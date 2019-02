DHA YURT BÜLTENİ-4

1)MANİSA'DA ORTAĞINI VURDU, BALIKESİR'DE ŞOFÖRÜ REHİN ALIP OTOBÜS KAÇIRDI

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde birlikte çiğ köfte dükkanı işlettiği ortağı Erhan Günay'ı (41), tabancayla gözünden vurarak ağır yaralayan Salih Z. (43), Balıkesir'de kontrol noktasında durdurulan otobüste tabancayla ateş açıp, şoför ve muavini rehin aldı. Salih Z.'nin kaçırdığı otobüs, barikat kurularak durduruldu. Operasyon düzenleyen Özel Harekat polisleri, Salih Z.'yi etkisiz hale getirip, şoför ve muavini kurtardı. Olay, dün saat 19.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Göktaşlı Mahallesi Murat Caddesi'nde meydana geldi. Erhan Günay ve Salih Z. arasında 10 gün önce açtıkları çiğ köfte dükkanında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Salih Z., yanında getirdiği tabanca ile Erhan Günay’a ateş etti. Mermilerden biri Erhan Günay'ın sol gözüne isabet etti. Erhan Günay kanlar içinde yere yığılırken, Salih Z. kendisine ait 48 VD 411 plakalı aracıyla kaçtı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Çevre esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Erhan Günay, Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Günay'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi

OTOBÜSTE HAVAYA ATEŞ AÇTI

Polis ekipleri, kaçan Salih Z.'yi yakalamak için çalışma başlatırken, Balıkesir’in Altıeylül ilçesi kırsal Pamukçu Mahallesi kavşağındaki yol kontrol noktasında rutin uygulama yapan jandarma ekipleri, saat 01.00 sıralarında İzmir-İstanbul seferini yapan 16 RH 635 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Bu sırada otobüste bulunan Salih Z. silahla ateş açtı. Panik içerisinde otobüsten inen yolcular, jandarma tarafından güvenli bir noktaya alındı.

ŞOFÖRÜ VE MUAVİNİ REHİN ALDI

Salih Z., otobüs şoförü ve muavini rehin aldı. Şoföre silah doğrultan Salih Z., yola devam etmesini istedi. Bursa yönüne giden otobüs, takibe alındı. Bigadiç kavşağında bariyer kuran polis ekipleri, otobüsü durdurdu.

OPERASYONLA YAKALANDI

Polis ekipleri, Salih Z.'ye silahını bırakıp teslim olması konusunda uyarılarda bulundu. Ancak tüm ikna çabaları yetersiz kalınca, Özel Harekat polisleri sevk edildi. Otobüse operasyon düzenleyen ekipler, Salih Z.'yi etkisiz hale getirerek yakaladı, şoför ve muavin ise yara almadan kurtarıldı. Salih Z.'nin ortağını vurduktan sonra İstanbul'a kaçmak için otobüse bindiği tespit edildi. Salih Z. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

2)PKK'LI TERÖRİSTLERİN YER ALTINDA 3 DEPOSU BULUNDU

SİİRT'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, birinin girişi ağaç kavuğunda olan yer altında toplam 3 depo tespit edilip kullanılamaz hale getirildi. Depolarda yapılan aramada ise 5 tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, Eruh'un Akmeşe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın-17' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında mayın arama köpeği 'Posta'nın da katılımıyla yapılan aramada, birinin girişi ağaç kavuğunda yer altında toplam 3 depo tespit edildi. Depolarda ise 4 anti personel roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, 5 kalaşnikof tüfek, 35 dipçik, 7 kalaşnikof fişeği ve işaret fişeği ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Depolar kullanılamaz hale getirilirken, silah ve mühimmatlar imha edildi.

3)AFYONKARAHİSARLI GENÇLERDEN ERDOĞAN'A VİDEOLU DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

AK Parti Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 65. doğum gününü hazırladıkları video ile kutladı. Bedenleriyle kalp figürü ve R.T.E. harflerini oluşturan gençlere eski Bakan ve AK Parti Milletvekili Veysel Eroğlu da eşlik etti.

