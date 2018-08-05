DHA YURT BÜLTENİ 4

Apartman dairesinde çok sayıda hayvan besliyorlar

RİZE'nin Çayeli ilçesinde oturan Havva (35) ve Yusuf Öztürk (39) çifti, hayvan sevgileri ile örnek oluyor. Çift, bazılarını yaralı ve bitkin halde bulup tedavilerini yaptırdığı 2 köpek, kedi, muhabbet kuşları, kaplumbağalar ve ördeği apartman dairesindeki evlerinde besliyor.

Çayeli ilçesinde bir apartman dairesinde oturan 12 yıllık evli Havva ve Yusuf Öztürk çifti, 4 yıl önce evlerinde hayvan beslemeye karar verdi. Bir pekinez türü köpeğin bakımı ile başlayan çift sonra bir aynı cins bir köpek daha edindi. Hayvan sevgileri ile örnek olan çift, sokakta buldukları yaralı kediyi tedavi ettirerek evlerine aldı. Köpeklerle kedinin anlaşamayacağını düşünen çift endişesi boşa çıktı. Evde beslenen köpekler kedi ile arkadaş oldu. Yavruları ölen bir köpek ise emzirdiği kediye süt anneliği yaptı. Evdeki hayvanlara muhabbet kuşları ve kaplumbağa ekleyen çift son olarak yaralı halde bulduğu ördeği tedavi ettirerek beslemeye başladı. Karı-kocanın özenle baktığı hayvanlar birbirleri ile uyumları ilgi çekiyor.

'ÇOK GÜZEL ANLAŞIYORUZ'

Hayvanları sevdiğini anlatan Yusuf Öztürk, "Bir arkadaşım aracılığı ile köpek aldım. 'Bakabilecek misin?' diye bana soranlar oldu. Onu iyi güzel bakınca bir köpek daha aldım. İkisi ile de ilgilenmeye başladık. Ardından sokakta bir yaralı bir kedi buldum. Onu ölüme bırakmayarak evime getirdim. Eşim ilk önce 'köpeklerle anlaşamaz' diye korktu. Sonra yavru kedinin tedavisini yaparak iyileştirdik. Bu sırada doğumda yavruları ölen köpekte kediyi emzirerek ona süt annelik yaptı. Üçüne bakarken eşim bir de muhabbet kuşu eve getirdi. Ardından kaplumbağalar aldık. Hepsi birbiri ile anlaşabiliyordu. Sonra bir ördek yavrusu bulduk oda ölmek üzereydi. Onu da eve getirerek tedavisini yaptık. Hepsi birbiri ile çok güzel anlaşabiliyor. Sadece ördek kanatlarını açınca büyüdüğü için diğerleri biraz korkuyor. Hayvanlarla çok güzel anlaşıyoruz. Elimizden gelse daha çok hayvan besleriz" dedi.

'EŞİME DAHA ÇOK ŞIMARIYORLAR'

Sabahları hayvanların sesleri ile uyandıklarını anlatan Havva Öztürk de “Sabah önce yemlerini veriyoruz, tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için dışarı çıkarıyoruz. Ardından eve getirip onlarla bir güzel oynuyoruz. Ardından eşim işine gidiyor. Sonra öğlen yine ben yemlerini verip ihtiyaçlarını gidermek için onları dışarı çıkartıyorum. Günde 3 defa tuvalet saatleri var. Daha çok ben ilgileniyorum. Eşim eve gelince daha çok onlarla oynamayı seviyor. Benimle çok oyun oynamıyorlar, eşime daha çok şımarıyorlar. Ben biraz daha eğitici anne rolündeyim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hayvanlardan detaylar

Çiftin hayvanlarla ilgilenmesi

Çiftle röp.

