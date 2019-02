DHA YURT BÜLTENİ- 4 

1)ESKİŞEHİR'DE HALK OTOBÜSÜ TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 17 YARALI

ESKİŞEHİR'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsü yan yola girmek isteyen TIR'a çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 4'ü ağır 17 kişi de yaralandı. Kaza, sabah Çevre yolu Alpu Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Serdar Ege'nin kullandığı 26 GA 295 plakalı Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsü, İlyas Yıldız'ın idaresindeki tarım makinesi taşıyan 10 VV 356 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, otobüs içerisinde bulunan 1 kişi öldü. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğnrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

2)KAÇAKÇILARA 4 MİLYON TL’LİK DARBE

MERSİN’de polis yaptığı operasyonda sigara kaçakçılarına büyük darbe vurdu. 4 kişinin yakalanarak gözaltına aldığı operasyonda ele geçirilenlen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon TL olduğu ortaya çıktı. Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi D-400 Karayolu üzerinde bulunan bir depoya baskın yaptı. Operasyonda, 20 milyon 100 bin adet TAPDK bandrolü bulunmayan gümrük kaçağı makaron, 9 milyon 420 bin adet üzerinde mükerrer olarak kullanılmış TAPDK Bandrolü bulunan makaron, 2 milyon 500 adet adet yırtılmış, kullanılmış, tekrar piyasaya sürmek için ayrılmış TAPDK bandrolü, 115 ton kıyılmış ve kıyıma hazır tütün 2 ton 500 kilo yaprak tütün ele geçirildi. Ele geçen malzemelerin piyasa değerinin 4 milyon TL olduğu açıklandı. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden M.İ. tutuklanarak cezaevine konulurken diğer 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

3)250 KİLOYA ÇIKAN 7 ÇOCUK ANNESİ, TEDAVİ OLMAK İSTİYOR

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde obezite hastalığı nedeniyle 250 kiloya çıkan

ve yatağa bağımlı olarak yaşayan Hamide Hıracı(60), son günlerde çektiği nefes darlığı nedeniyle zor günler geçiriyor. İlaçları devlet tarafından karşılanan Hıracı, "Günlerdir çocuklarımı ve torunlarımı göremiyorum. Nefes alamıyorum, suyumu içemiyorum. Yemek yiyemediğimden dolayı aç kalıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan yalvarıyorum. Bana yardım etsinler, beni tedavi ettirsinler" dedi.

Kapaklı'da yaşayan 7 çocuk ve 17 torun sahibi Hamide Hıracı, 28 yıl önce hızla kilo almaya başlayınca, başvurduğu doktorlar obezite teşhisi koyarak, diyet önerisinde bulundu. Ancak, kilo almayı sürdüren Hıracı, bugün 250 kiloya ulaşınca evden çıkamaz hale geldi. Son günlerde nefes darlığı da çeken Hıracı, artan ağrıları nedeniyle zor günler geçirmeye başladı. Ağrılarının dayanılmaz hale geldiğini ve nefes darlığı da çektiğini söyleyen Hamide Hıracı, "Nefes sorunum çıktı ben bittim. Günlerdir çocuklarımı ve torunlarımı göremiyorum. Nefes alamıyorum, suyumu içemiyorum. Yemek yiyemediğimden dolayı aç kalıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan yalvarıyorum. Bana yardım etsinler, beni tedavi ettirsinler" dedi.

Günlerdir evinden çıkamayan Hamide Hıracı'nın oğlu Mustafa Hıracı(32), annesinin artan kiloları nedeniyle evden çıkamaz hale geldiğini son günlerde ise ağrılarının yanında nefes darlığı çektiğini söyledi. Annesini Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürmek için çağırdığı özel obezite ambulansının il merkezinden geldiğini söyleyen Mustafa Hıracı, "Annemi taşımak için itfaiye ekipleri de geliyor. Buradan annemi indirmek gerçekten çok zor. Hastaneye gittiğimiz zaman sıkıntıyı anlatamıyoruz. Hastamızı gelip götürmemiz sıkıntı. Sadece bize 'yapacak bir şey yok' diyorlar. Annesinin adım atamadığını söyleyen Hıracı, "Annem adım atmayı bırak, nefes bile alamıyor. Elim kolum bağlandı, ne yapacağımı bilmiyorum. Günde üç kez vermemiz gereken ilacı nefes alamadığı için bazen 5-6 kez vermek zorunda kalıyoruz. Bu hastanın hastanede yatıp tedavi görmesi, vücuttaki enfeksiyonu atması lazım. Doktor görüyor ama bir çözüm yolu bulmuyor" dedi.

