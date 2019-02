DHA YURT BÜLTENİ -4

1 kilo tavuk fiyatına 2 kilo balık

Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, balık fiyatlarının uygun olduğunu belirterek, 1 kilo tavuk eti fiyatına 2 kilo balık, 1 kilo kırmızı et fiyatına da 3 kilo balık alınabileceğini söyledi.

Balık fiyatlarının makul seviyede olduğunu belirten İlhami Demir, Karadeniz hamsisinin Gürcistan sınırını geçerek kuzeye gittiğini söyledi. Karadeniz hamsisinin tezgahlarda olmamasının hamsi fiyatlarına henüz yansımadığını anlatan Demir, istavrit, mezgit ve Marmara hamsisiyle açığı kapattıklarını söyledi.

HAMSİ 10 TL

Vatandaşların genelde balık türleri arasında hamsiye yöneldiğini aktaran Demir, hamsinin 10 TL ile 15 TL arasında alıcı bulduğunu söyledi. İstavritin de aynı fiyatlardan satıldığını söyleyen Demir, “Mercan, barbun, gubbes, sardalya, karides, kalamar mırmır gibi balıklarımız var. Fiyatlar şu anda makul. İstavrit ve hamsi 10 TL, 15 TL bandında seyrediyor. Çipura levreklerimiz de 15 TL, 20 TL, yerine göre 25 TL'ye satılıyor. Yerli ve ithal somonumuz var. Balıksız kalmadık bu yıl" dedi.

1 KİLO TAVUK FİYATINA 2 KİLO BALIK

Et fiyatlarının balık fiyatlarına oranla çok yüksek olduğunu anlatan Demir, vatandaşların genelde tavuk etini tercih ettiğini söyledi. 1 kilo tavuk ya da 1 kilo kırmızı et yerine iki kilo balık alınacağını ifade eden İlhami Demir, şöyle konuştu:

"Etle kıyaslarsak balık çok avantajlı. 1 kilo tavuk alacak vatandaşımız 2 kilo hamsi, istavrit, gubbes, sardalya alabilir. Ete gelecek olursak 1 kilo et fiyatına ortalama bütün balık türlerinden 2-3 kilo alınabilir."

Trabzon'da çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı (2)

'BİRİMLERE HABER VERDİK'

Trabzon'da duvarlarında çatlaklar oluştuğu gerekçesiyle tedbir amaçlı 11 kişinin tahliye edildiği 4 katlı binanın yer aldığı Yalı Mahallesi'nde incelemeler sürüyor. Mahalle muhtarı Dursun Kara, yetkililerin binaya gelerek gerekli incelemeleri yaptığını, binanın tedbir amacıyla boşaltıldığını söyledi. Kara, “Akşam 20.00 sıralarında vatandaş bize ulaşarak evinde bir çatlama olduğunu söyledi. Biz de yetkili birimlere haber verdik. Gelip inceleme yaptılar, incelemeler sonunda tedbir amacıyla binada oturanlar tahliye edildi. Bu gün de yetkililer gelerek incelemelerini yaptı. Yetkililer tehlike olmadığını, fakat tedbir amacıyla binanın boşaltıldığını söyledi" dedi.

'BİR PATIRDI DUYDUK, ÇOK KORKTUK'

Olay gerçekleştiğinde evde olmadığını anlatan bina sakini Elmas Hacısalihoğlu (57), çok korktuğunu ve evinde bir daha oturamayacağını ifade etti. Hacısalihoğlu, “Komşumun evindeydim. Bir patırtı duyduk. Oğlum evden yanıma geldi ve 'anne ev yıkılıyor' dedi. Ben de hemen eve koştum, baktım mermerler havaya kalkmış. Çok korktuk. Binayı boşalttık. Sadece girip özel eşyalarımızı alıp çıkıyoruz. Ne zamana kadar böyle sürer bilemem ama ben daha bu evde duramamö diye konuştu.

Bina sakini Atilla Bahar ise, korku ve panik yaşadıklarını aktararak, “Olay yaşandığında ben işteydim, kardeşim evdeydi. Korku ve panik yaşadık. Şu an kız kardeşimde kalıyoruz. Binaya ne zaman gireceğimizi bilmiyoruzö dedi.

