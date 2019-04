DHA YURT BÜLTENİ-4

1)23 NİSAN KUTLAMALARINA BİSİKLETE BİNEREK GİTTİ

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına bisiklete binerek gitti. Konak'ta bulunan belediye binasından bisiklete binerek, Cumhuriyet Meydanı'na giden Soyer'i görenler, cep telefonları ile bu anları kayda aldı. Kent içinde bisiklet kullanmayı teşvik etmeyi amaçlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer (60), göreve geldikten sonra makam aracının arkasına bisiklet koyma aparatı taktırmıştı. Soyer ilk kez pazar günü kent içinde bisiklet kullanmaya başlamış ve bir vatandaşın çektiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. İki dönem belediye başkanlığı yaptığı Seferihisar'daki evini, kent merkezine taşıma hazırlığında olan Soyer, 50 kilometre uzaklıktaki Seferihisar'dan Konak'taki belediye binasına makam aracı ile geldi. Üzerinde takım elbisesi bulunan Soyer, aracını belediyede bırakarak bisiklete bindi. Bisikletine binmeden önce kaskını takan Soyer, bisiklet yollarını kullanarak, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tören programına katıldı. Soyer'e Özel Kalem Müdürü İlker Kozan ile Protokol Koordinatörü Turgut Yalçın da bisikletleri ile eşlik etti. Soyer'i gören vatandaşlar ise cep telefonları ile fotoğraf ve video çekerek, bu anları ölümsüzleştirdi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in belediyeden bisiklete binmesi

-Soyer'in bisiklet ile Cumhuriyet meydanına gitmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mehmet CANDAN- Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

===============================================

2)BIÇAKLI SALDIRGAN BİBER GAZI VE TAZYİKLİ SUYLA ENGELLENDİ

ADANA'da, psikolojik sorunları olan ve kendine bıçakla zarar veren 23 yaşındaki Caner Y.'ye polis tazyikli su ve biber gazı sıkarak müdahale etti.Olay, Seyhan İlçesi Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Caner Y., bir apartmanın bahçesine girdi. Eline bıçak alıp kendine zarar veren Caner Y.'yi gören vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı uzun süre ikna etmeye çalıştı. Daha sonra polis itfaiye ekiphlerini aradı. Bölgeye gelen itfaiyeciler, Caner Y.'ye tazyikli su sıktı. Yere düşen şüpheliye polis biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi.Caner Y. ambulansla Adana Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürüldü.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Sedyedeki yaralı

- Sağlık ekibinin yaralıya müdahalesi

- Ambulansa taşınması

- Genel görüntü

SÜRE:01'15" BOYUT:139 mb

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

===============================================

3)EVDEN 2 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

ADANA'da 3 katlı müstakil binanın son katında çöp biriktiren Habip Bıyık'ın (52) evi belediye ekipleri tarafından 5'inci kez tahliye edildi. Evden 2 kamyon çöp çıkarıldı. Olay, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir ailesinden ayrı yaşayan Habip Bıyık, psikolojik sorunlarından dolayı evinde çöp biriktirmeye başladı. Pis kokudan rahatsız olan vatandaşlar, polisi ve belediye ekiplerini aradı. Evi tahliye etmek isteyen görevlilere direnen Bıyık'ı polis güçlükle sakinleştirdi. İçeri giren temizlik görevlileri ise, evde çürümüş yiyecekler ve çöplerden toplanan katı atıkları 2 saatlik bir çalışma sonucu tahliye etti. Çöpler ise 2 kamyonla taşınabildi. Kardeşinin daha önce 5 kez daha aynı şekilde çöp biriktirdiğini söylen, Cemalettin Bıyık, "Bu çöpleri gece bisikletiyle dolaşarak topluyor. Dana önce de aynı şekilde çöp biriktirmişti. Psikolojik rahatsızlığı var, tedavi ettirmek istiyoruz" dedi.

Boşaltılan ev daha sonra kireçlerenek kapatıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Bahçedeki çöpleri toplayan görevliler

- Çöplerin araca atılması

- Evde çöp biriktiren vatandaşın ağabeyi ile röp.

