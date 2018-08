DHA YURT BÜLTENİ-4

1)NİZİP'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz’ın (27) acı haberi, memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesindeki ailesine ulaştı. Özel Harekat polisi Recep Emre Yılmaz'ın şehit olduğu haberi, memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde oturan ailesine Nizip Kaymakam Vekili Bünyamin Bilgin ile İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman tarafından verildi. Baygınlık geçiren anne Havva Yılmaz'a sağlık ekipleri müdahale etti. Babası Mehmet'in 5 yıl önce vefat ettiği belirtilen şehit Yılmaz'ın ailesinin evine Türk bayrakları asıldı. Ev, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı. Nişanlı olan, 2 kardeşinden birinin de Şanlıurfa'da polis memuru olduğu belirtilen şehit polis memuru Recep Emre Yılmaz'ın cenazesi, ikindi vakti ilçede bulunan Hatice Kübra Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

2)ANDIRIN'DA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

KAHRAMANMARAŞ'ta merkez üssü Andırın ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, bu sabah saat 10.09'da yerin 15 kilometre derinliğinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Ayrıca bu sabah saat 08.47'de de yine merkez üssü Andırın ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği kaydedildi. Hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar panik yaşarken, ilk belirlemelere göre, herhangi bir hasar ve can kaybı meydana gelmedi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.

3)POLİS ARAÇLARINDA DEĞERLİ EŞYA BIRAKANLARI 'ŞAKA' YOLUYLA UYARDI

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde polis ekipler, kıymetli eşyalarını araçlarında bırakıp giden sürücüleri 'şaka ceza' uygulamasıyla uyardı.Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle sahil bandında araçlarında değerli eşya bırakıp giden sürücüleri uyarmak için çalışma yaptı. Araçlardan zaman zaman hırsızlık yaşanması nedeniyle yapılan çalışmada polis ekipleri, aracında değerli eşya bırakıp ayrılan sürücülere 'şaka ceza' makbuzu kesti. Üst kısmında araç bilgilerinin ve kural ihlalinin nedeni ile 'Bu bir ceza makbuzu değildir, uyarıdır' yazısı bulunan makbuzu uyarı amaçlı bırakan polis ekipleri, vatandaşları heyecanlandırdı.

Ekipler, 'şaka ceza' uygulaması yaptığı aracının tüm kapılarını açık şekilde uyuyan bir tur midibüsü sürücüsünü de uyardı. Sileceklerine konulan makbuzu dahi fark etmeyen sürücü, uygulama yapan komiser Cemal Akkartal tarafından 'Günaydın' denilerek uyandırıldı. Akkartal, sürücüye uygulama hakkında bilgi vererek güvenlik tedbirlerini alması konusunda uyarıda bulundu.

Uygulama hakkında bilgi veren polis memuru Sevcan Sarıca Beneklioğlu ise "Vatandaşlarda farkındalık oluşturmak için 'şaka ceza' uygulaması yapıyoruz. Ceza makbuzu şeklinde broşür hazırladık. Uygulamanın temelinde, araçlarını sahil bandında bırakıp denize giden vatandaşları, araçlarının ön gözünde ve görünür yerlerinde kıymetli eşya bırakmamalarını sağlamak" dedi.

4)'KURBAN ETİNİ KESİNLİKLE POŞETE KOYMAYIN'

TÜRKİYE Kasaplar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Osman Yardımcı, kesim yapıldıktan sonra etlerin kesinlikle poşete konulmaması gerektiğini söyledi. Yardımcı, geçen yıl kurban kesildikten sonra parçalanması ve muhafazasındaki yanlış uygulamalar nedeniyle yüzde 25'e yakın et zayiatı olduğunu kaydetti. Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, Kurban Bayramı öncesinde belediyeler tarafından kurban satış ve kesim yerlerinin belirlendiğini ve kurbanlık satışının başladığını açıkladı. Geçen yıl Türkiye genelinde 850 bin büyükbaş, 2,5 milyon küçükbaş hayvan kesimi yapıldığını belirten Osman Yardımcı, bu yıl 1 milyonun üstünde büyükbaş, 3,5- 4 milyon da küçükbaş hayvanın pazarlara çıktığını, 950 bin büyükbaş, 3- 3,5 milyon küçükbaş kurban kesimini tahmin ettiklerini söyledi. Yardımcı, hem küçükbaş, hem de büyükbaş hayvan sıkıntısı olmadığını, 'kurban az' söyleminin doğru olmadığını kaydetti.

