DHA YURT BÜLTENİ -4

Proje iptal edildi, 3 bin 133 ağaç kesilmekten kurtuldu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Çayır Mağarası'nın 346 metre yakınına yapılması planlanan kalker ocağı ve kırma eleme tesisi projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun mağaranın tescilli bir kültür varlığı olduğu gerekçesiyle olumsuz görüş bildirmesi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından iptal edildi. Karar ile 27 hektarlık alanda doğal gürgen, kayın ve kestane ve çam ağaçlarından oluşan 3 bin 133 ağaç kesilmekten kurtuldu.

İlçeye bağlı Çayır ve Güdüllü köyleri arasındaki tamamı orman olan 27 hektarlık alana kalker ocağı ve kırma eleme tesisi yapımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na özel bir şirket tarafından başvuruda bulunuldu. Yılda 1 milyon 750 bin ton üretim hedefleyen şirket, ÇED süreci için hazırladığı raporda alan içindeki 10 bin 267 ağaçtan önemli bölümü doğal gürgen, kayın ve kestane ağacından oluşan 3 bin 133 ağacın kesileceğini açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 22 Haziran 2018'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderdiği yazıda daha önce kültür varlığı olarak tescil ettiği Çayır Mağarası’nın madencilik faaliyetleriyle olumsuz yönde etkileneceğini ve zarar göreceğini belirtti. Şirket yetkilileri kurulun kararı sonrası projede birkaç değişiklik yaparak ÇED sürecini devam ettirdi. Köylüler de bu sürede madencilik faaliyetleri istemediklerini belirten imza topladı ve ÇED bilgilendirme toplantısını yaptırmadı.

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA KURULU’NUN KARARI PROJEYİ İPTAL ETTİRDİ

Tekrar görüşü sorulan Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na geçen 26 Nisan’da gönderdiği yazıda bölgedeki madencilik faaliyetlerinin kültür varlığı olan Çayır Mağarası’na zarar vereceğini, mağaranın uzantılarının ve su yollarının ve orman parsellerinin üzerinde olduğu, işetme sırasında tüm bu kültür ve doğal değerlerin zarar göreceği nedeniyle projenin uygun bulunmadığı görüşünü yineledi. Ayrıca, kurulun 22 Haziran 2018’de olumsuz kararına rağmen projenin ikinci aşaması olan İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı sürecine nasıl geçildiğine idareden sorulmasına karar verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda dün İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı yapıldı. Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararını inceleyen komisyon üyeleri, projenin iptaline karar verdi.

‘PROJE KABUL EDİLSEYDİ ORMANDAN 3 BİN 133 AĞAÇ KESİLECEKTİ’

TEMA İl Temsilcisi Berran Aydan, iptal kararının köy halkı ve doğaseverleri çok sevindirdiğini söyledi. Dünyaca ünlü Çayır Mağarası’nın proje ile zarar göreceğinin çok açık şekilde görüldüğünü ifade eden Aydan, şöyle dedi:

"Bakanlığı koruma kurulundan ilk aldığı kararda projenin seçilen yerde uygun olmadığı yönünde görüş vermesine rağmen süreç devam etti. Köy halkı her zaman projeyi istemedikleri gösterdiler. Bizde destek verdik. Doğa harikası bölgede eğer proje kabul edilseydi 3 bin 133 ağaç kesilecekti. Bunlar tamamen doğal ormanın içinde. Dünyada doğal ormanlar çok önemli. Gürgen, meşe, çam, kızılcık gibi birçok ağaç türü var orada. Bu süreçte bakanlık tarafından İnceleme ve Değerlendirme Toplantısı bile olmaması gerekirdi. Ancak yapıldı ve toplantıda projenin iptali kararı verildi. Bu şekilde bilimsel ve tarafsız çalışan kurullara çok ihtiyacımız var. Doğadaki ve tüm canlıların ihtiyacı var. Kurul kararını dikkate alarak olması gibi karar veren İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu yetkililerine de teşekkür ediyoruz."

Zonguldak Çevre Koruma Derneği Başkanı Ahmet Öztürk de 2 yıldır köy halkıyla birlikte verdikleri mücadele sonrası projenin iptal edilmesini sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Göçükteki 9 kişi kurtarıldı



Erzurum’un Aşkale ilçesine bağlı Tepsicik köyünde Yıldırım kardeşlere ait ev ve ahır bölümünde meydana gelen göçükte mahsur kalan 9 kişi camdan çıkarılarak kurtarıldı. AFAD ekibi ise büyükbaş hayvanların mahsur kaldığı yerde çalışmalarını art arda çakan şimşek, yağan dolu ve oluşan tipiye rağmen sürdürdü.