- Evin içindeki çöpler

- Çöpleri biriktiren vatandaşın görüntüleri

SÜRE:03'50" BOYUT:424 MB

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

==============================================

4)İTFAİYECİLERİN 3 ASIRLIK DUA GELENEĞİ

TOKAT Belediyesi İtfaiye ekipleri her sabah nöbet değişimi yapıldıktan sonra göreve 'itfaiyeci duası' ile başlıyor. İtfaiyeciler, geleneksel duanın ardından görev yerlerine geçip çalışmalarını yapıyor.Osmanlı'da ilk olarak 1714 yılında tulumbacılar ocağı adıyla kurulan, 25 Eylül 1923'te ise modern yapılanmasıyla belediyelere devredilen itfaiye teşkilatı, her sabah göreve başlamadan önce dua ediyor. Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri de 3 asırlık "itfaiyeci duası' geleneğini sürdürüyor. İtfaiyeci duasını yapan ekipler görev dağılımını yaptıktan sonra araçlarının başlarına geçerek çalışmalarına başlıyor. Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürü Sebati Demirci, 3 vardiyalı, 2 kurtarma, 1 kılavuz, 3 merdivenli, 6 yangın söndürme aracı olmak üzere toplam 10 araç ve 55 personel ile görev yaptıklarını belirterek, "Tokat merkez ve köyler bizim çalışma sahamız içerisinde. Ayrıca diğer ilçelere de özelikle Artova, Sulusaray ve Yeşilyurt gibi diğer ilçelerimizde de hizmet vermekteyiz. Bizim çalışmam sistemimiz 3 vardiyalıdır. Sabah 9'da başlar ve ertesi gün 9'da biter. Sabah saat 9.00'da içtima ile başlar. İçtima da çavuş arkadaş her bir aracın görevlilerini okur, ayrıca tarihten gelen 'İtfaiyeci Duası'nı okurlar. Daha sonrada araç bakımlarına geçerler. Şoför arkadaşlar itfaiye aracının kontrolünü yaparken, diğer itfaiye erleri de itfaiye aracının hortum, merdiven ve diğer malzemelerin kontrollerini yaparlar. Dua geleneğimiz asırlardır devam ediyor" dedi.

'MİLLETİN KAÇTIĞI YERE GİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

İtfaiye teşkilatının yarı askeri düzenle çalıştığını ifade eren itfaiye eri Selahattin Sezek ise, "Askeriyede nasıl bir onbaşı, çavuş var. Bir silsile takip ediliyor. Biz de o düzenle kurulmuş olan bir teşkilatız. Bizim mesleğimiz tehlikeli. Milletin kaçtığı yere girmeye çalışıyoruz. Bundan dolayı bizim örfümüz, adetimiz, dinimizin gereği olarak teşkilattaki daha eski ağabeylerimiz bu şekilde bir dua hazırlamışlar. Pirimiz de hazreti İbrahim Peygamber. Çünkü onu da Allah yangından koruduğu için biz de Allah'ımıza bir niyazda bulunarak duamızla nöbetimizi devralıyoruz" diye konuştu.

2009 yılında göreve başladığını ifade eden Selahattin Sezek, "İlk göreve gittiğimde çok heyecanlıydı. Gittiğimiz yer büyük bir arazinin içerisinde dar bir geçişli çiftlikti. Orada geniş çaplı bir arazi yangını vardı. Araç girer mi? Girmez mi? sıkıntısı yaşayarak besmele çektik girdik. Sonra söndürdük geri çıkışta, aynı yerden nasıl geçtiğimize hayret ettik. Demek ki Mevlam yardım ediyor. Belki de ettiğimiz bu duanın bir etkisi" ifadelerini kullandı.

İtfaiyecilerin her gün işe başlarken yaptıkları duanın sözleri ise şöyle:

"Allah'ım tehlikeye düşmüş her canlının, özellikle küçük bir çocuk ya da yaşlı birinin imdadına geç kalmadan yetişebilmem için bana güç ver. Yangınla mücadelede bilgi, teknik tecrübemi artır. Sevgimi, cesaretimi, inancımı artır. Pirimiz İbrahim peygamberi koruduğun ilahi emrin sırrına beni de dahil et. Kaderimde ölmek var ise çocuklarımı eşimi, yakınlarımı koru Allah'ım."

Görüntü Dökümü

------------------------

-İtfaye merkezinden görüntüler

-İtfayecilerinin toplu oarak dua etmeleri

-Duanın sözlerini tekrar etmeleri

-Görev yerlerine geçip çalışmaları

-İtfaiye müdürünün açıklaması

-İtfaiye erinin konuşmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,()

(732 mb)

==================================================

5)YOLCUNUN ÇANTASINDA 1 KİLO 22 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

VAN'ın Gevaş ilçesinde polisin arama yaptığı yolcu otobüsünde bir yolcunun çantasında, 1 kilo 22 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesindeki Balaban Mahallesi'nde Van- Bitlis karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste narkotik köpeği 'Cesur' ile arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine bir yolcuya ait mavi renkli el çantasında 2 şeffaf poşet içerisinde 1 kilo 22 gram metamfetamin ele geçirildi. Yolcu gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Köpekle arama yapılırken

-Köpeğin tepki vermesi

-Mavi çanta içindeki uyuşturucu

-Detaylar

Behçet DALMAZ/VAN, ()-

=============================================

6)METRUK EVDE ÖLÜ BULUNDU

ANTALYA'da metruk bir evde Mustafa Ali B.'nin (30) cansız bedeni bulundu. Cesedin yanında ise şırınga bulundu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. 1171 Sokak üzerinde bulunan metruk evde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Metruk eve gelen polis ekipleri, ölen kişinin Mustafa Ali B. olduğunu belirledi. Evde polis tarafından yapılan aramada, Mustafa Ali B.'nin cesedinin yanında bir adet şırınga bulundu.

