DHA YURT BÜLTENİ -4

Öğretmenler okula giderken kaza yaptı: 5 yaralı

Aksaray'da bir otomobilin, önündeki araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 4'ü öğretmen 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Aksaray- Ihlara yolu kireçlik rampası mevkiinde meydana geldi. Fatih Göktaş (24) yönetimindeki 68 AAE 828 plakalı otomobil, önündeki Lütfü Uzel (45) idaresindeki 50 BG 125 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Fatih Göktaş ile diğer araçta bulunan ve görevli oldukları Güzelyurt Anadolu İmam Hatip Ortakolu'na gitmek üzere olan öğretmenler Zehra Topal (28), Ayten Kara (29), Sibel Karaoğlan (27) ve Fatih Güçlüsan (37) yaralandı. Sürücü Uzel de yara almadan kurtuldu. Yaralı 5 kişi ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Yaralıların ambulanstan indirilmesi

- Acil Servise alınması

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY ))

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Bursa'da 'FETÖ' operasyonu: 14 gözaltı

Bursa KOM şube müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla tespit edilen 12 gaybubet evine operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında firari emniyet müdürünün firari yeğeninin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ortak çalışmalarıyla belirlenen 12 gaybubet evine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen arama ve yakalama kararıyla sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda 12 gaybubet evinde gizlenen toplam 14 FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı

Gözaltına alınanlar arasından Şanlıurfa firari emniyet müdürü Mehmet Likoğlu'nun firari yeğeni Merve Likoğlu, örgütün mahrem emniyet imamı, mahrem askeri imamı ve Bursa, Çanakkale, Bilecik, İstanbul, Mersin ve Muş'ta faaliyette bulunan Büyük Bölge Talebe Mesulu (BBTM) de bulunuyor.

Şüphelilerin evlerinde ele geçirilen 8 bin lira para, örgütsel dokümanlar ve dijital materyallere el konulurken şüpheliler ilk işlemleri için emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin gözaltına alınması

- Araçlara bindirilmesindne görüntüler

- Detaylar

Süre: 01.05 Boyut: 122 MB

Haber - Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,() ,

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Bolu'da, 13 FETÖ şüphelisi adliyede

Bolu merkezli 9 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlar aracılığıyla iletişim kurdukları değerlendirilen askeri okuldan ihraç edilen 8 öğrenci, 1 muvazzaf astsubay, ihraç edilen 2 astsubay ve 1 komiser yardımcısı ile 1 'mahrem imam' olmak üzere 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, pazartesi günü Bolu, Sakarya, İstanbul, Ankara, Nevşehir, Osmaniye, İzmir, Siirt ve Aksaray'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan A.K., A.O., Ü.T., E.Ç., İ.F., K.O., M.A., M.B., O.K., Ö.S., Ö.U., S.T. ve Ş.S. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Detaylar

Süre: 01.34-Boyut: 177.7 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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Mersin'de ceviz deposunda yangın

Mersin Serbest Bölgesi'ndeki bir firmaya ait ceviz deposu yandı. Alevler itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.

Türkiye'nin ilk serbest bölgesi olma özelliğini taşıyan Mersin Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir dış ticaret şirketinin ceviz bulunan deposunda sabahın erken saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına alıp soğutma çalışması yaptı.

Yangında can kaybının yaşanmaması sevindirirken, depoda maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiye aracının görüntüsü

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

- Depodan çıkarılan tüplerin görüntüsü

- Ceviz kabuklarının görüntüsü

- İşyerinin genel görüntüsü

- Hazır bekleyen ambulansın görüntüsü

SÜRE: 01'30" BOYUT: 162 MB

Haber-Kamera: MERSİN, ()

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Yüksekova'da, nisanda karla mücadele çalışması

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, nisan ayının son günleri olmasına rağmen karla mücadele çalışması yürütülüyor. Kar kalınlığının 5 metreyi aşması nedeniyle güçlük çekilen çalışmalarda, kazı makineleri kullanılıyor.

Ülke genelinde hava sıcaklıkları artarken, dağlarla çevrili Yüksekova'da ise hala kar manzaraları görülüyor. İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Mergezer Yaylası yolunun açılması için yoğun çalışma başlatıldı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı bölgede, 8 gündür çalışma yürütüyor. Bazı askeri üs bölgelerine de ulaşım sağlanan yolun açılması için zaman zaman ekskavatör de kullanılıyor. Ekipler, greyder ve kepçelerin bölgede yetersiz kaldığını, bu nedenle ekskavatör kullanıldığını ve çalışmaların 1 hafta daha sürebileceğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Kardan kapalı olan yol

-İş makinaların yolun açmaya çalışması

-Kar kalınlığın olduğu yerde ekskavtör aracının çalışması

-Çalışmalardan detaylar

-Kar kalınlığın kepçeninn boyunu aşması

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), ()

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Lisinia'da tedavi edilen leylek ve 2 pelikan doğaya salındı

Burdur'daki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda kurulan yeni birimler hizmete girerken, merkezde tedavi edilen leylek ve 2 pelikan da doğaya salındı.

