DHA YURT BÜLTENİ -4

Yol ortasında meydan savaşı

Mersin'de 'yol verme' kavgasında minibüs şoförü ve otomobil sürücüsü yol ortasında birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Kent merkezinde yolcu taşımacılığı yapan bir minibüs şoförü ve otomobil sürücüsü, 1'inci Cadde ile 16'ncı Cadde'nin kesiştiği noktada yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Motorunu dahi durdurmadıkları araçlarından inerek tartışmaya yol ortasında devam eden sürücüler, bir anda yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. Kavga tarafların da müdahalesiyle büyüdü. Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırırken, o anlar bir yolcu tarafından kaydedildi. Bu sırada minibüsteki kadın yolcular büyük panik yaşarken, arbede çevredeki esnafın araya girmesi ile son buldu.

Van ve Bitlis'te 323 yerleşim birimi ulaşıma kapandı

Van ve Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 323 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapanırken, kar kalınlığının 20 santimetreyi aştığı Van'ın Başkale ilçesinde okullar bugün için tatil edildi.

Van ve çevresinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Yoğun kar yağışı Van'a bağlı 50 mahalle ve 110 mezranın, Bitlis'te ise 193 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Kar yağışı Başkale'de ise eğitimi aksattı. Kar yağışının ve sisin halen etkili olduğu ilçede eğitim ve öğretime bugün için ara verildiği açıklandı. Van ve Bitlis'te kapalı olan 323 yerleşim biriminin yolunun açılması için yoğun bir çalışma başlatıldı.

Yüksekova'nın yeni aydınlatma sistemi hizmete açıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde belediye tarafından başlatılan modern aydınlatma sistemi çalışmaları sona erdi. Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, ışıklandırma sisteminin 4 milyon liraya mal olduğunu söyledi.

Yüksekova'nın yeni aydınlatma sistemi törenle hizmete açıldı. İpekyolu Cadddesi üzerindeki Yüksekova Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen törene, Kaymakam Ramazan Kendüzler, 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Hakkari eski Milletvekili Esat Canan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Gürler, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay, Ak Parti Yüksekova Belediye Başkan adayı Teoman Zeydan, İlçe Müftüsü Şakir Şahin ve kurum amirleri katıldı.

YEREL MOTİFLERİN DE KULLANILDIĞI 216 AYDINLATMA DİREĞİ

Aydınlatma sistemi, kar yağışı altında Müftü Şahin’in okuduğu dua ile hizmete açıldı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, burada yaptığı konuşmada, yeni şehir aydınlatmasının ilçe halkına hayırlı olmasını dileyerek, “Bu yatırımı yaparken ilçemizin kronikleşen alt yapı problemleri bitirilmişti. Yüksekova halkımıza hizmet odaklı yaklaşım neticesinde, vatandaşlarımızın daha aydınlık gecelerde kendilerini daha güvende hissedebilmelerini sağlayabilmek için 7 kilometre mesafede 216 ışıklandırma direğinden oluşan aydınlatma sistemini bugün hizmete açıyoruz. Bizim önceliğimiz vatandaş. Bu yatırımlarda bizlere destek veren Sayın İçişleri Bakanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, Valimize, emeği geçen yetkililere, herkese şükranlarımı sunuyorum. Bunun yanında özellikle de Yüksekovalı vatandaşımıza teşekkür ederiz. Çünkü sabırla bu hizmetin sona ermesini beklediler. Yerel motifleri de kullandık. Ters Lale, Sat Gölü ve Kayak bizim yerel değerlerimiz. Hizmet toplamda 4 Milyon liraya mal oldu. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Teyzesi almanya'dan gelip böbreğini verdi

Antalya'da yaşayan ve 10 yıldır kronik böbrek yetmezliğiyle mücadele eden 25 yaşındaki Ali Başo, Almanya'da yaşayan 53 yaşındaki teyzesi Emine Çukurlu'nun bağışladığı böbrekle hayata tutundu.

Kızı da böbrek hastası olan ve Kayseri'de yaşayan Zahide Erzurum, 10 yıl önce oğlu Ali Başo'nun gözlerinin altında morluklar olduğunu fark etti. Boks ile ilgilenen Başo, annesine "Anne çok çabuk yoruluyorum, ancak nedenini bilemiyorum" dedi. Bunun üzerine anne oğul Erciyes Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Muayene ve incelemeler neticesinde bazı kan değerleri yüksek görülen Ali Başo, ilaçla tedaviye başladı.

