DHA YURT BÜLTENİ-4

1)İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 12 YARALI

BOLU'da, işçileri taşıyan midibüsün otomobille çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Bolu-Mudurnu yolu üzerindeki beyaz et fabrikası önünde meydana geldi. Sabah mesaiye giden işçileri taşıyan Bedrettin Canım yönetimindeki 14 S 0109 plakalı midibüs fabrikaya döndüğü sırada Bolu istikametine giden Onur Yerlikaya idaresindeki 14 KM 890 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından fabrikada bulunan işçiler arkadaşlarının yardımına koşarken, bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Onur Yerlikaya, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak kurtarıldı. Midibüste bulunan 11 işçi de hafif yaralandı. Yaralanan işçiler ambulanslarla tedavileri için hastanelere sevk edildi. Büyük korku yaşayan işçileri mesai arkadaşları teskin etmeye çalıştı. Midibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntüler

-Kaza yapan araçlar

-Yaralıları kurtarma çalışmaları

-Yaralıların ambulansa bindirilmesi

-Detaylar

Süre: 02.49-Boyut: 316 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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2)CEP TELEFONU İLE KONUŞMAK İÇİN 1 KİLOMETRE YÜRÜYÜP, SU DEPOSUNA ÇIKIYORLAR

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde baz istesyonu bulunmayan mahallenin sakinleri yakınları ile cep telefonuyla konuşabilmek için 1 kilometre uzaklıktaki su deposunun üzerine çıkıyor. İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Yeniköy Mahallesi sakinleri, mahallede baz istasyonu bulunmadığı için yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki su deposuna gidiyorlar. Mahallede telefonların sinyal bulduğu tek yer olan su deposunun üzerine çıkan mahalleli burada toplanarak yakınları ile telefon aracılığı ile görüşme fırsatı buluyor. Onlarca kişinin aynı anda sinyal araması ve telefon görüşmesi yapması ilginç görüntüler oluşturuyor. Mahalle Muhtarı Ali Cinkara, cep telefonuyla konuşmak isteyenlerin su deposuna geldiğini söyledi. Daha önce mahalleye yakın bir noktada baz istasyonu olduğunu onun da kaldırılmasının ardından 2 yıldır şebeke sorunu yaşandığı ifade eden Cinkara, "Mahallemizde yaklaşık 400 kişi yaşıyor, yaz aylarında bu sayı katlanıyor, 2 yıldır cep telefonları mahallemizde çekmiyor. Konuşmak için tek noktada kısıtlı olarak çeken su deposuna gelmek zorunda kalıyoruz. Acil bir durum olsa ne yapacağız. Gece ise buraya gelmek mümkün değil, kadınların buraya gelmesi neredeyse imkansız. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

İNTERNET İÇİN ŞEHİR MERKEZİNE GİDİYORLAR

Mahallenin gençleri ise cep telefonu şebekelerinin çekmemesinin kendileri için iki kat sorun olduğunu söyledi. Su deposunda sadece cep telefonunun çektiğini ve internetin olmadığını belirten mahallenin gençlerinden Murat Cinkara, “Bazen internet kullanmak zorunda kalıyoruz onun için de ilçe merkezine gitmek durumundayız. Telefonlar zaten mahallemizde hiç çekmiyor, birisi ile konuşacağımız zaman su deposuna çıkmak zorunda kalıyoruz, arayanlara ise ancak buraya çıktığımızda ulaşabiliyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Vatandaşların su deposuna gidişi

- Mahalleli telefonla konuşurken

- Ali Cinkara ile röp.

- Murat Cinkara ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 656 MB

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3)KANSERİ YENEN ANNE, UYUŞTURUCU BAĞIMLISI OĞLUNA YENİLDİ

ANTALYA'da kanserle mücadele ederken oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu öğrenen Yaşar T. (56), oğlunu tedavi ettirebilmek için komşularına bankadan kredi çektirdi. Tedaviye rağmen bağımlılıktan kurtarılamayan oğlu için umut arayışına girişen Yaşar T., "Kanseri yendim ama bu illete yenildim. Oğlumun kurtulması için bir tedavi yöntemi var ama 50 bin TL isteniyor. Bunu ödeyecek gücüm, imkânım yok. Tedavi için komşulara çektirdiğim krediyi bile zor ödüyorum" dedi.

