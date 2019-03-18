DHA YURT BÜLTENİ -4

Pancar makinesine kaptırdığı saçları kopan Binnaz, aylar sonra traktör kullandı

Uşak'ta, henüz 5 aylık evliyken, saçlarını pancar makinesine kaptırınca baş derisi kopan ve yüzü gözü kan içinde traktörle 1,5 kilometre uzaklıktaki evine ulaşan Binnaz Sertçelik (22), kazadan 4 ay sonra ilk kez traktör kullandı. Yaşadıkları için 'korku filmi' diyen Sertçelik, yeniden traktör kullanıp, kazanın travmasını atlattığını ve korkusunu yendiğini söyledi.

Antalya'dan Uşak'ta ziyarete gittiği ailesine yardım için tarlada pancar makinesi kullanan Binnaz Sertçelik, 14 Kasım 2018'de, makineye sıkışan taşı çıkarmak için altına girdi. Sertçelik, bu sırada esen rüzgarın etkisiyle uzun saçlarını şafta kaptırdı. Saçlarının koptuğunu hisseden Sertçelik, makineyi durdurmak için uzun süre kumandayı aradı. Uzakta duran kumandayı ayağıyla kendisine çeken genç kadın, pancar makinesini durdurdu. Kendisini pancar makinesinden kurtaran Sertçelik, bütün bedeni kan içinde traktöre bindi. Binnaz Sertçelik, 1,5 kilometre uzaklıktaki evine gitti. Uşak'ta götürüldüğü hastanede ilk müdahalesi yapılan Sertçelik, ambulans helikopterle getirildiği Antalya'da, olaydan 53 saat sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği İdari Sorumlusu Uzman Dr. Asım Uslu tarafından ameliyata alındı. Sertçelik'in kopan kafa derisi yerine dikildi.

'TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR'

Kazadan aylar sonra artık tamamen sağlığına kavuşarak, normal yaşamına dönen Binnaz Sertçelik, "Geçirdiğim kaza çok korkunçtu; ama Allah'tan geldiğini biliyordum. Çok zordu. Hem benim hem ailem için. Onlar beni kazadan hemen sonra o halde görmüştü. Çok şükür atlattım" dedi. Televizyonlarda yer alan haberlerde kendi görüntülerini hala izleyemediğini belirten Sertçelik, "İnternetten açıyorum izlemek için ama tüylerim diken diken oluyor. İzleyemiyorum" diye konuştu.

'ARTIK KORKU FİLMİ İZLEYEMİYORUM'

Pancar makinesine kaptırdığı saçlarının peruk gibi kafasından koptuğunu dile getiren Sertçelik, "Kaza sırasında nasıl bir görüntü içinde olduğumu az çok tahmin edersiniz ama ben bunu bire bir yaşadım. Acısını ben hissettim. Hala geceleri aynı rüyayı görüyorum kazayla ilgili. Gündüzlerim iyi geçse de gecelerim çok kolay geçmiyor. Artık çok sevdiğim korku filmlerini izleyemiyorum. Mesela yüksek sesten hiç korkmazdım ama yüksek sesle arkamdan biri seslense bile ürperiyorum. Şu anda aynı cesaret olur muydu, düşünüyorum. Hala düşünüyorum o makinenin içinden nasıl çıktım? Çıktığımda kendimi yere atmak istemiştim ama dizlerimi bükemiyordum. Sonra o halde traktöre bindim. Yaşadıklarıma, yaptıklarıma o kadar şaşırıyorum ki. Allah'tan bir güç gelmişti. İnsan canı için olunca mücadele ediyor demek ki" dedi.

Artık normal yaşantısına döndüğünü anlatan Sertçelik, "Yemeğimi bile yapar oldum. Eşimle birlikte işimize gidiyorum. Büyük sıkıntılarım yok artık" diye konuştu.

AYLAR SONRA İLK KEZ TRAKTÖR KULLANDI

Eşiyle birlikte çalıştıkları Ar-Ge istasyonunun serasından çıktıktan sonra ilk kez traktöre koltuğuna oturan Binnaz Sertçelik, kaza gününü hatırlayınca heyecanlandığını söyledi. Sertçelik, "Traktör kullanmayı çok seviyordum ama en son binişim çok kötü bir şekilde olmuştu. Başımdan ayak parmak uçlarıma kadar kan içindeydim. Çok kan kaybetmiştim. Kafa derim yoktu. Her yerim yara içindeydi. Kolum kırıktı. Gözlerime dolan kanı silip öyle kullanmıştım traktörü. Sağ kolumda kırık olduğu için yolda ilerlerken vitesi değiştirememiştim. Diğer elimle değiştirmiştim. Çok zordu; ama şimdi artık rahatlıkla traktör kullanabildim. Dikkat ettiğim sürece tekrar aynı şeyleri yaşamayacağımı öğrendim. En önemlisi de korkumu yendim" dedi.

