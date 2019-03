DHA YURT BÜLTENİ -4

Freni boşalan kamyon 3 katlı binaya çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde, freni boşalan kamyon, park halindeki araçlara ve 3 katlı binaya çarparak durdu. Kamyonda bulunan 2 kişi öldü, binanın önünde bulunan 2 kişi ise yaralandı. Hasar gören binada oturanlar, itfaiye tarafından tahliye edildi.

Kaza, saat 07.30 sıralarında ilçe merkezinde Aşık Seyrani Caddesi'nde meydana geldi. Erciyes'ten yokuş aşağıya inerken freni boşalan Celal Çetiner (50) yönetimindeki 38 JH 157 plakalı kamyon, önce park halinde bulunan 4 araca, ardından ise 3 katlı binaya çarptı. Kamyon beyaz eşya deposu olarak kullanılan binanın giriş katına girerken, ortalık savaş alanına döndü.

Kazada, kamyon sürücüsü Celal Çetiner ve yanındaki Şener Korkmaz (42) yaşamını yitirdi. Apartman önünde bekleyen İsmet Arslan (44) ve ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Develi Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazada, kamyonun çarptığı araçlar ve binada büyük hasar oluştu.

Binanın giriş bölümü kapandığı için binanın üst katlarında oturanlar, itfaieye ekipleri tarafından merdivenli araçla tahliye edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

8 parçaya bölünüp, toprağa gömülü bulunan ceset kayıp emlak zengininin çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesindeki ormanlıkta, 8 parçaya bölünerek toprağa gömülü bulunan erkek cesedinin, DNA testi sonucu ocak ayından beri haber alınamayan emlak zengini Asım Bayram'a (82) ait olduğu belirlendi. Asım Bayram'ın katil zanlıları olarak 4 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da oturan Asım Bayram'dan haber alamayan Almanya'daki oğlu, 22 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü'nü telefonla arayarak, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine inceleme başlatan polis, çok sayıda gayrimenkulü bulunan Bayram'ın yeni bir ev almak için emlakçıyla buluşmak üzere, üzerinde 600 bin lira ile 07 GN 817 plakalı otomobiliyle evden çıktığını tespit etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Asım Bayram'ın son olarak Kepez'e bağlı Varsak Mahallesi'ndeki ormanlıkta görüldüğü bilgisine ulaştı. Bunun üzerine 25 Şubat'ta bölgede inceleme yapıldı.

EŞ ZAMANLI ARAMA

Alan çalışmasından sonuç alamayan ekipler, bölgedeki su dolu obrukta çalışma başlattı. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar tarafından yapılan aramada, suda tabanca bulunduğu sanıldı. Yapılan incelemede, tabancaya benzer aletin çakmak olduğu belirlendi. Ekipler, buradaki incelemelerden de sonuç alamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Asım Bayram'ı bulmak için 11 Mart'ta ise Döşemealı ve Kepez ilçelerinde eş zamanlı arama yaptı. Döşemealtı Ekşili Göleti'nde, Bayram'a ait 07 GN 817 plakalı otomobil arandı. Jandarma ve polis dalgıç ekiplerinin arama yaptığı gölette, dedektör köpekler de kullanıldı. Ekipler, insansız hava araçlarıyla da havadan arama yaptı.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ CESET BULUNDU

Jandarma ve polis ekipleri, sabah saatlerinde ayrıca Varsak bölgesindeki ormanlıkta önceden belirlenen noktalarda arama yaptı. Kadavra köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, 8 parçaya bölünmüş ve toprağa gömülmüş erkek cesedi bulundu. Tamamen çürüyen cansız beden, özel donanımlı kıyafet giyen uzman ekiplerce topraktan çıkarıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

DNA EŞLEŞTİ

Cesedin kayıp Asım Bayram'a ait olup olmadığının tespiti için DNA testi yapıldı. Cesetten alınan doku örnekleri, Asım Bayram'ın oğlu Mevlüt Bayram'dan alınan doku ile karşılaştırıldı. DNA'nın eşleşmesi sonunda cesedin Asım Bayram'a ait olduğu belirlendi.

