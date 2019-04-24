DHA YURT BÜLTENİ-4

1)OKULUN BODRUM KATINDA ANTRENMAN YAPARAK TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDULAR

Edirne İsmail Güner Ortaokulu'nun 5 kız öğrenciden oluşan dart takımı, okulun bodrum katında yaptığı antrenmanlarla hazırlandıkları Okullararası Yıldızlar Dart Türkiye Şampiyonası'nda, 32 ilden gelen ve aralarında milli sporcuların da bulunduğu tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Pahalı malzemeler yerine kullandıkları 16 liralık dartlarla şampiyon alan takımın üyesi Irmak Arı, "Yarıştığımız diğer okulların dartları çok güzeldi. Biz 16 liralık dartlarla oynarken onların ki 150 liradan başlıyordu.Biz bodrum katında çalıştık, onlar belki daha aydınlık ortamlarda çalışıyorlardı. Biz başardık, bu yüzden çok mutluyum" dedi. Edirne İsmail Güner Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni Ertan Kızılakşam, 8'nci sınıfın kız öğrencileri Ezgi Başaran, Irmak Arı, Merve Irmak, Kübra Uyanık ve Buse Mete'den oluşan bir dart takımı kurdu. Geçen Eylül ayından itibaren okulun bodrum katında imkansızlık içinde çalışmalara başlayan öğrenciler, okulun bütçesi olmadığı için öğretmenin de desteğiyle kendi imkanları ile malzemelere aldı. Öğrenciler, fiyatları 150 lira ve daha üzerinde bulunan dartlar yerine imkanları ölçüsünde 16 liraya aldıkları dartlarla derslerinden arta kalan zamanlar, teneffüsler ve hafta sonlarında okulun bodrum katına girip, çalışmalarını sürdürdü.

'BODRUMU DART SALONU HALİNE GETİRDİK'

Kısa sürede katıldıkları şampiyonalarda başarılı dereceler alan takım, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği Okullararası Yıldızlar Dart Türkiye Şampiyonası'nda, 32 ilden gelen tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu. İmkansızlıklara rağmen aralarında milli sporcuların bulunduğu rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaşan kız öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. Şampiyon takımı çalıştıran beden eğitim öğretmeni Ertan Kızılakşam, şunları söyledi: "Okulumuzda Eylül ayından buyana çalışmalarına devam etmekte. Bu çalışmalar sonucunda Edirne il birincisi, Isparta'da yapılan grup müsabakalarında grup birincisi, Adana'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda da birinci oldu öğrencilerimiz. Yetenekli öğrenciler sahibiz. Yaklaşık 6 aylık çalışma sonucunda imkanlarımız sınırla olmasına rağmen bu başarıyı elde ettik. Öğrencilerimiz adına gurur duyuyorum, öğrencilerim ve onları yetiştiren aileleriyle de gurur duyuyorum. Bize bu başarıyı yaşattılar. Bodrum katında olan bir odamızı dart salonu haline getirdik. Okul bütçesini aşan bir spor, malzemeleri pahalı. Biz ucuz olan malzemeleri seçerek bu dart odasını oluşturmaya çalıştık. Müsabakalarda milli sporcularla da yarıştık, özel okullarla da yarıştık. Ama bir devlet okulu olarak Türkiye birinciliğini kazandık. Bu bizim için ayrı bir başarı. Çok çalıştık. Öğrenciler teneffüslerinden feragat ettiler. Cumartesi, Pazar izinli günlerimizde de çalıştık. Hedefimiz kulüp kurarak federasyonun yarışmasına KATILMAK."

