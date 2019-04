DHA YURT BÜLTENİ -4

Denizli'de tekstil fabrikası alev alev yanıyor (4)

KONTROL ALTINDA

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alındı. Fabrikanın konfeksiyon bölümü ve mağazası tamamen yandı. 3 katlı 5 bin metrekare alana kurulu fabrikada yer yer alevler görülürken, ekiplerin çalışması sürüyor. Çalışmalar kapsamında itfaiye ekipleri, iş makineleriyle fabrikanın kepenklerini parçalayıp, duvarları kırdı. 112 Acil Sağlık ekipleri, olası bir duman zehirlenmesine karşı hazır bekletildi. Jandarma ekipleri, fabrika çevresinde ve Pamukkale'ye ulaşımı sağlayan yolda güvenlik önlemi aldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, "Yangın başladıktan sonra ekiplerimiz hemen olay yerine intikal etti. 47 itfaiye aracı, 130 personel ile yangına müdahale ettik. Ekiplerimiz yangını kontrol altına aldı. Soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor. Tesiste çok fazla polyester malzeme olduğu için yangın ısı miktarını arttırdı ve yangın safhalarını hızlandırdı. Ekiplerimiz gereken müdahaleleri yaptı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmamız devam ediyor" dedi.

Haber- Kamera: Deniz TOKAT - Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

Şırnak'ta, PKK'nın 36 sığınağı imha edildi

Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'lı teröristlerin kullandığı, içerisinde helikopter mühimmatı ve patlayıcıların bulunduğu tespit edilen 36 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Şırnak'taki Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nca Bestler-Dereler Gaşinor tepe bölgesinde 24-25 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenen 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu' kapsamında bölücü terör örgütü mensuplarına ait daha önceden kullanıldığı değerlendirilen 36 sığınak bulunarak kullanılamaz hale getirildi. Güvenlik güçlerince, sığınaklarda yapılan aramalarda, 2 engerek gece görüş sistemi, 4 termal gece görüş sistemi, 2 araç telsizi, 2 el telsizi, 2 mesafe ölçer, lazer pointer, 12 Alpha Fire uzaktan komuta sistemi, tablet, el yapımı patlayıcı, plastik patlayıcı, 87 bixi fişeği, helikopter mühimmatı, anti-personel mayın, 29 kalaşnikof şarjörü, M16 şarjörü ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler imha edilirken, bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

Haber: Sekvan KÜDEN-Kamera: ŞIRNAK,()

Lice'de 5 PKK'lının ölü ele geçirildiği operasyonda 21 sığınak bulundu

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, 21 sığınak tespit edildi. İçerisinde silah ve mühimmat ele geçirilen sığınaklar imha edilirken, operasyonda 3 güvenlik görevlisinin de hafif yaralandığı bildirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Lice ve Kulp ilçeleri ile Bingöl'ün Genç ilçesi sınırları arasında kalan dağlık ve kırsal alanda, 23 Nisan günü jandarma özel harekat, jandarma komando ve polis özel harekat timleriyle güvenlik korucularının katılımıyla operasyon düzenlendi. 'Bayrak-123 Şehit Uzman Jandarma III. Kademeli Çavuş Serdar Akın-02 Müşterek Operasyonu' adı verilen operasyon kapsamında 25 Nisan Perşembe günü Lice ilçesi Yalımlı köyü Keşkuvari ve Hevsel mezraları kırsal alanında 5 farklı noktada PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı.

4'Ü GRİ LİSTEDE, 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Çatışmada, 4'ü İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar listesinin gri kategorisinde olan, 5 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte, 5 Kalaşnikof tüfeği, Walther marka 9 mm çapında tabanca, 7 el bombası, 13 Kalaşnikof şarjörü, 7.62 mm çapında 327 Kalaşnikof mermisi, 9 mm 14 tabanca mermisi, el telsizi, el dürbünü ve 5 sırt çantası ele geçirildi. Çatışmada, 3 güvenlik görevlisi de hafif yaralandı.

SIĞINAKLARDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇTİ

Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramalarda, PKK'lı teröristlerce kullanılan, biri 50 metrekare genişliğinde, 8 odadan oluşan, 21 sığınak tespit edildi. Sığınak ve arazide yapılan aramalarda, kullanılamaz durumda Kaleşnikof tüfeği, 7.62 mm çapında 117 Kaleşnikof mermisi, 5 Kaleşnikof şarjörü, el telsizi, 2'si basma düzenekli, 2'si uzaktan kumandalı 4 el yapımı patlayıcı düzeneği, 4 ruhsatsız av tüfeği, jeneratör, 1 kilo amonyum nitrat ile çok sayıda giyim ve yaşam malzemesi ile tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Sığınaklar, imha edilerek kullanılmaz hale getirildi.

Operasyon 26 Nisan Cuma günü saat 23.00 itibariyle sona erdi.

Haber-kamera: DİYARBAKIR,()

Bursa'da uyuşturucu çetesine şafak operasyonu: 28 gözaltı

Bursa'da, 13 ayrı adrese 'şafak vakti' eş zamanlı düzenlenen operayonla 28 kişilik uyuşturucu çetesi çökertildi. Çete üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen 45 bin dolar ve 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir çetenin 'uyuşturucu madde ticareti yaptığını' tespit etti. 3 ay süren teknik ve fizik takip ile çetenin 28 üyesi tespit edildi. Ardından da operasyon için düğmeye basıldı. Narkotik polisi, 13 farklı adrese şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Baskında 28 şüpheli kıskıvrak yakalanarak, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 614 gram metamfetamin, 52 gram sıvı metamfetamin, 200 gram bonzai, 1 kilogram esrar, 20 gram kokain ile 6 adet hassas terazi, 7 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 45 bin dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 28 şüpheliden 8'i sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 20 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor.

Haber - Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,()

PUBG oyununda 'terör' tehlikesi uyarısı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Doç. Dr. Tuncay Dilci, Dünya'da 400 milyon kişi tarafından oynanan 'Pubg' oyunu ile ilgili uyarılarda bulundu. Dilci, "Farklı ülkelerden, dinini, dilini bilmediğin insanlarla bir oyun grubu, takım grubu oluşturulması söz konusu. İleride dijital dünya üzerinden terör örgütlerinin harekete geçmesi, bunun terör amaçlı kullanılması söz konusu olabilir" dedi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Doç. Dr. Tuncay Dilci Dünya genelinde 400 milyon kullanıcısı bulunan 'Pubg' oyunu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dilci çoğunlukla 25-35 yaş arası kişilerin oynadığı içerisinde sesli olarak iletişim sağlanan oyunla ilgili 'terör' uyarısında bulundu.

Pubg oyununun diğer dijital oyunlardan daha çok tehlike saçtığını ve şiddet üreten bir oyun olduğunu söyleyen Dilci, "Bilindiği gibi her şeyin kullanım alanının belli bir sınırları vardır. Örneğin oksijeni bile gereğinden fazla alırsanız, vücutta oksijen zehirlenmesine kadar gidebilecek bazı sağlık sorunları ile karşılaşabiliriz. 'Pubg' gibi oyunlar kendi içerisinde şiddet üretmesi veya gereğinden fazla zaman geçirilmesi yönünde bu da ilerleyen zamanlarda bir takım sorunlar oluşturabilmektedir. Bunlardan bir tanesi zaman kullanımına bağlı olarak, farklı zaman dilimindeki insanların eş zamanlı olarak 100'lerce kişinin aynı anda, aynı oyun üzerinde olmalarıdır. Farklı ülkelerden, dinini, dilini bilmediğin insanlarla bir oyun grubu, takım grubu oluşturabilmesidir. Bunun ilerde dijital dünya üzerinden bir takım terör örgütlerinin harekete geçmesi veya terör amaçlı kullanılması ve terör amaçlı eğitilmesi bile söz konusudur. Dolayısıyla bir insanın 'Pubg' gibi oyunlara yönelmesi, bir takım kişilik eksiklikleri veya kişilik bozukluklarının da çağrışımını ifade eder. Bu rahatsızlığının dışa vurumu olarak kendini tatmin etme veya bu duygular üzerine şiddet üreten mekanizmaları kullanarak kendince tatmin sağlamaya çalışıyor. Bu olay gittikçe risk oluşturabilmektedir" dedi.