KURBANLIK ALIRKEN DİKKAT

Yanlış kesim ve kesim sonrası yanlış muhafaza nedeniyle ciddi düzeyde etin çöpe gittiğine dikkat çeken Osman Yardımcı, kurban kesimi ve kesimden sonra nelere dikkat edilmesi gerektiği konularında uyarılarda bulundu. Vatandaşların kurbanlarını daha sağlıklı, hijyenik ortamlarda kesebilmesi ve sokak araları, caddelerde kötü görüntülerin oluşmaması için belediyelerce belirlenen kurban kesim alanlarının kullanılması gerektiğini söyleyen Yardımcı, “Bu dini bir vecibedir. Sağlıklı olacak, kulağı kesik, boynuzu kırık olmayacak. Ağzından salya akmayacak, yaşını doldurmuş olacak" dedi.

ET ZAYİATI YÜZDE 25

Kurban kesildikten sonra parçalanması ve muhafazasındaki yanlış uygulamalar nedeniyle bir önceki sene yüzde 40 zayiat varken, geçen yıl bu oranın yüzde 25'e düştüğünü açıklayan Yardımcı, “Eti işletmek için bize getiriyor hanımefendiler ve görüyoruz. Kurbanı kestirdikten sonra poşete koyup, ağzını bağlayıp, dolaba atmış. Bu çok yanlış, sıcak et yanar, yandığında yeşerme yapar ve bozulur. Bu et insanı zehirler. Türkiye çapında tüm kasapların dükkanları açık olacak ve vatandaşımızın etleri zayi olmadan nasıl işleneceği konusunda kasaplara götürsünler. Üç kuruştan kaçmasınlar, çünkü bu milli bir servet. Toplu kesim merkezlerimizde kasaplar görev yapacak. Küçükbaş 80-100 lira, büyükbaş ise 350-400 lira kesim fiyatları" dedi.

'KESİNLİKLE ETİ POŞETE KOYMAYIN'

Kurban kesildikten sonra kuyruk, gerdanlık, ikişer kol, but, döş ve pirzola şeklinde ayrılması gerektiğini anlatan Yardımcı, “Ya gölge bir yere, ya da klimalı veya serin bir odaya sininin üzerine serilmeli ve üzeri ince bir tülbentle örtülmeli. En az bir saat dinlendirdikten sonra poşete koymadan, olduğu gibi dolaba konulması gerekiyor. Kestikten hemen sonra da kasaba götürebilirler. Kasaplar zaten bayram nedeniyle tezgahlarını boş tutuyor ve isme göre gerekli dinlendirmeyi yaptıktan sonra eti işliyor. Kasaplarda işleme fiyatları 3 lira, kıyma çekimi 2 lira. Yeni çıkan yasayla sokak kenarlarında kasap olmayan kişiler artık et çekemez. Bunun cezası var" dedi.

SÜPERMARKETLERE TEPKİ

Süpermarketlerin kurban kesim kampanyalarına da tepki gösteren Yardımcı, marketlerden alınan kurbanlara inanmadığını söyledi. Marketlerin kurban kesimini nasıl yaptığını müşterilerine göstermesi gerektiğini belirten Yardımcı, şöyle konuştu:

“Siz Türkiye çapında 3- 5 bin kurban alıyorsunuz, ama bunları kesecek kapasitede mezbaha yok. Binlerce adam tutmak gerekiyor. Geçen yıl kurbanda üç firmadan ayrı paketler getirdi müşteriler. Birinin budu küçük, biri büyük, birinin kolu tek. 20 kilo kurban diyor, herkese 20'şer kilo kurbanlığı nasıl ayarlayacaklar, fabrikadan çıkmıyor ki bu. Tabi ne yapıyor, parçalıyor. Geçen yılki sözleşme altında ufak puntoyla yazılmış, 'Fazla kesimden dolayı etler karışırsa sorumlusu biz değiliz.' O zaman sorumlusu kim, satma. Bir eti kolilemek için sıcaklığını düşürmek gerekiyor. Kesildiği gibi paketlenip, kolilenirse o zaman bu et hem yanma yapar, hem kokuyor. Ama marketler ne yapıyor, saat 09.00'da herkesin evine kurbanı gelmiş. Ben kasaplar odası başkanıyım, mezbahayı ben çalıştırıyorum, saat 11.00'de kesilen malı alıyorum. Mezbaha, işçi benim ve ben 11.00'de alabiliyorsam, marketler saat 09.00'da nasıl gönderiyor. Ve bu et neden yeşermez. Ve hanımefendiler parçalatmak ve kıyma gibi işlemler için bize getirdiğinde etler hepsi buz gibi."

5)BURDUR'DA KAYBOLAN ALZHEİMER HASTASI KADIN ARANMIYOR

BURDUR'da, 4 gün önce evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Fatma Bozavcı (78) için arama çalışması başlatıldı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde oturan Fatma Bozavcı, geçen salı günü eve dönmeyince eşi Mehmet Bozavcı polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine Burdur İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri Alzheimer hastası Fatma Bozavcı'yı arama çalışması başlattı.Bozavcı'nın en son Serenler Tepesi yakınlarındaki ormanlık alanda görüldüğü bilgisi üzerine jandarma iz takip köpekleri, AFAD ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu bölgede arama yaptı. Fatma Bozavcı'nın bulması için polis ekipleri drone ile de havadan arama yaptı.

Eşinin daha öncede üç defa kaybolduğunu ve birkaç saat içinde bulunduğunu söyleyen Mehmet Bozavcı "Komşuya gidiyorum diye çıktı ve bir daha dönmedi. 4 gündür arıyoruz" dedi.

6)SİVAS'IN 'HOBBİT KÖYÜ' TURİZME HAZIR

SİVAS Belediyesi'nce kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'na inşa edilen ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' filmindeki 'Hobbit' evlerine benzeyen yeni yamaç evleri tamamlandı. Yapılan çalışmayla bölgede mini bir 'Hobbit köyü' oluşturuldu. Evler, mimarisiyle ilgi çekiyor.

John Ronald Reuel Tolkien'in yazdığı, Peter Jackson'ın sinema filmi olarak çektiği 'Yüzüklerin Efendisi' ile 'Hobbit' filmi serilerinde yer alan ve kısa boylu, iri tüylü ayaklı, kıvırcık saçlı 'Hobbit'lerin yaşadığı küçük tepeler içine gömülü evlerden esinlenilerek Sivas Beledoiyesi'nce başlatılan Yamaç Evleri projesinin ikinci etabı tamamlandı. Belediye tarafından kent merkezi yakınlarındaki Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'na 'Hobbit' evlerine benzer evler inşa edildi. Film kahramanı cücelerin yaşadığı evler kadar büyük yamaç evleri ilgi görünce, sayı artırılmaya başlandı. Başlangıçta 7 adet yapılan evlerin sayısı 24'e çıkarıldı. Yeni etap çalışmalarıyla birlikte mini 'Hobbit köyü' oluşturuldu. Yeni evler yapılan peyzaj çalışmalarının ardından tamamlandı. Doğayla iç içe olan evlerde bir ailenin her türlü ihtiyacını giderebileceği imkanlar bulunuyor. Mutfak, salon, yatak odası ve banyo bulunan, 1+1 olarak inşa edilen evlerin mimarisi görenlerin ilgisini çekiyor. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın 'Hobbit Evler'inin tanıtımı için basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Aydın, 2005 yılında Paşabahçe'de çalışmalara başlandığını, o dönemde burasının atıl bir vaziyette olduğunu söyledi. Aydın "Yapmış olduğumuz düzenlemelerle, alt yapı üst yapı çalışmalarıyla Sivas'ın, Sivas'taki ailelerin bir çekim merkezine dönüştü bu bölge. Bununla beraber bu vadinin etrafındaki yamaçlar, dağların eteklerininde yaz aylarında serin kış aylarında sıcak olacağını düşündüğümüz toprak altı evlerin bu vadiye manzaralı bir şekilde yapılmasının çok ilgi çekeceği düşüncesi o dönem bizde oluşmuştu. Ama o dönem bunu hayata geçirmek için hem imkanımız hem şansımız olmadı. Bu döneme kaldı bu dönemde bu hayalimizi denemek istedik. İlk etapta iki adet yamaç evi adını verdiğimiz toprak altı evleri inşa ettik. Bu hem yerelde hem de ulusalda ciddi şekilde yankı buldu. Sonraki süreçte bu sayıyı 24'e çıkardık. Şu an bulunduğumuz bölgede 18 adet var. Burası bu büyük vadinin içerisinde küçük bir vadi. Burası artık bir tatil köyü niteliğinde, 18 evden oluşan özel bir bölüm oluştu. İnşaat çalışmaları tamamlandı, peyzaj çalışmaları tamamlandı. Evlerimizin tefriş kısımları da devam ediyor. Yakın zaman içerisinde de burası halkımızın kullanımına sunulacak." dedi.