'RAKİPLERİMİZİN DARTLARI ÇOK GÜZELDİ'

İsmail Güner Ortaokulu dart takımı oyuncularından Irmak Arı, rakiplerinin 150 liralık dartlarla yarışmaya katılırken maddi imkansızlık nedeniyle kendilerinin 16 liralık dartlarla mücadele ederek şampiyon olduklarını söyledi. Çalışma ortamlarının rakiplerine göre kötü olduğunu belirten Arı, "Hedefim Türkiye şampiyonu olmaktı, bunu başardık. Şimdi milli sporcu olmak istiyorum. Bunun için de federasyona katılmamız gerekiyor. Lisede de bu sporu yapacağım. Yarıştığımız diğer okulların dartları çok güzeldi. Biz 16 liralık dartlarla oynarken onların ki 150 liradan başlıyordu. Yani bizim olanaklarımızı kısıtlıyordu. Ayrıca biz bodrum katında çalıştık, onlar belki daha aydınlık ortamlarda çalışıyorlardı. Biz başardık, bu yüzden çok mutluyum" dedi.

Dart takımı sporcularından Merve Irmak, "Çok zorlu bir mücadele verdik. Saatlerce çalışarak Türkiye şampiyonu olduk. Kendimize güvenerek gittik Adana'ya. Bizi en çok zorlayan heyecan oldu. Rakiplerimiz zordu ama heyecan bizi daha çok zorladı. Başarıyı kendimize güvenerek kazandık" dedi. Kübra Yanık ise, çok zorlandıkları şampiyonada milli sporcuları geride bırakıp şampiyon olmayı başardıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

----------

Öğrencilerden genel

Öğrencilerin bodrum katına girmeleri

Çalışmalarından genel

Çalışma detayı

Okul tabelası

Farklı açılardan genel detay

Ertan Kızılakşam ile röp

Detay görüntü

Öğrenciler ile röp

Dart atan öğrenciler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

===================================================

2)ÇUKUROVA BÖLGESEL HAVALİMANI İNŞAATI, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı devam eden ve faaliyete geçtiğinde yıllık 15 milyon yolcuyu ağırlaması planlanan Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatı havadan görüntülendi.

Çalışmaları inceleyen Mersin Sanayicileri ve İşadamları Derneği (MESİAD) Başkanı Hasan Engin, "Çukurova Bölgesi'nde gerek örtü altı tarım ürünleri, gerek çiçek seracılığı gerekse de kargo taşımacılığı yönünden hem Ortadoğu, hem Avrupa, hem de Orta Asya'ya en yakın sürede ürünlerimizin ulaştırılması sağlanacak. Gelen turistlerin ulaşımı açısından çok daha verimli olacaktır" dedi. Temeli 28 Mayıs 2013'te dönemin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik tarafından atılan ancak ihaleyi kazanan firmaların yaşadığı ekonomik sorunlar nedeni ile çalışmaların birçok kez durduğu Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatı şu an için sorunsuz bir şekilde sürüyor. Açılışının ardından İstanbul Havalimanı'ndan sonra Türkiye'nin en büyük 2'nci havalimanı unvanını alacak olan projede yaklaşık 600 işçi ter döküyor. 1 milyon 156 bin metrekaresi beton kaplamalı sahalar olmak üzere 8 milyon metrekare alan üzerine yerleşecek olan havalimanında; 60 metre genişlik ve 3 bin 500 metre uzunluğundaki ana pistte kazı, dolgu ve beton kaplama çalışmaları tamamlandı. Piste son kat beton döküm işlemi de birkaç gün içinde sona erecek. 29 metre 65 santimetre yüksekliğinde inşa edilecek alan 145 bin 917 metrekare betonarme kapalı oturum alanının zemin iyileştirmesi devam ediyor.

