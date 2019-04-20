DHA YURT BÜLTENİ-4

1)KAFETERYADA ÇALIŞAN GARSONA 'PATRON TACİZİ' İDDİASI

UŞAK'da garson olarak çalıştığı kafeteryanın ortağı H.K.'nin kendisine sözle ve elle cinsel tacizde bulunduğunu ileri süren E.D. (21), polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan H.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.D., "Bu tür olayların üzeri kapatıldıkça daha çok artıyor ve bu tür insanlar çoğalıyor, güçleniyor ve cesaretleniyor. Bu nedenle sessiz kalmadım" dedi. Cumhuriyet Mahallesi, Atapark'daki kafeteryada 2 aydır garsonluk yapan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Bölümü mezunu E.D., 12 Nisan'da, iddiaya göre, işyerinin ortaklarından H.K.'nin cinsel tacizine uğradı. Olayın ardından kafeteryadaki işinden ayrılan E.D., Cumhuriyet Polis Merkezi'ne gidip, H.K.'den şikayetçi oldu. E.D. ifadesinde, "Olay günü üzerinde gündelik kıyafetlerim vardı. Patronlarımdan H.K., 2 gündür yanıma gelip, sürekli olarak üzerimi değiştirip, iş kıyafetlerini giymemi istiyordu. Olay günü tekrar yanıma gelip, beni uyardı. Yanımda iş kıyafetlerimin olmadığını söyledim. Bunun üzerine, 'O zaman bugün çalışma' dedi. Durumu müdürümüze anlattım, bana kıyafet ayarladı. O iş kıyafetlerini giydim. Ardından da lavoboya üzerimi düzeltmeye gittim. Patronum H.K. de arkamdan gelmiş, kendisini farketmedim. Lavabodan çıktığımda kendisini koridorda beni beklerken gördüm. Kıyafetimin bu şekilde iyi olduğunu, diğer türlü insanların bakışlarından rahatsız olduğunu söyledi. 'Sen benim en gözde elamanımsın. Diğerlerinden ayrısın. Rahatsız olduğum için tişörtünü değiştirmeni istedim' dedi. Ardından üzerime doğru geldi. Ben kendimi geri çektikçe üzerime doğru gelip, dışarı çıkmama izin vermedi ve göğüslerimi elleyerek tacizde bulundu. 'Bak buraların görünüyor' dedi. Bunun üzerine tişörtümü değiştirdiğimi, artık görünmediğini belirtip, işe dönmem gerektiğini söyledim. Daha sonra yanından ayrıldım. Şikâyetçiyim" dedi.

Şikâyet üzerine polis H.K.'yi gözaltına aldı. Polisteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen H.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'SESİMİ HERKESE DUYURMAK İSTİYORUM'

Olayın takipçisi olacağını belirten E.D., son zamanlarda taciz olaylarının arttığını ve bu konuda sessiz kalmak istemediğini belirtip, "Benim gibi genç kadınlar, hiçbir yerde rahat çalışamıyor. Ben artık bunun böyle olmasını istemiyorum. Bu tür olayların üzeri kapatıldıkça daha çok artıyor ve bu tür insanlar daha da çoğalıyor, daha da güçleniyor ve cesaretleniyor. Bu nedenle sesimi herkese duyurup, hemcinslerimden bu tür şeyler yaşayanların olayın üzerine gitmelerini, peşini bırakmayıp bunu yapanların hak ettikleri cezaları almalarının sağlanmasını istiyorum" dedi.

BAKIŞLARIYLA TACİZ EDİYORDU İDDİASI

Patronları H.K.'nin sürekli olarak kendilerini taciz ettiğini söyleyen E.D.'nin mesai arkadaşı 21 yaşındaki H.D. de "Biz çalışırken sürekli olarak bizi izliyordu. İlk başlarda çalışmamızı takip ettiğini sandım. Ancak daha sonra bakışlarıyla bizi taciz ettiğini anladım. Kimseye anlatamıyordum. Birilerine anlattığımda inanmayacaklarından korktum. Ancak, arkadaşım E.D.'nin başına gelenleri öğrenince susmamam gerektiğini anladım ve destek olmak için arkadaşımın arkasından ben de işten çıktım" diye konuştu.