BAŞINA SERT CİSİMLE VURUP ÖLDÜRMÜŞLER

Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside ise Asım Bayram'ın başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. İncelemede, cesedin kesici aletle 8 parçaya ayrıldığı, derin dondurucuda şoklandıktan sonra Varsak bölgesindeki ormanlıkta toprağa gömüldüğü belirlendi.

POLİS OPERASYON YAPTI

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün gece yaptıkları operasyonlarda, Asım Bayram'ın katil zanlıları M.G., M.Ö., M.S. ve Ç.K.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorguları yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Diğer yandan, şüphelilerden M.G.'nin aracında elde edilen kan örneğinin de Asım Bayram'a ait olduğu anlaşıldı.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Asım Bayram'ın öldürülmesine ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı üzerine, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan araştırmalarda olay tarihinde kayıp şahıs Asım Bayram ile uluştukları ve bir süre birlikte dolaştıkları anlaşılan M.G. isimli şahıs, aynı tarihten itibaren takibe alınmış olup, bu şahıs hakkında delil araştırmasına başlanmıştır. 11 Mart 2019 günü Kepez İlçesi Varsak ormanlık alanda yeni kazılmış bir alanın bulunduğunun ihbar edilmesi üzerine, ihbara konu yerde yapılan kazıda 8 parçaya bölünmüş bir erkek cesedinin toprağa gömülü vaziyette bulunduğu tespit edilmiştir. Otopsi sırasında DNA incelemesi için alınan örnekler ile adı geçen kayıp şahsın yakınlarından alınan kan örnekleri aynı gün kurye aracılığıyla incelenmek üzere Ankara Kriminal Polis Laboratuvarına gönderilmiş olup, 12 Mart 2019 tarihinde yapılan DNA incelemesi sonucu bulunan cesedin Asım Bayram'a ait olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu öldürme olayına iştirak ettikleri iddia edilen, aralarında M.G. isimli şahsın da bulunduğu 4 şüpheli aynı gün gece saatlerinde gözaltına alınmış ve evlerinde gerekli arama ve inceleme işlemleri yapılmıştır."

Suriyeli diye toprağa verilen kadını, sevgilisi öldürdü iddiası

Adana'da sulama kanalında bulunan ve yakınları tarafından suya atlayarak intihar eden Suriyeli Emine Hani'ye (18) ait olduğu iddia edilen kadının cesedi toprağa verildi. Ancak DNA sonucunda kadının cesedinin Özlem Fırat'a (28) ait olduğu ve sevgilisi Sadık Ç. (32) tarafından öldürüldüğü belirtildi. Cinayet şüphelisi, şafak vakti düzenlenen operasyonla yakalandı.

Geçtiğimiz 1 Şubat 2018'de merkez Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'nde sulama kanalı kenarında oynayan 2 çocuk, kanal içinde ceset görünce durumu ailelerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, cesedin bir kadına ait olduğunu saptadı. Cesedin aynı bölgede Suriye'deki iç savaştan kaçan ve kuzeni Rengin Abdo (21) ile 14 Eylül 2017'de sulama kanalına atlayan Emine Hani'ye ait olduğu iddia edildi. Nadi diye teşhis edilen ceset, Suriyeli aileye teslim edildi. DNA örnekleri de alındı. Suriyeli aile de cenazeyi toprağa verdi.

SORUŞTURMA SÜRDÜRÜLDÜ

DNA sonuçlarında cesedin Suriyeli ailenin DNA örnekleriyle tutmaması üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, aynı tarihte kanala yakın bölgede kadın cesedinin yaşına yakın kayıp başvurularını incelemeye aldı. Polis yaptığı araştırmada 23 Eylül 2017'de Özlem Fırat'ın evden çıktıktan sonra bir daha dönmediği yönünde kocası Murat Fırat'ın (32) kayıp başvurusu yaptığı belirlendi. Bunun üzerine Fırat'ın yakınlarından da DNA örneği alarak cesetten alınan DNA ile karşılaştırılması için kriminale gönderdi. Gelen sonuçlarda cesedin Özlem Fırat'a ait olduğu saptandı. Bunun üzerine kurulan özel ekibin yaptığı araştırmada 3 çocuk annesi Fırat'ın evli olan Sadık Ç. (32) ile gönül ilişkisi yaşadığını belirledi.