İLAÇLA TEDAVİ 10 YIL SÜRDÜ

Yaklaşık 10 yıl böbrek hastalığıyla mücadele eden Ali Başo, bu süreçte ilaçla tedavisini sürdürdü. Yaklaşık iki ay önce ise Erciyes Üniversitesi Hastanesi'nden doktorlar Başo'ya hemodiyalize girmesi gerektiğini söyledi. Ancak diyalizin zorlukları nedeniyle nakil listesine girmeye karar veren Başo, geçtiğimiz 13 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gelerek, kadavra ve çapraz nakil için Sağlık Bakanlığı Organ Bekleme Sırası'na yazıldı.

TEYZE ANNE YARISI

Kısa süre sonra 'çapraz nakil için aile bulundu' haberini aldıklarını aktaran Ali Başo, "Testler yapıldı, ben alıcı olacaktım, annem de verici olacaktı. Son anda karşı ailenin rahatsızlığı nedeniyle çapraz nakil iptal oldu. Tam umutsuzluğa kapılıp Kayseri'ye gitme hazırlığı yaparken Almanya'da testlerinin bittiğini ve bağışçı olabileceğini duyuran teyzem, 'Kan grubum ve test sonuçlarımda sorun olmadığı tespit edildi' diyerek bizleri mutlu etti. Teyze sonuçta anne yarısı, Almanya'dan geldi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 23 Ocak günü gerçekleştirilen operasyonla bir böbreğini bana verdi. Böylece kurtuldum, annem burada diğer annem de Almanya'da" diye konuştu.

'BEN ANNESİYİM, TEYZESİ DE ANNESİ OLDU'

Bu uzun süreçte kız kardeşi Emine Çukurlu'nun bir böbreğini bağışlayarak kendilerine yeni bir hayat verdiğini belirten Zahide Erzurum, "Ben Ali'nin annesiyim, kız kardeşim Emine Çukurlu da Ali'nin annesi oldu. Organ bağışını herkese tavsiye ediyorum, organını bağışlayan herkese teşekkür ediyorum. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve çalışanlarına da teşekkür ediyorum" dedi.

'O BENİM CANIM CİĞERİM'

Almanya'nın Stuttgart kentinden gelerek bir böbreğini yeğeni Ali Başo'ya veren Emine Çukurlu, "Almanya'da ikimizin de kan grubumuzun aynı olduğu tespit edildi. Sıfır grubu çok bulunmayan bir grupmuş, büyük tesadüf oldu. Ameliyatımız çok güzel geçti. Şu an iyileşme sürecini yaşıyorum. Herkese sağlıklar diliyor, organ bağışına davet ediyorum. Bugün varız yarını bilmiyoruz, organ bağışı sadece ölümle olmuyor. İnsan yaşarken de organ bağışı yapabilir. Ben de canlı verici oldum, yeğenime bir böbreğimi verdim. O benim canım ciğerim, çok şükür her şey yolunda gidecek ve iyileşeceğiz" dedi.

Adıyaman'da 'Merak Edersem Öğrenirim' konulu seminer düzenlendi

Adıyaman Sevgi Anaokulunda 'Merak Edersem Öğrenirim' konulu seminer düzenlendi.

Adıyaman Sevgi Anaokulu Müdürü Cemal Önder, tarafından düzenlenen programda Erzurum Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinde Görevli Profesör Doktor Abdülhak Halim Ulaş tarafından 'Merak Edersem Öğrenirim' konulu seminer düzenlendi.

Konferans salonunda düzenlenen seminere İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım Çoban, Anaokulu müdürleri ile çok sayıda okulöncesi öğretmeni katıldı.

