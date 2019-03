DHA YURT BÜLTENİ -4

Malatya, art arda 4 depremle sallandı (Geniş haber)

Malatya'nın Arguvan ilçesinde bu sabah Richter ölçeğine göre sırasıyla 3,1, 3.6, 3.9 ve 4.1 büyüklüğünde 4 deprem meydana geldi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı depremler, kısa süreli paniğe neden oldu.

Malatya'nın Arguvan ilçesi, bu sabah yaklaşık 2 saat içerisinde 4 depremle sallandı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın tespitlerine göre, ilk deprem saat 06.48'de oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan depremin büyüklüğü ise 3.1 olarak ölçüldü.

Bu depremin ardından aynı bölge, saat 07.46'da 3.6, saat 08.25'te 3.9 ve saat 08.51'de ise 4.1 büyüklüğünde üç depremle daha sallandı. Bu depremlerden ilk ikisi 7, diğeri ise 6.99 kilometre derinlikte oldu.

Depremler, kent merkezinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Paniğe neden olan depremlerde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüklerini ve merkez üslerini sırasıyla 3.2 Arguvan ilçesi Güveçli Mahallesi, 3.9 Arguvan ilçesi Kavacık Mahallesi, 4.1 Arguvan ilçesi Kavacık Mahallesi ve 4.4 Arguvan ilçesi Hakverdi Mahallesi olarak açıkladı.

Görüntü Dökümü

---------

-Malatya il merkezinden görüntü geçildi

Haber-Kamera: Cengiz YILMAZ - Taha AYHAN /MALATYA, ()-

==================

Galeriden otomobil çaldı, 'Cezaevi bizim' dedi

Konya'da, girdikleri galeriden 2 otomobil çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Ekrem Satılmış (28) ve Salih Ekici (21), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Satılmış, adliyeye götürülürken, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çek, Allah çektirmesin. Cezaevi bizim. Adalet böyle oldukça biz daha neler yapacağız" dedi.

Olay, 14 Mart Perşembe günü saat 21.30 sıralarında, merkez Karatay ilçesindeki galeride meydana geldi. Ekrem Satılmış ve Salih Ekici, iddiaya göre, pencereyi zorlayarak, içeri girdi. Galeri önünde park halindeki araçlardan birinin anahtarını alan ikili, bindikleri otomobili çalıştırıp, akaryakıt aldıktan sonra ilçede dolaşmaya başladı. Yakıtı biten ikili, otomobili boş arazide bırakıp, tekrar galeriye döndü. Bu kez başka otomobili çalan Satılmış ve Ekici, plakasını söküp, Ankara'ya gitti. Burada çalıntı otomobile, başka aracın plakasını takan ikili, 19 Mart'ta Konya'ya dönmek üzere yola çıktı. Konya- Ankara yolunda, Cihanbeyli ilçesi yakınlarında, yol kontrolü yapan polis ekipleri, 2 kişinin içinde olduğu otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan ikili, araçla kaçmaya başladı. Kısa süren kovalama sonucu araç durdurulup, içindeki Ekrem Satılmış ve Salih Ekici gözaltına alındı. Yapılan incelemede otomobilin, galeriden çalındığı, üzerindeki plakanın da Ankara'dan çalındığı saptandı.

Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ne götürülen şüphelilerden Ekrem Satılmış, otomobilleri kendilerinin çaldığını itiraf etti. Salih Ekici ise suçlamaları kabul etmedi. Polisteki sorgularının ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ekrem Satılmış, görüntü çeken gazetecilere, "Çek, Allah çektirmesin. Cezaevi bizim. Adalet böyle oldukça biz daha neler yapacağız" dedi.

Salih Ekici ve Ekrem Satılmış, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

----------------

- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA ))

================

Van'ın tek kadın muhtarı üçüncü kez aday

Van'da iki dönem erkek rakiplerine büyük fark atarak 10 bin nüfuslu Cumhuriyet Mahallesi'ne muhtar seçilen Leyla Tanrıtanır (47), üçüncü kez aday oluyor. Tanrıtanır, bu seçimde rakibinin olmadığını söyledi.