CİNAYET OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sadık Ç. ve ailesini takibe alan polis ekipleri, Ayşe Ç.'nin kocası Sadık Ç.'nın genç kadın ile olan ilişkisini öğrenince aralarında tartışma çıktığı, Sadık Ç.'nın bunun üzerine telefonlarını kapattığını, sevgilisine ulaşamayan Özlem Fırat'ın da çiftin evine gittikten sonra ortadan kaybolduğunu saptandı. İddiaya göre, Sadık Ç.'nin evine gelen Özlem Fırat'ı yanına alıp sulama kanalı kenarına getirerek, "Beni rezil ettin, ben evliyim evime kadar geldin" diyerek suda boğduktan sonra kanala attığı belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda polis, 6 Mart'ta şafak vakti özel Sadık Ç. ile olayı bildikleri halde saklayıp polise ya da savcılığa gitmedikleri ileri sürülen eşi Ayşe Ç., babası Abdullah, annesi Vatha, gelini Zehra Ç. ve akrabaları Salih Ç., Ayşe Ç., Abdullah Ç., Fatma U., Sadık F. ve İsa P.'yi gözaltına aldı. Şüpheli Sadık Ç. kanal kenarına gidip konuştuklarını ancak Özlem Fırat'ın kendisini kanala attığını söylediği ileri sürdü. inayetten haberlerinin olmadığını söyleyen şüpheliler serbest bırakılırken Sadık Ç. tutuklandı. Özlem Fırat'ın mezarının açılarak cenazesinin ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Uydu alıcılarından uyuşturucu haplar çıktı

Mersin'de, 2 uydu alıcısının içine gizlenen, bin 925 uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kente uyuşturucu hap gönderileceği bilgisi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargo firması aracılığıyla gelen ve 2 kişi tarafından teslim alınan kutuya el koydu. Kutudaki 2 uydu alıcısının içini açan ekipler, 1925 ecstasy hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır'da 'kaliforniyum' olduğu iddia edilen madde ele geçirildi

Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılarına düzenlenen operasyonda, kaliforniyum olduğu değerlendirilen 7 gram kimyasal madde ele geçirdi. Dünyanın en pahalı maddelerinden biri olan ve altın aramada da kullanılan kimyasal incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na gönderildi. Operasyonda bin 195 tarihi eser de ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ile Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçısının elindeki 1000 adet tarihi sikkeyi satmak için alıcı aradığı bilgisini elde etti. Şüphelinin elinde kimyasal madde kaliforniyum olduğu yönünde de ihbar alan jandarma ekipleri, 12 Mart Salı günü operasyon için düğmeye bastı. Şüpheli, Kayapınar ilçesinde, tarihi eserler ile kimyasal maddeyi satmak isterken, suçüstü yakalandı.

Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, kaliforniyum olduğu değerlendirilen 7 gram kimyasal madde ile Roma ve Bizans dönemlerine ait bin 167 bronz sikke, 10 gümüş sikke, 3 yüzük, 15 obje ele geçirilid. Toplam bin 195 tarihi eser ile kimyasal maddeye el konuldu. Jandarma alıcı 2 şüpheliyi de gözaltına aldı. 3 şüphelinin sorgusu sürerken, kimyasal madde, kaliforniyum olup olmadığının tespiti için incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu(TAEK) gönderildi.

KALİFORNİYUM NEDİR?

Kaliforniyum maddesi, 98 atom numarasına ve Cf sembolüne sahip radyoaktif metalik bir kimyasal elementtir. 1950 yılının Şubat ayında ilk kez Kaliforniya Üniversitesi'ndeki laboratuvarda küriyumun alfa parçacıkları (helyum iyonları) ile bombardıman edilmesiyle üretilmiştir. Normal basınç altında biri 900 °C'nin üstünde ve diğeri 900 °C'nin altında olmak üzere iki farklı kristal yapıda bulunan Kaliforniyum maddesi, oda sıcaklığında hava ile temas ettiğinde yavaşça matlaşmaktadır.

