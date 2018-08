DHA YURT BÜLTENİ 4

1)EVLERİNİ YIKTIRMAK İSTEMEYEN VATANDAŞLAR HAVAYA ATEŞ AÇTI

ADANA'da kentsel dönüşüm kapsamında evlerini yıkıtırmak istemeyen 2 kişi, çatıya çıkarak havaya otomatik av tüfeğiyle ateş açtı.

Olay, Seyhan ilçesi Saydan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm kapsamında evleri yıkılmak istenen vatandaşlar olay yerine gelen kepçeyi görünce yıkıma engel olmak istedi. Boynuna astıkları Türk Bayrakları ile iki katlı evin çatısına çıkan Cumali Mendilli ve beraberindeki arkadaşı bıçak ve otomatik av tüfeği ile yıkıma engel olmak istedi. Kentsel dönüşüm için kimseyle bir anlaşmaları olmadığını ileri süren Cumali Mendilli ve arkadaşları, olay yerine gelen polisleri görünce tüfekle havaya av ateş açtı. Bunun üzerine sokakta bulunan vatandaşlar kaçtı. Uzun süre çatıda direnen eylemiler daha sonra ikna edilerek aşşağı indirildi. Gözaltına alınan eylemciler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yıkım çalışmalarına ise ara verildi.

2)SİVAS'TA 'UCUZ ET' KUYRUĞU

SİVAS'ta vatandaşlar, Et ve Süt Kurumu Kombina Müdürlüğü'ne ait satış mağazasında piyasaya göre yaklaşık 10 lira daha ucuza et alabilmek için kuyrukta bekliyor. Sularbaşı Mahallesi İmam Hatip sokakta bulunan Et ve Süt Kurumu'nun tek satış mağazası önünde sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruğa girenler, ucuz et alabilmek için saatlerce bekliyor. Satış mağazasında kıymanın kilosu 28, kuşbaşının ise 31 liradan satılıyor. Ayrıca çiğ köftelik et 36, rosto 36, pirzola 50, kavurmanın kilosu ise 46 liradan satılıyor. Piyasaya göre ucuz olan fiyatlar nedeni ile kombinanın satış mağazası yoğun ilgi görüyor.

'KASAPLARIN YANINA GİDİLMİYOR'

Kent merkezindeki satış mağazalarının sayısının artmasını isteyen vatandaşlar ucuz et almaktan memnun olduklarını söyledi. Et almak için sırada bekleyen Mehmet Ali Karamanoğlu, "İnşallah mağaza biraz daha genişletilir. Burayı tercih etmemizin nedeni, devlet garantisi olması, temiz olması, fiyatının ucuz olması nedeniyle tercih ediyoruz" dedi. Mağazanın daha erken açılması gerektiğini belirten Selahattin Akyel ise, "Millet kuyrukta bekliyor. Sucuk ve kavurma aldım. Temiz ve ucuz et. Kasapların yanına gidilmiyor. Serbest piyasayı kaldırmaları lazım" diye konuştu. Tek mağazanın yeterli olmadığını söyleyen Ramazan Yıldız ise "Bir kaç tane şube daha açılmalı. 40 dakikadır sırada bekliyorum. Devlet güvenirliği olduğu için tercih ediyoruz. Kasaplara göre fiyatlar çok iyi. Fiyatlar hemen hemen yarı yarıya" dedi.

Sivas'ta kasaplarda ise kıyma fiyatı 38-40 lira arasında değişen fiyatlardan satılıyor.

3)DENİZDE GÖZDEN KAYBOLAN GENÇ KAYIP OLARAK ARANIYORMUŞ

TOKAT'ın Niksar ilçesinde bir haftadır kayıp olarak aranan Okan Yıldız (26), bu sabah Antalya'da erken saatlerde girdiği denizde gözden kayboldu.

Olay, saat 03.30 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. 11 Nolu plaja gelen Okan Yıldız, yanındaki valizi şezlongun altına bırakarak denize girdi. Saatler sonra Yıldız'ın denizden çıkmaması ve gözden kaybolması üzerine plaj görevlileri, polise haber verdi. Şezlong altına konulan valizden Okan Yıldız adına kayıtlı kimlik, cep telefonu, 65 TL ve elbiseler çıktı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz Polisi'ne bağlı balık adamların sahilde yaptığı aramalar sonuçsuz kaldı. Yıldız'ın valizi emanete konulmak üzere polis merkezine götürüldü. Plaj işletmecisi Ülker Teke, personeli ve sahildeki görevlilerin uyarılarına rağmen gencin denize girdiğini söyledi.

