dağı Mevkisi'nde, evine 14 kilometre uzaklıkta, yaralı olarak bulundu.

Jandarma tarafından kucakta yola kadar taşınarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen yaşlı kadın, buradaki ilk müdahalenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunun ceşitli yerlerinde yaralanma ve ezilmeler bulunan Eraslan, tedaviye alındı. Eraslan'ın sağlık durumun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Yaralı olarak bulunan Emine Eraslan'ın jandarmalar tarafından kucakta taşınmasından görüntü

-Eraslan'ın sedyeye alınmasından görüntü

(Haber: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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3)GÜNEYDOĞU'NUN İLK 'ROBOTİK OKULU' EĞİTİM VERMEYE HAZIRLANIYOR

DİYARBAKIR'da Dicle Üniversitesi Teknokent'te kurulan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk robotik okulunda, 17 Haziran'da eğitime başlanacak. Dicle Üniversitesi'ndeki Teknokent bünyesinde KOSGEB desteğiyle robotik okul kuruldu. 17 Haziran'da eğitime başlanacak olan okulda hazırlıklar tamamlandı. Eğitimlerle öğrencilerin analiz yapma, algoritmik düşünce ve matematiksel zekanın geliştirilmesi hedefleniyor. Dicle Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Yasin Sönmez, robotik eğitimle eğitim kalitesini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Okulda, 6- 16 yaş arası öğrencilere robotik kodlama eğitimi verileceğini belirten Sönmez, "Diyarbakır'ın teknoloji üssü Teknokent'te robotik kodlama sınıfımızın hazırlıklarını yapıyoruz. Bu sınıfımız 21'inci yüzyılın eğitimi olan uygulamalı dene-yap atölyelerine örnek oluşturabilecek bir sınıf. Bu sınıf İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerden sonra metropol şehrimiz olan Diyarbakır'da bir ilk, eğitim yapacak bir sınıf" dedi.

Robotik eğitimin Danimarka, Finlandiya gibi ülkelerde ileri düzeyde olduğunu anlatan Dr. Sönmez, şöyle konuştu:

"Biz de bu eğitimi model alıp öğrencilerin kendi yeteneklerini robotlar üzerinde uygulamaya dönüştürerek bu eğitimleri almalarını sağlıyoruz. Bu eğitimimiz ortalama üç ay sürüyor. 150 farklı görev gerçekleştirebiliyoruz. Buradaki özel okullarla da ortaklaşa yaptığımız eğitimler var. Bunun yanında sadece ücretle değil, bu eğitimi belli okullarımızda özellikle Sur ve Bağlar ilçelerindeki okullarda ücretsiz olarak sunuyoruz. Çünkü biz bu sınıfı tamamen devlet destekli kurduk. KOSGEB'den genç girişimcilik desteği alarak kurduk. Halkımızı da tanıtım eğitimlerine davet ediyoruz. Bizim buradaki robotlarımız özel robotlar, bunlar patentli. Her bir parçası patentli robotlar."

'ÇOCUĞUNU AL, GEL' KONSEPTLİ EĞİTİM

Robotik okuldaki öğrencilerin, ailelerinin desteğiyle programlama öğrenebileceğini aktaran Sönmez, 'Çocuğunu al, gel' konseptiyle velilerin çocuklarıyla beraber yaptıkları programlama ile geleceklerine şekil verebileceklerini ifade etti. Sönmez, "Baba veya anne çocuğunu getirecek, burada 2 saat boyunca tüm parçaları sıfırdan yapacak. Mesela bir tank yapacak. Paletlerinin parçalarını tek tek elle birleştirecek. Burada hem motor becerileri gelişiyor, hem analitik zeka düzeylerini geliştirecek eğitim. 2 saat boyunca onu oluşturduktan sonra içini programlayacak. Mesela belli bir görevi yerine getirecek. Bir mayın tarama yapacak sensörlerle, içini programlayacak. Diyecek ki, 'şu mayın şu özelliktedir, bul'. Biz bunu çocukluktan itibaren düşündüğümüzde ileride neye dönüşecek. Belki bu çocuk ileride bizim yerli milli tankımızı veya yerli milli mayın arama robotumuzu yaparak bir ışık oluşturarak. İyi bir mühendis olma yolunda ilerleyecek. Eğitimlerimiz 17 Haziran itibariyle başlıyor" diye konuştu.

FİKİR ÖĞRENCİDEN DESTEK KOSGEB'DEN

Robotik okulun kurulması fikrini ortaya atan Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Emirhan Sönmez, ise şunları söyledi:

"Avrupa'daki eğitim sistemini araştırdım. Orada çocuğun öğrendiği fizik, matematik eğitimini biraz daha görselleştirerek, somutlaştırarak anlatma ön plana çıktığı için çocuklarda daha kalıcı bir etki yaratıyor. Bunu Türkiye'de ve bölgemizde araştırdığımız zaman bu anlamda bir eksiklik olduğunu hissettim. Bu düşünce ile KOSGEB'den destek alarak bu robotik sınıfını kurduk. Ben de eğitmenlerden biriyim. KOSGEB'in verdiği desteğin direk bize değil de direk bölgemiz halkına verildiğini düşünüyorum. Çünkü bunun büyük bir getirisi olduğuna inanıyorum."