DOĞAL YOLLARLA ELDE EDİLEMİYOR

Periyodik tabloda aktinitler serisinde bulunan Kaliforniyum, yeryüzünde bilindiği kadarıyla doğal bir şekilde elde edilememektedir. Fakat çeşitli nükleosentezlerin meydana gelmesi nedeniyle uranyum cevherlerinde birkaç dakikalığına da varlığını sürdürmektedir.

KALİFORNİYUM NE İŞE YARAR?

Kaliforniyum, nükleer araştırmalarda fisyon parçacıkları kaynağı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca nötron kaynağı olarak, petrol kuyularında nem ölçüm aygıtlarında ve altın ya da gümüş araştırma çalışmalarında da kullanılan bir elementtir.

Marketten içki hırsızlığı güvenlik kamerasında

Adana'da bir marketten içki çalan Bilal Tubay (32), tutuklandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki bir markete müşteri gibi giren Bilal Tubay, bir süre reyonlar arasında dolaştı. İçki reyonuna giden Tubay, kimsenin olmadığı bir sırada rafta bulunan 189 lira değerindeki içkiyi alarak montunun içerisine gizledi. Bilal Tubay marketten ayrılırken, bir süre sonra çalışanlardan biri içki şişelerinin üzerinde bulunan alarm kelepçesi parçaları buldu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen çalışanlar, hırsızlık olayını fark edip polise haber verdi. Markete gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden, şüphelinin aynı suçtan çok sayıda kaydı bulunan Bilal Tubay olduğunu belirledi. Tubay, gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Bilal Tubay, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Selçuklu eseri Gök Medrese'de fore kazık benzeri mimari uygulanmış

Sivas'ta Selçuklu dönemi eserlerinden tarihi Gök Medrese'nin yerleştiği alanın bir bölümünün günümüzde kullanılan fore kazık yöntemine benzer şekilde ardıç ağaçları üzerine oturtulduğu anlaşıldı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdal Eser, "Selçuklu döneminde böyle bir temel sisteminin, temel güçlendirme anlayışının varlığından habersizdik" dedi.

İsmini üzerinde bulunan mavi çinilerden alan, Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271 yılında yaptırılan 748 yıllık tarihi Gök Medrese'nin yüzyıllar boyunca bilinmeyen bir özelliği keşfedildi. Medresenin yerleştiği alanın batı bölümünün sağlam zemin, doğu bölümünün ise balçık zemin üzerinde olduğu belirlendi. Ortaçağ'da Anadolu'da pek rastlanmayan bir yöntemle eserin günümüzde kullanılan fore kazık benzeri bir şekilde ardıç ağacından kazıklar üzerine oturtulduğu anlaşıldı. Söz konusu özellik restorasyon çalışmaları sırasında fark edildi. 22 yıl süren restorasyonu tamamlanan ve kısa süre sonra hizmete açılması planlanan Gök Medrese bu özelliği ile de büyük dikkat çekti. Restorasyon çalışmaları sırasında zemin güçlendirme çalışmalarını inceleyen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdal Eser, konuyla ilgili bilgiler verdi.

'EN ÖNEMLİ VE EN MEŞHUR ÖRNEĞİ VENEDİK'TİR'