İlçeye 50 kilometre uzaklıktaki 30 hane ve 120 nüfuslu Tepsicik köyünde dün akşam Kayhan ve Ömer Yıldırım kardeşlere ait evin ahırla bağlantısını sağlayan bölümü, gün boyu etkili olan yağmur nedeniyle çöktü. Saat 19.00 sıralarında meydana gelen göçükte evlerinde mahsur kalan 9 kişi için jandarma ve AFAD ekipleri alarma geçti. Göçük yaşanan yerde mahsur kalan 9 kişi, olay yerine gelen ekipler tarafından camdan çıkarılarak kurtarıldı. Ahırda bulunan 40 büyükbaşın ise zarar görmediği belirtildi. Can kaybının yaşanmadığı göçükte Yıldırım kardeşler ve ailesi güvenli bir yere alınırken AFAD ekipleri çalışmalarını art arda çakan şimşek, yağan dolu ve oluşan tipiye rağmen hayvanların zararg örmemesi için sürdürdü. Özellikle dolu yağışında ekipler zor anlar yaşadı.

Bölgede incelemelerde bulunan Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış can kaybının olmamasının sevindirdiğini söyledi.

Selanik'ten, Samsun'a 1453 kilometre pedal çevirecekler

Edirne'nin Keşan ilçesinde Saros Doğa ve Spor Derneği üyesi 14 bisikletli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Yunanistan'ın Selanik şehrinden başlayarak, Samsun'a 1453 kilometre pedal çevirecek.

Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği'ne üye 14 bisikletli tarafından Mili Mücadele'nin başladığı 1919'un 100'üncü yılı anısına düzenlenen 'Ata'nın doğduğu yerden, vatanın doğduğu yere 1453 kilometre' bisiklet turuyla ilgili Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması ve sembolik tur başlangıcı yapıldı.

Dernek Başkanı Faruk Eker, bisiklet turu kapsamında 9 Mayıs'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu Yunanistan'ın Selanik şehrindeki konsolosluktan alacakları Türk bayrağını, 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaştıracaklarını belirterek, "Bu büyük ve anlamlı projeyi hepsi Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği üyesi olan 4'ü kadın 14 kişilik bir ekip ile yapacağız. Milli mücadele halkın her kesiminin katılımı ile oldu. Bu mücadelenin kazanılmasının temel taşı olan kadınlarımız, cephede ve cephe gerisinde bir çok kahramanlıklar yarattı. 100'üncü yılın bu anlamlı projesinde kadın bisikletçilerimizle birlikte aynı milli ruhla bayrağımızı taşıyacağız. 1453 kilometre pedal çevireceğiz çünkü, 1453 yılında çağ açıp çağ kapatan bir dönemden, 1919 yılında dört bir yandan kuşatılmış Türk yurdunda bağımsızlık mücadelesine girmişiz. Nereden nereye geldiğimizin sorgulanması, halkımıza ve gelecek kuşaklara, mevcut değerlerimize ve tarihimize sıkıca sahip çıkılması gereğinin mesajını vermektir Cumhurbaşkanlığı himayesine alınan Samsun'ndaki 100'üncü yıl tören programına dahil edilmiş olmaktan da gururluyuz. Geçeceğimiz her kilometrede halkımızın desteğini her an yüreğimizde hissedeceğimizden şüpheniz olmasın" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da, bisiklet turunu düzenleyen dernek üyelerini tebrik ederek, "1919'un 100'üncü yılında Samsun'dan doğan Cumhuriyet ateşini bütün Türkiye'ye Keşanlı bisikletçiler olarak taşıyacaksınız. Bu bizler için son derece anlamlı bir etkinlik" diye konuştu.

Bisikletliler daha sonra etkinliğin sembolik olarak başlangıç turunu gerçekleştirdi.

Mersin'de sahte içki operasyonu

Mersin'de polis ekipleri, bin 234 şişe farklı türlerde sahte içki ile 75 litre sahte rakı ele geçirdi.

Sahte içkiye yönelik çalışmalarını sürdüren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesinde Ş.C.'ye ait bir depoya baskın yaptı. Aramalarda, bin 234 şişe sahte votka ve viski, 75 litre sahte rakı, 3 bin 376 boş şişe, 260 sahte TABDK bandrolü ile çok sayıda etiket ele geçiren polis, depo sahibini gözaltına aldı.

