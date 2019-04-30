DHA YURT BÜLTENİ-4

1)NEMRUT KRATER DAĞI'NDA KARLA MÜCADELE

BİTLİS’in Tatvan ilçesinde bulunan 2 bin 750 rakımlı Nemrut Krater Dağı'nda, İl Özel İdaresi'nce karla mücadele çalışması başlatıldı. Kar kalınlığının yer yer 10 metreyi aştığı Nemrut Krater Dağı'ndaki çalışmalar 10 gündür sürdürülürken, Bitlis Valisi Oktay Çağatay da çalışmaları yerinde inceledi.

Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Nemurt Krater Gölü yolunun kardan temizlenmesi için yoğun bir çalışma başlatıldı. Toplam uzunluğu 13 kilometre olan ancak özellikle vadilerde rüzgarın da etkisi ile kalınlığı 10 metreye kadar yükselen karın temizlenmesi için İl Özel İdaresi'ne bağlı dozer, greyder, rotatif ve kepçeler görev yapıyor. Burdaki çalışmalar ise 10 gündür sürdürülüyor. Bitlis Valisi Oktay Çağatay da İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Çağatay, bölgedeki çalışmaların geceli gündüzlü yürütüldüğünü ve birkaç gün daha süreceğini söyledi. Yerli ve yabancı turistlerin Nemrut Krater Dağı'nı gelip görmelerini sağlamak amacıyla çalışmaları kısa zümünda tamamlamayı hedeflediklerini belirten Vali Çağatay, "Kentimiz bu sene çok yoğun bir kış yaşadı. Özel İdare'nin sadece köy yollarında açtığı yolun uzunluğu 24 bin kilometredir. Yaklaşık 8 milyon TL civarında da bir masraf yaptık. Vatandaşlarımızı mümkün olduğu kadar kış şartlarında rahat ettirmeye çalıştık. Bu bölgede yoğun bir kar var. Vatandaşlarımızın bu güzelliği görmeleri için özel idaremiz şu anda yolları açma çalışması yürütüyor. Bütün vatandaşlarımızı karla beraber Nemrutumuzu ve gölümüzü ziyaret etmeye bekliyoruz" dedi.

Yaptıkları yoğun çalışmalardan dolayı karla mücadele ekiplerine teşekkür eden Vali Çağatay, "Vatandaşlarımız karda krater gölü nasıl görünüyor diye heyecanla, merakla bekliyor. Çalışmalarımız birkaç gün daha sürecek. Tamamını açamayacağız. Dolayısıyla gölün çok yakınına kadar inemeyeceğiz. Ama önümüzdeki günlerde oraları da açmış olacağız. Şu anda bölgedeki kar kalınlığı 4,5 metreden başlayıp yer yer 10 metreye kadar çıkıyor. Bu yolu açmak tabii ki kolay olmuyor. Arkadaşlarımız sıkılaşmış, sertleşmiş karı önce kepçelerle toparlıyorlar daha sonra rotatif marifeti ile atarak yolu kullanıma hazır hale getiriyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Nemrut'ta açılan yollardan detaylar

-Yoldaki yer yer 10 metreyi bulan kar tünellerinden görüntü

-Araçların kar tünellerinden geçişinden detay

-İş Makinelerinin çalışmasından detaylar

-Dozerin karla mücadelesinden görüntüler

-Kepçenin çalışması

-Rotatifin çalışması

-Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın gazetecilere açıklamaları

-Detay görüntüler

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS,()-

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2)MİNİBÜS İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLDEKİ ÇİFT YARALANDII

ADIYAMAN'da, minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü ile yanındaki eşi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. Çevre yolu üzerinde ilerleyen Emrah Yaman yönetimindeki 02 KD 490 otomobil, Şevket Gökbulut'un kullandığı 02 APP 305 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Emrah Yaman ile yanında bulunan eşi Fatma Yaman yaralandı. Yaralı, çift kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri ve araçlar

- Sağlık görevlileri ve polisler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 120 MB

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3)HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLLERDEN YARALANMADAN ÇIKTILAR

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kafa kafaya çarpışan 2 otomobil hurdaya dönerken, kazada yaralanan olmadı.

