DHA YURT BÜLTENİ -4

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 16 yaralı (2)- Yeniden

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır, 16 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çeşmeli Mahallesi'nde meydana geldi. Narenciye bahçesine çalışmaya giden 16 tarım işçisinin içinde bulunduğu Nezir Sarıgül yönetimindeki 33 CAC 03 plakalı midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, işçilerden Afganistan uyruklu Abdul Ahmet Jura (31) yaşamını yitirdi, şoför Nezir Sarıgül ile 15 işçi de yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayakta müdahale edilen Nezir Sarıgül gözaltına alınırken, diğer yaralılar ise ambulanslarla Mersin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

7'inci kez taşınacak ilçenin yeni yeri heyecanlandırdı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapımı süren Yusufeli Barajı, ilçe merkezi ve 4 köyü sular altında bırakacak. 151 yıllık tarihinde 6 kez yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli için yeni yerleşim yeri inşa ediliyor. 69 yıllık ilçe yerleşim yerine veda etmeye hazırlanan vatandaşlar, götürüldüğü yeni yerleşim yerinde yükselen binalar ve işyerlerini ilk kez gördü, cadde ve sokakları gezdi. Kimi vatandaşlar heyecandan gözyaşlarını tutamadı, kimileri ise yeni yerleşim yerini cep telefonları ile görüntüledi.

Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde 26 Şubat 2013 tarihinde dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise Çin'deki 292 ve Gürcistan'daki 272 metre yüksekliğindeki barajlardan sonra çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı, ilçeyi sular altında bırakacak. İlçe merkezi ile 4 köyün sular altında kalacağı Yusufeli'nde yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi sulara gömülecek. 151 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7’inci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli’nde geri sayım başladı.

MEZARLAR TAŞINIYOR

1950 yılında son yerleşim yerinde kurulun Yusufeli ilçe merkezi, Yansıtıcılar Mevkii'ndeki yeni yerleşim yerine taşınacak. Yeni yerleşim yeri için başlatılan alt yapı çalışmalarında sona gelindi. Alt yapı yatırımları ile bin 638 konut inşaatının planlandığı yeni yerleşim yerine mezarlar taşınmaya başladı. Yusufeli Belediyesi, sular altında kalacak 7 farklı toplu mezar yerinde bilirkişiler, muhtarlar ve belediye meclis üyelerinden oluşan komisyonlarla birlikte inceleme yaptı, taşınacak mezarları kayıt altına aldı. Vatandaşların talepleri ile tespit edilen 500 dolayında mezar, yeni yerleşim yerindeki toplu mezar alanına taşınıyor.

İLK KEZ GÖRDÜLER

Yusufeli için yaklaşık 150 hektarlık yeni yerleşim alanına 334 konut inşa edilecek. 1600 yetişmiş ağaç, 16 bin adet çalı türü peyzaj bitkisi ekilecek. Bölgede, 100 dönümlük alan tarımsal alan olacak. Yansıtıcılar Mevkii'nde kurulan yeni yerleşim yerinde kamu binaları, ev ve işyerleri ile yol, kaldırım ve parklar ortaya çıkmaya başladı. 69 yıllık ilçe yerleşim yerine veda etmeye hazırlanan vatandaşlar için yeni yerleşim yerine gezi düzenlendi. Yükselen binalar ve işyerlerini ilk kez gören vatandaşlar, cadde ve sokakları gezdi. Kimi vatandaşlar heyecandan gözyaşlarını tutamadı, kimileri cep telefonlarına sarılarak yeni yerleşim alanlarını görüntüledi.

'BACA VARMI, SOBA KURABİLECEK MİYİZ?'

Vatandaşlara ilçenin yeni yerleşim yerini gezdiren Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, uzun bir süreçin sonuna doğru gelindiğini belirterek "Bugün, hiçbirimizin hayal etmediği bir yere geldik. Yeni yerleşim yerimiz inşa ediliyor. Toplamda 800 dönüme tekabül eden alanlarımız oluyor. Bu mevcut ilçemizin 2 katı büyüklüğünde. Bu alanlarda tarım faaliyetleri yapılarak gelir elde edilebilecek. Eski yerleşim yerinden daha verimli topraklara sahip oluyoruz. 10 farklı konut tipi inşa ediyoruz. 4+1, 3+1 ve 2+1 konutlar olacak. 3 metre kareden 8 metrekareye kadar balkonları olan evler olacak. Doğalgazımız olacak. Burada oturmak, yaşamak için bir tereddütünüz olmayacak" dedi.