'KAYGI BOZUKLUĞUNA NEDEN OLUYOR'

Dilci, Dünya Sağlık Örgütü'nün 2018 yılında dijital oyunları zihinsel sağlık bozukluğu şeklinde ifade ettiğini hatırlatarak, "Dolayısıyla bu durum dijital oyunların en çok yaygın olarak kullanıldığı uzak doğu ülkeleri, başta Hindistan olmak üzere Çin, Japonya bu tip oyunları yasaklamıştır. Hatta Hindistan'daki sağlık örgütleri bu konuda yaptıkları çalışmalarda kişilerde yoğun hasar yaratmasından dolayı zararlı olabileceğini düşünerek eğitim örgütlerindeki çocukların ve her kademedeki yetişkinlerin oynamaması konusunda gerekli polisiye tedbirler alma yoluna da gitmişlerdir. Ayrıca Hindistan'da yapılan bir başka çalışmada 1 ay içerisinde yaklaşık 120 kişide 'Pubg' oyununa bağımlılık yönünde davranış bozukluğu gözlemlendiği ve hatta zihinsel yönden bir takım kaygı bozukluğu, halusinasyon, oyundaki figürleri gerçek hayatta da sürdürme eğilimleri gibi kontrol dışı dürtüsellik içeren sonuçlara ulaşılmıştır" diye konuştu.

'EMNİYET TARAFINDAN TEDBİRLER ALINMALI'

Oyunda terör tehlikesi bulunduğunu ve bu konuda önlem alınması gerektiğini ifade eden Dilci, "Bu oyunun asla savunulacak bir yönü yoktur. Toplumsal barışa ve gerçek hayata dair her türlü sakıncayı kendi içerisinde barındırmaktadır. İntihar eğilimlerinden tutun da yine bir sosyal barışı bozacak illegal oluşumlara fırsat verecek bir zemin içerisindedir. Diğer yandan oyunla beraber çocuklarda kaygı bozukluğunun getirdiği özgüven eksikliği ve bu özgüven eksikliğini oyundaki silah ve şiddet aracılığıyla yoksunluklara dönüştürerek öfke patlamalarına kadar götüren bir boyutu da vardır. Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı olarak bu tür dijital oyunlara karşı tedbirli olunması, polisiye tedbirlerin emniyet tarafından ivedilikle alınması ve devletin ise bu konuda belli yasaklamalara kadar gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yönüyle çalışmaların aktif bir şekilde devlet eliyle yürütülmesi çok önemlidir. Şu anda dünyada 'Pubg' oyunu ile ilgili yaklaşık 400 milyon müdavimi olduğu biliniyor. Ağırlıkla erkeklerin oynadığı bu oyun, toplumsal hayattaki şiddet üretim mekanizmasını bir nevi fabrikasyon üretimine dönüştürmüş durumdadır" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

4 ayaklı robot ürettiler

Konya'da yazılım firması Akınsoft-Akınrobotıcs tarafından 2 ayda geliştirilen 4 ayaklı robot projesi 'ARAT' görücüye çıktı. Geliştirme sürecinde olan ARAT'ın 10 saatlik kullanım süresi bulunuyor. Robotun, yük taşıma ve arama kurtarma faaliyetlerinde de kullanılabileceği ifade edildi.

Türkiye'nin tek robot fabrikasına sahip yazılım firması Akınsoft- Akınrobotıcs, 2 ay içerisinde geliştirdiği 4 ayaklı robot projesi 'ARAT'ın ilk örneğini basın mensuplarına tanıttı. 17 eklemden oluşan ve 86 sensörü bulunan ARAT, 4 ayakla dengede kalabilme ve yürüyebilme özelliğine sahip. 4 motordan oluşan boyun yapısı sayesinde ARAT gelişmiş bir gözlem yeteneğine sahip.