'BÖYLE FARKLI BİR PROJEYİ HAYATA GEÇİRMEK ÖNEMLİ'

Farklı bir projeyi hayata geçirmenin önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Aydın şöyle konuştu:

"Sivas'ın hak ettiği şekilde tanıtılması gerektiğini düşünüyoruz. Sivas böyle potansiyeli olan bir şehir. Hangi şehre giderseniz gidin bir hafta 10 gün sonra sıkılırsınız ama Sivas kültürüyle, tarihi dokusuyla, doğal güzellikleriyle insanları cezbeden, kendisine çeken, manevi ruhu olan bir şehir. Böyle farkındalık katan bir projeyi hayata geçirmek önemli. Sivas'ın var olan değerine artı bir değer katacaktır artı bir güzellik katacaktır. Sivas'a yurt dışından ve yurt içinden insanların buraya ilgi göstermesi Sivas'ı ve Anadolu kültürünü tanımaları için önemli bir fırsat olacaktır. Proje hakkında bazı il ve ilçeler de bizden bilgi alıyor. Biz güzel olan uygulamaların paylaşılmasında mahsur görmüyoruz. Çünkü Türkiye bizim. Ne kadar çok yerde benzeri çalışmalar olursa bizim ülkemiz için zenginlik olur. Bundan dolayı kıskançlık söz konusu değil. Buranın turlara dahil olması noktasında bizden çok talep var ama biz onlara cevap veremedik. Çünkü bu bölümün tamamlanması lazım. Yani tur dediğiniz zaman belli sayıda insanı misafir edebilmeniz lazım. Ama bundan sonra ki süreçte o imkana kavuşmuş olacağız ve buraya da ciddi sayıda turların geldiğini hep birlikte göreceğiz."

'FİNLANDİYA'DAN GÜZEL OLDU'

Paşabahçe'de kurulan Hobbit köyünün Finlandiya'dakinden daha güzel olduğunu ifade eden Aydın "Burası bir köy şekline dönüştü. Dolayısıyla Hobbit Köyü denmesinde biz hiçbir mahsur görmüyoruz. Biz yamaç evleri, vadi evleri diyoruz resmi olarak ama isteyen istediği ismi kullanabilir. Bu bizim açımızdan herhangi bir mahsur teşkil etmiyor. Buranın Hobbit evlerine benzetilmesi tanıtımı noktasında, markalaşması noktasında da bir avantaj. Bizim açımızdan Finlandiya'daki Hobbit evlerine benzetilmesinden biz rahatsızlık duymuyoruz. Tam tersi bu buranın daha hızlı bir şekilde tanıtılmasına katkı sunuyor. Birçok yönüyle de orayı anımsatıyor, andırıyor hatta doğal Paşabahçe alanı olarak olaya baktığımız zaman ortam olarak da oradan çok daha güzel. Orası ağırlıklı olarak kırsal ğlarda yapılmış evler ama burası vadi içerisinde doğal güzelliği üst düzeyde olan, ortasından dere geçen yeşili bol olan bir alanda olması o yönüyle de daha da öne çıkarıyor diye düşünüyorum. Şuan sayımız 24 bu sayıyı artırmayı düşünüyoruz. Bu projeyi her yerde yapabilirsiniz ama her yerde ideal olmayabilir. Bu alan bu proje için ideal bir bölge o yüzden biz burasını tercih ettik. Uzak Doğudan beni arayanlar oldu gelmek istediklerini söylediler" dedi.