Görüntü Dökümü

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- Dr. Yasin Sönmez ile Emirhan Sönmez'in çalışması

- Robotların yapılması

- Robotların çalışması ve yaptıkları işler

- Dr. Yasin Sönmez'in konuşması

- Emirhan Sönmez'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1,4 GB

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4)KOYUN YÜKLÜ KAMYONDA 91 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

VAN'ın merkez İpekyolu ilçesinde, koyun yüklü kamyonun kasasında, jandarmanın uyuşturucu arama köpekleri 'Barut' ve 'İmla' ile yapılan aramada 91 kilo 333 gram eroin ele geçirildi.Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamyonla eroin sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM), İstihbarat Şube Müdürlükleri ile İpekyolu Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda, plakası tespit edilen kamyon, takibe alındı. İpekyolu ilçesinin Değirmenköy Mahallesi'nde durdurulan kamyonun kasasında 15 küçükbaş hayvan olduğu belirlendi. Jandarmanın uyuşturucu arama köpekleri 'Barut' ve 'İmla' ile yapılan detaylı aramada, üzeri hayvan pisliği ile kapatılmış kamyon kasasının tabanında gizlenmiş 91 kilo 333 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Takibe alınan kamyon

-Durdurulan kamyonda uyuşturucu arama köpekleri 'Barut ve İmla' ile arama yapılması

-Üzeri hayvan pisliği ile gizlenen kamyon kasasındaki eroin yerinin tespit edilmesi

-Eroin paketlerinin zuladan çıkartılması

-Ele geçirilen eroin

-Eroin'in önünde poz veren uyuşturucu arama köpekleri

Behçet DALMAZ/VAN, ()-

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5)8 CAMİDEN MUSLUK ÇALAN MOTOSİKLETLİ HIRSIZ YAKALANDI

KONYA'da son bir haftadır 8 caminin şadırvan ve tuvaletinden yaklaşık 60 musluk çalan İlyas A. (26) polis tarafından yakalandı. Muslukları hurda olarak kilosunu 3 liraya sattığını itiraf eden İlyas A.'nin ifadesinde, maddi imkansızlık nedeniyle çaldığını öne sürdüğü öğrenildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir haftadır kent merkezindeki 7 camide meydana gelen musluk hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı. Camilerin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin bir ayağının aksadığını ve plakasız beyaz renkli bir motosikletle camilere geldiğini saptadı. Polis, şüphelinin görüntülerinden yola çıkarak kimliğinin daha öncede hırsızlık suçundan poliste 7 suç kaydı bulunan İlyas A. olduğunu saptadı. Polis, şüpheliyi dün akşam saatlerinde motosikletiyle giderken yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelinin yakalanmadan hemen önce ise başka bir camiden hırsızlık yaptığı tespit edildi. 8 camiden yaklaşık 60 musluk çalan ve hurda olarak kilosunu 3 liraya sattığını itiraf eden İlyas A., maddi imkansızlıktan nedeniyle muslukları çaldığını öne sürdüğü belirtildi. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarını kaydedildi. Bir camideki hırsızlık anında ise cemaat tarafından yakalandığı: ancak sonda kurtulup motosikletiyle kaçtığı görüldü.

İlyas A., sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilecek.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelinin Asayış Şube Mudürülüğüne getirilmesi

- Motosikletinden detay

- Güvenlik kameraları görüntüleri

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA ))

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6)ANADOLU KÜLTÜRÜNE MİNYATÜR CANLANDIRMA

ADIYAMAN’da, 3 çocuk babası Abdullah Karakuş (40), Anadolu'nun kültürel ve mimari yapısını evinde kurduğu Diorama atölyesinde minyatür şekilde işleyerek yaşatmaya çalışıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde insanların yaşam kültürünü ve yaşam şartlarını anlatmak isteyen Karakuş, kerpiç evler ile köşk gibi geçmiş dönemlerin yaşantısını minyatür şekilde işledi ve ortaya çıkan eserleri evinde sergilemeye başladı. Karakuş, 2 yıl önce arkadaşının çocuğunun ödevi için başladığı minyatür çalışması sonrasında evinin bir odasını Diorma atölyesine dönüştürdü.

İmkan verildiği taktirde bölge turizmine yapacağı minyatürlerle katkı sunacağını vurgulayan Karakuş, "Diorama, gerçek veya kurgu bir olayın, anın veya hikâyenin ışık oyunlarının da yardımıyla üç boyutlu olarak maket çalışmasıdır. Arkadaşımın çocuğunun ödevine yardım için maket çalışması yaptığım sırada internetteki araştırmamda Diorama'ya ulaştım, Merak ederek başladığım minyatür çalışmalarım beni şu anda bu noktaya getirdi" dedi.

Karakuş, çalışmalarından insanların etkilendiğini belirterek, "Ben eskiye dair her şeyi seviyorum. Özellikle çalışmalarımda; kenarı, köy evleri, eski toprak evleri işledim. Çalışmalarım görenleri duygusal açıdan etkiliyor. Adıyaman'ın simgeleri arasında yer alan; Kahta Kalesi, Cendere köprüsü, Nemrut Dağı, Pirin Mağaralarının Dioramasını çalışarak sergilemeyi arzuluyorum. Bu çalışmayla şehrimizin turizmine de katkı sağlamayı arzuluyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Odanın atölyeye çevrilmiş hali

- Diorama atölyesi

- Yapılan kerpiç evler

- Minyatür çalışmalar

- Abdullah Karakuş'un çalışması

- Kerpiç ev yapması

- Abdullah Karakuş ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 380 MB