Prof. Dr. Ulaş, "Merakı olmayan hiçbir şey öğrenemez. Bütün keşifler meraktan doğar. Bilinçli ebeveyn, öğretmen çocukların sorularını ciddiye alır. Hayatta bir öğrenme makinesi olarak gelen çocuklar eğer sorulara doğru cevap bulursa öğrenme aşkı zevki heyecanı sürekli artar. Merak aynı zamanda Kendine güvenin de bir göstergesidir Kendine güveni olmayan kişilerde merak duygusu da olmaz O halde öğrencinin konuya ilgisinin çekilmediği merakın heyecanın uyandırılmadığı ve konunun zevkli ve eğlenceli biçimde işlenmediği öğretme süreçlerinizde başarısız kalması kaçınılmazdır. Öğretmen merak duygusu uyandırabilir ve çocuğu keşfetme sürecine sokabilirse çocuğu her şeye ilgi duyar hale getirebilir. Çocuk Merak ettiği şeyleri öğrendikçe gelişir geliştikçe ilgisi daha da artar. Bu döngü ömür boyu devam eder bu şekilde yaşam boyu öğrenen insanlar yetiştirmiş oluruz" dedi.

Seminerin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Algöz, katılımcılara teşekkür ederek Profesör Doktor Ulaş'a plaket verirken seminere katılanlara ise seminer belgesi verildi.

Horoz güzeli

Antalya'da ırk horoz ve tavuk üreticiliği yapan Müslüm İlbeyli, elindeki iki çift 'Black Mottled' cinsi horoz ve tavuğuyla gurur duyuyor.

Black Mottled ırkı horozların ihtişamlı görünümünden dolayı beğenildiğini anlatan İlbeyli, "Black Mottled horozumu çok seviyorum. O gerçekten ırkının en iyisi. Dişisiyle çok iyi anlaşıyor" dedi. Bu cins horoz ve tavuktan olan yumurtanın da çok değerli olduğunu anlatan İlbeyli, "Marketten aldığınız yumurtanın koli fiyatı 20 TL civarındayken, Black Mottled cins tavuğun bir yumurtası 100 TL, 200 TL'den satılıyor. Bu yumurtayı alanlar da yemek için değil, kuluçkada bekletip kendi horozunu büyütmek için alır. Bu ırk horozu olanlar onlara çocuk gibi bakarak ilgilenir. Antalya'da horoz tutkunu çok insan var. Kimisi çiftliğinde besliyor, kimisi villasının bahçesinde bakımını üstleniyor. Bu ırk güzelliğinin yarı sıra gür ve uzun tüyleriyle dikkat çeker. Paça tüylerinin uzun olması karizmatik görünüm verir" dedi.

Irk horozların diğerlerine göre bakımının da zor olduğunu hatırlatan İlbeyli, "Her şeyiyle yakından ilgilenmeniz gerekiyor. Yediği yemden, su içtiği kaba kadar her ayrıntı çok önemli. Çünkü burada aslında horozların mankenini yetiştiriyorum" diye konuştu.

Kırsalda yaşayanlar için mobil kuaför hizmeti

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından, kırsalda yaşayan vatandaşların bakım hizmeti alması için mobil kuaföre dönüştürülen otobüs, ilçeleri gezerek hizmet vermeye başladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından tasarlanan mobil kuaförün ilk durağı Yüreğir ilçesindeki Çelemli Mahallesi oldu. Araca ilişkin bilgiler aktaran Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Fatih Karayandı, modern bir kuaför merkezinin sahip olduğu tüm imkanların mobil araçta bulunduğunu kaydetti. Mobil kuaförün kadın ve erkek olmak üzere 2 bölümden oluştuğunu belirten Karayandı, "Aracımız ücra köşelerde yaşam mücadelesi veren, kuaför hizmetine ulaşamayan engelli, yaşlı veya sağlıklı insanlara ücretsiz hizmet. Bu araç bir başlangıç, inşallah sayısını daha da artırmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlar da kuaför hizmetinin ayaklarına gelmesinden memnun olduklarını bildirdi.