Üniversite öğrencisi köprü korkuluklarına asılı bulundu

Bolu'da, üniversite öğrencisi Rıfat S. (21), sulama kanalının üzerine kurulu köprünün korkuluklarına iple asılı bulundu. Polis, olayın intihar olduğu üzerinde duruyor.

Olay, sabah saatlerinde Beşkavaklar Mahallesi Dereboyu Sokak'ta meydana geldi. Mahalle muhtarı Mehmet Özbey, saat 08.00 sıralarında muhtarlık ofisine giderken, sulama kanalının üzerine kurulu köprünün korkuluklara asılı halde bir erkek gördü. Özbey, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde, asılı olan kişinin üniversite öğrencisi Rıfat S. olduğu tespit edildi.

Rıfat S.'nin cesedi, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından, itfaiye tarafından bulunduğu yerden alınarak Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'na götürüldü.

Olayın intihar olduğu üzerinde durulurken, polis ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.

Seçim bürosuna engelli rampası

Adana'nın Çukurova ilçesinden Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı olan Milliyetçi Hareket Partisi eski il başkanı Yusuf Baş, seçim bürosuna engelliler için rampa yaptırdı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ziyaret ettiği seçim bürosunun diğer adaylara örnek olmasını istedi.

Çukurova Belediye Başkan Adayı Yusuf Baş, engellilerin de seçim bürosuna elip, gidebilmesi için rampa yaptırdı. Adana'da bir ilke imza attıklarını, bunun da kendilerinin asli görevi olduğunu söyleyen Baş, "Bunu siyasi bir malzeme olarak asla düşünmedik. Ben seçim ofisimizi açma hazırlığı yaparken arkadaşlarımıza şunu söyledim; 'Engelli vatandaşlarımız da bizi ziyaret etmek isteyebilir ve bundan dolayı mutlaka ofisimizin önüne bir engelli rampası yapalım'. Adana'da bir ilki başlatarak, diğer partiden adaylarımıza da örnek olalım. Onların da seçim ofislerinde engelli rampası yapmasını tavsiye ediyorum. Allah nasip ederse belediye başkanı olduğumda da engelli vatandaşlarımıza hizmetleri sürdüreceğiz" dedi.

HEPİMİZ ENGELLİ ADAYIYILZ

Engelilere bir sadaka kültürüyle yaklaşmak gerektiğine dikkat çeken Baş, şunları söyledi:

"Hepimiz birer engelli adayıyız. Kapımız sonuna kadar onlara açık olacak. Bütün problemleri bizim için baş tacıdır. Onların hayatını kolaylaştıracak her türlü projemiz hazır. Projelerimiz arasında özellikle 'Engelli Akıllı Parkı' olacak. Engelli çocukların aileleri gönül rahatlığıyla çocuklarının parkta eğlenmesini izleyecek. Çocuğum salıncaktan düşer mi korkusunu yaşamayacak. Orada çalışanlarımız onlara sürekli yardımcı olacak."

Kente gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da seçim bürosunu ziyaret ederek, diğer adaylara da örnek olmasını istedi.

39 yıldır tahta kaşık, çatal, kevgir üreterek geçimini sağlıyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan Sebahati Bolat (52), 39 yıldır ormandan topladığı endirek ve ardıç ağaçlarının dallarından keser ve oyma aleti kullanarak tahta kaşık, çatal ve kevgir yapıp satarak geçimini sağlıyor.

Erbaa ilçesine bağlı Eryaba köyünde yaşayan evli, 4 çocuk babası Sebahati Bolat 1979 yılında Tokat Öğretmen Lisesini kazanarak kent merkezine gitti. Ancak Bolat, o dönemde yaşanan sağ-sol çatışmaları sebebiyle okulu bırakmak zorunda kaldı. Okulu bıraktıktan sonra köyde geçimini sağlayacak bir iş yapmak isteyen Bolat, amcası Ahmet Bolat’tan tahta çatal, kaşık ve kevgir yapımını öğrendi. Sebahati Bolat o günden sonra evinin alt katındaki küçük atölyesinde hiçbir teknolojik alet kullanmadan tahta çatal, kaşık kevgir ve spatula gibi aletler üretmeye başladı. El emeğiyle günde 10-15 adet yaptığı ürünleri pazarda 15-20 lira arasında değişen fiyatlardan satan Bolat elde ettiği gelirle yaşamını sürdürüyor.