H.K. ise hakkındaki iddialara daha sonra avukatı aracılığıyla açıklama yaparak yanıt vereceğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Tacize uğradığı ileri süren E.D.'nin parkta görüntüsü

-E.D. ile röp.

-E.D.'nin mesai arkadaşı H.D. ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: UŞAK, ()

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2)İNTİHAR ETTİĞİ İLERİ SÜRÜLEN GENÇ, KAZA SONUCU VURULMUŞ

Konya'da intihar ettiği öne sürülen Tunahan Hakkı Selek'in (21), arkadaşı Mustafa K. (20) ile birlikte tuttuğu tüfeğin ateş alması sonucu öldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Mustafa K. ile olayın yaşandığı iş yerinin sahibi Uğur T. (25) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 21.45 sıralarında Horozluhan Mahallesi Çambalı Sokak'taki Uğur T.'ye ait lastik dükkanında meydana geldi. İş yeri sahibi Uğur T. ile beraberinde bulunan Mustafa K. polisi arayarak, arkadaşları Tunahan Hakkı Selek'in asma katta yanında getirdiği tüfeği başına ateşleyerek, intihar ettiğini söyledi. İkili, olay yerine gelen polise de silah sesi üzerine asma kata çıktıklarını ve Tunahan Hakkı Selek'i kanlar içinde bulduklarını anlattı. Ancak polis, tüfeğin yerde sırtüstü yatan Selek'in başının altında olması, 2 ayrı noktada kan lekeleri bulunması ve eşyaların duruş şeklinden olayın intihar olmadığını belirledi. Bunun üzerine Uğur T. ve Mustafa K. gözaltına alındı. Uğur T., sorguda olay anında iş yerinin alt katında olduğunu, Tunahan Hakkı Selek ile Mustafa K.'nın asma katta oturduğunu, silah sesi üzerine yukarı çıktığını ifade etti.Mustafa K. ise arkadaşının kaza sonucu ölümüne neden olduğunu itiraf etti. Musatafa K. "Tunahan, getirdiği silahla oynuyordu. Ben de dipçikten tuttum. Silahı bırakmasını söylüyordum. O sırada silah ateş aldı. Nasıl ateş aldığını bilmiyorum. Kanlar içinde görünce şoka girdim. Korktuğum için intihar ettiğini söyledim" dedi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 arkadaş, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi

- Adliyeden detaylar

Haber-Kamera: İsmail AKKAYA (KONYA-)

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(ÖZEL)

3)DİCLE VADİSİ KELEBEKLERLE RENKLENDİ

DİYARBAKIR'daki Dicle Vadisi, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle kelebeklerle renklendi. Bu yıl yağış miktarının bol olmasıyla birlikte sayılarında artış gözlemlenen kelebek türleri, Dicle Vadisi'nde görsel şölen oluşturdu.

İlkbaharla beraber Dicle Vadisi de rengarenk kelebeklerle şenlendi. Bu sene yağış miktarının bol olmasıyla beraber sayılarında büyük bir artış görünen Diken Kelebeği (Vanessa cardui), Sarı Azamet (Colias crocea), Küçük Beyazmelek (Pieris rapae) ve Himalaya Mavisi (Pseudophilotes vicrama) gibi kelebek türleri Dicle Vadisi'nde görsel şölen oluşturdu.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, kelebek popülasyonunda bu sene büyük bir artış olduğunu belirterek, "Tabiatın bir şöleni var burada. Deyim yerindeyse hem çiçeklerden, bikilerden yana, hem de kelebeklerden yana. Bu sene yağışın olağanüstü düzgün ve bol geçmesi aynı zamanda fazla soğuk olmaması nedeniyle kelebek yumurtalarının hepsi gelişti. Kelebeklerin hepsi sıcaktan larva döneminde erginleşti. Bu yiyeceğin bol olmasıyla, iklimin uygun olmasıyla birlikte ortaya çıkan bir durum. Güneydoğu'nun özellikle Diyarbakır'dan Gaziantep'e doğru olan alanda her yerde bu kelebek sürülerine rastlanır. Bu olağanüstü. Önceki yıllarda buna pek az rastlanırdı" dedi.