Van'ın Merkez İpekyolu ilçesinin 10 bin nüfuslu Cumhuriyet Mahalllesi Muhtarı, evli ve 2 çocuk annesi Leyla Tanrıtanır, kent merkezi ve ilçelere bağlı 630 erkek muhtara karşılık görev yapan tek kadın muhtar. 2009'da yapılan yerel seçimlerde bazı kişilerin 'Kadından muhtar mı olur?' diye karşı çıktığı Tanrıtanır, 4 erkek adaya karşı yarıştı. Tanrıtanır, rakiplerine fark atarak muhtar oldu. Bir sonraki 2014 yerel seçimlerinde kadın rakibine karşı oyların neredeyse tümünü alan ve 2 oğlu üniversite mezunu, kendisi de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü'nde okuyan Tanrıtanır, kadınların sorunları, evde bakım hizmeti ve yoksul vatandaşların sıkıntılarına kadar her türlü sorunla ilgilenerek büyük çaba sarf ediyor. 10 yıldır muhtarlık yapan Tanrıtanır, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde, bu kez rakipsiz seçime giriyor.

'YILIN EN İYİ MUHTARI SEÇİLMİŞTİ

Ankara Kamu Derneği ile Samsun Valiliği tarafından da 'yılın en iyi kadın muhtarı' seçilen Tanrıtanır, 31 Mart'a yapılacak yerel seçimlerde mahallesinde bu kez rakipsiz seçime giriyor. Seçmen kağıtlarını almak için muhtarlık bürosuna gelen vatandaşlar, Tanrınar'ı sonuna kadar destekleyeceklerini söylerken, seçim çalışmalarını mahalle esnafını ve evleri ziyaret ederek sürdüren Tanrıtanır, gittiği her yerde yoğun ilgiyle karşılanıyor.

'İKİ DÖNEM REKOR OYLA SEÇİLDİM'

Muhtar Tanrıtanır, Van'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde 10 yıldır muhtarlık yaptığını belirterek, "2009 yerel seçimlerinde 4 erkek aday rakibim vardı. Bu seçimde 3 bin oy kullanıldı. Ben tek başıma bin 500 oy alarak muhtar seçildim. Diğer 4 erkek rakibim bin 500 oyu paylaştılar. O dönem Van'ın ilk ve tek kadın muhtar ünvanını aldım. 2014 seçimlerine kadar çok güzel hizmetlerim oldu. 2014 seçimlerinde de bir kadın rakibim oldu. O dönem de muhtarlık seçimlerinde 3 bin 312 oy kulanıldı. Ben 3 bin 80 oy alarak ikinci kez muhtar seçildim" dedi.

'İNSANLARLA BÜTÜNLEŞİP, GÖNÜL BAĞI KURDUM'

Yaptığı hizmetlerel mahalle sakinleriyle bütünleştiğini söyleyen Tanrıtanır şöyle konuştu: "2019 seçimlerinde de rakipsiz yoluma devam ediyorum. 10 yıldır muhtarlık yapıyorum. Üçüncü döneme hazırlanıyorum. Hizmet aşkıyla çıktım ben bu yola. Hizmeti bir ibadet olarak görüyorum. Vatandaşlarla gönül bağı kurdum. Öyle bir sevgi ki; kocaman bir aile olmuşuz. İnsanların gönüllerini kazanmak hakikaten çok zor bir şey. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Van genelinde 100'e yakın kadın muhtar adayı var. Ben onlara da başarılar diliyorum. Bu bayrağı ben şu ana kadar tek başıma taşıyordum. Kadın arkadaşlarımın da muhtar olması bana büyük bir gurur verir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------

-Kadın Muhtar Leyla Tanrıtanır sokakta yürürken

-Esnaf ziyareti

-Esnaflarla oturup sahbet etmesi

-Evleri ziyaret edip kadınlardan destek isteyen Tanrıtanır

-Tanrıtanırın'ın muhtarlık bürosu

-Muhtarlık bürosuna gelen vatandaşlarla sohbet etmesi

-Seçmen kağıtarını vermesi

-Bir kadın ile röportaj

-detaylar

-Tanrıtanır ile röportaj

-Mahallede seçim çalışması yaparken

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN, ()-

=================

Kaçak göçmen taşıyan 'korsan taksici'lere operasyon: 10 gözaltı

Konya'da, ülkeye yasa dışı yollardan giren kaçak göçmenleri kente getiren 'korsan taksici'lere yönelik düzenlenen operasyonda, 10 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ülkeye yasa dışı yollardan giren kaçak göçmenlerin kente 'korsan taksici'ler tarafından taşınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda kendileri de yurda kaçak giriş yapan yabancı uyruklu 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Diğer 6 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Gözaltına alınan 10 kişinin, yapılacak yasal işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilerek, sınır dışı edileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Şüphelinin sağlık kontrolünden çıkartılması