'GEÇİM KAYNAĞIM OLDU'

Eğitimini sürdüremeyince bu mesleği öğrendiğini ifade eden Bolat, "1979'da il merkezindeki yatılı öğretmen lisesini kazandım. Sağ-sol davası nedeniyle yaşanan kargaşa nedeniyle okuyamadım. Köyüme geri döndüm. Geri döndüğümde bir şeyler yapmam lazımdı. Aileme yük olmamak, kendi ihtiyaçlarımı karşılamak için para kazanmam gerekiyordu. Amcam da bu işi yapıyordu. Ondan öğrenerek bu işe başladım ve bu hale geldik. Bu zamana kadar bununla çocuklarımı okuttum. Evimi yaptım. Benim geçim kaynağım oldu" dedi.

Çin malı ürünlerin piyasaya girmesinden sonra tahta kaşıklara talebin azaldığını belirten Bolat, "Biz bunları ağaçtan yapıyoruz. Önce taslak yapıyoruz. Burada işliyoruz. Zımpara yapıp pazara gidip müşterilere sunuyoruz. Ancak Çin malı ithal ürünlerin çoğalmasıyla bizim doğal ürünlerimize talep azalmaya başladı" diye konuştu.

Öğretmen olma fırsatını kaçırmasına rağmen hayata küsmeden yoluna devam ettiğini ifade eden Bolat, çocuklarının eğitimine önem verdiğini söyledi. Bolat, çocuklarından birinin öğretmen olmak için atama beklediğini belirterek, bunun da kendisini ayrıca mutlu ettiğini anlattı.

Bolat, gücü elverdiğince de mesleğini sürdürmek istediğini dile getirdi.

AK Partili Güler: Çevre yolunda sona gelindi

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yapımı süren Ordu Çevre Yolu’nda çalışmaları yerinde inceledi. Güler, "Başladığımız işi bitiriyoruz. çevre yolunda sona gelindi. Çok yakında da açılışını değerli hemşerilerimize müjdeleyeceğizö dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı, AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu trafiğini rahatlatacak olan ve çalışmalarında sona gelinen Ordu Çevre Yolu’na giderek çalışmaları yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Güler, toplamda 1 milyar 600 milyon liralık yatırım yapılan ve 6 tünelden oluşan 22,4 kilometre uzunluğundaki Çevre Yolu’nun çok yakın bir tarihte açılacağını duyurdu. Güler, “Muhteşem bir yatırımı yerinde gördük ve bu konuda bilgiler aldık. 1 Milyar 600 milyon liralık yatırım yapılan Çevre Yolu’nda sona gelindi. Çok yakında da açılışını değerli hemşerilerimize müjdeleyeceğiz. Açılışını yakın zamanda gerçekleştirecek olduğumuz Çevre Yolu’nun toplam uzunluğu 22,4 kilometre. Bu mesafe 6 tünelle geçiliyor. Bu tüneller toplam uzunluğu tek yönde 9 bin 400 metreö dedi.

‘DURMAK YOK YOLA DEVAM’

Çevre Yolu güzergahında bulunan 6 tünelin Türk mühendislerinin isimleriyle adlandırılacağını da aktaran Güler, “Hemen hemen açılmaya hazır olan Çevre Yolu, Ordu’nun trafiğini ve Ordu’nun ekonomisini çok yakından ilgilendiriyor. Burada çok başarılı bir mühendislik hizmeti veriliyor. En önemlisi bu çalışmalar; Türk mühendislerinin hazırlamış olduğu çalışmalardır. Çevre Yolu’ndaki tünellerimiz tıpkı Nefise Akçelik tünelimizde olduğu gibi Türk mühendislerinin isimleriyle adlandırılacak. Çevre Yolu bittiği zaman şehir içi trafiği epeyce bir rahatlığa kavuşacak ama şehir içinde oluşabilecek sıkışıklığa da bir çözüm bulmak gerekiyor. Biz burada çevre yolu ile birlikte Ordu trafiğinin ve ekonomisinin önümüzdeki günlerde alacağı şekli görüştüğümüz gibi Ordu şehir içi trafiği ile ilgili etütler de yaptık. Çevre yolunun dışında değişik sürprizlerimiz de olacak. Durmak yok yola devamö diye konuştu.

