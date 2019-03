DHA YURT BÜLTENİ -4

Diyarbakır'da 'Picasso' imzalı olduğu öne sürülen tablo ele geçirildi

Diyarbakır'da, İspanyol ressam ve heykeltıraş Pablo Picasso'ya ait olduğu iddia edilen ve üzerinde 'Çıplak ve katil' anlamına gelen 'The naked & killer' yazılı Irak Ulusal Müzesi mührü bulunan tablo ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ve Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenişehir ilçesindeki 3 kişinin çok değerli bir tabloyu satmak için alıcı aradığı bilgisi üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı doğrultusunda dün söz konusu adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, evdeki 5 kişi tabloyu satmak isterken suçüstü yakalandı. Evde yapılan aramada papirüs kağıdının üzerine resmedilmiş çıplak kadın ve erkek figürleri bulunan, tablonun arkasında İngilizce olarak 'Çıplak ve katil. Bu şaheser Picasso eseri olup bizim tarafımızdan gösterime sunulmuştur' yazısı ve Irak Ulusal Müzesi'nin mührü bulunan, ön kısmında İspanyol ressam ve heykeltıraş Pablo Picasso'ya ait olduğu değerlendirilen imzanın bulunduğu 78 x 51 santim ebatlı tablo ele geçirildi. Tablo uzmanlar tarafından incelenmesi için muhafaza altına alınırken, 5 kişi gözaltına alındı.

Van'da 15 kişilik minibüste 32 kaçak yakalandı

Van-Hakkari karayolunun Gürpınar ilçesi yakınlarında polis tarafından durdurulan minibüste 32 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar ilçesindeki Van- Hakkari karayolunda yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde şüphe üzerine durdurulan 15 kişilik minibüste arama yapıldı. Minibüste Afganistan ve Bangladeş uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı. Yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla F.A. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ayakkabıcıda patlama; iş yeri sahibi ağır yaralı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesindeki ayakkabı dükkanında, dün akşam, belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye görevlilerince söndürüldü. Patlamada ağır yaralanan iş yeri sahibi Metin Kalay, hastanede tedaviye alındı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Metin Kalay'a ait ayakkabı dükkanında, dün saat 22.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Beşikdüzü Belediye Başkanlığı binasının yanında bulunan dükkandaki patlama sonrası yangın çıktı. Alevler dükkanı sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama sesini duyup, panik yaşayanlar ise sokağa döküldü. İtfaiye ekibinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Patlamada ağır yaralanan iş yeri sahibi Metin Kalay ise sağlık görevlilerince ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kalay'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Dükkanda büyük hasar meydana gelirken, patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İlçede ayakkabı dükkânında korkutan patlama: 1 yaralı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde ayakkabı dükkânında gece saatlerinde patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İlçe sakinlerinin korku ve panik yaşayıp sokağa döküldüğü patlamada, iş yeri sahibi yaralandı.

İlçe merkezi, Cumhuriyet Mahallesinde, Metin Kalay'a ait ayakkabı mağazasında saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Beşikdüzü Belediye Başkanlığı binasının da yanında bulunan işyerinde yaşanan patlamayla birlikte yangın çıktı. Alevler dükkânı sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama sesi üzerine korku ve panik yaşayanlar da sokağa döküldü. İtfaiye ekipleri, müdahale ettiği yangını söndürürken, yaralanan iş yeri sahibi Metin Kalay, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedaviye alınan Kalay'ın sağlık durumunun ciddiyetinin koruduğu bildirildi.

Büyük çapta maddi zarar meydana gelen yangının çıkış nedeninin ve patlamanın belirlenmesi için ilçede soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Çorlu'da Kahveciler Odası'nın kadın başkanı 5 yıldır görevde

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Kahveciler Esnaf Odası Başkanlığı'nı 5 yıldır evli ve 1 çocuk annesi Yıldız Filiz, yürütüyor. Filiz, "Günümüzde kadınların sosyal, ekonomik ve politik haklarında her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğuna inanıyorum. Ben bir kadın olarak Kahveciler Odası Başkanı olmaktan büyük onur duyuyorum. Türkiye'de tek bayan kahveciler odası başkanıyım. Hiç bir zaman zorluğunu çekmedim" dedi.