Evden detaylar

Detaylar

Haber: Aytekin KALENDER - Kamera: Arzu ERBAŞ - RİZE-

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Adana'da 14 bin paket kaçak sigara yakalandı

ADANA'da polis, şüphe üzerine durdurduğu TIR'da saman balyalarının arasına gizlenmiş 14 bin paket gümrük kaçağı sigara yakaladı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, D-400 Karayolu'nda yaptıkları uygumalada, şüphelendikleri TIR'ı durdurdu. Hassas burunlu köpek ile yapılan aramalarda ekipler çuvallar içindeki samanların arasına gizlenmiş 14 bin paket gümrük kaçağı sigara buldu. TIR şöförü ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

- Hassas burunlu köpeğin tırda arama yapması

- Saman dolu çuvaldan kaçak sigaralar çıkması

- Emniyetteki kaçak sigaraların fotoğrafı

SÜRE:48" BOYUT:148 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK -Kamera:ADANA,()

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TIR 2 motosiklete çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kavşakta bir TIR'ın çarptığı iki ayrı motosikletteki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında İzmir - Ankara Karayolu Ergenekon Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir Limanı'ndan aldığı büyükbaş hayvanları Ankara'ya götürmek üzere yola çıkan Mehmet İsin (26) yönetimindeki 63 YD 557 plakalı TIR, Turgutlu Ergenekon Kavşağı'na geldiğinde iddiaya göre, kırmızı ışıkta geçip, 21 yaşındaki Kerem Paşalı'nın kullandığı 45 TM 127 ve 19 yaşındaki Çağrı Bingöl yönetimindeki 45 ZB 3748 plakalı motosikletlere çarptı. TIR, altına aldığı motosikletlerden birini yaklaşık 50 metre sürükledi. Kazada, motosiklet sürücüsü Paşalı olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer motosiklet sürücüsü Bingöl ile hangi motosiklette yolculuk yaptığı henüz belirlenemeyen Mehmet Arı (20) yaralandı. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'nde kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Bingöl doktorların müdalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Arı'nın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Acı haberi alarak hastaneye gelen motosiklet sürücüleri Paşalı ve Bingöl'ün yakınları sinir krizi geçirdi. Kazada ölen motosiklet sürücüsü Paşalı'nın vatani görevini kısa bir süre önce tamamlayarak askerden geldiği öğrenildi. TIR şoförü Mehmet İsin gözaltına alınırken polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza yerinden görüntü

-Kazaya neden olan TIR'ın görüntüsü

-Kaza yapan motosikletlerin görüntüsü

-Kaza ölen kotosiklet sürücüleri Kerem Paşalı ve Çağrı Bingöl'ün opağı

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

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'Klima zatürresi ölüme neden olabilir'

ADANA'da Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Yılmaz, aşırı sıcak yaz günlerinde klimaların yanlış kullanımının 'Klima zatürresi' hastalığına neden olabileceğini söyledi. Bu hastalığın özellikle solunum yolu problemleri olan kişilerde ölüme neden olabileceğini belirten Yılmaz, buna karşın klimanın doğru kullanılması halinde yaz günlerinde önemli fayda sağlayacağını kaydetti.

Özellikle Çukurova gibi sıcak kentlerde klima kullanımının iş performansını doğru oranda etkileyeceğini belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Yılmaz, "Yaz aylarında kapalı ofislerde çalışan kişilerin iş performansı klima sayesinde artabilir. Ayrıca sıcak havanın zihinsel ve fiziksel aktiviteler üzerindeki olumsuz etkisini de azaltmaktadır. Ortamın serin olması, terlemeyi azalttığından dehidrasyon,y yani vücudun susuz kalma riski daha düşüktür" dedi.

DOĞRU KULLANIM ŞART

Doğru yöntemle kullanılmayan klimanın çeşitli hastalıklara neden olabileceğini ve bunların en tehlikelisinin, 'Klima zatürresi' denilen hastalık olduğunu dile getiren Dr. Yılmaz şöyle konuştu:

"Klima zatürresi dediğimiz hastalık ölümle sonuçlanabiliyor. Ciddi bir alt solunum enfeksiyonuyla kendini gösteren bir hastalıktır. Ateş, öksürük, eklem ağrıları, bulantı, karın ağrısı, bu zatürrenin en önemli belirtilerindendir. Özellikle solunum yolu problemi olan hastalar için tehlikeli olan bir hastalık. Özellikle aşırı soğutulmuş ortamlarda bu yorgunluk daha fazla hissedilir. Ayrıca bu tür kuru havalı ortamlarda bulunulması; nefesle alınan havayı ciğerlere taşıyan borucukları kurutacağı için; öksürük, solunum sıkıntısı, soğuk algınlığı gibi hastalıklarla da karşılaşabiliriz" diye konuştu.

