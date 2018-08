DHA YURT BÜLTENİ-4

(ÖZEL)

1)FINDIĞI, KARADENİZ SAHİL YOLU KENARINDA KURUTUYORLAR

KARADENİZ Bölgesi'nin de en önemli geçim kaynaklarından olan fındıkta üreticiler, bahçelerinden topladığı fındıkları satış öncesi Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki kaldırım ve ceplere sererek kurutmaya başladı. Trabzonlu fındık üreticileri henüz açıklanmayan taban fiyatının da ilan edilmesini bekliyor. Sıcak havada, güneşin altında ürünlerini kurutmaya çalışan üreticiler, fındık fiyatının en az 12-15 lira arasında açıklanmasını bekledikleri söyledi.Dünya fındık üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini sağlayan Türkiye’de, fındık hasadı sezonu başladı. Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynağı olan fındık için Trabzon'da horonla başlayan hasat dönemi de sürüyor. Üreticiler, bahçelerinden topladığı fındıkları satış öncesi Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki kaldırım ve ceplere sererek kurutmaya çalışıyor. Bölgede geçen hafta başlayan hasat, havanın zaman zaman yağmurlu olması nedeniyle zor geçerken, üreticiler, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fındık için açıklayacağı taban fiyatı ise merakla bekliyor. Hasada erken başlanan sahil kesimlerindeki üreticiler de, fındıklarının geçen yıla oranla az ama kaliteli olduğunu belirtti. Yaz sıcağı ve güneşin altında ürünlerini güçlükle kurutmaya çalışan üreticiler, fındıkta açıklanacak olan fiyatın 12-15 lira arasında olmasını bekliyor.

‘FINDIK ZAHMETLİ OLDU’

İlermiş yaşına rağmen bahçesinde toplanan fındığa seçme ve kurutma işlemi yapan Kemalettin Ustaömer, fındığını ne zaman para ederse, o zaman satacağını ifade etti. Ustaömer, "Fındığın bu sezon ancak 3'te 1'i oldu. Eskiden 2 buçuk, 3 ton yapardım, bu sene 1 ton fındığım oldu. Fındığı 15 liraya satarsak bizim için iyi olur. Ne kar ne zarar. Fındık zahmetli oldu, oldu ama Allah vermedi, don yaktı fındığı. 3 ton yapacaktık, 1 ton oldu. Fındığı patosa vurdum, çürüğünü seçiyoruz, kurutup teslim edeceğiz. Ben fındığı tüccara vermeyi düşünüyorum. Ne zaman para ederse o zaman satacağım" dedi.

‘FINDIKLA DÜĞÜN YAPARDIK’

Fındık üreticisinin eskiden fındıktan kazandığı paralarla, düğünlerini yaptığını söyleyen Nuri Öksüzoğlu ise açıklanacak olan fiyatın 3 dolar seviyesinde olması gerektiğini ve bu ücretin de üreticinin maliyetini ancak karşılayacağını söyledi. Öksüzoğlu, “Bu yıl fındık kalite olarak güzel ama rekolte olarak çok düşük. Hükümetimizin yada ziraat odalarımızın tahmin ettiği rekoltenin çok altındadır. Eskiden insanımız, bu bölgenin insanı fındıkla düğününü yapardı, evini yapardı, çoluk çocuğunu evlendirirdi. Şimdi ise öyle bir şey yok. Şimdiki fiyatlara bakarsak fındık maliyetini doldurmuyor. Yevmiyecilerin günlük fiyatları ortalama 110, 120 lira civarında, bu ancak maliyetini kurtarıyor. Hükümetimiz, devletimiz buna güzel bir fiyat verirse vatandaşımızın yüzü güler ümidindeyiz. Beklentiler 13, 14 hatta 15 lira olması yönünde ama hatta hatta 3 dolar seviyesinde olsa çok daha makul olur. İnsanımız bu fiyata ancak maliyetini kurtarır" diye konuştu.