Vatandaşların sorularını yanıtlayan Başkan Aytekin, 'Evlerde baca varmı, soba yakabilecek miyiz?' sorusuna 'Evler doğalgazlı' yanıtını verdi.

YUSUFELİ'NİN TAŞINMA SÜRECİ

Yusufeli bölgesi, Çoruh Nehri havzasında yer alan batıda Bayburt, İspir, doğuda Oltu ve kuzeyde Artvin bölgeleri kültür çevresinde yer almaktadır. Nehir havzaları insanoğlunun ilk önce yerleşik hayata geçerek tarım toplumunu oluşturduğu yerlerdir. 1892 yılına kadar 3 kez yerleşim yeri değişen Yusufeli'nin eski adıyla Kiskim olan ilçe merkezi Öğdem'den Ersis’e taşındı. 29 Haziran 1926 tarihinde çıkarılan kanunla da kaza merkezi yeniden Ersis’ten Öğdem’e nakledildi. 1 Haziran 1933 tarihinde Artvin vilayeti lağvedilerek, merkezi Rize olan Çoruh vilayeti kuruldu. Artvin’in kaza olması ile Yusufeli kazası ve köyleri tekrar Erzurum vilayetine bağlandı. Çoruh vilayetinin merkezi, 4 Ocak 1936 tarihinde çıkarılan kanunla Rize’den Artvin’e nakledildi. Aynı kanunla Yusufeli, Erzurum vilayetinden alınarak, tekrar Çoruh vilayetine bağlandı. 17 Şubat 1956 tarihinde Çoruh vilayetinin ismi Artvin olarak değiştirildi. 18 Şubat 1950 tarih ve 5531 numaralı kanunla Yusufeli ilçe merkezi, Öğdem’den bugünkü merkezi olan Ahalt’a nakledildi.

YUSUFELİ BARAJI VE HES

Artvin’de, 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise Çin'deki 292 ve Gürcistan'daki 272 metre yüksekliğindeki barajlardan sonra çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nda, 558 mega watt kurulu güce sahip santral ile 650 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türkiye'nin kendi öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, yaklaşık 3 bin kişi vardiyalı 24 saat süreyle çalışıyor. Gövde yüksekliği 100 katlı bir gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin adet konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanılacak. Gelecek yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak, 2020 yılında ise elektrik üretimine geçilecek. 2130 milyon metre küp su depolanacak ve 2,5 milyar liraya mal olması planlanan proje ile günlük 3 milyon lira elektrik enerjisi geliri elde edilecek.

Karabük'te tavuklu pilavdan 81 kişi zehirlendi

Karabük'te,'Esnaf Günleri' etkinliğinde çadırda satılan tavuklu pilavdan yedikten sonra zehirlenenlerin sayısı 81'e yükseldi. Çeşitli hastanelere başvuranlardan 60'sı taburcu edilirken 21'inin tedavisi devam ediyor.

Dün akşam, Karabük Kent Meydanı'nda düzenlenen 'Esnaf Günleri' etkinliğinde çadırda satılan tavuklu pilavdan yedikten sonra mide bulantısı ve baş ağrısıyla rahatsızlanan çok sayıda kişi Karabük ve Safranbolu'daki hastanelere akın etti. Mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiye hastaneye başvuran 8'i yabancı uyruklu, 20'si çocuk 81 kişi tedavi altına alındı. Serum tedavisi uygulanan 60 kişi taburcu edilirken halen 21 kişinin tedavisi devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından haşlanmış tavuk ile pilavdan alınan numune Kastamonu Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderildi. Pilav üstü haşlanmış tavuk satan bir kişi ise karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Adana merkezli yasa dışı bahis çetesine 34 tutuklama

Adana merkezli 11 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan aralarında çete lideri R.O.'nün de bulunduğu 34 şüpheli tutuklandı. KKTC bağlantılı internet siteleri üzerinde bahis oynattıkları belirlenen şüphelilerin, bin 520 hesap üzerinden 35 milyon TL'lik para hareketi gerçekleştirdiği tespit edildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Adana, İstanbul, Mersin, İzmir, Aydın, Şırnak, Antalya, Gaziantep, Çanakkale, Adıyaman ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 4'ü kadın 111 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNLÜK 400 BİN LİRA GELİR ELDE ETTİLER

Yapılan incelemede bahis çetesinin kullandığı bin 520 hesapta bugüne kadar 35 milyon TL para hareketi olduğu tespit edildi. Polis, şüphelendiği bin 242 hesabı da mercek altına aldı. Yasa dışı bahisten elde edildiği belirlenen 868 bin 500 TL ile 2 milyon 155 bin TL değerindeki 21 lüks otomobil ve 34 milyon 911 TL değerindeki gayrimenkule el konuldu.