Döşemealtı ilçesinde oturan Yaşar T., iki çocuğunun babasından, anlaşamadığı gerekçesiyle 29 yıl önce boşandı. İki çocuğuyla yaşamaya başlayan Yaşar T.'ye, 2005 yılında gittiği hastanede meme kanseri teşhisi koyuldu. Kanser tedavisine başlayan Yaşar T.'nin iki memesi alındı. Kısa süre sonra yapılan ikinci tetkikte, kanserin rahmine yayıldığı tespit edildi. Rahmi de alınan Yaşar T., zamanının önemli bir bölümünü hastaneye gidip gelerek geçirmeye başladı. Haftanın 4 günü hastaneye giderek kanser tedavisi gören Yaşar T., 2011 yılında oğlu A.G.G.'nin (34)uyuşturucu bağımlısı olduğunu öğrendi. Kanserle mücadele ederken hem psikolojik hem de fiziken yıpranan Yaşar T.’nin kurtulmak üzere olduğu hastalığı ise nüks etti.

TEDAVİ İÇİN KOMŞULARINA KREDİ ÇEKTİRDİ

Bir yandan kanser tedavisine devam eden diğer yandan oğlunun kurtuluşu için çabalayan Yaşar T., oğlunu tedavi olabilmesi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Burada bir süre tedavi gören A.G.G., sonuç alınamayınca tedaviyi yarım bırakarak hastaneden ayrıldı. Annesinin ikna çabalarının ardından A.G.G., bu kez özel bir hastanede uyuşturucu bağımlıları için geliştirilen özel bir çip tedavisini kabul etti. Ancak anne Yaşar T., oğlunun çip tedavisinin masraflarını karşılayabilmek için komşularına bankadan kredi çektirerek borçlandı. Çip tedavisinden sonuç alamayan A.G.G. tekrardan uyuşturucu madde kullanımına başladı.

TEDAVİ OLUP EVLENMEK İSTİYOR

8 yıldır bağımlı olan ancak kurtulmak istediğini belirten A.G.G. ise tedavi olmakta kararlı olduğunu ve çalışmak istediğini belirterek, "Uzanacak bir yardım eliyle tedavi olmak ve evlenip yuva kurmak istiyorum" dedi.

'KANSERİ YENDİM AMA BU İLLETE YENİLDİM'

Çaresiz kaldığı için tüm yolları denediğini anlatan anne Yaşar T. hastalığından ve oğlunu bağımlılıktan kurtarmaya çalışarak gençlik yıllarını harcadığını belirtti ve oğlunun yeni bir tedavi ile kurtulması için yardım eli beklediğini ifade etti. Yaşar T., "Kanseri yendim ama bu illete yenildim. Oğlumun kurtulması için destek bekliyorum. Bir tedavi yöntemi var ama 50 bin TL isteniyor. Bunu ödeyecek gücüm, imkânım yok. Tedavi için komşulara çektirdiğim krediyi bile zor ödüyorum" diye konuştu.



Görüntü Dökümü

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- Anne Yaşar T. röportaj

- Oğlu A.G.G. röportaj (Yüzü görünmeyecek şekilde)

- A.G.G.’nin sırtından çekilmiş görüntüsü (Yüzü görünmeyecek şekilde)

- Anne ve oğlun el ele tutuşması

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

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4)MEZUNİYET BALOSU İÇİN TOPLADIKLARI PARALARLA ORTAOKULA LABORATUVAR YAPACAKLAR

KARS Kafkas Üniversitesi Dedekorkut Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği son sınıf öğrencileri, mezuniyet balosu için topladıkları paralarla Dedekorkut Ortaokulu'na matematik laboratuvarı kurma kararı aldı. Ortaokulu idarecileriyle görüştükten sonra laboratuvara dönüştürülecek sınıfı boyayan öğrenciler, daha sonra diğer malzemelerin alımını gerçekleştirecek. Kars'tan ayrıldıktan sonra geriye kalıcı bir eser bırakmak için böyle bir karar aldıklarını belirten öğrenciler, çok mutlu olduklarını söyledi.

Mezuniyet hazırlıkları yapan Dedekorkut Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği son sınıf öğrencileri, balo yapmak için aralarında para topladı. Adil Bimay, Mahsun Derdiydik, Hacı Aydoğan Özbay, Yasemin Genç, Seren Yıldız, Sevda Şimşek, Reyhan Erol ve Semanur Uyanık, 4 yıllık eğitimlerinin sona ermesi sebebiyle yapmayı planladıkları balodan vazgeçerek bir okula laboratuvar kurma kararı aldı. Öğrenciler daha sonra belirledikleri Bayrampaşa Mahallesi’ndeki Dede Korkut Ortaokulu’na giderek okul idaresiyle de istişarelerde bulundu. Laboratuvar yapılacak sınıfı tespit eden öğrenciler, boya ve diğer malzemeleri alarak çalışmaya başladı. Sınıfı boyayan öğrenciler, daha sonra laboratuvar için gerekli malzemeleri alacaklarını bildirdi.

