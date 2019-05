DHA YURT BÜLTENİ-4

(ÖZEL)

1)ÖSO ELİ TETİKTE, OPERASYON BAŞLAMASINI BEKLİYOR

ÖZGÜR Suriye Ordusu güçleri, son günlerde Türk askerlerinin şehit olduğu hain saldırıların yapıldığı PKK/PYD/YPG'li teröristlerin kontrolündeki köyleri özgürleştirmek için eli tetikte operasyonun başlamasını bekliyor. ÖSO güçleri, dün ilerledikleri ancak tuzaklanmış patlayıcılar nedeniyle geri çekilmek zorunda kaldıkları köyleri teröristlerden arındıracaklarını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Azez’e birkaç kilometre mesafede olan terör örgütü PKK/PYD/YPG denetimindeki Maranez, Melkiye ve Şavargat köylerinden son zamanlarda Türk askerlerinin bulunduğu bölgeler ile konvoyunun geçtiği güzergahlara yönelik havan, roket ve ağır silahlarla saldırılar düzenlendi. Şehit ve yaralıların verildiği bölgelerden son olarak dün yapılan saldırıda Yüzbaşı Celalettin Özdemir şehit oldu, bir binbaşı da yaralandı.

KÖYLERE OPERASYON DÜZENLENDİ

Saldırı sonrası teröristlerin bulunduğu alanlar, sınırda ve Azez bölgesindeki üslerde konuşlu birlikler tarafından topçu ateşiyle vuruldu. Özgür Suriye Ordusu güçleri de TSK birliklerinin top atışlarıyla vurduğu alanları ağır silahlarla ateş altına aldı. ÖSO güçleri daha sonra aynı bölgeleri teröristlerden temizlemek için taarruza geçti. Sıcak temas sağlanan noktalarda ilerleme sağlayan ÖSO güçleri, Maranez ve Melkiye köylerinin bazı bölümlerinde kontrolü sağladı, ancak tuzaklanmış patlayıcılar nedeniyle 3 askerin şehit olması nedeniyle geri çekilmek zorunda kaldı.

ÖSO GÜÇLERİNİN ELİ TETİKTE

Özgür Suriye Ordusu askerleri yeni güne de Maranez, Melkiya ve Şavarga köylerini gördükleri noktalarda konuşlanarak eli tetikte operasyon talimatı beklemeye başladı. Dürbünlerle köylerdeki teröristleri adım adım takip eden ÖSO askerleri, patlayıcılar nedeniyle dün çekilmek zorunda kaldıkları köyleri bugün terör örgütünden arındırarak özgürleştirmeyi ve buralardan yapılan saldırıları sonlandırmayı amaçladıklarını söyledi.

================================================

2)SURİYE SINIRINA KOMANDO VE ASKERİ SEVKİYAT

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından HATAY-Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen (ZPT), komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye Reyhanlı sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

==================================================

3)MANAV DÜKKANI, ALEV ALEV YANDI

Bursa'nın İnegöl İlçesinde bir manav dükkanında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Olay, gece saatlerinde Bursa'nın İnegöl İlçesi, Bursa-Ankara karayolu üzerinde bulunan Ali Duymuş'a ait manav dükkanında meydana geldi. Duymuş'a ait manav dükkanında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma neticesinde kontrol altına alındı.

=================================================

4)ADANA'DA KATMERLİ TOST İLGİ GÖRÜYOR

ADANA'da büfe işletmeciliği yapan Cengiz Alişan'ın (55) kaşar, bal ve Antep fıstığından yaptığı katmerli tost, ilgi görüyor. Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda 4 yıl önce büfe açan Cengiz Alişan, yaptığı kendisine özgü tostlarıyla biliniyor. En büyük ilgiyi ise katmerli tost görüyor. 30 yıldır bu sektörde olduğunu belirten Cengiz Alişan, yenilik ve özgünlüğe çok önem verdiğini söyledi. Alişan, “Adana’da genellikle beni insanlar muzlu sütümle tanırlar. Ama bir de bize özgü olan tostlarımız var. Bunlardan en öne çıkanı ise katmerli tostumuz. Kendi icadımız olan bir tost. Deneyerek bulduk. Müşterilerimizden geri dönüşler çok iyi dedi.

