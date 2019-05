DHA YURT BÜLTENİ -4

1 Mayıs'ta çalıştılar

Karaman'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde tatil yapanların yanı sıra birçok işçi de çalıştı.

İşçi bayramı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kamu kurumları ve bazı özel sektörlerde çalışanlar resmi tatil gereği çalışmazken, bazı işçiler de sabah erken saatlerde işlerinin başına geçti. Uzun yıllardır inşaatlarda çalışarak geçimini sağladığını belirten Mehmet Ali Büyükköse (60), "Günlük yevmiyeli olarak çalışıyorum. Çalışmazsam aç kalırım. Bizde bayram yok' dedi'

Ölüm tehditi ile kapkaç iddiası

Mersin'de bir kadının telefonunu kapkaç yöntemi ile çalan 1'i çocuk 2 kişi gözaltına alındı. Olayın zanlısı, ölümle tehdit edilerek suç işlemeye zorladığını iddia etti. Mahkeme şüphelileri tutukladı.

Lübnan uyruklu H.E.'nin telefonu, kent merkezindeki Pirireis Mahallesi'nde küçük kızı ile birlikte yürüdüğü sırada kapkaç yöntemi ile çalındı. Olayın ardından soruşturma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak yaşı 18'den küçük olduğu tespit edilen şüpheli A.K.'nin oturduğu evin adresini belirledi. Düzenlenen operasyonda A.K. ile aynı evdeki M.K. da gözaltına alındı. A.K. ifadesinde çeşitli suçlardan sabıkası bulunan M.K.'nın kendisini ölümle tehdit ettiğini ve bu nedenle kapkaç yapmak zorunda bırakıldığını ileri sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. Kapkaç anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ruhsatsız ilaçlar bal arılarını telef ediyor (ÖZEL)

Batman'ın Sason ilçesinde bal üreticisi Sabahattin Aksoy'un çok sayıda bal arısı, 'merdiven altı' diye tabir edilen ruhsatsız üretilen ilaçlar nedeniyle telef oldu. Fiyatları uygun olduğu için bu tür yerlerden arılar için ilaç aldıklarını belirten Aksoy, "Yetkililerin 'merdiven altı' üretilen ilaçlarla ilgili denetimin yapmasını istiyoruz. Bu denetim yapılmadıkça biz bu sıkıntıları yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

Sason ilçesinde bal üreticisi Sabahattin Aksoy, ruhsatsız üretilen ilaçlar nedeniyle 220 arı kovanından 160'ı telef oldu. Bu yıl sadece 60 kovanda bal üreteceğini söyleyen Aksoy, arıcılara yeterli desteğin yapılmadığını söyledi. Aksoy, "Bu ilkbaharda sadece 60 kovanla bal üreteceğim. Sıkıntılarımızı kimse duymuyor. Arılarımız sigortalı olmasına rağmen destek alamıyoruz. Arılarımız telef oluyor ama herhangi bir destek verilmiyor. Sigortayı boşuna yapıyoruz. Arıcılık çok masraflı bir iştir. Birçok arıcı destek göremediği için arıcılığı bıraktılar. Devletten arıcılara destek bekliyoruz. Devlet tarafından destek göremezsek arıcılık yapamayız" dedi.

Aksoy, 'merdiven altı' diye tabir edilen ruhsatsız üretilen ilaçların arıları telef ettiğini ve o yerlerin denetimlerinin yapılmasını istedi. Aksoy, "Merdiven altında üretilen ilaçları mecburen kullanıyoruz. Bu ilaçların arılara hiçbir faydası olmadığı gibi arılarımız telef oluyor. Devlet yetkililerinden bu merdiven altı üretilen ilaçların denetimin yapılmasını istiyoruz. Bu denetim yapılmadıkça biz bu sıkıntıları yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Ballıca Mağarası'nı 1 yılda 140 bin kişi ziyaret etti

TOKAT'ın Pazar ilçesinde bulunan ve oluşumu milyonlarca yıla dayanan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki doğa harikası Ballıca Mağarası'nı 1 yıl içerisinde 140 bin kişi ziyaret etti. Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, mağarayı ziyaret edenler arasında astım, bronşit ve KOAH hastalarının da yoğunlukta olduğunu söyledi

İl merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Pazar ilçesine bağlı Ballıca köyünde 1085 rakımlı tepede bulunan mağara, dünyanın en büyük ve görkemli mağaralarından biri olarak gösteriliyor. Ortalama sıcaklığı 18 derece ve nem oranı yüzde 54 olan mağara, milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikit güzellikleri ile dikkat çekiyor. Keşfedilmemiş bölümleriyle gizemini koruyan Ballıca Mağarası'nı yurt içinden çok sayıda vatandaş ziyaret ediyor. Mağaranın tedavi edici özelliği nedeniyle ziyaretçiler arasında astım, bronşit ve KOAH rahatsızlığı bulunanlar da sıklıkla yer alıyor.

