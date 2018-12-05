DHA YURT BÜLTENİ -4

1)DİYARBAKIR MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU: 16 GÖZALTI

Diyarbakır merkezli 15 ilde FETÖ'nün kadın yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonla 16 şüpheli gözaltına alındı.

DİYARBAKIR,()

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2)DEREYE UÇAN ARAÇTA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

ZONGULDAK-Ankara karayolunda meydana gelen kazada, dereye uçan araçta ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 09.00 sıralarında Gökgöl tüneli çıkışında meydana geldi. Yağmur nedeniyle kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 1 kişide yaralandı. Yaralı, araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Araçta bulunan cesedin çıkarılması için çalışma devam ediyor.Olay yerine polis, 112 sağlık ekibi ve AFAD sevk edildi.



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

ZONGULDAK,()-

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3)TAKLA ATAN OTOMOBİL BARİYERLERE SAPLANDI: 1 YARALI

Konya'da kontrolden çıkan otomobil, yön levhalarına çarptıktan sonra takla atıp bariyerlere saplandı. Araç içinde sıkışan ve ağır yaralanan sürücü Özkan Bakır (21), itfaiyenin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Özkan Batır yönetimindeki 42 APB 27 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yolun kenarındaki yön levhalarına çarptı. Ardından takla atıp Selçuklu Köprülü Kavşağı'nın bariyerlerine saplandı. Ters dönen araç içinde sıkışan ve ağır yaralanan sürücü Batır, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Batır'ın, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Yaralıdan detay

- Polislerin inceleme yapması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA )

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4)30 İŞ YERİNİ BÖYLE YAKTI, SERBEST KALDI



Sakarya'nın Karasu ilçesinde, kafe, yiyecek ve aksusuar satışı yapılan 30 iş yerinin kül olduğu yangına ait kundaklama görüntüleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Önceki gün, Karasu Sahil Parkı karşısında yer alan kafe, yiyecek ve aksesuar satışının yapıldığı ahşap dükkanların bulunduğu çarşıda çıkan yangında 30 iş yeri yanarak küle dönmüştü. Gece yarısı yaşanan olay sonrası olay erinde inceleme yapan Sakarya İtfaiyesi ve Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın kundaklama olabileceğinden şüphelendi. Bunun üzerine iş yerlerinin güvenlik görüntülerini tek tek izleyen polis, dükkanların bir kişi tarafından yakıldığını tespit etti. Kent Güvenlik Yönetimi sistemi üzerindeki görüntülerden olayı gerçekleştiren kişinin G.K. olduğu tespit eden ekipler harekete geçti. Kundaklama şüphelisi yakalandı.





Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde G.K.'nin yaktığı malzemeyi bir kafenin önünde yere bıraktıktan sonra uzaklaştığı kameraya yansıdı. Emniyetteki sorgusu sonrasında adliyeye sevk edilen G.K, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Görüntü Dökümü:



-Güvenlik kamerası





HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), ()





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5)UYUŞTURUCU OPERASYONU: 14 GÖZALTI





Konya'da polis tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonda adreslerde yapılan aramada 6 gram eroin, bin 256 gram esrar, 155 adet Ecstasy hap ele geçirildi.



Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bugün daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise 6 gram eroin, bin 256 gram esrar, 155 adet Ecstasy hap ele geçirildi.



Soruşturma sürüyor.





Görüntü Dökümü



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- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi



- Salğık kontrolünden çıkartılması





Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA ))





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6)DİYARBAKIR'DA MİNİBÜSTE 249 KİLO ESRAR ELE GEÇTİ





Diyarbakır'da polisin şüphe üzerinde durdurup aradığı minibüste 249 kilo esrar ele geçirdildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir minibüsü takibe aldı. Ekipler kent girişinde durdurdukları minibüste arama yaptı. Aramada, 294 kilo esrar ele geçirildi.



Polis, ismi açıklanmayan araz sürücüsü ile yanındaki kişiyi gözaltına aldı.





Görüntü Dökümü:



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- Polisin minibüsün takip edilmesi



- Minibüsün durdurulması



- Minibüste arama yapılması



- Minibüsteki esrar



- Şüphelilerin gözaltına alınması



- Genel ve detay görüntü





GÖRÜNTÜ BOYUTU: 12.4 MB





Haber-Kamera: DİYARBAKIR-