Katmerli tostun isminin ilk duyulduğunda akla Gaziantep’in geldiğini, ama Adanalıların bu tostun tadını çok sevdiğini vurgulayan Alişan, şöyle konuştu: “İçinde kaşar, bal, Antep fıstığı var. Tanesini 10 TL’den günde yaklaşık 100 tane katmerli tost satıyorum. Muzlu süt ile müthiş bir ikili oldular. Tatlı niyetine yiyor insanlar. Akşamları yemeklerini yedikten sonra gelip burada tatlı niyetine katmerli tostu yiyorlar. Katmerli tost yiyen Sima Özçelik (23) ise eskiden katmeri tatlı olarak yediğini ama şimdi artık tost olarak tükettiğini belirtti.

====================================================

5)GASPÇILARI, AYAKKABI VE KASKLARI ELE VERDİ

KONYA'da hurdacılık yapan Hasan Tosun'un (55), el, ayak ve ağzını bantlayıp bıçak zoruyla 6 bin lira parasını ve cep telefonunu alan motosikletli 2 kişi, başkalarına taktıkları kask ile şüphelilerden birinin giydiği bordo renkli ayakkabı sayesinde yakalandı. 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece 'kasten yaralama ve yağma' suçundan tutuklandı.

Olay, 1 Mayıs günü saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesinde bulunan bir sanayi sitesindeki hurdacı dükkanında meydana geldi. Hasan Tosun'a ait hurdacıya motosikletle gelen ve başlarında kask bulunan 2 kişi, Tosun'un, el, ayak ve ağzını bantladı. Tosun'a bıçak çeken şüpheliler, cebindeki 6 bin lira ve cep telefonunu alarak geldikleri motosikletle hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine giden Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

BORDO AYAKKABI VE KASKLARI ELE VERDİ

Araştırmalarını derinleştiren polis, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis, daha sonra Hasan Tosun'a hurda satan müşterilerin listesini çıkardı. Listeden yola çıkan polis, aralarında motosiklet kullananları belirledi. Polis, Hasan Tosun'un müşterisi olan ve daha öncede çeşitli suçlardan sabıkası olduğu öğrenilen Cavit Sertkaya'nın (30) adresine gitti. Polis, eve gittiğinde güvenlik kamera görüntülerinde dikkatlerini çeken motosikleti kullanan kişinin giydiği bordo renkli ayakkabıyı gördü. Bunun üzerine arama yapan polis, olayda kullanılan motosiklet, üzerinde beyaz şeritleri bulunan biri kırmızı, biri mavi renkli kask ve bıçağı da geçirdi. Sertkaya'nın ifadesi doğrultusunda, olayı birlikte işlediği ortağı Seyit Pekuzunoğlu da (44) gözaltına aldı.

ÖNCEDEN BELİRLEMİŞLER

Polisteki ifadesinde suçlamayı kabul eden Cavit Sertkaya, "Orası bizim daha önceden hurda verdiğimiz bir yerdi. Borcumuz vardı. Hurdacıya giderek elini, ayağını bağladık, parayı ve telefonu gasp ettik." dediği öğrenildi. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece, 'kasten yaralama ve yağma' suçlarından tutuklandı.

====================================================

6)RAMAZAN ÖNCESİ ET TALEBİ ARTTI

ADANA'da Ramazan ayına hazırlık yapan vatandaşlar, kasap ve marketlerden daha ucuz et satan Et ve Süt Kurumu'na yöneldi. Ramazan ayı öncesinde mutfak ihtiyaçlarını hesaplı şekilde karşılamak isteyen vatandaşlar, Et ve Süt Kurumu'na ilgi gösterdi. Et ve Süt Kurumu'nun Ceyhan Yolu üzerindeki kombinası, diğer kasap ve marketlere oranla daha ucuz et sattığı için vatandaşlar tarafından tercih sebebi oldu. Kombina satış mağazasından alışveriş yapan Serdar Güngördü, "2 kilo kıyma, 2 kilo da kuşbaşı aldım. Kıymayı 32 TL, kuşbaşını da 40 TL'ye aldım. Bazı çeşitler şu an bitmiş durumda" dedi.