Öte yandan bir otomobilde de arama yapan ekipler, içki yapımında kullanılan 600 şişe etil alkole el koyup araç sahibi M.G. hakkında işlem başlattı.

Kadınlardan, çocuk istismarına ve kadına şiddete tepki eylemi

Erzurum'un Oltu ilçesinde, Kale Meydanı'nda toplanan kadınlar, çocuk istismarına ve kadına şiddete tepki eylemi düzenledi. Eyleme temsili 'tacizci' olarak cansız manken getiren kadınlar, üzerine çarşaf örtüp, boynuna urgan geçirerek, idam istediklerini dile getirdi.

Oltu'daki Kale Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, çocuk istismarına ve kadına şiddete tepki için yürüyüp, eylem düzenledi. 'Çocuk bedenime dokunma', 'Çocuk susar sen susma', 'İstismara sessiz kalma', 'Çocuğa istismarı lanetliyoruz', 'Çocuk istismarına dur diyoruz' yazılı dövizleri taşıyan kadınlar, Hükümet Meydanı'na yürüdü. Eyleme temsili tacizci olarak cansız manken getiren kadınlar, üzerine siyah çarşaf örtüp, boynuna urgan geçirerek, idam istediklerini dile getirdi. Kadınlar, meydandaki basın açıklaması öncesi, urganı çekip, cansız mankeni yere düşürdü.

Basın açıklamasını okuyan Tülay Çevik, istismarcıların en ağır cezaya çarptırılmasını istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Milletçe duyarlı olmalıyız. Ne zamanki bu tür rezilliklere gerekli tepkiyi gösteremezsek işte o zaman cinayetler, tecavüzler, istismarlar, her türlü şiddet olayı, sapıklıklar, hırsızlıklar, tacizler artarak devam edecektir. Sessiz kalınırsa bu çirkeflikler hep artacaktır. Yine bu tür ahlaksızlıklara karşı susarsak bunun önünü alamayız. Sustukça batarız, battıkça yok oluruz. Bu tür sapıklıkların dini, ırkı, mezhebi, sağı, solu yok. Biz kadınlar diyoruz ki bu sapıklara en ağır cezalar verilmelidir. Devletimizin bu konuda ciddi adımlar atmasını bekliyoruz. Artık yeter. Bir an önce idam sehpaları kurulmalıdır."

Pazardaki limon hırsızlığı kamerada

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kurulan semt pazarında bir kadının seyyar tezgah üzerinden aldığı limonları poşete doldurup, hızla kaçması güvenlik kameralarına yansıdı.

Saray'da kurulan semt pazarındaki tezgahtan bir kadının limon çalması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Babasına yardımcı olmak için o sırada limon tezgahının başında bulunan Muhammed Soylu'nun (16) tezgaha iki kadın geldi. Kadınların biri limonlara bir süre inceledikten sonra Soylu'dan poşet istedi. Soylu, başka müşterisiyle ilgilenirken, aldığı poşetlere yaklaşık 10 tane limon koyan kadın, hızla bölgeden uzaklaşarak kaçtı. Olayı görenlerin müdahalede bulunmadığı kadın limonlarla birlikte gözlerden kayboldu.

Limonun kilosunu 7 liradan sattıklarını belirten Soylu, kaçan kadının peşinden gitmediğini söyledi. Soylu, "Kadın geldi poşet istedi. Limonları poşete koyduktan sonra kaçtı. Yaklaşık 10 limon aldı. İhtiyacı olduğunu söyleseydi ben verirdim, alıp kaçmasına gerek yoktu" dedi.

Foçalılar eski hastane binasının aile sağlığı merkezi olmasını istedi

İzmir'in Foça ilçesinde bir araya gelen vatandaşlar, yeni yerine taşınan devlet hastanesinin eski binasının aile sağlığı merkezi olarak kullanılmasını, ayrıca yazın ilçede nüfusun 3 katına çıktığı dikkate alınarak, bir toplum sağlığı uzmanının da görevlendirilmesini talep etti.

Küçükdeniz Sahili Reha Midilli Caddesi üzerindeki Foça Devlet Hastanesi'nin eski binasının bahçesinde bir araya gelen 100 kişilik grup, basın açıklaması yaptı. Hastane eski binasının aile sağlığı merkezi olarak kullanılmasını isteyen topluluk, yazın ilçede nüfusun 3 katına çıktığını söyleyerek, bir toplum sağlığı uzmanının da kurumda görevlendirilmesini istedi.