ENDEMİK TÜRLERDE ARTIŞ BEKLENİYOR

Prof. Dr. Kılıç, bölgenin endemik türü olan Mezopotamya Kolotisi ile Dicle Güzeli kelebeklerinde de sonbahara doğru artış beklendiğini ifade ederek, "Diğer eklembacaklılarda da büyük bir artış olacak. Sıcaklıklar, yağış ve nem uygun" diye konuştu.

Dicle Vadisi'nde rengarenk kelebeklerin peşinden koşuşturan 9 yaşındaki Dicle Kaya, "Arkadaşlarımızla birlikte burada kelebekleri kovalıyoruz. İlkbahar geldi, çok neşeliyiz ve burada arkadaşlarımızla birlikte kelebeklerle oyun oynuyoruz" dedi. Baran Tanrıverdi de kelebekleri çok sevdiğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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- On Gözlü Köprü

- Dicle vadisi

- Kelebeklerden genel ve detay görüntüler

- Ahmet Kılıç'ın konuşması

- Çocukların kelebekleri izlemesi

- Çocukların konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Selim KAYA/DİYARBAKIR,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 490 MB

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4)AKSARAY'DA KAMYONETE UYUŞTURUCU OPERASYONU: BİRİ KADIN 5 TUTUKLAMA

Aksaray'da, kente uyuşturucu getirdiği tespit edilen kamyonete düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ve tabanca ele geçirildi. Kamyonette bulunan biri kadın, 5 şüpheli tutuklandı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente bir kamyonet ile uyuşturucu getirileceğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonunda sevkiyatın gerçekleştirileceği kamyonetin plakası tespit edildi. Takip başlatan narkotik polisi, Murat D.'nin (36) kullandığı kamyonete, Aksaray-Adana Yolu üzerinde operasyon düzenledi.

Narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda kamyonette bin 72 adet ectasy hap, 267 gram uyuşturucu hap skunk ile 1 tabanca ve bu tabancaya ait mermiler bulundu.Sürücü Murat D. ile beraberinde bulunan Osman D. (24), Mevlüt K. (38), Ramazan K. (23) ve Meryem G. (20) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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- Polisin kamyonette arama yapması

- Bulunan uyuşturucudan detay

- Şüphelilerin adliyeden çıkartılması

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ (AKSARAY-)

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5)TOKAT'TA KAR YAĞIŞI ULAŞIMI AKSATTI

Tokat'ta, nisan ayında etkili olan yağan kar ulaşımda aksaklıklara yol açtı. Tokat-Sivas arasındaki Çamlıbel geçidinde araçlar yolda kaldı. Kentte dün akşam başlayan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve sis, Tokat-Sivas Karayolu'nda ulaşımı aksattı. 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde, yolda oluşan kar birikintisine sürücüler hazırlıksız yakalandı. Trafik ekipleri tarafından Çamlıbel beldesinden Sivas istikametine giden araçların seyrine izin verilmedi. Karla kaplanan yolun trafiğe açık tutulması için Karayolları ekipleri çalışmaları devam ediyor.