Mustafa Ali B.'nin hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmaktan sabıkası bulunduğu öğrenildi. Mustafa Ali B.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Polis ekipleri detay

- Metruk evden detay

Haber- Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA, ()

===================================================

7) GERÇEK BALIKTAN, KRAKER ÜRETİLDİ

ISPARTA Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Levent İzci, öğrencileriyle yaklaşık 1 yıllık çalışması sonucu gerçek balık ve hamur karışımından kraker üretti. Prof. Dr. İzci, "Bu ürünle balık etinin içinde olduğu gerçek balık kraker elde etmiş olduk" dedi.

ISUBÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi'nde öğretim üyesi Prof. Dr. Levent İzci, Türkiye'de balık tüketimini artırmak ve balık ürünlerinde çeşitlilik yaratmak amacıyla gerçek balıktan kraker üretmeye yöneldi. Prof. Dr. İzci, öğrencileriyle yaklaşık 1 yıl süren çalışmanın sonucunda alabalık ve ekonomik değeri olmayan çim sazanı kıymasıyla hamur karışımından oluşan kraker üretti. Tadanların lezzetli bulduğu krakerin piyasaya sürülebilmesi için çalışma başlatıldı.

'BALIK, KIZARTMA VE IZGARA ŞEKLİNDE TÜKETİLİYOR'

Prof. Dr. Levent İzci, ülkemizde balık eti tüketiminin çok alternatif olmadığını belirterek, genellikle yağda kızartma ve ızgara şeklinde tüketiminin yaygın olduğunu kaydetti. Bu tüketim şekillerinin yanında ürün yelpazesinin geliştirilmesinin tüketimin artırılması yönünde teşvik edici olacağına işaret eden Prof. Dr. İzci, "Bu noktadan çıkışla 7'den 70'e herkese hitap edecek ve tüketebileceği şekilde kraker yapma fikri ortaya çıktı" dedi.

NASIL ÜRETİLDİ

Kraker yapımında ana içeriğin yüzde 50'sinin balık kıyması olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. İzci, diğer içeriğin ise buğday nişastası olduğunu anlattı. Bunlara ilave olarak tuz, sıvı yağ, kabartma tozu ve soğuk suyla hamur oluşturulduğunu aktaran Prof. Dr. İzci, "Bu hamur, şeritler şeklinde biçimlendirildi. 150 santigrat dereceye önceden ısıtılmış fırında 75 dakika pişirildi. Krakerler hazır hale getirildi. Biz şu anda elimdeki uzun çubukları ticari boyuta taşıyacaksak bu noktada balık, deniz yıldızı ve deniz atı şekilleriyle daha verimli hale getirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. İzci, beslenme fizyolojisi bakımından önemli bir gıda olan balık etinin kraker olarak, beslenme açısından değerli hale geldiğini belirterek, "Bu ürünle balık etinin içerisinde olduğu, gerçek balık kraker elde etmiş olduk" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- RÖP: Levent İzci

- Balık krakerden detaylar

- Öğrenciler balık krakeri gösterirken

- Levent İzci ve öğrenciler balık krakeri incelerken

- Levent İzci ve balık krakerden detay

- Okul binası dış plan detayı

Haber- Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, ()

===================================================

8)KÜÇÜK MUHTAR ADAYI ÇİKOLATA SÖZÜNÜ YERİNE GETİRDİ

ARDAHAN'a bağlı Damal ilçesinin Otağlı köyünde muhtarlık adaylığını açıklayan, 5 yaşındaki Çağatay Amanak seçim vaadini gerçekleştirerek köydeki tüm çocuklara çikolata dağıttı. Otağlı köyünde Çağatay Amanak, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi cep telefonu ile kaydedilen videoda sembolik olarak muhtar adaylığını açıklamıştı. Kravat takıp ceket giyinen Çağatay'ın yöresel şive ile yaptığı sempatik adaylık açıklaması izleyenlerden büyük beğeni toplamıştı. Minik muhtar adayı, köydeki çocuklara çikolata dağıtacağı vaadinde bulunmuştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da fırsat bilen 5 yaşındaki Çağatay Amanak köy meydanında toplanan çocuklara çikolata dağıttı. Kendisine destek verenlere teşekkür eden, çocukların kendisinin alkışlamasının istedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Küçük çağatay'ın çikolata dağıtma görüntüsü

Haber: Deniz BAŞLI / ARDAHAN, ()

=====================================================