Gökmedrese'nin restorasyonu sırasında bir davet üzerine incelemede bulunduğunu belirten Eser, "Gözümle gördüğüm bir durumdur. Yapının batı bölümünün sağlam zeminde olduğunu, doğu bölümünün ise balçık bir zemine oturduğunu gördük. Bu çok ilginç bir durum. Aynı durumu ben yine kentteki bir başka Selçuklu eseri Buruciye Medresesi'nin temelinde de görme şansını elde ettim. Orada da bir temel güçlendirme yapıldı. Gök Medrese'nin temeli ile ilgili bilgi aldığımda biraz şaşırdım. Gök Medrese'nin doğu bölümünün temelleri bugün gördüğünüz zeminden yaklaşık 5-6 metre daha aşağıya kadar iniyor. Yapının yarısı balçıkta, yarısı ise sağlam alana yerleştirilmiş. Ortaçağ mimarının nasıl böyle bir şey yaptığını kendi kendime sorgularken, orada bir şeye dikkatimi çektiler. Duvarın altında ardıç kazıklar vardı. Bugün modern inşaat teknikleri içerisinde yer alan fore kazık sistemi ile temel güçlendirilmiş. 13'üncü yüzyılda, Selçuklu dönemi Anadolusu'nda, Sivas'ta böyle bir uygulamanın var olduğunu görmek beni çok şaşırttı. Bunun en önemli ve en meşhur örneği Venedik'tir. 'Venedik suların üzerindedir' derler ama Venedik aslında kazıkların üzerinde duran bir kenttir" dedi.

'BU GERÇEKTEN ÖNEMLİ BİR BİLGİ'

Benzeri bir uygulamanın Selçuklu Devletinden sonra Osmanlı döneminde olduğunu belirten Eser, "Osmanlı klasik dönemde Mimar Sinan'ın de bu sistemi uyguladığını biliyorduk. Ama biz Selçuklu döneminde böyle bir temel sisteminin, temel güçlendirme anlayışının olduğundan habersizdik. Bu kesinlikle Selçuklu açısından ilk örnektir. Tabi ki bu alt yapısı ve sağlamlığı nedeniyle çok özel kılıyor. Özellikle Sivas'ta bunun ortaya çıkıyor olması beni çok mutlu etti. Bu gerçekten önemli bir bilgi" diye konuştu.

Okullarını konser ve sergilerle tanıtıyorlar

Bitlis'te 3 yıl önce açılan Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, kent merkezi ve ilçelerden gelen ortaokul öğrencilerine mini konserler verip, sergi açarak okullarını tanıtıyor.

Bitlis Ziya Eren Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğrencileri, kent merkezi ve ilçelerdeki ortaokul son sınıfta okuyan öğrencilere mini konserler verip, sergi açarak okullarını tanıtıyor.

Her hafta bir okulun öğrencilerini davet ettiklerini belirten Bitlis Ziya Eren Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Müdür Yardımcısı Veysel Sulukaya, 3 yıl önce ektikleri tohumların bu yıl meyvelerini verdiğini ifade etti. Sulukaya, şunları söyledi:

"Bitlis Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi 2016 yılında kuruldu. Bugün diktiğimiz tohumların meyvelerini almaya başladık. Güzel bir dinleti yaptık. Bitlis merkez ve ilçelerde okuyan ortaokul son sınıf öğrencilerini okulumuza davet ediyoruz. Gelen öğrencilere, öğrencilerimiz mini konserler veriyor. Okulumuz pansiyonlu olduğu için dışarıdan gelen öğrencilerimiz de rahat bir şekilde eğitimlerini sürdürüyor. Okulumuzu kazanan örencilerimiz, ilk başta bireysel enstrümanlarını seçiyorlar. Bunun eğitimi 4 yıl boyunca devam ediyor. Bunun yanında piyano zorunlu olmak üzere, okulun imkanlarını kullanan bir öğrenci, en az 3 farklı enstrümanla bu okuldan mezun oluyor. Müzik bölümünde 120 öğrencimiz var. Her yıl belirli zamanlarda öğrencilerimiz farklı etkinlikler çerçevesinde konserler veriyoruz. Geçen yıl 'Aşık Veysel’i anma, Aşık Mahzuni Şerif’i anma günlerinde çok güzel konserler verdik. Bu yıl sonunda da Türk Sanat Müziği konseri hazırlıyoruz. Bizim asıl amacımız, ortaokul öğrencilerini buraya davet ederek, onların ileride bizim okulumuz gibi özellikli okulları tercih etmelerini sağlamaktır."