'MERAK VE HEYECANLA BEKLENİYOR'

Faaliyete geçmesi ile birlikte bölgeye önemli bir katma değer sağlayacağına inanılan Çukurova Bölgesel Havalimanı, iş adamları ve STK'lar tarafından da merakla bekleniyor. Havalimanındaki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi alan MESİAD Başkanı Hasan Engin, "Yakın zamanda altyapı çalışmaları, beton ve toprak işleri bitecek. Servis ve bağlantı yollarındaki toprak işleri tamamlanmak üzere. 1 yıl sonra tamamlanacaktır diye düşünüyoruz. Çukurova Bölgesi'nde gerek örtü altı tarım ürünleri, gerek çiçek seracılığı, gerekse de kargo taşımacılığı yönünden hem Ortadoğu hem Avrupa hem de Orta Asya'ya en yakın sürede ürünlerimizin ulaştırılması sağlanacak. Buradan çıkan bir ürün 3 saatte Avrupa'daki sofralara gidebilecek. Havalimanı turizme de çok büyük katkı sunacaktır. Özellikle Kazanlı-Seyhan turizm alanındaki tahsis edilen oteller, buna paralel olarak yapılacak. Gelen turistlerin ulaşımı açısından çok daha verimli olacaktır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------

- Ana pistin, terminal binasının ve diğer yapıların drone görüntüleri

- Beton dökme işleminin drone ile görüntülenmesi

- Kamyonların geçişi ve işçilerin görüntüleri

- Terminal binası inşaatının görüntüsü

- MESİAD Başkanı Hasan Engin ile röportaj

SÜRE: 08'00" BOYUT: 869 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/TARSUS(Mersin), ()

====================================================

3)TIR'A ÇARPAN TANKERİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda tanker önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Araçta sıkışan tanker sürücüsü Halil Aslanoğlu yaralandı. Kaza dün gece saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Halil Aslanoğlu yönetimindeki 38 AR 510 plakalı tanker, önünde giden Mahmut Özbay idaresindeki 63 BD 324 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada tanker sürücüsü Halil Aslanoğlu yaralandı. Hurdaya dönen araçta sıkışan Aslanoğlu, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Yaralanan sürücü 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yapan araçlar nedeniyle yolda ulaşım yaklaşık 1 saat boyunca 2 şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla yolun 3 şeridi de trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları

-Ambulansa bindirilmesi

-Araçların görüntüsü

-Yoldan görüntüler

-Kazaya karışan TIR sürücüsü ile röp.

-Detaylar

Süre: 03.11-Boyut: 358 MB

Haber-Kamera: Semih KABASAKAL/BOLU,()

==================================================

4)KAMYONETİN MOTORUNDA 29 KİLO 795 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

VAN'ın Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde, şüphe üzerine durdurulan kamyonetin motor kısmında, 29 kilo 795 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili H.O. gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesindeki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan kamyonette Narkotik Madde Arama köpeği 'Alfa' ile arama yapıldı. Aramada, kamyonetin sağ ve sol çamurluk altı podyeleri kesildikten sonra, aracın motor kısmına zulalanmış 29 kilo 795 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili H.O, yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

POLİS KAMERASI

--------------------

-Durdurulan kamyonette narkotik köpek ile yapılan arama

-Aracın motor kısmında ele geçirilen eroin

-Eroin'den detaylar

VAN, ()-

==================================================

5)PENCEREDEN ATLAYIP İNTİHAR ETTİ

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 3'ncü kattaki evinin penceresinden atlayan Fatma S. (Sever) öldü. Olay, bugün saat 08.30 sıralarında, Atalar Mahallesi 859 Sokak'ta meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen 51 yaşındaki Fatma S., yaşadığı apartmanın 3'ncü kattaki dairesinin penceresinden aşağı atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Fatma S.'nin yaşamını yitirdiği belirledi. Polis ekiplerinin evde ve olay yerinde inceleme yapmasının ardından Fatma S.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma S.'nin yakınları gözyaşı döktü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