Mezun olup Kars’tan ayrıldıklarında kalıcı bir eser bırakmayı istediklerini söyleyen Yasemin Genç, “Mezun olacağımız için burada bir eser bırakmak istedik. Diğer mezunların yaptığı gibi bir balo düzenlemek istedik ama daha sonra oturup düşündüğümüz zaman bunun yerine baloya harcayacağımız parayı birçok öğrenciye ulaştırabileceğimiz bir matematik sınıfı hazırlamaktı. Hayalimizi gerçekleştirmek için bir okul seçtik ve okulumuzda da çalışmalara başladık" dedi.

Seren Yıldız ise “Birkaç arkadaş bir yola çıktık. Şu an elimizden geleni yapıyoruz. Usta bile tutmadık biz kendi ellerimizle burayı boyuyoruz. Kendi emiğimizin burada olmasını istedik ve 3 ay sonra 2019 mezunları olarak Kars’tan gittiğimiz zaman geriye dönüp baktığımız zaman ‘evet bir Kars’ta bir hatıra bıraktık şu anda öğrenciler orada daha iyi eğitim alıyorlar’ diyebilmek bizim için her şeyden daha önemliydi, bunun için de çok mutluyuz" diye konuştu.

Dedekorkut Ortaokulu'nda stajyer öğretmen olarak görev yaptığını belirten Semanur Uyanık ise "Bu okulda ben staj öğretmenlik yaptım. Hepsi benim ilk öğrencilerim. Onlar için bir şeyler yapabilmek onların bu okulunda hizmette bulunmak çok güzel" açıklamasında bulundu. Geleceğin eğitimcileri olarak okulun laborutavara ihtiyacı olacağını düşündükleri için böyle bir karar aldıklarını ifade eden Adil Bimay, çok mutlu olduklarını ifade etti. "Biz mezun olduğumuzda arkamızda bir şeyler bırakmak istedik" diyen Sevda Şimşek, ise "Çünkü Atatürk'ün de dediği gibi 'yeni nesiller bizim gibi öğretmenlerin eseri olacak.' O yüzden onların daha iyi bir eğitim alması için bizlerde elimizden geleni yapmaya çalıştık. Elimizden bu kadarı geldi bizde bu kadarını yapabildik. Mutluyuz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Okuldan dış detaylar

-Öğrencilerin sınıfta boya yapması

-Muhabir Bedir Altunok'un anonsu

-Öğrencilerle röpler

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

505 MB - 5 DK 01 SN -

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(ÖZEL)

5)EDANUR'UN 23 NİSAN'DA DEDESİ İÇİN İSTEDİĞİ AKÜLÜ SANDALYE ALINDI

DİYARBAKIR'da ALS hastalığına yakalanan dedesi Ömer Börkün (54) ile daha çok vakit geçirmek için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hediye olarak akülü sandalye isteyen Edanur Börkün'ün (10) isteği gerçekleştirildi. 'nın haberi üzerine televizyon programcısı Müge Anlı tarafından gönderilen akülü sandalye aileye ulaştırıldı

Diyarbakır'da 3 yıl önce Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına yakalanan ve yatağa bağlı olarak yaşamını sürdüren dedesi Ömer Börkün ile daha fazla zaman geçirmek isteyen Edanur Börkün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hediye olarak tekerlekli sandalyeye istedi. 'nın haberiyle durumdan haberdar olan televizyon programcısı Müge Anlı, tekerlekli sandalye alıp, aileye ulaştırdı.

Müge Anlı'nın dedesi Ömer Börkün için akülü sandalyeyi göndermesine çok sevindiğini söyleyen Edanur Börkün, "Çok mutluyum. Müge ablaya çok teşekkür ederim. Beni ve dedemi çok mutlu ettiler. Dedemle daha güzel vakit geçireceğiz. Dışarı çıkabileceğiz. Artık parka gidip, daha çok vakit geçirebileceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Akülü sandalyenin eve getirilişi

- Sandalyenin mekanik parçalarının taşınması

- Çocukların sandalyeyle dedelerinin yanına gitmesi

- Torunlarının dedeleriyle ilgilenmesi

- Eda Börkün'ün konuşması

- Zeynep Börkün'ün konuşması

- Aras Börkün'ün konuşması

- Gülseren Börkün'ün eşiyle ilgilenmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 374 MB