'FİYATI BEKLİYORUZ’

Üretici Yalçın Bayram da fiyatları merakla beklediklerini kaydederek, “Fiyat olarak, beklentimiz var. Özellikle Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bir an önce müdahale etmesi gerekiyor. Çünkü serbest piyasaya bırakıldı. Şu anda hasadımız sürüyor. Bir yandan da fiyatı da bekliyoruz. İnşallah fiyatı da en yakın zamanda açıklarlar. Biz de mutlu olarak, hem bize, hem tüm üreticilerimize hayırlı olsun. Hasada horonla başlamıştık, inşallah fiyat da horon gibi hep yukarıya oynar" ifadelerini kullandı.

'TEK DÜŞÜNCEMİZ FİYAT'

Bahçede fındık toplayan Fatma Demirtaş ise, fındıkta iyi bir fiyat açıklanması yönünde temennilerinin olduğunu dile getirdi. Demirtaş, “İnşallah iyi bir fiyat alırız. Yorucu bir iş, kolay değil. Tek düşüncemiz fiyat. Devletimizden artık fiyata güzel bir şeyler bekliyoruz" diyerek yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi.

2)ÇUKUROVALI KADINLAR, EL EMEĞİ PAZARIYLA İŞ HAYATINA KATILIYOR

ADANA’da kadınlar, el emeği ürünlerini 20 yıldır Çukurova El İşi Pazarı’nda satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Merkez Çukurova İlçesi Kenan Evren Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren el işi pazarında yaklaşık 70 tezgah kuruluyor. Gıda ve tekstil ürünlerinin ön planda olduğu pazarda kadınlar el emeklerini satışa sunuyor. Pazarda satılan ürünler arasında özellikle Adana’nın yöresel lezzetlerinden olan sıkma ve sac böreği öne çıkarken, bunların yanı sıra çeşit çeşit peynirler, reçeller ve daha birçok organik ürün vatandaşlara sunuluyor. Kentteki kadın girişimcilerin yaptığı el emeği göz nuru ürünlere insanların yoğun ilgi göstermesinden dolayı, önceden sadece çarşamba günleri hizmete açılan el işi tezgahları son bir yıldır pazar günü de kurulmaya başladı.

EL EMEĞİMİZLE KAZANIYORUZ

8 yıldır el emeği pazarında tezgahı olduğunu belirten 3 çocuk annesi Mehtap Yıldız (40), eşinin emekli olduğunu, kendisinin de bu pazarda el emeği ürünlerini satarak ev bütçesine katkıda bulunduğunu söyledi. Yıldız, “Burası tamamen kendi ellerimizle yaptığımız, doğal ürünlerin satıldığı bir pazar. Herhangi bir kira da ödemiyoruz. Hem sosyal hayatın bir parçası oluyoruz hem de emeğimizi maddi kazanca çeviriyoruzö diye konuştu.

Pazarda henüz bir aydır çalıştığını söyleyen Nuran Nisanoğlu (53) ise burada olmaktan çok mutlu belirterek şöyle konuştu:

Pazarda satış yapan diğer kadın arkadaşlarımla güzel bir dostluk ortamı kurduk. İnsanın eliyle ördüğü bir ürünü satıp kendi parasını kazanması ve bu parayla da çocuklarına katkı sunması inanın çok güzel bir duygu. Böylelikle bizlerde bilek gücümüzle ekonomik hayatta var oluyoruz.

============================================================

3)MANAVGAT'TA DÖVDÜKLERİ KADINI GASP EDEN ZANLILARIN 10 YILDIR ÜLKEYE GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Türkan Tuncer'i (65) döverek altın ve paralarını gasp eden Gürcistan uyruklu 2 zanlının 10 yıldır ülkeye giriş-çıkış yaptığı ortaya çıktı.