ÇETEYİ, KKTC'DEN YÖNETTİ

Bahis çetesinin liderliğini yapan Riber Oktay'ın(44), KKTC'de ofis kiraladığı ve çeteyi buradan yönettiği anlaşıldı. Yasa dışı bahis oynatarak günde ortalama 400 bin TL gelir elde eden Oktay'ın hesaplarını kullandığı kişilere aylık 5 bin TL ödeme yaptığı, 1 kişinin farklı bankalarda 7, 8 hesabı olduğunu tespit edildi. Çetenin 400 hesabı aktif olarak kullandığı saptandı. Bu hesaplara bloke kondu.

Emniyetteki işlemleri tamamamlanan 111 kişiden 16'sı savcılıkta alınan ifadesinin ardından, 61'i ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çete lideri Riber Oktay'ın da aralarında bulunduğu 34 kişi ise tutuklandı.

Prof. Dr. Kılınç: Isıtılmış tütünü Türkiye'ye sokmaya çalışıyorlar

İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç, son zamanlarda ortaya çıkan 'ısıtılmış tütün'ün Türkiye'ye sokulmak istendiğini söyledi. Sigaradan daha az zararlıymış gibi gösterilen ısıtılmış tütünün başka bir tehlike olduğunu belirten Kılınç, tütün endüstrisinin bu ürünü Türkiye'ye sokmak için her türlü şeytanlığı yaptığını belirtti.

Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu'nun (ATABAT) düzenlediği solunum zirvesine katılmak üzere Erzurum'a gelen 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç, son zamanlarda komşu ülkelerde yayılan ve sigaradan daha az zararlı gibi gösterilen 'ısıtılmış tütün'ün Türkiye'ye sokulmak istendiğini söyledi. Prof. Dr. Oğuz Kılınç, "Ülkemize sokulmaya çalışılan başka bir tehlike. Sanki tütün ısıtılınca zararı azalıyormuş gibi algı yapıyorlar. Bu algı operasyonlarına müsade etmemek gerekiyor. Isıtılmış tütün ürününün içinde normal sigaradaki gibi zararlı maddeler, hücrelerimize zarar veren maddeler var. Allah'tan ki sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla bunun ruhsatlandırılması ve satışı yasaklandı. Ama çevre ülkelerde var. Tütün endüstrisi dediğimiz, insanların ölümünden para kazanan endüstri, bunu bizim ülkemize sokmak için her türlü şeytanlığı yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanı bunun farkında. Vatandaş için başka bir bağımlılık vesilesi olacak maddenin ülkemize girmesine engel oldular" diye konuştu.

Isıtılmış tütünün duman çıkarmayan bir makinede ısıtılarak kullanılan bir çeşit sigara olduğuna dikkat çeken Kılınç, "Normal sigaradan daha az zararlı gibi gösterilmeye çalışılıyor, ama içindeki zehirler sigaradan farksız. Bu zehirler her türlü hücremize zarar veren bir yapıya sahip" dedi.

'SİGARA 30'UNCU KATTAN, ELEKTRONİK SİGARA 15'İNCI KATTAN ATLAMAK'

Sigarayı bırakamayanların tercih ettiği elektronik sigaranın da normal sigaradan bir farkı olmadığını belirten Prof. Dr. Oğuz Kılınç, tüm zehirli maddelerin bunda da bulunduğunu bildirdi. Tütün endüstrisinin nikotin bağımlılığını devam ettirmek için elektronik sigara oyuncağını ortaya attığını ifade eden Kılınç, şunları söyledi:

"Tütün endüstrisi elektronik sigarayı, sigaradan vazgeçenleri müşteri yapabilmek için üretiyor. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklanmış durumda ama, internet üzerinden satışı gerçekleştiriliyor. Elektronik sigaranın normal sigaradan bir farkı yok. Sigaranın içindeki tüm zehirli maddeler, yanma ürünleri hariç elektronik sigarada da var. Bu konuyla ilgili yapılmış çalışmalar gösterdi ki; sigaranın yaptığı her türlü zararı yapıyor. Ama endüstri bunu pazarlayabilmek için sigaradan daha az zararlı olduğunu söylüyor. Biz bunu şöyle tanımlıyoruz; normal sigara içmek bir binanın 30'uncu katından atlamak ise elektronik sigara içmek 15'inci katından atlamaktır. İkisinin de sonu ölüm. Bu bir zarar azaltma diye kabul edilemez. Sigarayı terk etmek için tedavi yöntemi olarak değerlendirilemez."