'İŞLETMESİNİ ÖZELE VERECEĞİZ'

Paşabahçe Hobbit Evlerin işletmesini özel bir şirkete vereceklerini ve yakında işletme ihalesini gerçekleştireceklerini belirten Aydın "Buranın işletmesini özele vermek istiyoruz. Sebebi işletmecilik özen isteyen, gerçekten bu işi iyi yapan kişilerin elinde olursa burası kalıcı ve sürdürülebilir olur. Sürekli bakımını yapmak, sürekli bakımlı tutmak için bu işi bilenlerin yapmasını istiyoruz. Bu anlamda işletmesini özel sektöre vereceğiz. Önümüzdeki günlerde de işletmeyle ilgili ihalesi gerçekleşmiş olacak. Önemli olan buranın hayata geçirilmesi, buranın şehre kazandırılması. Burası bizim için önemliydi. Şimdi şunu görüyoruz. Büyük şehirlerde insanlar bunalmaya başlıyor. Böyle tatillerinin bir bölümünü doğayla iç içe, aile ile birlikte geçirmek istiyor. Bu anlayışa en uygun yerlerden birisi şuan Sivas Paşabahçe Yamaç Evleri. Hem şehre çok yakın ulaşım noktasında sıkıntısı olmayan kolay ulaşabilir şehre yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta doğayla iç içe oksijenin bol olduğu bir alan burası ve insanlar burada bir hafta geçirdikleri zaman ben inanıyorum ki insanlar bir yılın yorgunluğunu atacaklardır" ifadelerini kullandı.

7)TARİHİ DİVRİĞİ ULU CAMİ'NİN ÜZERİ KAPATILDI

SİVAS'ın Divriği ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda onarım ve bakım çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 800 yıllık tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışmalarının yürütüldüğü eserin üzerine, restorasyon sürecinde yağmur, çamur ve kardan etkilenmemesi için çelik konstrüksiyondan mebran örtü ile kaplanmış geçici çatı yapıldı. Ayrıca ziyaretçilerin camiyi ziyaret edebilmesi için de ziyaretçi platformu inşa edildi. Restorasyonun yaklaşık 5 yıl sürmesi planlanıyor.

Ülkemizden Dünya Miras Listesi’ne alınan ilk üç alandan biri olan ve Mengücekoğlu Ahmet Şah ile eşi Melike Turan tarafından 1228-1229 yıllarında yaptırılan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası’nda 2 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları titizlikle devam ediyor. Yaklaşık 800 yıllık tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışmalarının yürütüldüğü eserin üzerine, restorasyon sürecinde yağmur, çamur ve kardan etkilenmemesi için çelik konstrüksiyondan mebran örtü ile kaplanmış geçici çatı yapıldı. Restorasyonun bitmesiyle yapılan bu geçici çatı da kaldırılarak tekrar ziyarete açılacak.

Restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Sivas Valisi Davut Gül, Divriği Ulu Cami'nin Sivas'ın, Türkiye'nin ve Dünya'nın önemli miraslarından birisi olduğunu söyledi. Ulu Cami'nin olumsuzluklardan etkilenmemesi için bütün önlemlerin alındığını ifade eden Gül "Bunun tabi yüzyıllardır nasıl bize korunup kollanıp geldiyse bizden sonra da yıllarca korunup kollanıp yeni nesillere gelecek nesillere aktarılması lazım, gösterilmesi lazım. Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğünün ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün gerçekten çok profesyonel bir çalışması var. Yapılan iş şu; bir bilim kurulu var. Bilim kurulunun gözetiminde ihaleyi alan firma var ve bilim kurulu neleri öneriyorsa koruma kurulundan da onay alarak müteahhit firma o işleri yapıyor. Sıkıntımız şuydu. Çatıda yapılan çalışmaların binaya zarar vermemesi. Bunu önlemek için binanın üzerine adeta yeni bir çatı yapıldı ve koruma altına alındı. Minaresi dahi tamamen üzeri örtüldü. Ulu camide yağmurda çamurda karda rüzgarda olumsuz etkilenmemesi için bütün önlemleri aldık" dedi.