'2 YIL İÇERİSİNDE SERİ ÜRETİME GEÇİLECEK'

30 kilogramlık yükleme ve taşıma kapasitesine sahip ARAT'ın nesneleri kaydırmadan yükleme yapabildiğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Bilgisayar Yüksek Mühendisi Özgür Akın, "Arazide 10 saat kullanım süresiyle tasarlanan ARAT, 4 bacaklı denge unsuru oluşturan bir prototip. Güneş enerjisiyle de bu pil ömrü uzatılabiliyor. Şu an basit arazi şartlarında test ediyoruz. Her geçen gün farklı arazi şartlarında test etmeye devam edeceğiz. Yaklaşık 2 ay süre içerisinde geliştirdiğimiz bir proje. Yüksek güç üretebilen motorlarımızı da kendi bünyemizde geliştiriyoruz. ARAT şu an prototip aşamasında, 2 yıl içerisinde ürün aşamasına gelebilecek ve seri üretime geçilecek. Üzerindeki kamera sistemiyle adresleme yapabiliyor. Ses sistemiyle etrafı dinleyebiliyor ve ona göre strateji belirleyebiliyor. Bu prototipimizde çok hızlı değiliz, ancak bir sonraki serimizde motorların hızlandırılmasını gerçekleştireceğiz. Hatta dörtnala tabiriyle koşacak şekilde projelerimiz geliştirmeye başlandıö dedi.

Haber-Kamera:Hasan DÖNMEZ/KONYA,()

Fındık ve ceviz kabuklarını sanat eserine dönüştürüyor

İzmit'te Akad Erzen (48), kurutulmuş kelebek kanadı, fındık ve ceviz kabuğu ile kıyafetleri sanat eserine dönüştürüyor.

Girne Amerikan Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Akad Erzen, çocukluk yaşlarında resim yapmaya ilgi duyarken, yaklaşık 10 yıldır da mikro minyatür dalında eserler üretmeye başladı. Doğada bulunan her türlü nesne üzerine resimler yaparak mikro minyatür sanatında ilerleme kaydeden Erzen, ceviz kabuğu, kelebek kanadı, hurma çekirdeği, mercimek ve pirinç tanesi ve kıyafetlerin üzerine resimler yaparak onları birer sanat eseri haline getiriyor. Ürettiği eserleri dükkanında satan Erzen, müşterilerinin ilk bakışta şaşırdığını ifade ederek satışlarının her geçen gün arttığını ifade etti.

BAZI ESERLER SADECE MERCEKLE GÖRÜLÜYOR

Yaptığı bazı eserlerin müşteriler tarafından ancak mercekle görülebildiğini ifade eden Erzen, "Mekatronik mühendisiyim, bu işlerle 9 yaşından beri uğraşıyorum. Şu ana kadar da yaptığım resimleri, gömleklere işliyordum. Yaklaşık 10 yıldır da mikro sanatla uğraşıyorum, siparişe göre veya isteğe bağlı olarak çalışıyordum, ardından daha çok keyif aldığımı fark edince mikro minyatür sanatına daha fazla ağırlık vermek istedim. Mikro minyatür maketler de yapıyorum. Ceviz, fıstık, çekirdek kabuklarına resimler yapmaya başladım. Hurma çekirdeğine, kelebek kanadına, sinek kanadına ve hatta böceklerin, haşerelerin üzerine resimler yapmaya devam ettim. İşlediğim en ufak çalışmam bir mercimek tanesi üzerineydi, bir de pirinç tanesine resim yapmıştım. Ben çıplak gözle çalıştığım için net bir şekilde görebiliyorum, fakat en gelişmiş teknolojide sadece mikroskopla net bir şekilde görülebilir bir sanat olduğu için insanlar ancak merceklerle görebiliyor. İzletmemiz çok mümkün olmadığı için çok talep olmuyor" dedi.