================

Bu okulda atlarla ilgili her şeyi öğreniyorlar (YENİDEN)

Bursa'da Uludağ Üniversitesi Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim gören öğrenciler, her gün okulun damında atların bakımını yapıyor.

Uludağ Üniversitesi Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksek Okulunda eğitim gören kız öğrenciler, kampüste yaptıkları işler ile erkeklere taş çıkarıyor. Her gün okulun ahırında bulunan atların önce pisliklerini, sonra nallarını temizleyen öğrenciler, daha sonra da tımarlarını yapıyor. Okulda atçılık ve antrenörlüğü konusunda teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılan öğrenciler, mezun olduktan sonra hipodromlarda, tarım işletmeleri atçılık birimlerinde, TJK haraları, atlı spor kulüpleri, veteriner fakültesi hayvan hastanesi, özel çiftlikler, bakanlık teşkilatında iş imkanına sahip oluyor.

"ATLARLA İLGİLENMEYİ SEVİYORUM"

Atlarla vakit geçirmeyi sevdiğini söyleyen öğrenci Zehra Okumuş, "Sabahları atlarımıza yemlerini, otlarını veriyoruz. Atları temizliyoruz, tımar yapıyoruz, biniş yapıyoruz. Atçılıkla uğraştığım için aksi bir tepkiyle karşılaşmadım. Ben atlarla ilgilenmeyi seviyorum. Hem atlara hem kendimize bakım yapıyoruz" diye konuştu.

'TERAPİ GİBİ'

Lisede kendisine rahvan atı alıp, yarışmalara katılan öğrencilerden Şeyda Kebapçı ise,"Atlara ilgim küçüklüğümden beri vardı. Lise bittikten sonra rahvan atı aldım, kendi atımla yarış koştum, 1-2 yıl bu şekilde atlarla ilgilendikten sonra bu bölümü gördüm. Atlara ilgim olduğu için bu bölümü seçtim. Atların kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu düşünüyorum. Onlarla ilgilenmek bana terapi gibi geliyor. Burada atların tüm bakımıyla biz ilgileniyoruz, talaşını açıyoruz, ayaklarını temizliyoruz, tımarını yapıyoruz, idman yapıyoruz, idmandan sonra soğutma işlemlerini yapıyoruz. Bunları severek yaptığımız için yorulmuyoruz, biz bunu iş olarak görmüyoruz" diye konuştu.

'AT BAKIMLARINDA ERKEKLER DAHA ÇOK ZORLANIYOR'

Erkeklerin at bakımında daha çok zorlandıklarını ve en ufak bir sıkıntıda hemen vazgeçtiklerini belirten, Atçılık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç Dr. Gözde Özalp, "Bütün öğrencilerimiz burada çok ilgililer hepsi mesleklerine tam donanımlı olarak mezun oluyorlar. Ama kız öğrencilerimizin farkı var, onlar atlara daha sevgili, daha ılımlı, daha yumuşak yaklaştıkları için onlarla iletişimleri biraz daha iyi. Kız öğrencilerimiz burada erkek öğrencilerimizin yaptığı her şeyi yapabiliyor. Kızların tamamen erkek egemen bir eğitim süreci gibi görünen yerlerde çok önemli görevler alabileceği ve bu işi de başarıyla yapabileceklerinin en büyük kanıtı bizim öğrencilerimizdir. Zorlanan öğrencilerimizin büyük bir kısmı erkeklerden oluşuyor, kızlarda böyle bir durum yok. Öğrencilerimiz çoğu zaman korkarak geliyorlar erkeklerde bu korku biraz daha az ama atın üzerinden düştüklerinde vazgeçen erkeklerimiz oldu. Kızlarımız düştüğünde bile tekrar biniyor ve direniyorlar" dedi.

Atçılık okulu öğrencisi Aycan Ulu," İlk zamanlarda atlara dokunmaya korkuyordum. Şu anda onlara sarılıp onları öpebiliyorum. Eğer biz korkarsak atlardan, atlarda bizim korktuğumuzu anlayıp bizden ürkebiliyorlar. O yüzden onlara her zaman sevgi ile yaklaşmamız gerekiyor" diye konuştu.