Polisin yaptığı incelemede, Almanya doğumlu olan Okan Yıldız için bir hafta önce Tokat'ın Niksar ilçesinde kayıp başvurusunda bulunulduğu belirlendi.

4)İŞPORTACININ, KATİLİ KOMŞUSU ÇIKTI

KONYA'da sokak ortasında işportacı evli İsa Billor'u (63), tabancayla öldürüp kaçan ve polis tarafından yakalanan Polat Aslıvar'ın (42) komşusu olduğu ortaya çıktı. Polat Aslıvar ile kendisine yardım eden Soner Kıvrak (24) tutuklandı. Tutuklanan Aslıvar'ın, Billor'u, eşini rahatsız ettiği iddiasıyla öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenildi. Cinayetin ise Polat Aslıvar'ın kardeşi Bektaş Aslıva'ın öldürüldüğü silahlı kavgaya İsa Billor'un kardeşi Ali Billor'un da karışmasından kaynaklandığı üzerinde duruluyor.

?Olay, geçen pazartesi günü Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Yahya Çavuş Caddesi'nde meydana geldi. İşportada kıyafet satan İsa Billor'un yanına yaklaşan bir kişi, tabancayla ateş etti. Uğradığı silahlı saldırıda vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Billor, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. İsa Billor, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

KATİL KOMŞUSU ÇIKTI

Olaydan sonra bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İsa Billor'a yaklaşarak belinden tabancayı çıkarıp ateşleyen kişinin komşusu Polat Aslıvar olduğunu belirledi. Aslıvar'ın saldırının ardından da kendisini bekleyen motosiklette kaçtığını saptadı. Araştırmasını derinleştiren polis, 3 çocuk babası işsiz Polat Aslıvar'ın, geçen 9 Nisan günü iki komşu aile arasında çıkan silahlı kavgada kendisinin bacağından oğlu Nizamettin'in (16) karnından ve kardeşi Bektaş Aslıvar'ın(19) da başından vurularak öldürüldüğünü belirledi. Olayla ilgili Kazım Uzundere (32) ve Güven Yandıateş (34) tutuklandığını, olaya karışan İsa Billor'un kardeşi Ali Billor'un da serbest bırakıldığını saptadı. Cinayetin bu yüzden işlenmiş olabileceği üzerinde duran polis, Polat Aslıvar ile saldırının ardından kaçmasına yardımcı olan Soner Kıvrak'ı, saklandıkları bir evde yakaladı.

Gözaltına alınan Polat Aslıvar'ın, ilk ifadesinde İsa Billor'u, eşini rahatsız ettiği iddiasıyla öldürdüğünü söylediği öğrenildi. İki kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

5)MAŞLARINA ZAM YAPILMADIĞI İDDİASIYLA 50 GÜNDÜR GREV YAPIYORLAR

KARAMAN'da bir ambalaj fabrikasında çalışan işçiler, maaşlarına bu yıl zam yapılmadığı iddiasıyla 50 gündür grev yapıyor. İşçiler, aynı fabrikanın İzmir Torbalı ve Gaziantep'teki fabrikalarında da grevin sürdüğünü belirtti.

Organize Sanayi Bölgesi'nde ambalaj üretimi yapan bir fabrikada çalışan 116 işçiden Selüloz-iş Sendikası üyesi 86 işçi, maaşlarına bu zam yapıldığını ileri sürerek 50 gün önce iş bırakıp, grev yapmaya başladı. Grevlerini sürdüren işçiler her gün mesai saatleri içinde fabrikanın önüne gelip, kurdukları çadırda bekliyor. Bazı işçiler, bu süreyi okey oynayarak geçiriyor. İşçileri ziyarete gelen Selüloz-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Aydın Parlakkılıç, işçilere maddi ve manevi destek olduklarını belirtti. Parlakkılıç, işçilerin 50 gündür haklı mücadelelerini sürdürdüğünü ifade ederek, "Türkiye'de 3 bölgedeki grevimiz devam ediyor. İzmir, Gaziantep ve Karaman'daki fabrikalarda çalışan arkadaşlarımız her gün sabah 08.00'de işe gelecekmiş gibi hazırlanıp grev alanında toplanıyorlar. Haklarını alabilmek için nöbetlerini yılmadan tutuyorlar. Bizim arkadaşlarımız 50 gündür buradalar; ama işveren ortada değil. Bizim arkadaşlarımızda hiçbir şekilde sıkılma yılma yok, herkes dimdik ayakta." diye konuştu.