Mağaranın 680 metre uzunluğunda görüşe açık alan olduğunu söyleyen Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, "Ama görüşe açılmayan alanları da var. Bu alanlar içerisinde seyir balkonlarıyla şu anda dünyanın en güzel mağaralarından birinin içerisindeyiz. Geçen yıl itibari ile mağaraya 140 bin turist geldi. Bu turistlerin 20 bin tanesi sadece şifa bulmak için geldi. Astım, bronşit ve KOAH hastalarımız buraya geldikten sonra dönerken bizlere şifa bulduklarını ifade ediyorlar" dedi.

'ZİYARETÇİ SAYISI ARTACAK'

İlçede konaklama sorunu olduğunu ve ifade eden Başkan Yılmaz, "Paydaşlarımızla beraber yaptığımız projelerimizde de insanlara yapacağımızı vaat ettiğimiz projelerde de en büyüğü Pazar'ın artık ürettikleriyle ve turizm ile tanınmasını istediğimizi söyledik. Valiliğimiz de bu konuda bize destek veriyor. Konaklama alanlarında çok eksiklerimiz var. UNESCO'ya da girmiş olan medarı iftiharımız haline gelen bu mağarayı gelen ziyaretçilerin daha rahat etmesi gerekiyor UNESCO'ya girmesiyle beraber ziyaretçi sayısının 200 binin üzerinde olacağını düşünüyoruz. 2020 yılında hava alanı da hizmete girecek bununla beraber bizim o günlere kendimizi hazırlamamız lazım. Burada tedavi amaçlı rehabilitasyon merkezleri, oteller yapılacak ve çevrenin gezilecek güzel alanları da var" diye konuştu.

'İLÇEMİZ İÇİN DUMANSIZ FABRİKA OLACAK'

Ballıca Mağarası'nın UNESCO Dünya Mirası Geçici listesine girdiği için mutlu olduklarını belirten Başkan Yılmaz, "Ballıca Mağarası'nın UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesine girmesi bizi gururlandırdı. Bir o kadar da üzerimizdeki yükü artırdı. Dünyanın tanıyacağı bir yeri tanıtmak için çalışmalara hız verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü Pazar ürettikleriyle, turizmiyle ve güzellikleriyle anılmak istiyor. Halkı da bunun hevesinde. Şu andan itibaren kişiler de bireysel olarak bu konuda çalışmalara başladılar. 'Yatırım yapacağız, bize yardımcı olur musunuz' diye danışıyorlar. Bizim birincil hedefimiz buraya gelen yatırımcılara yardımcı olmak. Alt yapısını, alanını hizmetlerini oluşturmak. Ekip olarak biz buna hazırız. Türkiye'deki mağaraların içerisinde Ballıca Mağarası'nı görmeyen mağara gezdik demesin. Elimizdeki kıymeti bilmiyoruz. Üzeri üflendiği zaman ortaya çıkacak bir miras gibi Ballıca Mağarası. Türkiye'nin dünyaya açılan kapılarından bir tanesi olacağına inanıyoruz. Her yıl tedavi olmak için gelenler var. Gelenlerden birisi belediyemize uğradı, 'Ben yılda bir iki kere geliyorum, birkaç gün kalsam bile tedavi olduğumu hissediyorum' diyor. Buraya gelenler geri giderken 'Çok rahatladım, çok iyi oldum, ne kadar güzel bir ortam' dediği zaman biz elimizdeki değeri bilmiyormuş gibi kendi kendimize üzülüyoruz. Ama gelen insanlar tedavi olduğu, hatta bunu da birbirlerine tavsiye ettiğini belirtiyor ve eksiklerimizi bize söylüyorlar. Kültürel varlıklarımızın da ortay çıkmasının bizim için bir değer olacağına inanıyoruz. Ballıca Mağarası ilçemiz için dumansız bir fabrika olacak" ifadelerini kullandı.