Burdur'un merkeze bağlı Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve Tarım ve Orman Müdürlüğü desteğiyle kurulan yeni distilasyon (damıtma), ekstraksiyon (ayırma), kurutma ve öğütme sistemleri ve solar enerji tesisi açıldı. Tesislerin açılışı kurdelesini Vali Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, İl Jandarma Komutan vekili Albay Mehmet Çelik, Damızlık Sığır Yetiştiriciler Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Darcan, TKDK İl Koordinatörü Mesut Yıldıran, Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp birlikte kesti.

Lisinia Doğa Proje Alanı sorumlusu veteriner hekim Öztürk Sarıca, yeni yapılan tesisler hakkında Vali Şıldak ve beraberindekilere bilgi verdi.

Vali Hasan Şıldak, Burdur'un turizm şehri olma yolunda doğru bir şekilde ilerlediğini belirterek, "Bu manada çok güzel kültürel değerlere, hem de doğal güzelliklere sahibiz, hazine yatıyor Burdur'da. Bunları iyi bir pazarlama ve destinasyon planlamasıyla inşallah önümüzdeki senelerde Burdur ekonomisinin ayaklarından birisinin de turizm olarak geliştiğini göreceğiz. Turizmin çeşitlenmesi ve alternatif turizm seçeneklerinin ön plana alınması ülkemizin de bir gerçeği. Artık insanlar klasik tatil anlayışının dışına çıkıp otellerde hapsolup vakit geçirmek yerine farklı arayışlar içinde. Bu manada ekoturizm kavramı önümüze çıkıyor ve ön plânda yer alıyor. Ekoturizm içinde de tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi ve bunların farklı versiyonlar olarak tüketicilere ziyaretçilere sunulması da ayrı seçenekler oluşturuyor. Burdur bu anlamda çok şanslı" dedi.

Isparta ile birlikte bölgesel olarak gül ve özellikle de son yıllarda öne çıkan lavanta turizminin başlı başına bir seçenek haline geldiğini vurgulayan Vali Hasan Şıldak, "İlimizde bu alanın lokasyon olarak Salda Gölü'ne de yakın oluşu bu seçeneği daha güçlü hale getiriyor. Bugün önemini vurgulamaya çalıştığımız bu tesis, lavanta ve diğer tıbbi aromatik bitkilerin ürüne ve markaya dönüşmesi, tüketiciye sunulması açısından çok önemli. Şunu ifade edebiliriz ki lavanta turizmi konusunda Burdur daha iddialı, daha kendine güvenen bir yapı arz ediyor. Bu tesisin ilimize ve turizmine hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

TKDK İl Koordinatörü Mesut Yıldıran, yapılan yatırıma yüzde 55 oranında destek sağladıklarını kaydederek, yatırım tutarının 580 bin lira, hibenin ise 320 bin lira olduğunu aktardı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Darcan, Burdur bölgesi olarak tıbbi aromatik bitkiler konusunda atılım halinde olduklarını söyledi.

Lisinia Doğa Sorumlusu Öztürk Sarıca da yeni hizmete giren tesiste kullanılacak enerjiyi Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün desteğiyle solar enerjiyle birlikte güneşten sağlayacaklarını belirtti.

Program kapsamında merkezde tedavisi tamamlanan leylek proje alanında, 2 pelikan da Burdur Gölü kenarında doğaya bırakıldı. Proje alanına sembolik lavanta dikimi de yapıldı.

Görüntü Dökümü

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- Hizmete giren makineler

- Kurdele kesilmesi

- Tesisin gezilmesi

- Konuşmalar

- Leyleğin bırakılması

- Pelikanların bırakılması

- Detay

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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Bakanlık projesi ile aldığı ineklerle ev ekonomisine katkı sağlıyor (ÖZEL)

Kahramanmaraş'ta 4 çocuk annesi Nuriye Işık, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ORKÖY projesi kapsamında aldığı ineklerden elde ettiği sütleri satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Abbaslar Mahallesi'nde yaşayan Nuriye Işık, ev ekonomisine katkıda bulunmak için ORKÖY Projesi kapsamında Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne başvurdu. Başvuruş kabul dilen Işık'a 22 bin lira karşılığında gebe 2 inek verildi. Yüzde 20'si hibe, geriye kalan 17 bin 600 lirayı 2 yıl sonra 5 eşit taksitte faizsiz olarak ödeyecek olan Nuriye Işık'ın inekleri, kısa bir süre önce doğum yaptı. İnekleri ve buzağılarını çocukları gibi seven Nuriye Işık, en büyük destekçisinin eşi Abdullah Işık olduğunu söyledi.