Selüloz-İş Sendikası Karaman Temsilcisi Mehmet Akgül ise işverenin taleplerine olumlu cevap vermediğini ileri sürerek, "Hiç bir şekilde bizim taleplerimize olumlu adım atmadılar. Bizler yasal hakkımız olan grevi başlattık. 50 gündür ekmek teknemizin önünde direniyoruz. Bayram'da da burada yine iş yerimizin önünde olacağız. Bize biz bir aileyiz diyen iş yeri yönetimimizin bizimle aynı masaya oturmasını bekliyoruz. Sonuna kadar direneceğiz ve hakkımız olanı almak için mücadele edeceğizö dedi.

6)DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALIP ÖLDÜ

İZMİR'in Kınık ilçesinde, eğitimli yolda geri kayıp devrilen traktörün altında kalan 64 yaşındaki Mustafa Zebil, öldü.

Kaza, dün (salı) saat 22.30 sıralarında, Bademalan Mahallesi yolu Örencik Çeşme Mevkii'nde meydana geldi. Evli ve 4 çocuk babası Mustafa Zebil'in kullandığı 02 EK 023 plakalı traktör, eğilimli yolda geri kayıp devrildi. Traktörün altında kalan Zebil, öldü. Kaza yerinde yapılan inceleme sonrası Zebil'in cesedi, Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Zebil'in Dereyolu Mevkii'nde bulunan ağılındaki koyunlarını kontrol edip, Bademalan Mahallesi'ndeki evine döndüğü sırada kazanın yaşandığı belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

7)1.2 TONLUK KURBANLIK 'PAŞA' 17 BİN TL'YE SATILDI

ÇORUM'da kurban pazarına getirilen 1 ton 200 kiloluk 'Paşa' isimli boğa 17 bin TL'ye alıcı buldu. Kurbanlık boğa heybeti ile pazara gelenlerin dikkatini çekti. Kurban Bayramı nedeniyle Çorum kent merkezinde kurban pazarları oluşturuldu. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri de kurbanlık hayvanları pazara getirerek satışa başladı. Pazarda en büyük ilgiyi ise 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki 'Paşa' adlı simental cinsi boğa çekti. 'Paşa' isimli kurbanlık pazara getirilmesinden kısa bir süre sonra bir vatandaş tarafından 17 bin TL'ye satın alındı. Hayvan besicisi Faruk Öz, iki senedir 'Paşayı' kendi hazırladığı arpa ve yem ile özel olarak beslediğini belirterek "Bir çocuğa bakar gibi ona kendim baktım. Şuan 1 ton 200 kilogram ağırlığına erişti. Dün de paşayı pazarlık usulü ile 17 bin liraya el sıkışıp sattık" dedi.

Öte yandan kurban pazarında da büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışlarında hareketlilik yaşanmaya başlandı. Kurbanlık satışı yapan hayvan besicisi Hüseyin Kendirci "Küçükbaş hayvanların fiyatı bin liradan başlıyor 3 bin liraya kadar çıkıyor. Büyükbaş hayvanlar da ise fiyatlar değişiyor. 5 bin ile 20 bin lira arasında fiyat veriliyor" diye konuştu.

8)SÜPÜRGECİLİK, TEKNOLOJİYE YENİK DÜŞTÜ

SÜPÜRGECİLİĞİN anavatanı Edirne'de gelişen teknolojiyle birlikte mesleğin son ustası olarak 15 kişi kalırken, 50 yıldır mesleği sürdüren Hamdi Gaspar (71), "Bu iş 5 bin kişiye ekmek veriyordu. Şimdi 15 kişi kaldık. Gelişen teknolojiye yenik düştük, işlerimiz her geçen gün bitiyor" dedi.

Türkiye'nin yüzde 40 süpürge ihtiyacını karşılayan ve aynı zamanda aynalı süpürgesiyle hediyelik eşya olarak da turistlere satılıp büyük bir gelir kaynağı olan süpürgecilik mesleği, elektrikli süpürge ve plastik süpürgelerin yaygınlaşmasıyla zor günler yaşıyor. Kendilerini prangalanmış mahkumlar gibi ağaçtan oturaklara bellerinden ayaklarına kadar uzanan zincirleyerek destek alıp, süpürge imalatı yapan ustalar hakkettiklerinin karşılığını alamamaktan şikayetçi.

Otları desteler halinde ayırmaya başlayıp tel malzemeyle bağlanmasıyla şekil verilen süpürgeler son olarak elle dikilerek satışa sunulurken bazı ustular siparişlere cevap vermek için süpürgeleri makinelerle dikiyor. Edirne'de geçmişte 'süpürgeciler çarşısı' olarak 300'den fazla iş yerinin olduğu kentte şu an 15 iş yeri, Edirne Süpürgeciler Borsası'nda üretim yapıyor. Çoğunluğu emekli olan süpürgeci ustaları, maliyeti yüksek kazancı az olan mesleklerinde, saat ve süpürge başı iş bulup çalışıyor. Yaz aylarında işlerin iyi olmasından dolayı günlük 50 lira kazancı olan ustalar kışın 20-30 lira arası para kazanabiliyorlar.