===============================================

7)'KONİNGSDAM' ADLI KRUVAZİYER, 3 YIL ARADAN SONRA KUŞADASI'NDA

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine 3 yıl aradan sonra 2 bin 560 yolcu ve 1200 mürettebatı ile gelen Hollanda bandıralı kruvaziyer gemisi 'Koningsdam', halk oyunları ekiplerinin gösterileri ile karşılandı. Gemiden inen turistler halk oyunları ekibinin gösterisini ilgi ile izleyip, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Dünyanın en son teknolojisiyle donatılan ve 10 Nisan 2016 tarihinde suya indirilen 99 bin 800 groston ağırlığında, 285 metre uzunluğunda, 32 metre genişliğindeki kruvaziyer gemisi Koningsdam, bu sabah Kuşadası Ege Port Limanı'na demirledi. 3 yıl aradan sonra tekrar Kuşadası'na gelen gemi sevindirdi. Gemiden inen 2 bin 560 yolcu ve 1200 mürettebat halk oyunları ekiplerinin gösterileri ile karşılandı. Turistler halk oyunları ekibinin gösterisini ilgi ile izleyip, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Gemiden inen turistler, toplam 100 otobüs ve minibüs ile İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryam Ana olmak üzere yöredeki tarihi ve ören yerlerine taşındı. Turlara katılmayan diğer turistler ise çarşıları ve Kuşadası sahilindeki kafeteryaları doldurdu.

BU YIL KUŞADASI'NA 6 SEFER YAPACAK

Dev kruvaziyer gemisine hizmet veren seyahat acentesinin sahiplerinden Leyla Öner, Koningsdam'ın bu yıl toplam 6 kez Kuşadası Limanı'na yanaşacağını belirterek, "Koningsdam'ı uzun bir aradan sonra Kuşadası'nda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Gemiden inen misafirlerimizin yüzde 80'i ABD'li, yüzde 10'u Avusturalyalı. Kalanı da diğer ülkelerden. Kalabalık bir gün yaşıyoruz. Yağmura rağmen gelen misafirler çok memnun. Misafirlerimize 100 araç ile hizmet veriyoruz. Umarım bu dev kruvaziyerlerin devamı gelir, bu gemileri burada daha fazla görmemiz mümkün olur. Gemi bugün Kuşadası'nı hareketlendirecek, esnaf ve çalışanlar için güzel bir gün olacağını düşünüyorum" dedi. Koningsdam kruvaziyer gemisinde 9 ülke mutfağına hitap 9 restoran, 3 sinema salonu, yüzme havuzları, sağlık turizmine hitap eden SPA ve masaj salonları, 14 ve 64 metrekare elektrikli sistemle vücuda göre ayarlanabilir yataklar, dokunmatik ve sese duyarlı akıllı sistemli odalar, alışveriş merkezi, sosyal aktivite alanları yer alıyor.

Koningsdam, bugün saat 18.00'de Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitmek üzere ilçeden ayrılacak.

=====================================================

8)AYVALIK’TA MOR SALKIM GÜZELLİĞİ

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi, çiçek açan mor salkım ağaçlarıyla birlikte renkli bir görünüme büründü. Ayvalık sokaklarıyla özdeşleşen mor salkımlar, kente bahar kokusu veriyor. Mor salkımlar, Ayvalık’ın tarihi siluetine doğal güzellik katıyor. Kafe işletmecisi Aydın Böke, mor salkımların bölgenin sembol bitkilerinden bir tanesi olduğunu belirterek, "Ayvalık’ta zamanında tüm sokaklarda çok yaygınmış. Ama sonradan kesile kesile çok azalmış. Keşke eskisi gibi kalsaydı ve her taraf mor çiçeklerle donansaydı. Komşumuz Midilli Adası’nda hala tüm sokakları kaplayacak şekilde çok yaygın ve güzel bir görüntü yaratıyor. İnşallah ileride bizim de tüm sokaklarımız da aynı şekilde mor salkımlar yaygınlaşır" dedi.

