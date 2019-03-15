DHA YURT BÜLTENİ-4

1)METRONUN YER ALTI OTOPARKINDAKİ GÖÇÜKTE BİR KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nce metro vagonları için bir firmaya yaptırılan ve inşaatı süren yer altı otoparkında meydana gelen göçük altında kalan iki kişiden birinin cesedine ulaşıldı. Cesedin çıkarılması için çalışmalar sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce sayısı artan metro vagonları için Halkapınar semtinde yaptırılan, 2 katlı yer altı otoparkında, geçen çarşamba günü saat 03.42 sıralarında göçük meydana geldi. Sabah vardiyasına gelen görevlilerin fark etmesi üzerine, durum yetkililere bildirildi. İnşaatta gece çalışan bekçiler Mehmet Çiftçi (69) ve Mehmet Ali Yalçın'a (65) ulaşılamayınca bölgeye AFAD, AKS 110, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bugün de devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında göçükte, bekçilerden birinin cesedine ulaşıldı. Cesedin çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

GÖRÜNTÜ TEKİP EDİLİYOR

Taylan YILDIRIM, Davut CAN /İZMİR, ()

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2)ABD KONVOYU, NUSAYBİN'DEN GÖRÜNTÜLENDİ

ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, gece Kamışlı ilçesinden geçerken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. ABD'ye ait olduğu belirtilen, üzerleri brandalarla örtülü 200 araçlık konvoy, gece saatlerinde, Nusaybin ilçesinin karşısındaki Haseke'nin Kamışlı ilçesinden geçerken görüntülendi. Irak üzerinden Suriye'ye giriş yaptığı belirtilen konvoydaki TIR'ların arasında akaryakıt tankerlerinin olduğu da görüldü. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine ilerleyip, gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü

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- Gece konvoy görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin),()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 122 MB

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3)İZMİR'DEN OTOMOBİL ÇALAN 2 ZANLI, AYDIN'DA YAKALANDI

İZMİR'den çaldıkları otomobille Aydın'a giden 2 kişi, Söke ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Dün (perşembe) polis ekipleri, İzmir'den gelip Aydın'ın Didim ilçesi yönüne giden 35 DD 5523 plakalı otomobili durdurmak istedi. Yanında arkadaşı H.T. (Halim Tiryaki) (22) de bulunan otomobilin sürücüsü M.K. (Mehmet Keçe) (23), polisin uyarısını dinlemedi. Kaçmaya başlayan sürücünün kullandığı otomobilin peşine düşen polis ekipleri, Söke-Milas Karayolu üzerinde aracı saat 23.00 sıralarında durdurdu. Polisin otomobilde yaptığı aramada; 1 pompalı tüfek, 1 tabanca, mermi ile bir miktar metamfetamin adlı uyuşturucu madde bulundu. Otomobil hırsızlığından arandıkları ortaya çıkan zanlıların, kullandıkları aracı, İzmir'in Buca ilçesinden çaldıkları belirlendi. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürülürken, işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Çalıntı otomobilden görüntü

- Hırsızlık şüphelilerinin emniyete getirilişi

Haber- Kamera: İslam KELEŞ / SÖKE (Aydın), ()

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4)FETÖ/PDY'NİN ASKERİ YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYONDA 25 KİŞİ ADLİYEDE

Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 19 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşen operasyonda gözaltına alınan 25'i muvazzaf olmak üzere 50 askeri personelden 25'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İshibarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yerleştirilmiş terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yaklaşık iki hafta önce 19 ilde eş zamanlı operasyonda 25'i muvazzaf 50 askeri personeli gözaltına almıştı. Ekiplerin yaptığı çalışmada Bursa'daki büfe telefonlarını kullanarak birbiri ile sürekli iletişim halinde oldukları belirlenen şüphelilerden 25'i dün çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri biten diğer 25 şüpheli de yapılan sağlık kontrollerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye girişi

-Adliye binasından detaylar

Süre: 01.43 Boyut: 194 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,()

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5)ATLI KIZAKLA ÇILDIR GÖLÜ'NDE DRİFT ATTI

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde yüzeyi buz tutan gölde atlı kızağı ile drift atan Ozan Karataş, tatilcilerin ilgi odağı oluyor. Turistlerin isteği üzerine atılan driftlerde yaşanan küçük kazalar ise kaçınılmaz oluyor. Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün 123 kilometrekarelik alanı buz tutunca atlı kızaklarlarla yapılan tur yoğun ilgi görüyor. Köyün gençleri, turistleri kişi başı 25 lira karşılığında atlı kızaklarla donan gölün üzerinde ve çevresinde gezdiriyor. Ozan Karataş ise atlı kızağı ile adeta gölün buz tutan yüzeyinde drift tarak şov yapıyor. Bazen müşterilerin isteği üzerine atılan driftlerde yaşanan küçük kazalar ise kaçınılmaz oluyor. Adrenalini seven müşterileri ya da tek olduğunda bu zorlu hareketi şov amaçlı yaptığını belirten Karataş, "Yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde otomobiller drift yapıyordu. Ben de bunu atlı kızağımla denedim. Dört nala sürdüğüm atı aniden sağa veya sola çevirince kızak bir anda olduğu yerde otomobil gibi dönüyor. Muhteşem bir duygu. Buraya gelenler atlı kızak keyfinin yanında adrenalin artırmak için drift de atmamı istiyor. Onları kıramıyorum. Driftin sadece otomobille değil kızakla da atıldığını gösteriyorum. Bunu ilk yapan da ben oldum" diye konuştu.

Doğu Ekspres ile geldikleri Kars'ta şehrin turistik yerlerini gezdiklerini söyleyen Berk Sönmez de, atlı kızakla driftin inanılmaz zevkli olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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Çıldır gölü üzerinde dirift yaparken düşenler

-Atlı kızak sahibi Ozan Karataş ile röp.

-Atlı kızak ile driften detaylar

-Atlı kızaktan düşen vatandaşlar ile röp

Haber-Kamera: Suat İNCEDERE / Çıldır / ARDAHAN,(dha)

SÜRE: 04.05 BOYUT: 458 MB

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6)AŞIKLARDAN 'LEB DEĞMEZ' ATIŞMASI

AŞIKLIK kültürünün dikkat çeken ve en zoru olan 'Leb Değmez' atışması geleneği Kars'ta sürdürülüyor. Kars Belediyesi'nin Namık Kemal Kültür Evi'ndeki aşıklar Bahattin Yıldızoğlu, Ayhan Şimşekoğlu ve Gültekin Bulutoğlu dudak değmez atışması örneği sundular. Eskiden dudak arasına iğne konularak icra edilen leb değmez tarzı, dudaklara zarar verdiği için artık kürdan ya da kibrit çöpü ile yapılıyor. Aşıklar, leb değmezi uygularken, söyledikleri türküde, dudakların birbirine değmesini gerektiren 'm, p, v, f' gibi harflerin bulunmadığı cümleler kurmaya dikkat ediyor. İzleyenlerin ilgisini çeken leb değmez tarzını kullanan Bahattin Yıldızoğlu, Ayhan Şimşekoğlu ve Gültekin Bulutoğlu türkü söyleyerek bu geleneği yaşatmaya çalışıyor. Aşıkların 'Leb Değmez' atışması, izleyenlerden büyük beğeni topluyor.



Görüntü Dökümü

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Aşık Bahattin Yıldızoğlu’nun konuşması ve şiir okuması

Bahattin Yıldızoğlu, Ayhan Şimşekoğlu’nun değişleri

Detaylar

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()