AK Parti Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları Teşkilatı, 26 Şubat 1954 tarihinde dünyaya gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan başkanlığında 200 genç Kocatepe Spor Kompleksi'nde bir araya geldi. Doğum günü sürprizinde eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu da gençlere eşlik etti. Gençler hazırladıkları görüntülü sürprizde bedenleriyle kalp oluşturup, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adının baş harfleri olan R.T.E.'yi yazdı. Hazırlanan görüntüde ilk olarak Veysel Eroğlu, "Sayın Cumhurbaşkanım doğum gününüz kutlu olsun" dedi. Hemen arkasında bulunan 200 genç de hep bir ağızdan "Hayırlı uzun ömürler reis" diye bağırdı. Erdoğan'ın fotoğraflarının da kullanıldığı görüntünün sonunda "Seni çok seviyoruz reis. Sağlıklı mutlu yıllar" yazısına yer verildi. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan video kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İl Gençlik Kolları Başkanı Karahan, "Cumhurbaşkanımızın doğum gününü ilk kutlayanlardan olmak istedik. Hızlı ve kısa sürede arkadaşlarımızla bir araya gelerek güzel bir koreografi oluşturduk. Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu da bize eşlik etti. Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. Reisimize Allah'tan hayırlı ömürler diliyoruz" dedi.

4)KAZA YAPAN İKİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ DE ALKOLLÜ ÇIKTI

ANTALYA'da kaza yapan iki aracın sürücüsü de alkollü çıktı.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi Yüzüncü Yıl Bulvarı üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Erhan A.'nın kullandığı 07 VGZ 88 plakalı kamyonet, Kazım Karabekir Caddesi üzerinden Falez Altgeçidi'ne girdi. Bu sırada Alp. B.'nin kullandığı 07 GNS 97 plakalı otomobil, kamyonete çarptı. Kazanın ardından Erhan A.'nın yanında bulunan arkadaşı hafif yaralandı.

ARACI ÇALIŞTIRMAYA ÇALIŞTI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erhan A.'nın arkadaşına müdahale etti. Bu sırada Erhan A. kaza yaptığı ve yakıt sızıntısı olan kamyonetini çalıştırmak istedi. Ayakta durmakta zorlanan Erhan A.'ya çevredekiler ve sağlık ekibi engel olmak istedi. Aracı çalıştırmaması için anahtarı alan sağlık görevlisinin üzerine yürüyen Erhan A.'yı, çevredekiler uzaklaştırdı. Daha sonra ambulanstaki arkadaşının yanına girmek isteyen Erhan A.'ya olay yerine gelen polis ekipleri engel oldu.

ALKOLMETREYİ ÜFLEYEMEDİ

Alkollü olduğu gözlenen Erhan A.'ya polis ekipleri alkolmetreyi üfletmek istedi. Polis ekiplerine önce zorluk çıkaran sürücü, daha sonra alkolmetreyi üfleyemedi. Erhan A., kan tahlili yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü Alp B. ise 1.41 promil alkollü çıktı. Her iki sürücüye cezai işlem uygulanırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

5)KLASİK MÜZİĞİ DUYAN ÇÖPÜNÜ DIŞARI ÇIKARIYOR

ANTALYA'nın tarihi Kaleiçi semtinde çöpler, klasik müzik eşlğinde toplanıyor. Müziği duyanlar, çöplerini poşete koyup dışarı çıkarıyor.

Muratpaşa Belediyesi, Kaleiçi'nde tarihi dokuya zarar vermemek için 5 yıl önce çöp konteynerlerini ortadan kaldırdı. Belediye temizlik ekipleri, barok ve klasik müzik repertuarının en ünlü örneklerinden İtalyan besteci Antonio Vivaldi'nin 'Dört Mevsim' eserinin çalındığı çöp araçlarıyla bölgenin çöplerini taşımaya başladı. Klasik müziği duyan bölge esnafı ve vatandaşlar, çöplerini poşete koyup dışarıya çıkarıyor. Muratpaşa Belediyesi temizlik görevlileri ise çöpleri alarak çevredeki kötü koku ve görüntüyü engelliyor.

Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Kontrolörü Levent Tosun, bu sistemi Kaleiçi'nin tarihine zarar vermemek için başlattıklarını, görsel kirliliği azaltmak için çöp konteynerlerini kaldırdıklarını anlattı. Levent Tosun, “Müzikli yayınla çöp toplama sistemini başlattık. Vivaldi'nin eseri çalıyor. Buranın tarihi dokusuna, turistik özelliklerine binaen böyle bir çalışma yaptık. Halkımız memnun. Sabah 09.00-10.00, akşam 18.00-19.00 saatleri arasında aracımız müzik sesiyle beraber geliyor. Müzik sesini duyanlar çöplerini dışarı çıkarıyor ve doğrudan çöplerini alıyoruz. Belediyemiz açısından da temiz, düzenli çağdaş bir temizlik çalışması oluyor" diye konuştu.

'MÜZİĞİ DUYAN ÇÖPLERİNİ DIŞARI ÇIKARIYOR'

Her gün Kaleiçi sokaklarında klasik müzik eşliğinde çalışan temizlik görevlileri Durmuş Yağmur, Veli Yağmur ve şoför İbrahim Gökşen, bölgedeki esnafın ve vatandaşların çöp poşetlerini küçük çöp aracına yerleştirdiklerini anlattı. Esnafa ve gelen turistlere hizmet ettiklerini anlatan İbrahim Gökşen, “Dışarıdaki çöpleri dağılmadan toplayıp, düzenli bir şekilde sürüyoruz. Turistler bu müziği çok seviyor. Bölgede yaşayanlar müziği duyunca çöplerini dışarı çıkarıyor" diye konuştu.

BÖLGE ESNAFI VE TURİSTLER UYGULAMADAN MEMNUN

Klasik müzikle çöp toplama işinden memnun olduğunu söyleyen bir restoran çalışanı Mehmet Koçak, “Müzik sesini duyduğumuz zaman çöplerimizi hazırlayıp dolu kovalarımızı dışarı çıkarıyoruz. Gayet güzel bir sistem" dedi. Antalya'yı Japon arkadaşıyla birlikte gezen Adnan Zingal, “Çok güzel bir uygulama, yanından geçerken çok sempatik geliyor. Ben de arkadaşıma 'Antalya'da çöpler müzikle toplanıyor' diye anlatıyordum. Arkadaşım da Japonya'da aynı stil kamyonların çöp topladığını, ancak bu tarz müzik duymadığını, bunun çok ilginç olduğunu söyledi" dedi.

6)SEÇİM GELDİ KÖYÜN NÜFUSU 5'TEN 35'E ÇIKTI

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesine bağlı Avdan köyünde son dönemde 5 olan nüfus, 31 Mart seçimleri dolayısıyla 35'e çıktı. 30 yıldır muhtar Bekir Tepekaya (68), bu seçimde aday olmayacağını belirtirken, "Şu an burada 5 nüfus var. Ama 35 oy geldi buraya. İlçe Seçim Kurulu'na da söyledim. Buraya para için geliyorlar. 5 yıl önce para yoktu. 2 aday yarışacak, hangisi alırsa" dedi.

Emirdağ ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve yaklaşık 40 yıl önce 85 hanede 300 kişinin yaşadığı Avdan köyünde, ekonomik koşulların etkisiyle hızla göç başladı. Hane sayısı 3'e kadar düşerken, bazı hane sahiplerinin sadece yazın tarla işleri için geldiği köyde yerleşik yaşayan yalnızca 30 yıllık muhtar Bekir Tepekaya, eşi ve kızıyla Tepekaya'nın kayınbiraderi ve onun eşi kaldı. 31 Mart seçimleri dolayısıyla yapılan kayıtlar sonrası ise Avdan köyünün nüfusu 35 oldu.

PTT binası, camisi ve okuluyla kalabalık olduğu günlerin izlerini taşıyan köydeki çoğu bina ise bakımsızlıktan harabeye döndü. Afyonkarahisar Valiliği'nin başlattığı çalışma kapsamında bu binalar için yıkım kararı alındı.