'3 YIL İÇERİSİNDE AÇILACAK'

2 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarının 3 yıl içinde bitirilmesi hedeflendiğini dile getiren Gül "Yine tabi bu eşsiz eseri ziyaretçiler görmek istiyor. Bunların da özellikle cumartesi-pazar yoğunluğunda da vatandaşlarımız geldiğinde geri gitmemesi için bir platform oluşturuldu. Hafta sonları 14.00-16.00 arasında o platform üzerinde ziyaretçiler fotoğraf çekebilecek, camiyi görüp izleyebilecekler. Arkadaşımız onlara belli yerlerde inşaata engel olmayacak yerleri gezdirecekler. Bundan önce de şu olmuştu biliyorsunuz. Divriği Ulu Caminin etrafında çok sayıda yapılaşma var. Yaklaşık 190-200 civarında yapı kamulaştırma yapılarak yıkıldı. Yani mülkiyet sorunu çözüldü. Binalar yıkılarak etrafı açıldı. İnşallah planlanan 3 yıl içerisinde restorasyonu tamamlandığında Divriği Ulu Cami'nin bütün sorunlarını halletmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

8)ORMAN İŞÇİLERİNİN BULDUĞU YARALI ŞAHİN TEDAVİYE ALINDI

BOLU'da,işçilerin dikenli tellere takılı halde bulduğu yaralı şahin, tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve Batı Karadeniz Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde çalışan işçiler, Berk Yaylası, Ardıç Bölgesinde yaptıkları ağaç damgalama işinden döndükleri sırada, yol kenarındaki dikenlİ tellere takılı halde bir şahin buldu. İşçiler, yaralı haldeki şahini dikenli tellerden kurtararak plastik bir kasanın içine koydu. Şahin daha sonra, Doğa Koruma ve Milli parklar yetkililerine teslim etti. Yaralı şahinin, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal ortamına salınacağı öğrenildi.

9)BACAĞI KIRILAN LEYLEĞE SAHİP ÇIKTI

ERZURUM'un Aşkale ilçesindeki sanayide biri çırak diğeri işyeri sahibi olan iki hayvansever yaralı buldukları leyleğe sahip çıktı. Veterinere götürüp kırılan ayağını alçıya aldıran Adem Tugay ile Yusuf Sevimli, leyleğe iyileşene kadar işyerinde yaptıkları yuvada bakacaklarını söyledi. Kaportacıda çırak olarak çalışan işitme engelli Yusuf Sevim (16) sabah işyerine giderken yolda yaralı bir leylek buldu. Leyleği alıp hemen sanayiye giden Sevim ilk olarak karşısına çıkan oto yıkamacısı Adem Tugay'a (34) leyleği göstererek yardım istedi. Leyleğin ayağında bir sıkıntı olduğunu anlayan Tugay Yusuf, Sevim ile birlikte leyleği veteriner hekime götürdü. Yapılan muayenede leyleğin kırık olduğu anlaşılan bacağı alçıya alındı. Adem Tugay leyleği işyerine getirerek burada yaptığı kafeste Yusuf Sevimli ile beslemeye başladı. Gözü gibi baktıkları leylekle aralarında güzel bir dostuk oluştuğunu söyleyen Adem Tugay, "Leyleğe gündüz işyerinde gecede götürdüğüm evimde bakıyorum. Her sabah birlikte eve gidip geliyoruz. Bacağı iyileştiğinde onu doğaya bıracağız. Yusuf da sık sık işyerime gelip leylekle ilgileniyor. O'nu çok sevdik ayrılığımız zor olacak" diye konuştu.