'BU KADAR KISA SÜREDE İYİLEŞECEĞİNİ TAHMİN ETMEMİŞTİM'

Binnaz Sertçelik'in eşi Tuğrul Sertçelik (27) de eşinin sağlığına kavuştuğunu belirtirken, "Hepimiz için çok zor bir süreçti. Çok şükür, iyisiyle kötüsüyle atlatıldı. Normal yaşamımıza dönmüş durumdayız. Çok güzel şeyler hissediyoruz. Bu olay başımıza geldiği ilk andan itibaren emeği geçen doktorlarımıza, herkese teşekkür etmek istiyoruz" diye konuştu.

Binnaz Sertçelik'in bu kadar kısa sürede iyi olacağını ve normal hayatına dönebileceğini beklemediğini aktaran Tuğrul Sertçelik, "Bunu hiç tahmin etmiyordum. Allah'a şükürler olsun iyi durumdayız. Beklentilerimizin çok çok üstünde gelişmeler oldu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------

Binnaz Sertçelik eşi ve kardeşi ile evde kahvaltı yaparken görüntüsü

Eşi ile birlikte domates serasında fideleri incelerken görüntüleri

RÖP 1: Binnaz Sertçelik

RÖP 2: Tuğrul Sertçelik

Binnaz Sertçelik traktör kullanırken görüntüsü

**ARŞİV

Binnaz Sertçelik traktör kullanırken görüntüsü

Kazadan sonra hastane odasında doktorlar muayene ederken görüntüsü

673 MB -- 06.05 /// HD

Haber: Selma KUNAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN-Emrah GÜL/ANTALYA,()

================

Boğazı kesilerek öldürülen engellinin katil zanlısı yakalandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, bedensel engelli 50 yaşındaki Muktedir Çapur'u evinin önünde defalarca bıçaklayıp, boğazını keserek öldüren 25 yaşındaki G.K. yakalandı. G.K., Muktedir Çapur'u alacak verecek meselesi nedeniyle öldürdüğünü iddia etti.

Olay gece saatlerinde, Karamürsel Kayacık Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi. Dışarıda bulunan yakınları eve döndüklerinde Muktedir Çapur'u dairenin giriş kapısının önünde kanlar içerisinde buldu. Yakınların haber vermesi üzerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. 112 Acil ekibi Muktedir Çapur'un öldüğünü belirledi. Bedensel engelli Muktedir Çapur'un tekerlekli sandalyesinin apartmanın girişinin önünde olduğu, dairenin önünde bıçaklandığı, vücudunda 10'dan fazla bıçak darbesinin olduğu, boğazının kesilerek öldürüldüğü tespit edildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Muktedir Çapur'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Sokaklarda kuruyemiş satan Muktedir Çapur'un öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatan polis, gece saatlerinde G.K.'yı yakaladı. Gözaltına alınan G.K. cinayeti itiraf ederken, yanında bulunan arkadaşının yakalanması için çalışma başlatıldı. G.K., Muktedir Çapur'u kendisinin öldürdüğünü itiraf ederken, aralarında alacak verecek meselesi olduğunu iddia etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Selda Hatun TAN-Ercan BUBER/KARAMÜRSEL(Kocaeli), ()

=================

Narko köpekler 3 yılda 12 ton uyuşturucu yakalattı

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri narkotik madde arama köpeklerinin de desteğiyle 3 yılda yaklaşık 12 ton uyuşturucu ele geçirdi. Nisa adlı uyuşturucu köpeği ise önceki akşam durdurulan bir araçta yaptığı aramada koltuk döşemesi içine zulalanmış 39 kilogram eroin ele geçirildi. Son operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si adli kontrol ile serbest bırakılırken, bir şüpheli ise tutuklandı.

Van Emniyeti, Türkiye sınırlarını geçerek Avrupa pazarına ulaşmaya çalışan uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. 3 yılda 12 ton uyuşturucu madde, arama köpeklerinin de kullanıldığı operasyonlarda ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürü Suat Ekici'nin koordinasyonunda yapılan çok sayıda başarılı operasyonla uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmazken, narko köpekler de uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası haline geldi. Son yıllarda artan operasyonlar ve yakalanan tonlarca uyuşturucu madde sonrası, tacirlerin başka güzergah arayışlarına girdiği belirlendi.