- Hastaneden detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA ))

===============

Tillo'da 'ışık hadisesi' ilgiyle izlendi

Siirt'in Tillo ilçesinde, 255 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin uyguladığı yöntemle, her yıl ekinoks günlerinde, güneş ışınlarının ışık kırılması yoluyla, hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin kabrinin başucunu aydınlatması, ilgiyle izlendi.?

Tillo'da kaymakamlık ve belediye tarafından ilçe meydanında düzenlenen etkinlikleri, vatandaşların yanı sıra Vali Ali Fuat Atik, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜVGA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da izledi. İl Müftüsü Ahmet Altıok tarafından Kuran-ı Kerim okunan etkinliklerde ilahiler seslendirildi. Güneşin doğmasını bekleyenler, ışığın görülmesiyle dua edip salavat getirdi. Saat 06.30 sıralarında gerçekleşen hadiseyi vatandaşlar cep telefonlarının kamerasıyla kaydetti. Etkinliğe katılanlar, yaklaşık 5 dakika süren olayı dev ekrandan izleyip, uzun süre dua etti.

IŞIK HADİSESİ

Tillo'da hocası İsmail Fakirullah'ın 1734'te vefatına üzülen İbrahim Hakkı Hazretleri, 'Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?' diyerek arayışa girmiştir. İbrahim Hakkı Hazretleri, hocası için yan tarafında kule bulunan bir türbe ve Tillo'nun yaklaşık 3 kilometre uzağında tepe üzerinde taş duvar inşa etmiştir. Her yıl ekinokslarda doğan güneşin duvarın ortasında bulunan pencereden süzülen ilk ışınları, kuledeki aynaya yansıdıktan sonra ışığın kırılması yöntemiyle pencereden türbeye ve oradan da İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucuna doğuyor.

Görüntü Dökümü

-----------

- Tillo ilçesine izlemeye gelenler

- Işık hadisesini izleyen vatandaşların cep telefonu ile çekmesi

- Bilal Erdoğan’ın ilçeye gelmesi

- Güneşin doğması ile beraber ışık hadisesinin gerçekleşmesi

- Işık hadisesini son anına kadar izleyenler

- Bilal Erdoğan müze ziyareti

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 223 MB

Haber-Kamera: Turhan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,()

==========================

Eczanede çalışan down sendromlu Fatih'e, mesai arkadaşlarından pasta

Gaziantep'te, 21 Mart Dünya Down Sendromu gününde, Fatih Albayrak (23) için 6 yıldır çalıştığı eczanedeki mesai arkadaşları tarafından pasta kesildi.

Gaziantep'te, down sendromlu olmasına karşın 6 yıldır çalıştığı eczanede mesai arkadaşları ve müşteriler tarafından sevilen Fatih Albayrak için hem geçen haftaki doğum günü hem de 21 Mart Down Sendromu Günü nedeniyle kutlama yapıldı. Eczaneyi balonlarla süsleyen arkadaşları, mesaiye gelen Fatih'i pasta keserek karşıladı. Gördüğü tablo karşısında mutlu olan Fatih, pastanın üzerindeki mumları üfledikten sonra arkadaşlarına teşekkür etti.

Fatih'i çocuk sevdiklerini anlatan eczacı Gülşen Çayırlı, "Fatih' 6 yıldır yanımızda çalışıyor. Geçen haftaki doğum gününü Down Sendromu Günü'nde kutlama kararı aldık ve kendisine byöle bir sürpriz yaptık. Fatih'in mutluluğu bizim için çok önemli" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------

- Eczane ve çalışanlar

- Fatih'in dilek tutup mumları üflemesi

- Eczacı Gülşen Çayırlı röp

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 248 MB

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP,()