'YENİ HEDEF SİGARA KULLANIMINI YÜZDE 20'NİN ALTINA DÜŞÜRMEK'

Sağlık Bakanlığı tarafından 2008-2012 yılları arasında uygulanan dumansız hava sahası çalışmasının olumlu sonuç verdiğini, sigara kullanımının yüzde 31'lerden yüzde 27'ye düştüğünü kaydeden Kılınç, 2013 yılından sonra tütün endüstrisinin bu uygulamanın etkisini azaltmak için direnç geliştirmeye başladığını söyledi. 2018- 2023 yılları arasında uygulanmak üzere yeni bir eylem planı oluşturulduğu bilgisini veren Prof. Dr. Kılınç, "Daha çok tütün endüstrisine yönelik önlemlerin alınması kararlaştırıldı. Çok yakın zamanda torba yasalarla bu önlemler yasalaşacak. Sigara kullanımı 2010 ve 2011'deki rakamların altına düşürülebilir. Temel hedefimiz 15 yaş üstü nüfusta yüzde 20'nin altına düşürmek. Bunu yapabilmek için 2008-2012 yılları arasında neyi iyi uyguladıysak, onları güçlendirmek ve yeni tütün endüstrisinin canını yakacak önlemlerin alınması. Bunların ilki düz paket uygulaması yasalaştırıldı. Katkı maddesinin yasaklanması, sigaranın içine konan bir takım katkı maddeleri var. Bunlar içimi kolaylaştırıyor. Bunların tümünün yasaklanması ve yeni ürünler için ruhsat verilmemesi çok önemli. Tütün mamulü olarak yeni ruhsat vermemek, var olan ruhsatları tamamen iptal etmek, tütünsüz bir Türkiye vizyonu koymak çok önemli" diye konuştu.

Engelliler öğrenciler için bere ve atkı ördüler

Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi üyeleri bir farkındalık yaratmak için çocuklar üşümesin diyerek ellerine aldıkları örgü ipleriyle ördükleri bere, atkı, kazak ve yelek gibi 100 parça ürünü sahibi öğrencilere hediye etti.

Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şube Başkanı Songül Çalışkan, "Engelliler derneği olarak vatandaşlarımız hep bizlere yardım ediyordu biz de bir değişiklik olsun istedik ve çocuklar üşümesin diyerek engelli üyelerimiz evlerinde ve derneğimizde ördükleri kazak, bere, atkı ve yelek gibi el emeği göz nuru örgüleri çocuklarımıza hediye etmek üzere hazırladık ve okulumuzun bir tanesine bağış yapacağız"dedi.

Kampanyaya destek veren Niğde Vali Yardımcısının eşi Sevilay Kılınç, "Bir araya gelerek böyle güzel bir şey çıkartmaları gerçekten takdire şayan. Ben bu kadarını beklemiyordum, ama her geldiğimde ördüklerini görüyordum. Gerçekten çok güzel ürünler ortaya çıkartmışlar. Emeklerine ve yürüklerine sağlık diyorum. Gerçekten verilmek istenen mesaj çok yerinde ve çok güzel. Bazı engelleriniz olabilir ama yürek engel tanımaz ve her zaman yardım almak değil yardım etmek asıl amaç bu sizin için" diye konuştu.

20 yıl önce elma hasadında daldan düşerek omurilik felci geçirerek engelli 65 yaşındaki Fatma Türkaslan, şunları söyledi:

"Çocuklarımız üşümesin, yavrularımız ısınsın. Evimizde boş duruyor ve sıkılıyorduk. Başkanımız böyle bir çalışma başlattı bizlerde evlerimizde boş durmaktansa elimize örgüleri alıp örmeye başladık şimdi ise iyi örmüşüz iyi böyle bir çalışmaya başlamışız. Sıkılmadık evlerde stres atarak seve seve yaptık çocuklarımız, yavrularımız güle güle giyinsin."