'ESERLERİM İLGİ ÇEKİYOR'

Yaptığı eserlerin müşteriler tarafından ilk bakışta şaşkınlıkla karşılandığını söyleyen Erzen, "Bir mercimek tanesine resim yapmak yaklaşık bir saatimi alıyor, herhangi bir büyüteç ya da mercek kullanmıyorum. Sadece merceği insanların görebilmesi amacıyla tutuyorum. Onun dışında çalışmalarıma 30 santim uzaklıktan çıplak gözle bakıyorum. Yaptığımız çalışmalarda doğal boyalar kullanıyorum, bu zamana kadar mikro minyatür sanatında Atatürk'ü, Fatih Sultan Mehmet'i, tarihi yapıları, klasikleşmiş tabloları ve siparişle gelen isteklere göre planları resmettim. İnsanlardan çok olumlu tepkiler alıyorum. İlk önce şaşırıyorlar bu kadar küçük objelere bu resimleri nasıl yaptığımı soruyorlar, ardından 'bravo' diyorlar. Bu nedenle son zamanlarda küpe üzerine yaptığım resimlerin siparişleri arttı. Hurma çekirdeğine de ilgi çok fazla var. Siparişleri yetiştirmeye çalışıyorum. Eserlerim ilgi çekiyor" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

Boz ayı yavrusuna sahip çıktı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde duvar ustası Yahya Günlü (50), evinin yakınında bulduğu 2 aylık boz ayı yavrusuna sahip çıktı. 'Yogi' adını verdiği yavru ayıya biberonla süt içiren ve özenle bakan Günlü, "Onu çok benimsedim, ayrılmak istemiyorum' dedi.

Çaykara'nın Çamlıbel mahallesinde duvar ustası Yahya Günlü, 15 gün önce evinin yakınında bir boz ayı yavrusu olduğunu gördü. Yarı baygın haldeki yavru ayıya sahip çıkan Günlü, bir kaç gün çevrede annesinin gelmesini bekledi. Kış uykusundan uyanan ve yiyecek arayışına giren annesini kaybettiği düşünülen boz ayı yavrusunu evine götüren ve çizgi film karakteri 'Ayı Yogi'den esinlenerek yavru ayıya 'Yogi' adını veren Günlü, bakıma aldığı yavruya biberonla süt içirdi. Günde 1.5 litre süt içen yavru ayıda Günlü'nün peşinden bir an olsun ayrılmıyor. Komşularının da görmeye geldiği yavru boz ayı mahallenin maskotu oldu. Günlü yavru ayıyı teslim etmek için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

'YOGİ'DEN AYRILMAK İSTEMİYORUM'

Ayıyı sahiplenerek büyütmek istediğini söyleyen Yahya Günlü, "Küçük ayı yavrusunu köpekler ve yaban hayvanlarından korumak için eve aldım. Yogi çocuk gibi ilgi bekliyor. Ona bakmaktan çok mutluyum. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü görevlileriyle görüştüm. İlgililerin belirleyeceği süreye kadar sevimli yavruya bakmak istiyorum. Yogi'yi benimsedim ve ayrılmak istemiyorum. Yavru ayıyı sahiplenmek istiyorum'' dedi.

'ONDAN AYRILIRSAM ÇOK ÜZÜLÜRÜM'

Yogi'nin acıktığı zaman çocuk gibi ağladığını ve agresifleştiğini söyleyen Günlü, "Yogi'ye bakarak ebeveynlik deneyimi yaşıyorum. Karnı doyduktan sonra odamda benimle beraber duruyor. Ben televizyon seyrederken ayaklarımla, terliklerimle uğraşıyor. Bildiğiniz çocuk. Bir tek eksiğimiz, konuşamıyoruz. Benim ondan ne istediğimi anlamıyor, onun benden ne istediğini anlayamıyorum. Tuvalet ihtiyacını karşılaması için yavru ayıyı zaman zaman evin dışına bırakarak kapıyı kapatmıyorum. Yogi'nin bir süre sonra döndüyor ve eve girene kadar kapıyı tırmalıyor. Eğer ondan ayrılırsam çok üzülürümö diye konuştu.

