DHA YURT BÜLTENİ -4

Çukurca'da ahırların üzerine çığ düştü; küçükbaş 50 hayvan telef oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Yukarı Akkaya köyünde üzerine çığ düşen 4 ahırda, yaklaşık 50 küçükbaş hayvan ile bir katır telef oldu.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu Çukurca ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Yukarı Akkaya köyünde, yan yana bulunan 4 ahırın üzerine çığ düştü. Ahırlarda bulunan hayvanların kurtarılması için köylüler, kendi çabalarıyla çalışma başlattı. Bazı hayvanlar kurtarılırken, yaklaşık 50 küçükbaş hayvan ile 1 katır ise telef oldu.

Köy sakinlerinden Veysi Göler, çığ altında kalan ahırlardaki yaklaşık 50 keçinin telef olduğunu söyledi.

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ- Serdar KARA/HAKKARİ, ()-

================

Erken doğan buzağıyı evinde besliyor

Gümüşhane’nin Köse ilçesinde çiftçi Yaşar Kılıç, erken doğan buzağıyı evinde besliyor. 'Diriliş' adını verdiği buzağıyı şırıngayla süt vererek besleyen Kılıç, "Allah’ın bize verdiği hediye" dedi.

Köse ilçesinde yaşayan çiftçi Yaşar Kılıç'ın sahibi olduğu inek erken doğum yaptı. Kılıç da erken doğduğu için ahır şartlarında yaşamayacağını düşündüğü buzağıyı evine aldı. Oturma odasında beslediği buzağıya 'Diriliş' adını verdi. Buzağısını süt içirip, özenle besleyen Yaşar Kılıç, "Ahırda kalsa yaşamayacaktı. Ben de alüminyum bir leğen içine koyarak, oturma odasına aldım. Belli saatlerde şırıngayla süt veriyorum. Veterinerden aldığımız ilaçları da vererek, sağlıklı bir şekilde büyütmeye çalışıyoruz. Şükürler olsun kendine geldi. Allah’ın bize verdiği hediye. Çünkü normal de erken doğan buzağılar genellikle yaşayamazlar" dedi.

Haber-Kamera: Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE-

================

Görme engelli, her ay maaşını çekmek için polisi arıyor

Trabzon'da görme engelli belediye çalışanı Gencebay Aydın (37), 3 yıldır her ayın ortasında aradığı 155 Polis İmdat Hattı aracılığı ile polislerin yardımıyla ATM'den maaşını çekiyor.

Trabzon’da küçük yaşlarda geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle görme yeteneğini kaybeden Gencebay Aydın (37), hayattan kopmadı, Ortahisar Belediyesi'nde çalışarak kendi geçimini sağlamaya başladı. Elindeki bastonuyla caddelerde hissedilebilir yolda yürüyerek işine gidip gelen Aydın, banka ATM'sinden maaşını çekmekte zorluk yaşamaya başladı. 3 yıl önce 155 Polis İmdat hattını arayan Aydın, yardım istedi. Çağrı üzerine banka şubesi önüne gelen polisler, ATM'den çektiği maaşını Aydın'a verdi. Polislerin, 'her zaman arayabilirsin' dediği Aydın, 3 yıldır her ayın ortasında '155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak yardım istiyor. Polislerde kısa sürede banka şubesine gelerek çektiği parayı Aydın'a veriyor.

'YARDIMA O KADAR İÇTEN GELİYORLAR Kİ'

Görme engellilerin bankalarda sorunlar yaşadığını anlatan Gencebay Aydın, "Bankamatik şifremi de güvenip insanlara veremiyorum. Ben de her ayın ortasında polisi arayarak yardım istiyorum. Onlar da gelip maaşımı çekip, bana veriyorlar. Sonra oturup sohbet edip, çay içiyoruz. Onları rahatsız ediyorum diye çekiniyorum ama bana yardıma o kadar içten geliyorlar ki gerçekten teşekkür ediyorum. Biz engelliler tüm bankalarda sıkıntılar çekiyoruz. Umarım bu sıkıntılarımız bir an önce son bulur" dedi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları da engellilere yardım edebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek "Gencebay kardeşimizin eli, ayağı ve gözü olmaya çalışıyoruz. Yardım edebildiğimizi ve onu mutlu ettiğimizi gördükçe emniyet teşkilatı olarak bizlerde mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandılar.

Haber-Kamera: Aleyna KESKİN/TRABZON, () -

===================

Sason'dan TBMM'ye her yıl 1 ton bal gönderiliyor (ÖZEL)

Batman'ın Sason ilçesinde üretilen kara kovan balı Türkiye'nin dört bir tarafından sipariş ediliyor. Bal üreticilerinden Kemal Bozkurt, "Her yıl TBMM'ye de 1 ton bal gönderiyoruz" dedi.

Sason'daki Metero Dağı eteklerinde katkısız olarak üretilen kara kovan balı, Türkiye'nin dört bir tarafından sipariş ediliyor. Sason balını en çok tüketenler ise Ankara'daki siyasetçiler. Geçen yıl 20 ton bal üreten bal üreticileri, Sason balını marka haline getirmek için çalışma başlattı.

Sason balının, Anzer balı gibi kaliteli olduğunu anlatan Sason Belediye Başkanı Cuma Uçar, kooperatif kurarak balı yurtdışına da ihracatını gerçekleştireceklerini söyledi. Uçar, "Çok kıymetli bir balımız var. Anzer balı değerinde. Fakat üreticiler tam kurumsallaşmadı. Hedefimiz, kooperatif çatısı altında birleşmek. Bunu sağladığımız zaman bütün ülke ve dünyada Sason balımızı tanıtacağız. Zaman zaman Sason balı ile ilgili festivaller düzenliyoruz. Ülkenin her tarafına balımızı gönderiyoruz. Tek eksiğimiz kooperatif kurmak. Bunu yaptığımız zaman Sason balı her yönüyle markalaşmış olacak" dedi.

'HER YIL 60 KUTU GÖNDERİYORUZ'

Bal üreticilerinden Kemal Bozkurt da Sason balını en çok tercih edenlerin siyasetçiler olduğunu ifade ederek, Meclis'e yılda en az 1 ton bal gönderdiklerini aktardı. Bozkurt, "Sason balı Mereto Dağı eteklerinde üretilen baldır. Türkiye’nin her tarafına gönderiyoruz. Kara kovan balı, yüzde yüz doğal. Hiçbir katkı maddesi olmadan ve birçok hastalığa şifadır. Polen, propolis ve arı sütü satışını yapıyoruz. Yerli ürünümüzdür. Nereye veriyorsak garantili veriyoruz, herhangi bir katkı maddesi yok. En çok Ankara’ya gönderiyoruz. Her yıl buradan TBMM’ye de 1 ton bal gidiyor. Ankara bürokrasisinde bu bal çok biliniyor, yemeyen yok gibi. Balın Sason’da kilosu 150, internette ise 200 TL" diye konuştu.