Nisan ayında bölgede ilk defa kar yağdığını gördüğünü söyleyen sürücüler, Karayolları ekiplerinin yolu kullanılabilir hale getirmesini beklediklerini ifade etti. Yolda kalan bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Görüntü Dökümü:

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-Bölgeden görnütüler

-Yolda kalan araçların görüntüsü

-Ekiplerin çalışmaları

-Konuşmalar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, ()

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6)KAYSERİ'DE 400 MÜLTECİ KADINA DOĞUM EĞİTİMİ VERİLİYOR

KAYSERİ Sağlık Müdürlüğü ile Türk Kızılay'ı tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Yeni Bir Hayat Mümkün' projesi kapsamında 400 mülteci kadına doğum öncesi ve sonrasında yapması gerekenler konusunda uygulamalı eğitim veriliyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme (ARGE) birimi tarafından 'Yeni Bir Hayat Mümkün' projesi hazırlandı. Bu kapsamda projenin yürütülmesi için 9 Şubat'ta İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve Kayseri Kızılay Toplum Merkez yöneticisi Ali Orhan tarafından protokol imzalandı. 12 ay sürecek proje kapsamında Kayseri'de yaşayan 400 Suriyeli kadına doğum öncesi ve sonrasında yapması gerekenler konusunda uygulamalı eğitim veriliyor. Mülteci kadınlara ayrıca, ülke ve şehir yaşamı hakkında bilgiler, sağlık tesislerine yönelik uyumların geliştirilmesi, sağlık okuryazarlıklarının arttırılması, aile planlaması, kendilerinin ve çocuklarının sağlıklarını koruma becerilerinin gelişmesi için de çalışma yapılıyor.

'GEBELİK SÜRECİYLE İLGİLİ EĞİTİMLER VERİYORUZ'

Sağlık Hizmetler Başkanı Ahmet Ceylan, projeyle ilgili olarak, "Projemizi Suriye kökenli olarak ülkemize gelmiş olan kadınlara yönelik başlattık. Bu kapsamda gebelik süreci başlamak üzere, gebeliğin doğru ilerlemesi, doğum süreci ve doğum sonrası bebek bakımı hususlarını ön plana çıkartarak gelen göçmenlere eğitimler veriyoruz. Proje fikri ise, ülkemizin göç yollarında olmasından dolayı çıktı. Göçmenlerin de hem ülkemize uyum süreci hem de sağlık hizmetinden faydalanmaları için böyle bir çalışma yapılması gerekiyordu. Ülkemiz bununla alakalı bir çok ciddi önlemler aldı. Bizde bu kapsamda Kızılay ile işbirliği yaparak Kayseri şehrini Suriyeli göçmenler başta olmak üzere Avustralya Büyükelçiliği'nin açmış olduğu bir projeye müracaat ettik. Bu davet değerlendirilip uygun görüldü. Sonrasında içinde bulunduğumuz merkezde faaliyete geçtik" şeklinde konuştu.

'15 BİN DOLAR DESTEK ALINDI'

Başkan Ceylan, Türkiye'nin farklı şehirlerinde benzer projelerin yürütüldüğüne dikkat çekerek, "Türkiye'de Suriye'ye yakın şehirlerimiz var. Orada da bu tip projelerimiz yürütülmektedir. Proje kapsamında Avustralya Büyükelçiliği'nden 15 bin dolar alındı. Bu miktarla birlikte merkezimiz, İl Sağlık Müdürlüğü ve Kızılay'ın destekleriyle yapıldı. Türk Kızılay'ı da bebek bakım seti ve battaniye gibi bir paket yaptılar. Misafirlerimiz burada bulundukları süre içinde onları en iyi şekilde sağlık hizmetlerinden faydalandırmaya çalışıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Sağlık Hizmetleri Başkanı Ahmet Ceylan ile röportaj

-Gebe kadınların eğitim hakkında bilgilendirilmesi

-Egzersiz yapmaları

-Eğitim yapılan binadan detaylar

-Diğer detaylar

Süre:6,41 Boyut:742 MB

Haber-Kamera: Muhammed KISIR