Ev ekonomisine katkıda bulunmak adına inekleri aldığını ve 2 yıl sonra yavrularını satarak taksitlerini ödeyeceğini belirten Işık, hedefinin ileride hayvan sayısını artırmak olduğunu ifade etti.

'GÜNDE 45 LİTRE SÜT ALIYORUM'

İnekleri çok uygun şartlarda satın aldığını ve en önemlisinin aldığı kredinin hibe dışında kalan kısmını faizsiz ödeyeceğini belirten Nuriye Işık, "Gebe inek vermişlerdi, şimdi 2 tane buzağım oldu. Sütünü satıp, ev ekonomisine destek oluyorum. Buzağılarını ileriki dönemlerde satarım, krediyi ödememde kolaylık olur. Buzağılarım doyduktan sonra günlük 45 litre süt alıyorum. Ev ekonomisine, çocuklarımın eğitimine katkısı oluyor. Sütünü, yoğurdunu, yağını satıyorum. Buzağılarımı büyüttüğüm zaman elimde belli bir miktar para olacak. Çocuklarımla gelip, bakıyorum, severek, ilgilenerek. Bir çocuk gibi görüyorum onları. Gerçekten de çok seviyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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- ORKÖY tabelası

- Nuriye Işık'ın yem alması

- İnekleri yemlemesi

- Buzağıları sevmesi

- Nuriye Işık ile röp.

- Nuriye Işık'ın ineği sağması

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 511 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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787 yıllık kervansaray, geçmişe ışık tutuyor

Kayseri'de, Anadolu Selçuklu Devleti zamanında Sultan I. Alaeddin Keykubat döneminde yaptırılan Sultanhanı Kervansarayı, 787 yıllık tarihiyle geçmişe ışık tutuyor.

Sultanhanı Kervansarayı, Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubat döneminde, 1232 yılında yaptırıldı. Yapım aşaması 4 yıl süren kervansaray, Bünyan ilçesinde kendisiyle aynı ismi taşıyan Sultanhanı Mahallesi'nde bulunuyor. Kervansarayın içinde, köşk mescit, hamam, fırın, özel misafirleri ağırlamak için odalar ve hayvanlar için yapılan ahır bulunuyor. Tarihi kaynaklarda, Kervansaray'ın han, yolcu, yük ve hayvan üçlüsünün konaklaması sırasında ihtiyaçların karşılanacağı barınak ve servis mekanlarını kapsayan iki kütle olarak tasarlandığı kaydedildi. 787 yıldır ayakta kalan Sultanhanı, günümüzde yurtiçi ve yurtdışından gelen turistlere ev sahipliği yapıyor.

Kervansaray'ın 7 yıl bekçiliğini yaptıktan sonra emekli olan Ahmet Arslan (77), tarihi yapının korunduğu takdirde turistlerin yoğun olarak ziyaret edebileceği bir alan olduğunu söyledi. Arslan, "Sultanhanı kervansarayı, Anadolu Selçuklu Devleti'nden kalan bir eserdir. 1232 yılında yapımına başlanmış ve 4 yıl sürmüş. Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat tarafından yapılmıştır. Kervansaray içinde mescit, hamam, fırın, yöneticiler ve misafirler için ayrılmış özel odalar ve Anadolu Selçuklu zamanında kervancılar geçerken atıyla ve devesiyle gelenler için bir ahır bulunuyor. Buraya gelenler, 3 gün ücretsiz kalıyorlarmış. Daha fazla kalmak isterlerse de belirli bir ücret ödüyorlarmış. 787 yıldır burası ayaktadır ve çok turist geliyor. Kervansaray, Vakıflar Bölge Müdürlüğü kontrolündedir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kervansarayın dış cephelerinden detaylar

-Köşk Mescidinden detaylar

-Hamam ve fırından detaylar

-Ahır kapısından detaylar

-Genel detaylar

-Emekli bekçi Ahmet Arslan ile röportaj

Süre:5.04 Boyut:633MB

Haber:Olcay Düzgün Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ

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Lice’de PKK’ya operasyon: 3 terörist etkisiz halde

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. Teröristlerden 3’ü etkisiz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı’nca terör örgütü PKK’ya yönelik Lice ilçesi kırsalında operasyon başlatıldı. Güvenlik güçleri, kırsalda bir grup terörist ile temas sağladı. Teröristler, jandarmaların 'Teslim ol' çağrılarına ateş açarak, karşılık verdi. Çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyon devam ediyor.

LİCE (Diyarbakır),()-