Türkiye'nin 263 bin nüfusuyla en büyük ilçelerinden biri olan Çorlu'da yaşayan Yıldız Filiz, Türkiye'nin ilk ve tek kadın Kahveciler Esnaf Odası Başkanı olma özelliğini taşıyor. Daha önce 30 yıl odanın başkanlığını yapan babası Metin Bak'ın yanında Genel Sekreterlik görevini yürüten Yıldız Filiz, 5 yıl önce yapılan seçimle babasından 873 üyesi bulunan odanın başkanlığını devraldıktan sonra başarı ile sürdürüyor. Sık sık büyük bölümü erken olan üyelerinin işyerlerini ziyaret edip, sorunlarını dinleyen Filiz, sorunları çözmek için çalışmalar yaptığını belirterek, kadın elinin değdiği her yerde sevgi ve başarı olduğunu söyledi.

Kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Yıldız Filiz, kadınların sadece günlerinde hatırlanmaması gerektiğini söyledi. Kadın bir Kahveciler Esnaf Odası Başkanı olarak 5 yıldır görev yaptığını anlatan Filiz, "Türkiye'de kadınlarımızın ne kadar işlerinde başarılı olduklarını hep beraber görmekteyiz. Kadınlarımızın evlerinde başarılı olduğu kadar iş hayatlarında, ülkemizin kalkınmasında, her zaman ön plandadırlar ve olmaya da devam edeceklerdir. Günümüzde kadınların sosyal, ekonomik ve politik haklarında her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğuna inanıyorum. Ben bir kadın olarak Kahveciler Odası Başkanı olmaktan büyük onur duyuyorum. Türkiye'de tek bayan kahveciler odası başkanıyım. Hiç bir zaman zorluğunu çekmedim. Üyelerimden çok memnunum, onlara çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar ve beni bu makam getirdiler" dedi.

Çorlu'da 10 yıldır kahve işleten Nedim Öztürk, kadın bir başkana sahip oldukları için mutu olduğunu dile getirdi. Öztürk, "Bizim çok zor bir işimiz var. Bu zor işin başında ise bir kadın başkanımız bulunmakta. Ondan çok memnunuz. Kadın olması daha iyi, kadın elinin değdiği her yer daha güzel oluyor" dedi.

Kadınların yaşamını, atık malzemelerden yaptığı biblolarla anlatıyor

Aksaray'da el sanatları ve nakış öğretmeni Hatice Taşcıoğlu, kadının hayatını, yumurta kabuğu ve atık malzemeyle yaptığı biblo ve resimlerle anlatıyor. Taşcıoğlu, "Biblolarımızda, kucağında bebeğini taşıyan anneler, yaşlı nineler ve gelecek kaygısı taşıyan kadınlar, çocuklar gibi birçok figürler mevcut." dedi.

Gülpınar beldesinde oturan Hatice Taşçıoğlu, mesleği gereği Anadolu’nun birçok kentinde görev yaptığı için oralarda yaşayan kadınların yaşamlarını da mesleğine yansıttığını söyledi. Kadınların yaşadığı zorluk ve günlük yaşantısının kendisini her zaman etkilediğini vurgulayan Taşcıoğlu, şöyle konuştu:

"Bu konuda 40'a yakın çalışmamız ve tiplememiz var. Atık malzeme olarak yumurta kabuklarını kullanıyoruz. Günlük hayatta yumurta pişirirken, kek türü şeyler yaparken yumurtaları özellikle bir kırış tekniği var. O tarzda kırıp bir kenara ayırıyoruz. Daha sonra bunları figüre dönüştürüyoruz. Ayrıca seramik hamuru, çalışmalarımızın en önemli malzemesini oluşturuyor."