KLİMA BAKIMI ÖNEMLİ

Klimanın olumsuz etkilerinin önüne geçilebileceğinin altını çizen Dr. Yılmaz, "Klima boruları 3 yılda bir gözden geçirilmeli ve filtreler düzenli temizlenmelidir. Metrekareye göre klima almamız gerek. Güçlü ya da zayıf klima tehlike yaratabilir. Dış ortamla iç ortam arasındaki 6 dereceden fazla olmamalıdır. Ani hava değişimi, riski arttırır. Özellikle kalp hastaları için bu ani değişim hastalığı tetikleyebilir. Eğer bunlara dikkat edersen, klimayı doğru kullanmış oluruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Dr. Adem Yılmaz'ın bilgisayar başında görüntüsü

- Dr. Adem Yılmaz'ın konuşması

- Doktorun görüntüsü

- Hastayı muayene etmesi

SÜRE:04'21" BOYUT:805 MB

Haber-Kamera:Can ÇELİK/ADANA,()

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Flamingo cennetindeki kuraklık, kuşların yaşam alanını daraltıyor

KONYA'nın Kulu ilçesinde çoğunluğu flamingo olmak üzere 185 kuş türüne ev sahipliği yapan Düden Gölü, kontrolsüz sulama ve küresel ısınmadan nasibi aldı. Adeta flamingo cenneti olan gölde başlayan kuraklık nedeniyle kuşlarında yaşam alanı daralmaya başladı. Kulu Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, dereler ile arıtma tesisinden akan sularla beslendiğini belirterek, "Değirmenözü Çayıyla, gölün kurumasını engellemeye çalışıyoruz. Zaman zaman su seviyesi azalıyor. Hayvanların yaşamasına engel bir durum yok; ama yaşam alanları daralıyor." dedi.

Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusunda ve yakınındaki Tuz Gölü'nün kuzeyinde yer alan halk arasında Kulu Gölü olarak da bilinen Düden Gölü, 860 kilometrekare alana sahip, kapalı ve sığ olma özelliği taşıyor. Göl, flamingo, yaz ördeği, Macar ördeği, pasbaş patka, dikkuyruk, kılıçgaga, büyük cılıbıt, Akdeniz martısı ve gülen sumru gibi 185 türden yaklaşık 42 bin kuşa ev sahipliği yapıyor. Değirmenözü Çayı olmak üzere çevresindeki küçük derelerden besleniyor. Gölde, kuşların üreme kolonileri bulunan dokuz küçük ada, ilkbahar ve yaz aylarında otlarla kaplanıyor. Kuşların çoğunluğu flamingo olduğu için adete flamingo cenneti olan göl, kontrolsüz sulama ve küresel ısınmadan nasibi aldı. Gölde kuraklığın baş göstermesi nedeniyle kuşlarında yaşam alanı daralmaya başladı.



Kulu Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, gölün kurumaması için ellerinden her şeyi yapmaya çalıştıklarını belirtti. Gölün özel çevre statüsünde olduğunu ifade eden Yıldız, şunları söyledi:

"Burada yaklaşık 42 bin kuş var. Bunlar da takriben 185 türden, ama içerisindeki en önemlileri Türkiye'de nesli tükenen türlerden bir tanesi dikkuyruk. Dikkuyruğun üreme alanları burasıydı. Kazlarımız vardı. Manyetik alan nedeniyle bir çoğu 5 -10 yıldır gelmiyor. Burada ciddi manada flamingo popülasyonu var. Çok müthiş bir üreme alanı oluştu. Bu kuşlar yaz- kış buradalar. Kırmızı kurtçuklar oluşuyor gölde, onunla besleniyorlar."

Gölü korumaya çalıştıklarını ifade eden Yıldız, "Gölü korumaya çalışıyoruz. Arıtma tesisi kurduk ve arıtılan su oraya akıyor. Yoğun tuz nedeniyle gölün etrafından ağaç yetişmiyor. Su seviyesi yağışlarla artıyor; ama korumak lazım. Göle kurulan sulamayla ilgili her şeyi yasakladık. Değirmenözü Çayıyla, gölün kurumasını engellemeye çalışıyoruz. Zaman zaman su seviyesi azalıyor. Hayvanların yaşamasına engel bir durum yok; ama yaşam alanları daralıyor." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Göl ve kuslardan drone görüntüsü

- Kuraklık ve kuşlardan detay

- Belediye Başkanı röp;

Haber - Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ- Mehmet YILMAZ KONYA ()

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