'Alo Fetva Hattı'na ilginç sorular

'ALO Fetva Hattı 190'ı arayanlar, dini konularda merak ettikleriyle ilgili doğru bilgileri görevli vaizlerden alıyor. Hattı arayanlardan "Elmayı soyarak mı yiyelim yoksa soymadan mı?", "Düğünü mevlitli mi yoksa eğlenceli mi yapayım?" gibi ilginç sorular da geliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yoğun talebe daha hızlı cevap verilebilmesi için 'Dini Danışma Hattı' yenilenerek, hem cep telefonlarından hem de sabit telefonlardan ulaşılabilir hale getirildi. 'Alo Fetva Hattı' olarak da bilinen 'Dini Danışma Hattı'nın yeni numarası ise '190' olarak belirlendi. Dini konularda sorular sorup, bilgi almak isteyenler bu numarayı aradıktan sonra bağlı bulundukları şehrin il müftülüğüne bağlanıyor. Antalya İl Müftülüğü'ne bağlananları ise burada görev yapan yaklaşık 20 vaiz karşılıyor. Kadınlara kadın vaiz, erkeklere ise erkek vaiz hizmet veriyor. Vaizler, ramazan ayı dışında, mesai saatlerinde bu hizmeti sunuyor.

İl Müftüsü Orman Artan, yoğunluğun, önemli gün ve gecelerin yanı sıra ramazan ayında yaşandığını söyledi. Gelen her soruya ciddiyetle yaklaşıldığını belirten Artan, vatandaşın ilgisinden memnun olduklarını söyledi. Gün içinde vaizlerin yaklaşık 50 soruya yanıt verdiğini kaydeden Artan, bazen çok ilginç sorular da geldiğini aktardı.

İLGİNÇ SORULARDAN ÖRNEKLER

Müftülükte 6 yıldır il vaizi olarak görev yapan Saffet Sevim, vatandaşın zaman zaman yanıtını bildiği soruları kendilerine sorduğunu, teyit ettirdiğini söyledi. Bazen yanıtını bilmedikleri ya da karmaşık bir konu olduğu zaman vaizlerin aralarında görüşüp, araştırma yaptıktan sonra vatandaşa yanıt verdiklerini belirten Sevim, bazen de ilginç sorularla karşılaştıklarını kaydetti. Bu tür sorulara da ciddiyetle cevap verdiklerini anlatan Sevim, ilginç sorulara örnek vererek, şöyle konuştu:

"Vatandaş, kefenlenen ölünün yüzü açıldığında ölünün abdestinin bozulup, bozulmayacağını soruyor. Böyle bir durum söz konusu değil. Bazen ölünün yakınları kefenlenene kadar yetişemeyebiliyor. İnsanlar yaşamını yitiren bir yakınının yüzünü bu anlayış nedeniyle son defa göremiyor. Bu yanlıştır. Yaygın yapılan bir hatadır. Bir başka soru ise vatandaş adak olarak deve adamış. Ancak her yeri aramasına rağmen deve bulamamış ne yapacağını sordu. Bu durumda büyük bir hayvan adak olarak adamış olduğu için başka bir büyük havyan keserek adağını yerine getirebilir. Bir vatandaş ise elmanın soyulup mu yoksa soyulmadan mı yenmesi gerektiğini sordu. Bunlar çok önemli konular değildir. İstenilen şekilde tüketilebilir. Merak edip sormuşlar."

Görevli vaizlerden Ziya Gökalp de ilginç sorulardan örnek verdi. "Düğünü mevlitli mi yoksa eğlenceli mi yapayım?" sorusunun kendisine sorulduğunu dile getiren Gökalp, "Burada önemli olan nikahtır. Düğün de nikahın ilanıdır. Mevlit de olabilir eğlence de. Önemli olan harama düşmemektir. Başka bir vatandaş, oğlunun üniversitede öğrenci olduğunu ve bir an önce evlenmek istediğini buna karşılık ne yapması gerektiğini sordu. Eğer rızkını kazanabilecek ehliyete sahipse evlenebilir. Ancak evinin geçimini sağlayabilecek zamana kadar sabretmesi lazımdır" dedi.

Bursa'nın tek semercisi, 74 yıldır mesleğini yapıyor

Bursa'da yaşayan Kemal Yorutkan (86) üç nesildir semercilik yapıyor. Tarihi Aralık Han'daki küçük dükkanında sağlığı elverdiğince bu mesleği sürdürmek istediğini söyleyen Yorutkan, "Ben 3'üncü ve son kuşak oluyorum. Çocuklarım istese de onlara bu işi öğretmem" dedi.