Basın açıklamasını okuyan vatandaşlardan Ayla Yılmaz, "Foça Devlet Hastanesi eski yerindeyken, konumu itibariyle birçok acil ve yatan hasta için sağlık hizmeti kolaylıkla yerine getiriliyordu. Hem yeni devlet hastanesinin hem de aile sağlığı hekimliğinin mahallelerimiz ve ilçe merkezinden uzak olması nedeniyle, çoğunluğu emekli ve yaşlı mahalle sakinlerimiz, zorluk ve mağduriyet yaşamaya başladı. Bu nedenle şu anda boşaltılan, bir bölümü İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak hizmet vermesi planlanan eski hastane binasında, aile hekimlerimizin görev yapmasını, yazın nüfusumuzun 3 katına çıktığı göz önünde bulundurularak misafir hastalara da hizmet verecek bir toplum sağlığı doktorunun da bulundurulmasını talep ediyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından alanda toplananlar 5 dakika boyunca "Sağlık Hizmeti İstiyoruz" sloganı attı, alkışla tepkilerini dile getirdi. Konuyla ilgili Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığına verilmek üzere başlatılan imza kampanyasında ise 1 saatte 400 imza toplandığı belirtildi.

40 yıllık bakır rölyef sanatçısı, eğitmen olmak istiyor

Adana’da 3 çocuk babası 40 yıllık bakır rölyef sanatı ustası Fikret Direk (70), yaş sınırına takıldığı için halk eğitim merkezlerinde eğitmenlik yapamadığını hem geçimini sağlamak hem de sanatını gençlere öğretmek için eğitim vermek istediğini söyledi.

Merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi’ndeki evinin bir odasında çalışmalarını yürüten Fikret Direk, geçimini sağlamak için uzun yıllar TIR şoförlüğü yaptığını fakat yaşından dolayı SRC belgesinin iptal edilip işten çıkarıldığını söyledi. İşsiz kaldıktan sonra emekli maaşı da olmadığı için 40 yıldır uğraştığı bakır rölyef sanatı üzerine iş bulmak istediğini ve bunun için kaymakamlığa başvurduğunu belirten Direk, “Kaymakam Bey beni Halk Eğitim Merkezi’ne gönderdi. Orada beni işe aldılar. Fakat daha sonra yaşımdan dolayı sıkıntı çıktı. Öğretmen olamadım. Aslında gençlerde de bu sanatı öğrenmek adına yoğun talep vardı. Yazık olduö dedi.

ALMANYA’DA ÖĞRENDİ

1979 yılında Almanya’da iken bakır işleme kursuna gittiğini ve orada bu sanatı öğrendiğini söyleyen Direk, yıllar içinde bu sanattan gelir elde edemediği için sadece yakınlarına eser üretip verdiğini belirtti. Eşiyle yalnız yaşadığını ve ikisinin toplamda 1200 TL yaşlılık maaşı aldığını belirten Direk, şöyle konuştu:

“Onun 600 lirasını kiraya veriyoruz, kalan 600 lirayla da geçinmeye çalışıyoruz. Bu da beni çok zorluyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan özel bir izin istiyorum. 500 gün prim günüm eksik. Bunu tamamlamak istiyorum öğretmen olarak. Bu sanatı gençlere öğretmek istiyorum. Gençler, “Fikret Amca bize de öğretö diyor. Bu işi aşk ile yapıyorum. Bu sanatın ne olduğunu bilmiyorlar. Türkiye genelinde arasan 15-20 kişi ancak çıkar bunu yapan. Adana'da zaten sadece ben varım. Benim amacım bilgilerimi aktarmak, insanlara öğretmek. Bu sanatı mezarıma götürecek halim yok. Yetkililere sesleniyorum. Beni duysunlar.ö

Burdur'da Athena konseri

Koç Holding'in üniversitelileri spor, müzik ve eğlenceyle buluşturan Koç Spor Fest etkinlikleri kapsamında rock grubu Athena, Burdur'da konser verdi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklâl Yerleşkesi'ndeki konserde sahne alan grubu çok sayıda üniversite öğrencisi izledi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan grup sevilen şarkılarını seslendirdi. Katılımcılara unutulmaz bir gece yaşatan grubun şarkılarına öğrenciler de eşlik etti.