Van esnafı, İranlı turistler için Farsça öğreniyor

Van'da esnaf, İran'dan gelen turistlere daha iyi hizmet vermek ve daha sağlıklı bir iletişim kurmak için Farsça öğrenmeye başladı. Proje koordinatörü Yılmaz Tekin, Van'a gelen İranlıların Türkçe ve İngilizce bildiğini bu nedenle onlara hizmet veren Vanlı esnafın da hem Farsça, hem de İngilizce konuşabilmesi için böyle bir kurs açtıklarını ve bu kursun esnaf açısından faydalı olacağını söyledi.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESOB) ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğiyle, kentteki İranlı turist yoğunluğunu göz önüne alarak ve esnafın talebi üzerine Farsça kurs açtı. 'Bir lisan bir insan' projesi kapsamında başlatılan kursta yaklaşık 100 kursiyer Farsça öğreniyor.

Proje koordinatörü Yılmaz Tekin, Van’a gelen İranlıların Türkçe ve İngilizce bildiğini bu nedenle onlara hizmet veren Vanlı esnafın da hem Farsça hem de İngilizce konuşabiliyor olması gerektiğini söyledi.

Açılan kursla, esnafın turistlerle anlaşabileceği düzeyde Farsça öğrenmesi hedeflediklerini belirten Tekin, "Esnafımıza, tüccar ve tacirimize yönelik Farsça ve İngilizce dil kursu başlattık. Esnafımız da kurslarımıza yoğun ilgi gösteriyor. Van'a son zamanlarda çok sayıda İranlı turist gelmektedir. Biz de istiyoruz ki, esnafımız ve sanatkarımız İranlı misafirlerimizi karşılayıp, uğurlayabilsin. İran-Türkiye arasındaki binlerce yıllık dostluğuna biraz daha katkı sağlamak istiyoruz. Vanlı esnafın ticari hayatta yer almasına katkı sağlamak istiyoruz. Gelen misafirlerimizi mutlu bir şekilde ülkelerine uğurlamak için böyle bir proje başlattık" dedi.

Van'da 10 yıldır esnaflık yapan Osman Aslan ise, İranlı turistleri daha iyi ağırlamak için Farsça öğrenmeye başladığını analatarak, "Gelen turistlere ana dillerinde hizmet sunmak ve kentimizi daha iyi tanıtmak için Farsça kursuna başvurdum. Buradaki eğitmenlerin desteği ile Farsça öğreniyoruz. Bu durumdan oldukça memnunuz. Şu ana kadar kendimizi ifade edecek düzeye ulaştık. Günlük hayatta kullanılan Farsça kelimeleri öğrendik" dedi.

Esnaf Mustafa Işık da, "Van, tarih boyunca geçiş kapısı olmuştur. Ülkemiz ve şehrimiz adına gelen misafirlerimizi daha iyi ağırlamak için bu kurslar büyük bir fırsattır. Biz de esnaf olarak bu fırsattan yararlanmak istedik. Günlük hayatta konuşulan kelimeleri öğrenmekle başladık. Şu anda kendimizi daha da geliştiriyoruz. İnşallah bundan sonra kentimize gelen turistleri kendi dillerinde karşılayacağız" diye konuştu.

Osmaniye'de okuldan hırsızlık yapan 1 kişi tutuklandı

Osmaniye'de, 2 okuldan hırsızlık yapan cezaevi firarisi ile çaldığı mazlemeleri sattığı suç ortağı yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit Yasemin Tekin İlk Okulu ile Adnan Menderes Mahallesi Saimbey Orta Okulu'nda yaşanan hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlattı. 2 okulun güvenlik kameraları incelemeye alındı. 2 dizüstü bilgisayar, internet çoklayıcı, görüntü çoklayıcı, e- imza belleği, flaş bellek ve 2 okulun kantinlerindeki kasalardan toplam 600 TL çalan şüphelinin, 12 ayrı suç kaydı bulunan, cezaevi firarisi M.F.K. (23) olduğu belirlendi. Evinde gözaltına alınan şüpheli ile birlikte hırsızlık olaylarında yüzünü gizlemek için kullandığı atkı ve parmak izi bırakmamak için taktığı eldiven de ele geçirildi. Polis, şüphelinin, çalınan bazı malzemeleri 100 TL'ye sattığı U.S.'yi de (24) gözaltına aldı.