----------

- Olay yerinden detay

- Polis ekiplerinden detay

- Binadan detay

- Polis ekiplerinin pencerede inceleme yapması

- Fatma S.'nin cesedinin taşınması

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

============================================

6)SÜTLAÇ ÜZERİNE PEKMEZLİ KADAYIF, MAHKEMELİK OLDU

Erzurumlu işletmeci Ziya Bayraktar, 'turbo' adıyla hem marka hem de endüstriyel tasarım tescili aldığı sütlaç üzerine pekmezli kadayıfı, dükkan komşusu Orhan Kırkpınar da kendi iş yerinde kullanmaya başlayınca mahkemeye başvurdu. Ticaret Mahkemesi'ne dava açan Ziya Bayraktar, sütlaç üzerine pekmezli kadayıf sunumunun ve üretilmesinin durdurulmasını, ayrıca 1500 TL maddi, 5000 TL de manevi tazminat istedi. Merkez Palandöken ilçesindeki Yenişehir semtinde 1963 yılından beri tatlıcılık yapan Ziya Bayraktar, sütlaçla pekmezli kadayıfı birleştirdi. Müşterilerine 'turbo' adını verdiği sütlaç üzerine pekmezli kadayıfı ikram etmeye başlayan Bayraktar, 5 Ağustos 2015'de Türkiye Patent Enstitüsüne'ne başvurdu. Ziya Bayraktar'ın başvurusu üzerine 'turbo' adıyla marka tescili verildi. 'Sütlaç üzerine pekmezli kadayıfı' 17 Mayıs 2016 kararıyla 'endüstriyel tasarımlar' adı altında 5 yıl süreyle tescillendi. İddiaya göre Ziya Bayraktar'ın geliştirdiği 'turbo' tatlısını sır sırta iş yeri bulunan Orhan Kırkpınar da iş yerinde kullanmaya başladı. Bunun üzerine Ziya Bayraktar, mahkemeye başvurdu.

Asliye Ticaret Mahkemesi'ne dava açan Ziya Bayraktar'ın avukatı, Orhan Kırkpınar'ın müvekkili adına tescilli sütlaç üzerine pekmezli kadayıf şeklindeki endüstriyel tasarımına konu ürünü, müvekillinin tescilli endüstriyel tasarımından kaynaklı haklarına tecavüz teşkil ettiği gibi tüketiciler nezninde karışılıklığa ve haksız kazanca mahal verdiğini söyledi. Ziya Bayraktar'ın avukatı, mahkemeden üretim ve sunumun durdurulmasını, ayrıca 1500 TL maddi, 5000 TL de manevi tazminatın haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte alınmasını talep etti. Orhan Kırkpınar ise sütlaç üzerine pekmezli kadayıf tasarımının yenilik ve ayırt edicilik unsuru taşımadığını, bu nedenle tasarım olarak tescilinin mümkün olmadığını savunarak davanın reddini istedi.

Tatlının tescil markasının kendisine ait olduğunu belirten işletmeci Ziya Bayraktar, "Turbo tatlısını eski ustalarımdan öğrendiğim bilgilerle yaptım. Farklı bir tatlı yapmaya başardım. Marka tescili aldım ve bu tatlıyı yapmaya devam ediyorum. Turbo, sütlacın üzerine pekmezli kadayıf ve fındık bırakılarak yapılıyor. Sıcak ve soğuğun karışımıyla oluşan bir tatlı. Turboda glikoz şerbeti yok, enerji verir. Eksi 30 derece o tatlıyı yediğiniz zaman üşümezsin. Erzurum'a has bir tatlı. Komşum, tescil markası bana ait olan turbo tatlısını sattığı için ben de mahkemeye verdim, sonucunu bekliyoruz" diye konuştu.

Orhan Kırkpınar'ın Avukatı Tevfik Haktan Avnik, yargılamanın devam ettiğini bildirdi. Haksız rekabatten kaynaklı açılan bir dava olduğunu ifade eden Avukat Avnik şunları söyledi:

"Hem davalı hem davacı anı sokakta iki tatlıcılık yapıyorlar. Davacı, benim müvekkilime açmış olduğu davada sütlaç üzerine pekmezli kadayıf koyarak sunmayı kendisinin icat ettiğini, buna dair bir patenti olduğunu, bunu da başkasının kullanamayacağını beyan ediyor. Bu çok spesifik bir konu. Hukuk tarihinde böyle dava var mıdır bilinmez. Belki Türkiye'de belki dünyada ilk defa karşılaşılan bir şey. Bir mizahı yanı var. 'Ispanağa yoğurt dökmeyi ben icat ettim' diye patentini alırsan bunda sonra ıspanağa yoğurt dökenler senden izin almak zorunda kalacaklar. Ya da çaya şeker atmayı, fasülyeye pastırma koymanın patentini alırsan aynı durum söz konusu olur. Halbuki haksız rekabete konu olması, patent verilmesi için bir icat olması, aklın ürünü olması lazım. Hangi alanlarda olur? Sanayi, edebi, bedii, güzel sanatlarda...Böyle herkesin aklına gelebilecek yemek türü şeylerde, haksız rekabetin söz konusu olamaz. Hele hele günümüzde yemek programlarının binlercesinde, herkesin bir fikir ürettiği durumlarda patent olmaz. Yargılama devam ediyor. Böyle bir süreç hukuk tarihinde çok karşılaşılına bir durum değil."

Görüntü Dökümü

ÖZEL

-Sütlaççının işyeri tabelası

-Hazırlanan turbo tatlısının müşterilere ikram edilmesi

-Sütlaç ve pekmezli kadayıftan detay

-Sütlaç üzerine pekmezli kadayıfın konularak müşterilere verilmesi

-Hümeyra Pardeli'nin anonsu

-Ziya Bayraktar ile röp

-Hümeyra Pardeli'nin anonsu

-Ziya Bayraktar'ın turbo tatlısını hazırlaması

-Marka Tescilinin görüntüsü

-Avukat Tevfik Haktan Avnik ile röp.

SÜRE: 06.36 BOYUT: 739 MB

Haber: Hümeyra PARDELİ-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

===============================================

(ÖZEL)

7)KIBRIS GAZİSİ, 7 PARMAĞINI KAYBETTİ, MARANGOZLUKTAN VAZGEÇMEDİ

Bingöl'de yaşayan Kıbrıs gazisi Burhanettin Kaya (65), iş kazalarında 7 parmağını kaybetti. Marangozluktan vazgeçmeyen Kaya, mesleğine aşık olduğunu belirterek, "Sevdiğim işi yapıyorum. Böyle olunca da kazalara rağmen mutluyum" dedi.

Kıbrıs gazisi olan 5 çocuk babası Burhanettin Kaya, çocukluğunda babasının yanında çırak olarak başladığını marangozluk mesleğini 55 yıldır aralıksız sürdürüyor. Sanayi sitesindeki marangoz atölyesinde yaşamını ağaç ustalığı yaparak sürdüren Kaya, babasından öğrendiği sedir, oklava ve ekmek tahtası gibi pek çok ürünü üretip satıyor. Kaya, 1977 ve 1984 yıllarında geçirdiği iş kazaları sonucu el parmaklarından 7'sini kaybetti. Buna rağmen mesleğini sevdiği için bırakmayan Kaya, marangozluğa aşık olduğunu söyledi.

Kaya, "Babamdan kalan mesleği ben bugüne kadar devam ettim. 5 erkek çocuğum var. Fakat imkanlar yetmediğinden el sanatına devam edemiyoruz. Yeni çıkan makineleri de almakta zorlanıyoruz. İmkanlarımız el vermiş olsaydı sadece ağaç torna makinesi alırdım. Çocuklarımın 3 tanesi bu mesleği yapıyor. Bu işin fazla getirisi olmadığından diğer 2 çocuğum bu işle uğraşmadı. Ben 1977 yılında sol parmaklarımı tahta keserken makinaya kaptırdım, sağ parmaklarımı ise 1984'te makineye kaptırdım ama yine de bu meslek zevkli olduğundan ve evimize ekmek götürmek için devam ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

--------

- Kaya'nın makina başında çalışması

- Makina başında tahta kesmesi

- Röportaj

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 511 MB

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,()



====================================================