Kaza, sabah saatlerinde Kahta-Adıyaman karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Zeynel Abidin Fırat yönetimindeki 02 KL 997 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 02 KC 588 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddeti ile hurdaya dönen otomobillerin sürücüleri, kazadan yara almadan kurtuldu.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Kaza yapan otomobiller

- Otomobillerin çekiciye yüklenmesi

- Hurdaya dönen otomobil

- Otomobilin parçalarının toplanması

- Otomobilden yola savrulan motoru

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Haci BOZKURT- (ADIYAMAN-)

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4)ADLİYE ÖNÜNDEKİ CİNAYET DAVASI ÜST MAHKEMEYE TAŞINACAK

Mersin'de, Tarsus Adliyesi önünde yaşanan ve Şemsettin Karabaş'ın (61) ölümü, aynı aileden 3 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan silahlı saldırının 16 zanlısıdan 5'i, toplam 70 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 11 sanık ise beraat etti. Verilen cezaları az bulan ve beraat kararlarına tepki gösteren Şemsettin Karabaş'ın oğlu Sabahattin Karabaş, dosyayı Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıyacağını açıkladı.

İddiaya göre Tarsus'ta oturan Karabaş ailesi ile akrabalık ilişkileri bulunan bir başka aile arasında husumet yaşandı ve Karabaş ailesi, kendilerine sosyal medya üzerinden tehdit içerikli mesaj gönderilmesi üzerine karşı taraftan şikayetçi olmak üzere 1 Ocak 2018'de Tarsus Adliyesi'ne gitti. Baba Şemsettin Karabaş ile çocukları Sabahattin, Emine Karabaş ve Celalettin Can, savcılığa suç duyurusunda bulunduktan sonra adliye önünde, karşı tarafın silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlardan Murat D.'nin silahından çıkan kurşunlar, otomobildeki Şemsettin Karabaş ile çocuklarına isabet etti. Baba vücuduna saplanan 2 mermi ile olay yerinde yaşamını yitirirken, çocukları ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Kurşunlama olayı sonrasında Karabaş ailesinin fertlerine saldırıp ayrıca darp eden 16 kişi, adliye polisleri tarafından gözaltına alındı.

'70 YIL HAPİS CEZASI'

Olayın ardından Murat, Yunus, Cumali, Emrullah, Yusuf ve Mehmet D., çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zanlılar hakkında Tarsus 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten adam öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs' suçlaması ile dava açılırken Karabaş ailesinin avukatı, zanlıların 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ceza almasını istedi. 15 Şubat 2019'da kararını açıklayan mahkeme heyeti ise 'kasten adam öldürme' suçundan, silahı ateşlediği belirlenen Murat D.'ye her bir müşteki için ayrı ayrı olmak üzere toplam 50 yıl hapis cezası verdi. Müştekileri darp ettikleri saptanan Yunus, Yusuf, Cumali, Emrullah ve Mehmet D. de, yine her bir fert için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olayda ismi geçen diğer 11 sanık ise beraat etti.

'İNFAZ ETMEK İSTEDİLER'

Olay günü kolundan yaralanan Sabahattin Karabaş, Murat D. ve beraberindeki tüm zanlıların olayı planlayarak gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Beraat eden şüphelilerin de olayın içinde yer aldıklarını ve cezalandırılmaları gerektiğini savunarak, Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nde karara itiraz edeceklerini belirten Karabaş, "Aracımıza bindik, çıkarken adliye avlusunda silahlı saldırıya uğradık. Bizi infaz etmek istediler. Mermiden sonra baktılar ki ölmedik, bizi darp ettiler. Bu sırada polisler olayın yatışması için havaya ateş açtı ama bizi dövmeye devam ettiler. Kapıda durmamla beraber Murat Demir aralarında silahla saldırdı. Ben de kapıyı açıp polislere doğru kaçarken saldırdılar. Babam da koltukta yaşamını yitirdi" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri

- Tehdit içerikli mesajın görüntüsü

- Sabahattin Karabaş'ın kolundaki yara izinin görüntüsü

- Sabahattin Karabaş ile röportaj

- Ölen Şemsettin Karabaş'ın fotoğrafı

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/TARSUS(MERSİN), ()

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5)KALP AMELİYATI OLAN EMEKLİ UZMAN ÇAVUŞ, TABURCU OLDUĞU GÜN ÖLDÜ

Adıyaman'da, kalp ameliyatı olan emekli uzman çavuş Ali Aslan (49), taburcu olduğu gün yatağında ölü bulundu.

Olay, gece geç saatlerde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Geçirdiği kalp ameliyatının ardından taburcu olan emekli Uzman Çavuş Ali Aslan, evinde dinlenmeye çekildi. Bir süre sonra Aslan'ın dinlendiği odaya giren ailesi, Aslan'ı hareketsiz yatarken buldu. Yakınlarının çağırdığı sağlık ekipleri, Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Aslan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.