2 Ağustos'ta Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde tuvalete gitmek üzere uyanan Türkan Tuncer'e, 2 saat boyunca işkence yaptıktan sonra 4 altın bilezik, 1 Cumhuriyet altını ve 300 lira para gasp eden Gürcistan uyruklu Genad Surmanıdze (40), Davıt Gabaıdze (46) ve Murat Çiçek (39) Adana'da kaldıkları otel odasında yakalandı. Üzerlerinden tornovida, eldiven ve 4 bin liraya para çıkan Surmanıdze ve Gabaıdze'nin 10 yıldır ülkeye giriş-çıkış yaptığı saptandı. İddiaya göre, Gürcistan'da inşaatlarda çalışan Murat Çiçek ile tanışan Surmanıdze ve Gabaıdze belli aralıklarla ülkeye geldiği, takip ettikleri kişileri soygukları ortaya çıktı.

Manavgat ilçesine gönderilen zanlıların ise sorgularının devam ettiği öğrenildi.

4)ARSUZ 'DA PLAJDA CAZ

HATAY’ın Arsuz ilçesinde devam eden Füsun Sayek 12'nci Sağlık ve Kültür Etkinlikleri çerçevesinde sahilde caz müziği programı yoğun ilgi gördü.

Arsuz Merkezinde halk plajında düzenlenen caz konserine Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, ve çok sayıda müziksever katıldı. Yeşim Pekiner Quintet Caz konseri ile caz severler unutulmaz bir müzik ziyafet ile buluştu. Yahya Dal, Emre Tukur, Tunç Erkan ve Selim Göksu’dan oluşan Yeşim Pekiner Quintet’in caz konserinde konuklar müziğe doydu.

5)YAVRU KAPLUMBAĞALARIN DENİZE UZANAN YOLCULUĞU BAŞLADI

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, Caretta Caretta ve Cholenia Mydas deniz kaplumbağalarının Çevlik sahiline bıraktığı yumurtalardan çıkan yavruların denize uzanan kısa, tehlikeli ve yorucu yolculuğu başladı. Sahile bırakılan yumurtalardan yüzde 70'inden yavru çıkarken, denize ulaşan kaplumbağalardan ise her 1000 tanesinden sadece biri geri dönüp yumurta bırakabilecek yaşa ulaşabiliyor. Samandağ Çevre Koruma Derneği üyesi doğa gönüllüsü vatandaşlar da kaplumbağaların denize ulaşması için çaba sarf ediyor.

Kaplumbağaların korunması görevini yürüten Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr Bektaş Sönmez, Samandağ sahilinin her yıl daha da yoğun olarak Cholenia Mydas ve Caretta Caretta deniz kaplumbağalarının üremelerine ev sahipliği yaptığını söyledi.

Üreme sezonunun gelmesiyle mayıs ayı itibariyle çalışmalara yoğun bir şekilde başladıklarını kaydeden Dr. Sönmez şöyle konuştu:

"Kumsalımız her iki türe de ev sahipliği yapıyor yeşil kaplumbağa diye bildiğimiz Chelonia Mydas ana tür olarak burada bulunurken, Caretta Carettalar da ender de olsa yuvalama yapıyor. Çalışmalarımız mayıs ortasında başladı. Bu tarihten itibaren günümüze kadar hem yuvalamaları kontrol ettik hem de yuvadan çıkan yavruları kontrol ettik. Bugüne kadar bin 200'ün üzerinde yuva tespit ettik. Bunların yaklaşık 600'e yakınından yavru çıkışı gerçekleşti. Kuluçkaları devam eden, yuvalaması devam eden, yavru çıkışları devam eden yuvalarımız var. Üreme sezonu eylül ayı sonuna kadar devam edecek ve yuvalardan ortalama bininden yavru çıkışı bekliyoruz. Doğal nedenlerden dolayı çıkışı gerçekleşmeyen yuvalar var. Bunlarda aslında Samandağ Kumsalı'ndaki ana problemlerin başını oluşturuyor. Neden bu yuvalardan yavru çıkışı gerçekleşmiyor, Samandağ kumsalında ciddi bir erozyon problemi var. Kumsalın eğiminin bozulması sonucunda dalgaların kumsalın üst kısmına kadar çıkıp yuvaları tahrip etmesine neden oluyor. Bununla birlikte, doğal olarak, çakal ve benzeri memeli hayvanlar da yuvalara zarar verebiliyor. Bu nedenle de yavru çıkışı gerçekleşmiyor. Diğer taraftan ise yuvadan çıkan yavruların denize yönelmesini sağlayan ay ışığı faktörünün arkada bulunan yapay ışıkların daha yoğun olmasından dolayı yavrular denize değil de terse yönelmesi nedeniyle ölümler gerçekleşiyor. Denize ulaşan yavruların da bilimsel çalışmalar sonucunda her bin yavrudan sadece 1 tanesi tekrar dönüp yumurta bırakabilecek yaşa geliyor. Yani biz 40 binin üzerinde yavru gönderdiğimizde 40'a yakını yumurta bırakabilecek yaşa geliyor."