Suçlarını itiraf eden M.F.K. tutuklanırken, U.S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Erzurum Valisi Memiş: Doğal güzelliklerimizi kullanmamak israf

Erzurum Kültür Doğa Koruma Kurulu, Vali Okay Memiş'in talebi üzerine Uzundere ilçesinde toplandı. Başta Tortum Şelalesi olmak üzere bölgedeki doğal güzelliklerle ilgili yapılacak projelerin masaya yatırıldığı toplantının ardından açıklamalarda bulunan Vali Okay Memiş, çok faydalı bir toplantı yaptıklarını söyledi. Bölgedeki tarihi ve doğal güzelliklerin kullanılmadığını belirten Vali Memiş, "Palandöken muhteşem bir kayak merkezi, Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami, Kale, Yakutiye Medresesi, Lalapaşa Camisi muhteşem yerler. Aynı zamanda doğal güzelliklerimiz var. Tortum Şelalesi dünya çapında bir yer. Bu israfın önüne geçiyoruz. Elimizdeki nimetleri kullanamamak da bir israf, biz bunun önüne geçmek istiyoruz, bu işi başaracağız" dedi.

Erzurum Kültür Doğa Koruma Kurulu, Vali Okay Memiş'in talebi üzerine Türkiye'nin sakin şehirlerinden biri olan Uzundere ilçesinde toplandı. Başta Tortum Şelalesi olmak üzere bölgedeki doğal güzelliklerle ilgili yapılacak projelerin masaya yatırıldığı toplantının ardından açıklamalarda bulunan Vali Okay Memiş, çok faydalı bir toplantı yaptıklarını söyledi. Tortum Şelalesi'nin standartlarının yükseltilmesi gerektiğini belirten Vali Memiş, "Erzurum Valisi olarak mahcup oluyorum. Burada fark ettik ki devletin neredeyse bir çivisi yok. Devlet olarak buralara bir şey yapmamız lazım. Özel sektör işletmelerinin önünü açmamız gerekiyor" diye konuştu.

Milli Parklar Müdürlüğü'nün bölgeyle ilgili 10 milyon liralık bir projesi olduğunu belirten Vali Memiş, özel işletmelerin de proje hazırladıklarını kaydetti. Uzundere Belediyesi'nin projesinin Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından destekleneceği bilgisini veren Vali Memiş, hazırlanan çalışmaları kurulun onayına sunduklarını vurguladı. Memiş, şunları söyledi:

"Uygun görmeleri halinde buradaki hedeflerimizi gerçekleştireceğimize inanıyorum. Yapacağımız yatırımlardan sonra en az 500 bin turist gelmesini hedefliyoruz. Erzurum, Karadeniz, Nah civan, Gürcistan'dan turist gelecek. Bunu yapmakla kalmayacağız Tortum Gölü'nün etrafındaki çıplak görünümü de ortadan kaldıracağız. Orman Bölge Müdürlüğü'ne talimat verdim, ağaçlandırma çalışmasına başlanacak. Böylece çok önemli bir turizm hamlesi yapmış olacağız."

PASTADAN DAHA FAZLA PAY ALMAK İSTİYORUZ

Kamu ve özel sektörün projeleriyle bölgede en az 200 kişinin istihdam edileceğinin bilgisini veren Vali Memiş, "Türkiye'nin standartları yükseliyor. Her kent duble yollara bağlandı, her kentte artık havalimanı var. İnsanlar geziyor, turistik faaliyet yapıyor. Biz bu pastadan daha fazla pay almak zorundayız. Erzurum Palandöken ile muhteşem bir il. Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami, Kale, Yakutiye Medresesi, Lalapaşa Cami muhteşem yerler. Aynı zamanda doğal güzellikler var. Tortum Şelalesi dünya çapında bir yer. Bu israfın önüne geçiyoruz. Elimizdeki nimeti kullanamamak ta bir israftır. Biz bunun önüne geçmek istiyoruz, bu işi başaracağız" diye konuştu.