Semercilik mesleğinin Bursa'daki tek temsilcisi Kemal Yorutkan, babasından öğrendiği mesleği tarihi Aralık Han'da bulunan küçük dükkanında 74 yıldır sürdürüyor. Mesleğe başladığı yıllarda Bursa'da çok sayıda semerci olduğunu söyleyen Yorutkan mesleğin zamanla gerilediğini ifade ederek, "1945 senesinde ilkokulu bitirdikten sonra babamın yanında işe başladım ve o günden beri hala semercilik yapmaktayım. Ben babamdan öğrendim, babam da dedemden öğrenmiş. Mesleğe başladığımda Bursa'da 40 tane semerci vardı, şimdi benden başka kimse kalmadı. Bursa Kent Müzesi ve Tofaş Araba Müzesi'nde standım var. Oralarda da bu meslekle ilgili bilgiler veriliyor. Gürgen ağacından semerin iskeletini yapıyorum içini keten çuval ve sazlarla dolduruyorum. Ardından ağaca göre şekil veriyorum, üstünün meşinini çekiyorum ve keçesini çekiyorum" dedi.

'ÇOCUKLARIM İSTESE DE ONLARA BU İŞİ ÖĞRETMEM'

Traktörün yaygınlaşması ve köy yollarına asfalt dökülmesiyle semere ihtiyacın kalmadığını, çocuklarına isteseler dahi bu mesleği öğretmeyeceğini söyleyen Yorutkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eskiden günde 2-3 tane semer yapıyordum, ancak şimdi talep yok. Talep olmayınca insanın içinden çalışmak da gelmiyor, 3-4 günde 1 semer yapıyorum. Kimse ilgi göstermiyor, neden göstersinler. Ben babamın isteğiyle semerci oldum. Şimdiki gençler burada semerciliğe otursa kazanamaz, semercilik demode oldu zaten. Her köyde traktör var, yollar da açıldı. Evde de engelli eşim var, onu bırakıp geliyorum, erkenden de eve dönüyorum. Pazar günleri evde oturuyorum ama zaman geçmiyor. 2 kızım 1 oğlum var onlar başka iş yapıyor. Babam geleceği görmedi beni semerci yaptı, ama ben çocuklarım istese bile onlara bu işi öğretmem. İşlerin olmaması bıkkınlık veriyor, bu da işi zorlaştırıyor; ama mecburum, başka gelirim yok."

Diyarbakır Valiliği'nden yasadışı yürüyüş uyarısı

Diyarbakır Valiliği, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in açlık grevinde 100'üncü günü nedeniyle bugün yasadışı yürüyüş düzenleneceği bilgisi üzerine kentteki güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu. Valilik, vatandaşları, bölücü terör örgütünün propaganda ve kışkırtmalarına itibar etmemeleri yönünde uyardı.

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in açlık grevinde 100'üncü günü nedeniyle HDP'liler tarafından bugün yürüyüş düzenleneceği bilgisi üzerine Diyarbakır Valiliği'nce yürüyüşün yasaklandığı açıklandı. Valilikten konu hakkında yapılan açıklamada, kent genelinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Açlık grevi eylemi yapan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla araç muayene istasyonu kavşağında toplanarak bölücü terör örgütüne müzahir şahıs ve gruplarca, Güven’in evinin bulunduğu bölgeye doğru yasadışı yürüyüş yapılacağı bilgisi alınması üzerine güvenlik güçlerimiz tarafından yapılmak istenen eylem öncesi sivil vatandaşların zarar görmemesi adına gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Vatandaşlarımızın yasaklama kararına uymaları, bölücü terör örgütünün propaganda ve kışkırtmalarına itibar etmemeleri, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri ile ilimizde hakim olan huzur ve güven ortamının devamı bakımından büyük önem arz etmekte olup, siz değerli vatandaşlarımızın göstereceği sağduyu ve duyarlılık için teşekkür ederiz."

Valilik açıklamasında, bazı sosyal medya hesaplarında açlık grevi eylemi yapan HDP Hakkari Milletvekili Güven'e destek amacıyla yürüyüş yapan gruplara yönelik olarak polis müdahalesi olduğu ve katılımcıların coplandığı yönünde iddiaların asılsız olduğu da ifade edildi.

DİYARBAKIR, ()-