DEDEKTÖR KÖPEĞİ NİSA DESTEĞİYLE 39 KİLO EROİN YAKALANDI

Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde Edremit'teki uygulama noktasında şüpheli bir otomobil durduruldu. Otomobilde koltuk arasına zulalanmış 39 kilo eroin ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit İlçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri otomobilde arama yaptı. Narkotik köpeği 'Lisa' ile yapılan detaylı aramada, otomobilin arka koltuk döşemesi içerisine zulalanmış 77 paket halinde 39 kilo eroin ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 3 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tutuklandı.

Görüntü Dökümü

---------

Narko köpekleri genel görüntü

Narko köpekler sorumlu müdürü röportaj

Narkotik köpeklerin uyuşturucu araması yapması

Uyuşturucu bulan köpeklerin ödüllerildilmesi

Son operasyon görüntüsü

Ele geçirilen uyuşturucular

Haber-Kamera: Müslim SARIYAR - Orhan AŞAN /VAN ()

===============

Motosiklet refüjdeki çite çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da, sürücüsü tespit edilemeyen motosikletin, refüjdeki banket ve çite çarptığı kazada Yasin Develioğlu (33) öldü, İbrahim Gül (33) yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi Burhanettin Onat Caddesi'nde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre aşırı hızla seyreden 06 GC 8806 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki tel çite çarparak savruldu. Motosikletin üzerindeki İbrahim Gül ve Yasin Develioğlu, sürüklenerek önce bankete sonra refüjdeki tel çite çarptı. Kaza anında kask takıp takmadıkları belirlenemeyen Gül ve Develioğlu'nun çeşitli yerlerine tel örgülerin kırılan demir çubukları saplandı.

KIRILAN DEMİR VÜCUDUNA SAPLANDI

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralıların vücuduna saplanan demir çubukları sağlık ekiplerinin kontrolünde keserek çıkardı. Sağlık görevlilerinin müdahalesinden sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan Yasan Develioğlu yaşamını yitirdi. İbrahim Gül'ün ise tedavisi sürüyor.

Diğer yandan çarpmanın şiddetiyle motosikletteki kasklar parçalandı. Kaza nedeniyle Burhanettin Onat Caddesi bir süreliğine tek taraflı trafiğe kapandı.

Görüntü Dökümü

---------------

- Kaza yerinden görüntü

- Yaralılara müdahale anı cep telefonu görüntüsü

- Kaza yapan motosikletten detay

- Sürücülerin kırılan kaskı ve ayakkabılarından detay

01.18"/ 146 MB

Haber-Kamera:Semih ERSÖZLER,ANTALYA,()

=================

Adana'da 'ölümüne serinlik' sezonu açıldı

Adana'da havaların ısınmasını fırsat bilen bir grup genç, boğulma tehlikesine rağmen Seyhan Nehri'nde serinledi.

lkbaharın gelmesiyle yurdun bazı bölgelerinde karla mücadele devam ederken, hava sıcaklığı Adana'da 20 dereceye ulaştı. Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta vatandaşlar güneşin tadını çıkarırken, bazı gençler ise tehlikeye aldırış etmeden kendilerini Seyhan Nehri'nin sularına bıraktı. Nehir suyunun soğuk olmadığını öne süren gençler, yüzme bildikleri için boğulma tehlikesi de yaşamadıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

---------

- Gençlerin nehire atlaması

- Köprüdeki gençler

- Gençlerin konuşması

- Termometreden görüntü

- Parktaki vatandaşlar

SÜRE:01'29" BOYUT:164 MB

Haber-Kamera: Nuri PİR/ADANA,()

==================

Tokat'ta şehit mezarlarına karanfil bırakıldı

Tokat'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'ncü yıl dönümü dolayısıyla, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Kentte, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'ncü yıl dönümü dolayısıyla Tokat Şehitliğinde tören düzenlendi. Törene Vali Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve protokol üyelerinin yanı sıra şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Tören çelenk sunumu, saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı okunması ile başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Piyade Yüzbaşı Çağlar Halli'inin günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından protokol üyeleri, şehit aileleri ve vatandaşlar şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. Tören, İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından edilen dua ile son buldu.

Görüntü Dökümü

----------

-Törenden görüntüler

-Saygı atışı

-Mezarlara karanfil bırakılması ve dua edilmesi

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, ()

===============