Çerkezköy Devlet Hastanesi Başhekimi Fergan Genç,Hamide Hıracı'nın gerekli tedavisinin evinde uygulandığını belirterek, "

Devlet Hastanesi olarak doktorlarla takip ediyoruz. Gerekli işlemlerini ve ilaçlarını karşılıyor .Evde solunum cihazımızı var. Daha iyi şartlarda tedavi edilmesini gerekiyor" dedi.

4)GAZİANTEP'TE KAÇAK SİLAH OPERASYONUNA 2 TUTUKLAMA

GAZİANTEP'te, kuru sıkı tabancaları bilye atar tabancaya çevirerek satan 2 şüpheli, işyerlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli de tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çlaışmalar sonunda E.H. ve Ş.E. adlı 2 şüphelinin, kendilerine ait işyerlerinde kuru sıkı tabancaları bilye atar tabancaya dönüştürdüğü ve sattığı bilgisini elde etti. Bunun üzerine belirlenen 2 adrese savcılık kararıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda; 1 tabanca, 5 bilye atar tabanca, 33 kuru sıkı tabanca, 45 şarjör, 2 ruhsatsız av tüfeği, 134 tabanca fişeği, 145 kuru sıkı mermisi ile çok sayıda tabanca parçaları ve tabanca parçalarını birleştirmede kullanılan alet ele geçirildi. Gözaltına alınan E.H. ve Ş.E. sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları adliyede 'izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri imal etme, nakletme, satma' suçlarından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

5)HEM BELEDİYE BAŞKANI, HEM SİLİNDİR OPERATÖRÜ

KAYSERİ'nin Özvatan ilçesi belediye başkanı Halit Demir, 5 yıldır belediyenin makine parkurunda bulunan asfalt silindirini kendisi kullanıyor. Başkan Demir, "Çevre düzenleme ve asfalt konusunda biraz titizim. İnce dokunuşlar gerektiren her yerde bizzat bulunmam lazım. Bu nedenle silindiri ben kullanıyorum" dedi.

Kayseri'nin 5413 nüfuslu Özvatan ilçesinde 2014 yılında yapılan mahalli idareler seçimlerinde belediye başkanı seçilen MHP'li Halit Demir, gün içinde mesaisinin bir bölümünü makamında, bir bölümünü ise işçilerin arasında yol yapım ve çevre düzenleme çalışmalarında çalışarak geçiriyor. Genelde öğleye kadar takım elbise giyip makamında halkın sorunlarını dinleyen ve personel ile görüşmelerini yapan Başkan Demir, öğleden sonra kravatını çıkarıp iş önlüğünü giyerek silindirin direksiyonuna geçiyor. Demir, silindir ile yolların asfaltlanması ve tamirinde aktif görev yapıyor.

'İNCE DOKUNUŞLAR GEREKTİREN YERLERDE BULUNMAM LAZIM'

Başkan Demir, belediyenin makine parkurundaki 10 aracın da şoför ve operatörünün bulunduğunu, sadece silindiri kendisinin kullandığını söyledi. İş makinesi kullanma ehliyetinin bulunduğunu belirten Başkan Demir, "Çevre düzenleme ve asfalt konusunda biraz titizim. İnce dokunuşlar gerektiren her yerde bizzat bulunmam lazım. Bu nedenle silindiri ben kullanıyorum. Belediyemiz bünyesinde bulunan her aracın kendi operatörü var. Ancak, silindir hassasiyet gerektiren bir makine olduğu için bizzat kendim kullanıyorum. Silindir kullanmayı, asfalt çalışmalarında bulunmayı seviyorum" dedi.

İşini severek yaptığını belirten Başkan Demir, şunları söyledi:

"Mahalli idarelerde yöneticilik olsun, iş makineleri olsun belediye hizmetlerinin her bölümü ve kademesinde mümkün olduğu kadar bulunurum. Bu konuların çok yabancısı değiliz. Elimizden geldiği kadar gerek yöneticilik gerekse de iş makineleri kullanımında maharetim vardır. Yapılan işlerin ucundan tutmasanız olmaz. Sahada olmanız gerekiyor, bu işler yapılıyorken. İş makinelerinin her türlüsünü sürebilirim. Silindir ve kepçe en sık kullandığım iş makineleri."