6)SİVAS'TA 'AY YILDIZLI' CAMİ YÜKSELİYOR

SİVAS'ta 'ay yıldız' şeklindeki mimarisiyle Türkiye'de bu yapıdaki ilk cami olma özelliğini taşıyan Yukarı Tekke Ayyıldız Camisi'nin kaba inşaatı tamamlandı. Yedi bin metrekare kapalı alana sahip olacak camide 8 bin 400 kişi aynı anda namazlarını kılabilecek.

Sivas'ta yapımına geçen yıl Eylül ayında başlanan ve 'ay yıldız' şeklindeki mimarisiyle dikkati çeken caminin inşaatı titizlikle devam ediyor. Yukarı Tekke Mezarlığı yanında belediye ve hayırsever vatandaşların yapımını üstlendiği cami 7 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Yıldız şeklindeki kapalı alanında 3 bin 500 kişi, hilal şeklindeki avlusunda ise 4 bin 900 kişinin namaz kılabileceği caminin yıl sonunda ibadete açılması hedefleniyor. Camideki açık ve kapalı alanlarda toplamda 8 bin 400 kişi aynı anda namazlarını kılabilecek. Ayrıca kent merkezindeki tüm cenaze namazları da Ay Yıldız Camisi'de kılınacak. Çalışmaları kontrol eden Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, caminin bu yıl içerisinde tamamlanarak ibadete açılacağını ve yaklaşık 15 milyon liraya mal olacağını söyledi.

'KABA İNŞAAT TAMAMLANDI'

Yukarı Tekke Bölgesinde 'ay yıldız' formunda başlamış olan caminin inşaatının hızla devam ettiğini söyleyen Başkan Aydın, "Kaba inşaat tamamlandı. İnce inşaat çalışmaları devam ediyor. Burası farklı fonksiyonları içinde barındıran bir cami olacak. Sivas'taki cenaze namazlarının tamamı bu camide kılınması hedefleniyor. Şehir içindeki öğlen ve ikindi vakitlerindeki trafik yoğunluğunu ortadan kaldırmak ve vatandaşın cenaze namazı denildiği zaman adresinin belli olması açısından o fonksiyonu kapsayacak şekilde bir proje oldu" dedi.

'BU YIL İÇERİSİNDE TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ'

Caminin 5 bin metrekare kapalı otoparkı olduğunu belirten Başkan Aydın, "Aynı zamanda içerisinde 5 adet mutfağı olan, ayrıca tüm ihtiyaçları planlanmış şekilde taziye salonlarımız olacak. Caminin üstten kuşbakışı baktığınız zaman formu ay yıldızlı bayrağımızı yansıtacak şekilde planlandı. Güzel bir cami olacak. Şu anda çalışmalar seri bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.

Caminin yapımında vatandaşların da katkıda bulunduğunu söyleyen Başkan Aydın, "Biz bu camiyi kendi imkanlarımızla yapmak üzere planladık. Ancak böyle bir camide 'benimde bir tuğlam olsun' diyen çok vatandaşla karşılaşıyoruz. Onlara bu imkanı tanımak adına, katkı sunmak isteyen her bir vatandaşımıza da o imkanı sunuyoruz. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız çok ilgi gösteriyor. Bizim için o rakamların az ya da çok olması değil, onların bu hayırda yarışmaları son derece önemli" ifadelerini kullandı.