Taşçıoğlu , "Biblolarımızda, kucağında bebeğini taşıyan anneler, yaşlı nineler ve köyde çalışan bayanlar, düğünleri benimsedim. Okul dışındaki boş zamanında bibloları yapıyorum. Günde 2-3 saatlik çalışmayla yaklaşık 10 günde bir eser ortaya koyuyorum. "dedi.

Biblo yaparak çöpe atılacak malzemeleri de değerlendirmiş olduğunu ifade eden Taşçıoğlu, "Biz bir taraftan kadının üretkenliğini, bir taraftan da çöpe gidebilecek her maddeden bir şeyler ortaya konabileceğini gösteriyoruz. Yumurtayı, seramik hamuruyla birleştirip istediğimiz her tür figürü çıkarıyoruz. Kadınlarımız Aksaray’ın köylerinde tarım ve hayvancılıkta çalıştığı için bende onlardan esinlenerek bunları yapıp satıyorum. Yaptığım ürünler hem Türkiye genelinden hem de Japonya’dan talep var. Sergiler açarak bir nebze olsun vatandaşları bilinçlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

Öğrenciler kuşlar için damacanadan yuva ve yemlik yaptı (ÖZEL)

Bingöl'ün Genç ilçesindeki İMKB Atatürk Ortaokulu öğrencileri, hayvan sevgisi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 'Kuşlarımız soğuktan ölmesin' projesi başlattı. Öğrenciler, 5 litrelik plastik su damacanaları ve mukavva kartonla yapıp, çeşitli renklere boyadıkları yuva ve yemlikleri ağaçlara astı.

İMKB Atatürk Ortaokulu öğrencileri, hayvan sevgisinde farkındalık oluşturmak amacıyla 'Kuşlarımız soğuktan ölmesin' projesi başlattı. Öğrenciler, kuşların soğuk havadan etkilenmemesi için 5 litrelik su damacanaları ile karton mukavvadan yuva ve yemlikler yaptı. Çeşitli renklere boyanan yuva ve yemlikler, okul bahçesindeki ağaçlara asıldı.

İMKB Atatürk Ortaokulu Müdürü Bilal Kaçar, eğitimle birlikte sosyal ve kültürel etkinlerini de önemsediklerini söyledi. Kaçar, "Kuşlarımız soğuktan ölmezsin projeyi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenimiz Mehmet Ortakaya başkanlığında öğrencilerimizle birlikte kuş yuvalarını yaptık. Kuşlarımız açlıktan ölmesin, ortamları sıcak olsun diye bu projeyi hayata geçirdik. Bunu daha genişletmek, bütün ağaçlarımıza daha dayanıklı evler yapıp yemlerini de iyi bir şekilde vermek istiyoruz. İnşallah bu hep böyle devam edecek. Bu gibi projelerde yurdumuzun her tarafındaki insanların bunu örnek almalarını bu hayvanlarımızı korumalarımız gerekiyor" dedi.

Öğrenciler ise hayvanların soğuk havalardan korunması için bu gibi projelerin artması gerektiğini ifade etti.

Donörün torunuyla görüşmede, gözyaşlarını tutamadılar

Burdur'da merdivenden düşmesi sonrasında beyin ölümü gerçekleşen Rıfat Yakar'ın (86) böbreğinin nakledildiği Emine Dere (69), donörün torunu Zeynep Akın ile telefon görüşmesinde duygulu anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan 51 yıllık evli Emine ve Mehmet Ali Dere çifti, Rıfat Yakar'ın torununun, artık kendi evlatları olduğunu söyledi.

Yüksek tansiyona bağlı kronik böbrek yetmezliği hastası olarak 16 yıldır diyalize giren Emine Dere, Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof.Dr. Alper Demirbaş ve ekibinin gerçekleştirdiği böbrek naklinden sonra kendini iyi hissettiğini söyledi. 7 çocuğu olduğunu, 2'sinin böbrekleri uyumlu olmasına rağmen çocuklarından nakil yaptırmadığını söyleyen Dere, "Onlar genç diye istemedim. Çocuklarım istedi ama ben istemedim" dedi. Böbrek bağışında bulunan aileye teşekkür eden Emine Dere, "16 yıl bekledim. Kısmet bugüneymiş. Haftada 3 gün diyalize giriyordum. Su içemiyordum. Hep perhizdeydim. Nereye gitsek sıkıntılıydım. Allah organ bağışında bulunan aileden razı olsun. Yeri cennet olsun. Dua ediyorum" diye konuştu.

EŞİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Rıfat Yakar'ın torunu Zeynep Akın'ın (31) böbrek naklinden sonra kendilerini ziyaret ettiğini belirten Emine Dere'nin eşi Mehmet Ali Dere (70), yaşadıkları süreci anlatırken gözyaşlarını tutamadı. "Donörün ailesi bizi çok duygulandırdı. 'Bir şeye ihtiyacınız olursa biz buradayız' dediler. Cenabı Allah razı olsun. İnsan ölünce bedeni çürüyüp gidiyor. İnsanlar böbreklerini bağışlasa çok iyi olur. Ben böbreğimi vermek istedim, uymayınca mecburen beklemek zorunda kaldık" dedi.

Malatya'da oturduklarını anlatan Dere, "Eşim 16 yıl organ bekledi. Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'ne ise 1 ay önce kayıt yaptırmıştık. Gece yarısı böbrek bulunduğu haberi gelince Malatya'dan yola çıktık. O saatte uçak bulamadık. Karayoluyla geldik. Nasip burasıymış" diye konuştu.

'DONÖRÜN TORUNU ARTIK BİZİM EVLADIMIZ'

Antalya'da oturan donörün torunu Zeynep Akın'ı arayan Dere çifti, duygusal konuşmada gözyaşlarını tutamadı. Mehmet Ali Dere, böbreğiyle eşine yeniden hayat veren Akın'ın dedesi için dua ettiklerini ifade ederek, "Herkesin huzurunda size tekrar teşekkür ediyoruz. Dedenin mekanı cennet olsun. İnşallah bu iletişim devam edecek. Sen de artık bizim bir evladımız, ciğerimiz oldun. Sizleri hiç unutmayacağız" dedi. Zeynep Akın ise telefonda şöyle karşılık verdi:

"Bu bir insanlık görevi. Bunu herkesin yapması gerekiyor. İnşallah bizim yaptığımız topluma da bir teşvik olur. Biz eğer o gün dedemin organlarını bağışlamasak toprak olacaktı. Hastalar şifa bulsun başka bir şey istemeyiz. Emine teyze sağlığına kavuşsun bizim için en güzel şey bu olacak. Biz de eşimle birlikte organlarımızı bağışladık."

'HER YAŞTA DONÖRDEN ORGAN NAKLEDİLEBİLİR'

Hastanenin Organ Nakli Koordinatörü Dr. Levent Yücetin, nakilden sonra hastanın sağlığına kavuştuğunu belirtti. Her yaştaki donörden organ nakli yapılabildiğini kaydeden Dr. Yücetin, "Donör 86 yaşındaydı ve biz onun bir böbreğini, Malatya'nın karlı kışlı gecesinde gece yarısı aradığımızda o yolu aşarak gelen Emine Dere'ye naklettik. Şu anda böbrek fonksiyonları gayet iyi. 86 yaşındaki birinin böbreği 70 yaşındaki birine hayat oldu. Her zaman her yaşta herkes nakil olabilir. Her yaşta da organ bağışlanabilir" diye konuştu.

Kuzey Irak'taki kamplardan kaçan PKK'lı 4 terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki kamplardan kaçan PKK'lı 4 terörist, Habur Sınır Kapısı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'ta bulunan kamplarından kaçan, 2'si kadın 4 terörist, Habur Kara Hudut Kapısı'na geldi. PKK'lı teröristler, burada jandarmaya teslim oldu. Teröristler, ifadeleri alınmak üzere, Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Öte yandan PKK'lı 4 teröristle birlikte, mart ayında, 5'i kadın olmak üzere toplam 10 PKK'lı terörist Habur Sınır Kapısı'nda teslim oldu.

Haber: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), () -