‘BAŞLADIĞIMIZ İŞİ BİTİRİYORUZ’

Araçla birlikte Boztepe’nin altından geçen 3 bin 300 metrelik tünelin içerisinden de geçen Güler, şunları söyledi:

"Boztepe’ye çıkmalı şu Ordu’ya bakmalı dediğimiz Boztepe’nin altından geçen tünelin içerisindeyiz. Bu benim için çok heyecan verici an. Çünkü başından beri emeğimiz olan Ordu Çevre Yolu’nda mutlu sona erişmiş oluyoruz. Böylece daha önce yaptığımız çalışmalara, dev projelere bir tanesini daha eklemiş oluyoruz. Şu anda bunun en güzel ispatı da Boztepe’yi delen ve altından geçen 3 bin 300 metrelik bir mühendislik harikası olan bu tünelin içerisinden arabayla geçiyor olmamız. Böylece emeğimizin sonuca ulaştığını görüyoruz. Başladığımız işi bitiriyoruz.ö

Küçük bir oyunla başladığı tekvandoda dünya şampiyonu oldu

TEKVANDO salonuna gitmesine izin vermeyen babasına antrenörünün görüşmek istediğini, antrenörüne de babasının konuşmak istediğini söyleyip ikisini buluşturan Zeliha Ağrıs (20), 10 yaşında başladığı spor hayatını, dünya şampiyonluğuyla taçlandırdı.

Konya'da oturan Zeliha Ağrıs, derslerinden arta kalan zamanlarda babasının lokantasında zaman geçirirken, yakınında bulunan tekvando salonuna merak sardı. Salonda spor yapanlara özenen Zeliha Ağrıs, babasına tekvando öğrenmek istediğini söyledi. Olumsuz yanıt almasına rağmen pes etmeyen Zeliha Ağrıs, bir gün babasına, tekvando antrenörünün kendisini çağırdığını söyledi. Antrenöre de babasının görüşmek istediğini belirten Zeliha Ağrıs, bu küçük oyunla buluşturduğu ikiliyi ikna edip, tekvando öğrenme hayalini gerçekleştirdi.

Tekvandoya 10 yaşında başlayan Zeliha Ağrıs, 2 yıl sonra yıldızlar milli takımında yer aldı. 13 yaşında gençler Avrupa üçüncülüğünü elde eden Zeliha Ağrıs, 2015 yılında gençler Avrupa şampiyonu olurken, 2017 yılında büyükler dünya şampiyonasında altın madalya kazandı. Dünya şampiyonu milli sporcu, "Şimdiki hedefimiz takım halinde büyükler dünya şampiyonasına katılıp, dünya şampiyonu olmak. Her sporcunun hayali gibi olimpiyat şampiyonluğu kazanmayı hedefliyorum" diye konuştu.

Kazandığı başarıların kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Zeliha Ağrıs, tekvandoya başlangıç hikayesini şöyle anlattı:

"Konya'da babamın lokantası vardı. Yakınında da tekvando salonu bulunuyordu. Benim tekvandoya başlamama izin verilmemişti. Ben antrenörün yanına gittim, 'babam sizinle görüşmek istiyor' dedim. Babamın yanına da gidip, 'hoca seni çağırıyor' dedim. Böylelikle buluşturdum ve ufak oyunla tekvando sporuna başladım. Sonrasında kazandığım tüm şampiyonluklar ve olimpiyat hedefi benim için çok güzel duygu. Olimpiyat şampiyonu Türk sporcu olmak istiyorum."