'MASKOTUMUZ OLDU'

Çamlıbel Mahallesi Muhtarı Abdullah Kulaç da, Yogi'nin mahallenin maskotu olduğunu belirterek "Köy olarak yavru ayıyı sahiplenmeyi düşünüyoruz. Resmi prosedürlerin uygun olup olmadığı konusunda görüşmeler yapacağız. Resmi prosedürlere uygunsa ayıyı köyümüzün maskotu olarak, nasıl bir yaşam ortamı gerekiyorsa, elimizden ne geliyorsa yapmak istiyoruz. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkililerine yavru ayıyı vermemiz gerekirse de veririz. Hayvanın geleceği için, doğal yaşam ortamının olması gerekiyorsa onu da değerlendiririz. Bana göre en iyi yaşayabileceği ortam burası" ifadelerini kullandı.

Haber: Selay SAYKAL - Kamera: Selçuk BAŞAR (TRABZON-)

Diyarbakır'da sığırcık şöleni - (ÖZEL)

Diyarbakır'da sığırcıkların gökyüzündeki hareketleri görsel şölen oluşturdu.

Binlerce sığırcık kuşunun, Dicle Vadisi'nde beslenip, birlikte havalanmaları ve gökyüzünde yaptıkları hareketler renkli görüntüler ortaya çıkardı. İzleyenleri etkileyen sığırcıkların tarım arazilerinde beslenip, gökyüzünde ahenkle uçması, baharla birlikte çiçek açan doğada güzel manzaralar oluşturdu.

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-Selim KAYA/ DİYARBAKIR,()

Demre'de Yörükler göçü canlandırdı

Antalya'nın Demre ilçesinde düzenlenen şenlikte sahilden yaylaya Yörük göçü canlandırıldı. Yöresel kıyafetler, tarım aletleri, eski mutfak ve ev eşyalarıyla süslenen araçlardaki Yörükler, keçi ve koyun sürüleri, atlar, köpekler, develer ve eşeklerle yürüyüş yaptı.

Demre Yörük Türkmen Derneği öncülüğünde Antalya Büyükşehir Belediyesi, Demre Kaymakamlığı ve Demre Belediyesi'nin desteğiyle bu yıl 5'incisi düzenlenen Demre Yörük Göçü Şenliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Ekibi eşliğindeki yürüyüşle başladı. Yürüyüşe ve şenliğe Kaymakam Murat Uz, Antalya milletvekilleri CHP'li Aydın Özer ve İYİ Parti'li Tuba Vural Çokal, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Belediye Başkanı İYİ Parti'li Okan Kocakaya, Jandarma Komutanı Teğmen Emre Tırpancı, Emniyet Müdürü Kürşat Duman, siyasi parti temsilcileri, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Aydın, CHP İlçe Başkanı Mustafa Caner, İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Şahin, İYİ Parti Kaş İlçe Başkanı İsmail Şah Yılmaz, Demre Yörük Türkmen Derneği Başkanı Mustafa Siviş, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, çevre ilçelerin Yörük Türkmen Derneği başkanları, mahalle muhtarları ve yaklaşık 4 bin vatandaş katıldı.

Demre ve çevre bölgelerden gelen Yörükler ve vatandaşlar Demre Polis Merkezi önünde toplandı. Yörük grupları eski mutfak eşyaları, tarım aletleri, ev eşyalarıyla süsledikleri araçları, önde keçi ve koyun sürüleri, atlar, köpekler, develer ve eşekler eşliğinde yürüyüşe geçti. Yürüyüş anında yöresel ekipler folklor gösterileri yaptı.

Kadınlar traktör üstünde yayık yaydı, katmer açtı. Yürüyüşte bir grup Çanakkale Zaferi'ni canlandırdı. Konvoy alkışlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'ndan geçiş yaparak, bu alanda toplandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Mehteran ekibi konser verdi. Halk oyunları ekipleri Türkiye'nin farklı yörelerinin halk oyunlarını sergiledi. Demreli olan Türk Halk Müziği sanatçısı Tuğba Karakuş da konser verdi.

Şenlikle ilgili olarak Demre Yörük Türkmen Derneği Başkanı Mustafa Siviş, Belediye Başkanı Okan Kocakaya ve Kaymakam Murat Uz da birer konuşma yaptı.

Haber-Kamera: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), () -