Zeytinin nefti yeşili ve Ege’nin mavi-turkuaz renkleriyle çevrili Ayvalık, bahar geldiğinde yeni renklerle donanıyor. Eflatun renkli çiçekleri, hoş kokusu, bambaşka güzellikteki görüntüsü ile mor salkımlar, Ayvalık’ın tarihi siluetine doğal güzellik katıyor. Kentte Arnavut kaldırımlarla bezeli, tarihi evlerin beklediği sokaklarda, pek çok evin bahçesinde ağaçlara ve duvarlara sarılmış, kimi sokaklarda yeşil-eflatun bir gölgelik oluşturmuş mor salkım, kente gelenlerin ilgisinden payını alıyor.

Sarmaşık türünden bir ağaç olan, rüzgâr seven, salkımlar halinde mor, beyaz, krem, mavi ve pembe gibi renkli çiçekleri olan mor salkım, rüzgârlar kenti Ayvalık’a yakışıyor. Şelale gibi gürül gürül akan bir coşku, baharda mor salkımlarla Ayvalık’a taşınıyor. Tarihi kahveleri ve yeni açılan lokanta ve kafeleri ile Ayvalık’ın yeni cazibe noktası olan Macaron’un yanı sıra Fevzi Paşa-Vehbibey Mahallesi’nde mor salkım altında oturulduğunda, eflatun gölgeler sunuyor, huzur ve keyif veriyor.

NİSAN-MAYIS TAM ZAMANI

Mor salkımlar köşe bucak ekilmeye devam ederken, dar sokaklarda gölgelik oluşturmak amacıyla binalar arasına tel veya ip gerilerek sarması ve sokağın üstünü kaplaması sağlanıyor. 20 metreden fazla uzayan, 70-80 sene ömrü olan mor salkım, çiçeklerini ilkbahar ortasında açmaya başlıyor. Nisan ve Mayıs aylarında en verimli dönemini sergileyen mor salkım, yapraklarından önce çıkardığı çiçeklerini uzun süre koruyor. Anlamı sabır, zariflik ve onurlu olmayı ifade eden mor salkımın romantik hikayesi 1800’lü yılların başlarına dayanıyor.

Kafe işletmecisi Aydın Böke, mor salkımların bölgenin sembol bitkilerinden bir tanesi olduğunu belirterek, "Ayvalık’ta zamanında tüm sokaklarda çok yaygınmış. Ama sonradan kesile kesile çok azalmış. Keşke eskisi gibi kalsaydı ve her taraf mor çiçeklerle donansaydı. Komşumuz Midilli Adası’nda hala tüm sokakları kaplayacak şekilde çok yaygın ve güzel bir görüntü yaratıyor. İnşallah ileride bizim de tüm sokaklarımız da aynı şekilde mor salkımlar yaygınlaşır. Biz elimizden geldiğince mor salkımlara iyi bakıyoruz. Budamasını yapıyoruz. Yayılması için çelik halatlarla sokağımıza doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. Çok da güzel bir görüntü sağlıyor. Özellikle yaz aylarında serinleyecek bir nokta yaratıyor. Biz mor salkımları çok seviyoruz" dedi.

Lokanta işletmecisi Mevce Dilara Toprak ise, yaklaşık 5 yıl önce Ayvalık’ta hizmet vermeye başladıklarını belirterek, "Mor saklıları çok sevdiğimiz için burada bir mekan tuttuk. Baharı coşkuyla karşıladığımız bir çiçek olarak görüyoruz. Zaten en sevdiğim çiçeklerden birisi. Gücün ve bereketin rengidir mor. Bunların korunması ve bakıma alınması için Ayvalık belediyesinden destek bekliyoruz. Ayvalık’ı güzelleştirmek adına biz de elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