Aslan'ın kesin ölüm nedeni, yapılan otopsinin ardından belli olacak.

Görüntü Dökümü:

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- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Morg genel görüntü

- Acil görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-(ADIYAMAN-)

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DİLBER AY'IN OTURDUĞU MAHALLEDE HÜZÜN HAKİM

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Dilber Ay'ın Düzce'de oturduğu mahalle hüzne boğuldu. Komşuları, kardeşleri ve torunları Dilber Ay'ın 'gariban anası' olduğunu anlattı.

Ankara'da akraba ziyareti sırasında ayaklarında aniden gelişen şişlikler nedeniyle tedavisi başlayan ve geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Dilber Ay'ın, Düzce'nin Ağa Mahallesi'ndeki evinde hüzün hakim. Mahalle sakinleri, kız kardeşi, torunları ve akrabaları yasa boğulurken Dilber Ay'ı anlattılar.

Komşularından Ferdi Keman, "Kendisi çok iyi bir kadındı. Herkese yardımcı olurdu. Gariban anasıydı. Kızlarına, torunlarına, damatlarına, mahalle halkına yardımcı olurduö dedi.

Kardeşi Aynur Baguş, "Gariban annesiydi. Türkiye'nin sevgilisiydi. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hayırsever birisiydi. Kimseyi incitmezdiö diye konuştu.

Torunları Berivan ve Çiğdem Dursun ise "Kimseyi kırmazdı, üzmezdi. Erken veda etti. Türkiye'nin başı sağ olsun. Yerde yürüyen karıncada bile ekmeği vardır. Kimseye yaptığını söylemezdi. Onu anlatmaya kelimeler yetmez. Bağırırdı, çağırırdı ama bir taneydi. Artık yokö dediler.

Ankara'da hayatını kaybeden Dilber Ay'ın cenazesinin ikindi namazını ardından Düzce Ağa Mahallesi mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Dilber Ay'ın evinin önünden görüntü

-Mahalle sakini Ferdi Keman ile röp

-Kardeşi Aynur Baguş ile röp

-Torunları Berivan ve Çiğdem Dursun ile röp

-Kardeşinin ahıt yakarken görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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GÖBEKLİTEPE MOTİFLİ DEFLER İLGİ GÖRÜYOR

Şanlıurfa'da 47 yıldır def imalatı yapan Mustafa Yerlikaya, 2019 yılının turizmde Göbeklitepe yılı olması nedeniyle ürünlerine Göbeklitepe motiflerini işliyor. Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Göbeklitepe motifli defler, 25 ile 40 liradan satışa sunuluyor.

Balıklıgöl yerleşkesindeki Tarihi Kapalı Çarşı'da 47 yıldır def imalatı yapan Mustafa Yerlikaya, 'tarihin sıfır noktası' olarak gösterilen Göbeklitepe'nin figürlerini deflere işliyor. Yerlikaya, def imalatını çocukluğundan bu yana yaptığını belirterek, deflere yaptığı işlemelerde başta Göbeklitepe figürleri olmak üzere vatandaşlardan gelen özel tasarımları kullandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2019 yılının turizmde 'Göbeklitepe yılı' ilan edilmesi üzerine deflere Göbeklitepe motiflerini işlemeye başladığını ifade eden Yerlikaya, şunları söyledi:

"Ben 60 yaşındayım. Yaklaşık 47 yıldır bu işle uğraşıyorum. Def, kürk, yelek ve kırlent gibi işler yapıyorum. İşimi seviyorum. Göbeklitepe figürlerini, desenlerini, yazılarını deflere işliyorum. Deflere farklı desenler de işliyorum. 2019 yılı Göbeklitepe yılı ilan edildi. Biz de bunun için figürlemeleri deflere işliyoruz, yazıyoruz. Deflere işlenen Göbeklitepe figürleri turistler tarafından ilgi görüyor. Yaklaşık 12 bin yıl önce taşlar üzerine çizilen aslan figürlerini bu deflere işliyoruz. Deflerin fiyatları, figür ve boyutlarına göre değişiklik gösteriyor. Küçük defler 25, orta boyu defler 35, büyük defleri ise 40 TL'ye veriyoruz."

Görüntü Dökümü:

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- Def imalatı yapan Mustafa Yerlikaya

- Deflerin üzerine Göbeklitepe'nin figürlerini işlemesi

- Mustafa Yerlikaya ile röportaj

- Göbeklitepe'nin deflere farklı desenlerde yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-(ŞANLIURFA-)

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