'TEKNOLOJİ BİZİ BİTİRDİ'

Edirne süpürgeciler çarşısında 50 yıldır süpürgecilik yapan ve işlerinin her geçen gün kötüye gittiğini söyleyen Hamdi Gaspar (71), mesleğinin teknolojiye yenik düştüğünü söyleyerek, "İşlerimiz her geçen gün üretim ve tüketim olarak düşüyor. Hammaddenin üretimi yaptığımız süpürge üterimi düşüyor. Mesleğimiz eski yıllarda iyiydi ama bugünlerde teknoloji bizi bitirdi. Elektrikli süpürgeler bizim mesleğimizi bitirdi. Ben iş yerimi açtığımda 250-300 iş yeri vardı. Bu iş yerlerinde en az 5 kişi çalışıyordu. Bu iş 5 bin kişiye ekmek veriyordu. Şimdi 15 kişi kaldık. İşlerimiz her geçen gün bitiyor. Bu sektörde elemanda yetişmiyor. Mesleğimiz tükeniyor. Maliyeti 9 lira olan süpürgeden, 50 kuruş 1 lira para kazanıyoruz" dedi.

Edirne'de 40 yıldır baba mesleği süpürgecilik yapan ustalardan Ender Kırdagezer (53) da eleman sıkıntısı da yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bu iş bizim baba mesleği. Bir ara bıraktım mesleği sonra tekrar başladım. Meslekte sorunlar çok. Hammadde bulmak zor. Eleman sorunu var. Satış sorunu var. Fiyatı ucuz kullanımı daha uzun ama asla normal süpürgeyi tutmayan, plastikten yapılma süpürgeler bizi bitirdi. Yaptığımız masraflar kurtarmıyor ama ne yapacaksın"

Kentte 25 yıldır el emeği süpürge imalatı yapan Çetin Tabakçı, (50) ise yaptığı işten az para kazandıklarını belirterek, "İşimiz zor. Kendimizi zincirle bağlayarak zor şartlarda süpürge üretimi yapıyoruz. Yeni yetişen nesil yok. Bu işi emekli olanlar yapıyor. Bende emekliyim. Burada çalışanlar hepsi emekli" dedi.

AYNALI SÜPÜRGE HEDİYELİK EŞYA OLARAK SATILIYOR

Tarihi Alipaşa Çarşısı'nda hediyelik eşya satan Emin Özbostan, küçük aynalı süpürgelerin hediye eşya olarak satıldığını ifade ederek, "Bizim sattığımız genellikle küçük aynalı süpürge oluyor. Çok eski rivayetlere göre gelinler kaynanalarını temizlik yaparken görebilmek için süpürge üzerine ayna takıyormuş. Daha sonrasında süpürgeler üzerlerinde aynalı olarak imal edilmeye başladı ve günümüze kadar geldi. Gelen turistlere her boyda süpürge satışı yapıyoruz. Görenler merak ediyor, rivayetleri anlatıyoruz ve böyle satış yapıyoruz" dedi.

9)DOĞUKAN MANÇO'DAN BARIŞ MANÇO ŞARKISINA YENİ YORUM

DJ Doğukan Manço, babası Barış Manço'nun 'Zalım Sultan' adlı şarkısına yaptığı ve Emre Altuğ'un seslendirdiği coveri Manavgat'ta sevenlerine dinletti. DJ Doğukan Manço, Kızılağaç turizm merkezindeki Starlight Resort Hotel'de sahneye çıktı. Çaldığı birbirinden hareketli şarkılarla tatilcileri coşturan Doğukan Manço, babası Barış Manço'nun şarkılarından ilk defa hazırladığı cover'ı tatilcilere dinletti.

Otelde tatil yapan Alper Doğan'ın doğum gününü kutlayan Doğukan Manço, "Doğum günün nedeniyle senin için burada herkese şarkı armağan edeceğim. Bu şarkının bir özelliği var. Benim son yaptığım çalışma ve daha bugün çıktı. İlk dinleyenler siz olacaksınız. Hayatımda ilk defa bir Barış Manço coveri yaptım. Barış Manço'nun 1985'te yaptığı bir şarkıyı sizlerle ilk defa paylaşıyorum. Şarkıyı Emre Altuğ seslendirdi" dedi.