'2 MUHTAR ADAYI VAR'

1989'dan bu yana Avdan köyü muhtarı olduğunu belirten Bekir Tepekaya, bu seçimde aday olmayacağını söyledi. Muhtarlık için 2 aday olduğunu anlatan Tepekaya, "Şu an burada 5 nüfus var. Ama 35 oy geldi buraya. Buraya 35 oy geldiğini İlçe Seçim Kurulu'na da söyledim. Şu an 2 aday var. Buraya para için geliyorlar. 5 yıl önce para yoktu. 2 aday yarışacak, hangisi alırsa. 35 oyun nasıl geldiği konusunda bir araştırma yapılacağı söylendi" dedi.

'KÖY DİYE KIZ VERMİYORLAR'

Köye elektriğin 38 yıl önce geldiğini aktaran Bekir Tepekaya, 1963'te okul, 1967'de cami, 1996'da su şebekesi yapıldığını, köyün yollarının ise 1992'de asfaltlandığını kaydetti. Tepekaya, "Bunların yanı sıra 2009 yılında elektrik direkleri değişti. Fakat nüfus kalmadı. Köy komple göçtü. Göç olmasa burada insan çocuğunu evlendiremez. Köy diyerek kız vermiyorlar" diye konuştu.

'40 TANE SOKAK LAMBASI YANIYOR AMA ADAM YOK'

En büyük şikayetinin köyü yıllar önce terk eden köylülerinin tekrar köye gelmemeleri olduğunu söyleyen Tepekaya, şöyle dedi:

"Köylülerimiz köyüne sahip çıkmıyor. Eskişehir'de yaşıyorlar. Ayrıca köye hizmet gelmediği yönünde konuşurlarmış, aleyhimde. Devlet buraya nasıl hizmet verecek? Ben burada 5 kişiyim. Ben bıktım. Torunum yaşındaki bir memura gittiğimde geri dönüyorum. Memura Avdan köyü dediğimde gülüyor. Eskişehir'de bol bol konuşuyorlar. Fakat köylerini kabul etmiyorlar. Devlet buradaki evleri yıkıyor, imzasını attım. Kış dolayısıyla yıkıma gelemediler. Burada altyapı yatırımı da olacaktı. O da nüfus olmadığı için vazgeçtiler. Okulu ve camisi var, asfaltı var, telefonu var. Elektrik desen o da var. Bu yıkık köyde, 40 tane sokak lambası yanıyor ama adam yok. Adam mı bulacağım buraya? Adam burayı kabul etmiyor. Şehirde hasetlik yapıyorlar."

EZAN CİHAZDAN OKUNUYOR

Köyde cami olmasına rağmen imamın 2 yıl önce gittiğini kaydeden muhtar Bekir Tepekaya, açıklamasına şöyle devam etti:

"İmam, adam olmayınca gitti. Bu sene kasım ayında İstanbul'dan bir cihaz getirttik. Vakit geldiğinde o cihaz sayesinde ezan okunuyor. Cemaat yok, bir ben varım. İmam gitmeden önce de benim kayınbirader ve ben gelirdik camiye, toplam 3 kişi olurduk. Cuma namazına yakınımızdaki Bademli köyüne gidiyorum. Her çarşamba da pazara gidiyorum. İhtiyaçlarımızı da her salı Bademli pazarından gideriyoruz. Hatta her hafta Emirdağ ilçesindeyim. Kışın araç bulmak zor. Ama yazın araç bulabiliyorum."

'CEP TELEFONU ÇEKMİYOR'

Köyde cep telefonunun çekmediğini, internetin de olmadığını anlatan Bekir Tepekaya, "Cep telefonunun çekmediği yerde internet olur mu? Olmaz herhalde. Su kuyusunda elektrik yazmaya gelenler internet çekmediği için makineye yazamıyorlar ve bana başka yerden çıkardıklarında telefon ederek tükettiğim miktarı söylüyorlar."