KARADENİZ'E ULAŞIM 2 SAATİN ALTINA DÜŞÜYOR

Vali Okay Memiş, Tortum Gölü ve Şelalesi'nde incelemelerde bulunduktan sonra Pirin kayalar geçidinde yapımı devam eden tünel inşaatını gezdi. Müteahhit firma yetkilileri ve karayolları mühendislerinden bilgi alan Vali Memiş, toplam 2 bin 302 metre uzunluğundaki tünelde bir kilometreye yakın ilerleme sağlandığını söyledi. Bir iki yıl içerisinde tamamlanması planlanan tünelle Karadeniz'e ulaşımın daha kolay olacağını anlatan Vali Memiş, "Erzurum-Artvin yolu üzerindeki çok önemli tünellerden bir tanesi Pirinaya mevkisi geçit vermeyen kayalıklarla çevrili. Tamamlanmasıyla ulaşımda ciddi anlamda mesafe kat edilecek. Uzundere, Erzurum'un hatta Kuzeydoğu Anadolu bölgesinin en önemli turistik yerlerinden birisidir. Tortum Şelalesi, Tortum Gölü, Öşvank Kilisesi bizler açısından toplamda 1 milyon turistin gelip ziyaret edeceği alanlar. Buraları turistlerin ziyaret etmesi için de yapılacak olan karayolları, sanatsal yapılar değerli. Erzurum'daki Pirin kayalar gibi aynı şekilde Rize'ye bağlayan Ovit Tüneli, Dallıkavak, Kırık tüneli inşaatları hızla devam ediyor. Bir iki yıl içinde tamamlandığında buradan sahile ulaşım, ileride Trabzon'a ulaşımı sağlayan Kop ve Zigana tünelinin bitmesi ile 1,5 saate inecek. Rize-Artvin 2 saatten aşağı iniyor. Yüksek standartlı yollar hem de bölgedeki tarihi ipek yolu üzerindeki en önemli ticaret merkezi Erzurum'un limanlara ulaşmasını sağlayacak." dedi.

Tarihi Gevale Kalesi'nde kara kalem çalışması yaptılar

Konya'da 20 üniversite öğrencisi, bin 700 rakımlı Takkeli Dağ'daki tarihi Gevale Kalesi'ne çıkarak, kalenin kara kalem çalışması yaptı.

Merkez Selçuklu ilçesi sınırlarında bulunan Hititler, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı'ya kadar birçok medeniyetin izlerini taşıyan bin 700 rakımlı Takkeli Dağ'daki Gevale Kalesi'ne tırmanan Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanat Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri kale surlarına oturarak, kalenin kara kalem çalışması yaptı. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Küçüköner, Gevale kalesindeki tarihi yapıları resmetmek için böyle bir proje yaptıklarnı belirterek şunları söyledi: "20 tane öğrencimizle ders ve proje amaçlı buraya geldik. Proje çalışmamızda Selçuklu yadigarı bu Takkeli Dağ olarak bilinen Gevale Kalesi'ndeki yapıları, değerleri, mirası resmetmeye geldik. Öğrencilerimiz kağıt üzerine kara kalem çalışması ile çalışmalarını yapıyorlar. Üniversitemizin ve Selçuklu Belediyesinin beraber kazı yaptığı bu alanı resimleyerekte halkımıza ulaştırma konusunda katkı yapmaya çalışıyoruz. Bu bizim için öğrencilerim için hem bir alan, etüt, tarihi tanıma hem de bu işi yaptığımız için gurur verici bir olaydır."

Resim Bölümü 2'nci sınıf öğrencileri ise tarihi bir mekanda böyle bir çalışma yaptıkları için mutlu ve gururlu olduklarını, Gevale Kalesi'nde resim yapmaktan keyif aldıklarını söyledi.

Maden ocağında traktör devrildi: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralı

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde, maden ocağında krom taşınan traktör, devrildi. Kazada sürücü Musa Şahinoğlu (46) hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı.

Kaza, dün gece yarısı Alacakaya ilçesinde meydana geldi. Kef Bölgesi'nde bulunan maden ocağında krom taşıyan Musa Şahinoğlu'nun kullandığı traktör, kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada sürücü Şahinoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Beraberindeki Hasan Çelik ise yaralandı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Çelik tedavi altına alındı. Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Hayatını kaybeden Musa Şahinoğlu'nun cesedi ise otopsi için Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber: Erkan BAY/ALACAKAYA (Elazığ), ()-