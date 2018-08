DHA YURT BÜLTENİ-4

1)TSK'DAN KONYA'DA ATIŞ TATBİKATI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Konya'nın Karapınar ilçesindeki konuşlu olan Millî Savunma Bakanlığı Atış, Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığında, atış tatbikatı gerçekleştirdi. Genelkurmay Başkanlığı, tatbikatla ilgili görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Tatbikatla ilgili de "Millî Savunma Bakanlığı Atış, Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığında (Karapınar/Konya) Kara Havacılık ve Ateş Destek Unsurlarının eş zamanlı kullanımıyla düzenlenen Atışlı Tatbikat başarıyla icra edilmiştir." denildi.

2)EGE ORDUSU KUMUTANI'NIN GÖREV SÜRESİ UZATILDI

EGE Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep'in görev süresi, Yüksek Askeri Şura'da alınan kararla bir yıl uzatıldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı dün (perşembe) yapıldı. Toplantıda alınan kararla toplam 9 general ve amiral bir üst rütbeye, 41 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 13 generalin görev süreleri 1 yıl, 383 albayın görev süreleri 2 yıl süreyle uzatıldı. 12 general ve amiral de kadrosuzluktan emekliliğe sevk edildi. Görev süreleri uzatılan generaller arasında, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep de yer aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 30'uncu maddesi gereğince, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Recep'in görev süresi, 30 Ağustos 2018 tarihinden geçerli olmak üzere bir yıl uzatıldı. Karar bugünkü Resmi Gazete'de de yayımlandı.

3)SAĞLIK ÇALIŞANINA ŞİDDETE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN BOKSA BAŞLADI

ANTALYA'da aile hekimi Mehmet Ozan Uzkut, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekmek ve olası şiddet olaylarına karşı 54 yaşında, savunma sporu boksa başladı.

Antalya'da aile hekimliği yapan, aynı zamanda Mobbingle Mücadele Derneği Şube Başkanı olan Mehmet Ozan Uzkut, sağlık çalışanlarına yönelik son dönemde artan şiddet olaylarına dikkat çekmek ve önlem alınması için, farkındalık yaratmak amacıyla boksa başladı. Uzkut, aile sağlık merkezindeki görevinin ardından günde 3 saat antrenman yaparak, boks öğreniyor. Mehmet Ozan Uzkut, boks öğrenerek hem kendisini savunmayı hem de hekimlerin yaşadığı sorunlara dikkati çekmeyi hedeflediğini dile getirdi.

'NE ZAMAN YUMRUK YİYECEĞİZ KORKUSU YAŞIYORUZ'

Sağlıkta şiddet olaylarının artması nedeniyle savunma sporlarına ilgi duyduğunu aktaran Uzkut, "Dedem şampiyonluk yaşamış bir boksördü. Küçükken beni boksa yönlendirmeye çalıştığında, 'Ben doktor olacağım. İnsanları kurtaracağım, onlara heyet vereceğim' diyerek boks öğrenmeyi reddetmiştim. Şiddet vakalarından sonra benim de başıma tuğla ile vurulur, bıçaklanırım, yumruk atılır korkusuyla boksa başladım. 50 yaşından sonra boksa başladım. Şiddet nasıl durur, kanunla mı, uygulamayla mı biliyorum. Herkesin bir gün doktora ihtiyacı olacak. Her hastamızdan ne zaman yumruk yiyeceğiz korkusu yaşıyoruz. Acil önlem alınmasını talep ediyorum" diye konuştu.

'KENDİMİ KORUMA GEREĞİ HİSSETTİM'

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete önlem amacıyla 'Beyaz Kod' adlı uygulamanın yetersizliğine değinen Uzkut, "Daha önce şiddetle ilgili eğitim almadık. Görevimiz hep insanı kurtarmak üzerine olduğu için, insandan gelecek tehlikelere karşı güvencesiziz. O nedenle kendimi koruma gereği hissettim. Beyaz Kod uygulaması da sorgulanmalı, yetersiz kalıyor. Hastaların kurallara aykırı isteklerine karşı şiddet gördüğümüzde ne yapacağımızı bilmez durumdayız. Dünyada hiçbir meslektaşımızın başına gelmeyecek şeylerle karşılaşıyoruz. Bize her türlü şiddeti gösteren, kafamızı yaran hastalar ertesi gün geziyor" dedi. Uzkut, sağlık sisteminde sevk zinciri uygulaması, acil servislere ilaç yazdırmak için gelen hastaların önlenmesi ve reçetesiz ilaç satışının engellenmesi gerektiğini söyledi.

HASTA İLE HEKİMİ KARŞI KARŞIYA GETİREN OLAYLAR

Türkiye'de son üç yılda 31 bin civarında sağlık çalışanına şiddet olayının yaşandığını anlatan Uzkut, bunların önlenebilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını talep etti. Sağlık çalışanlarına şiddet olaylarının meydana gelme nedenlerinden bahseden Uzkut, şunları söyledi:

"Her devlet kurumunda, alışveriş merkezi girişinde x-ray cihazı var. Maalesef hastanelerimizde yok. İsteyen kişiler bıçak gibi kesici aletle sağlık merkezine girebiliyor ve şiddet olayını rahatça gerçekleştirebileceği düşüncesine kapılıyor. Hastanın kendisi olmadan ilaç yazma şansımız yok. Yazarsak cezalandırılıyoruz. Usulsüz ehliyet, istirahat raporu isteniyor, vermezsek şiddet olaylarıyla karşılaşıyoruz. Hasta sayısı yoğunluğundan doktorun gerekli ilgiyi gösterememesinden şiddet olayları yaşanıyor. Hastanede uzman hekim 40 kişiye bakarken, devlet hastanesinde 120 hastaya bakması gerekiyor. İnsanlarda beklentinin yüksekliği nedeniyle şiddetle karşılaşıyoruz. Hastanede her doktorun her tedaviyi edebileceği, tanınmış doktorların kendisiyle ilgilenmesi beklentisi yaşıyor. Sağlık merkezlerinde güvenlik önlemi ve çalışanları yok. Odada hasta ve hasta yakınlarıyla baş başa kalıyoruz."

4)ÇAYIN EN İYİSİ OLMAK İÇİN KIYASIYA YARIŞTILAR

RİZE’de Çay, Turizm ve Yaz Sporları Festivali kapsamında çay demleme, eşleşme ve sunum yarışmaları düzelendi. Rize Belediyesi’nin 29'uncusunu düzenlediği Uluslararası Rize Çay, Turizm ve Yaz Sporları Festivali başladı. Etkinlik kapsamında Ziraat Çay Bahçesi’nde çay demleme, eşleşme ve sunum yarışmaları da gerçekleştirildi. Rize Ticaret Borsası organizesinde düzenlenen yarışmada en iyi çay demleyen, sunum yapan ve çayın yanına en iyi eşleştirme yapanlarlar birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

Jüri üyelerinin yaptıkları değerlendirmede, 'Sunum' kategorisinde; Muhammet Yılmaz birinci, Özlem Okur ikinci, Esra Altınsu üçüncü oldu. 'Eşleşme' kategorisinde; Gülşen Semiz birinciliği, Sibel Memişoğlu ikinciliği, Aykut Savaş da ikinciliği elde etti. 'Çay demleme'de ise, Gülhanım Delihasan birinci, Aykut Savaş ikinci, Şeydanur Çepni de üçünlü oldu. Yarışmalarda başarı elde edenler ödüllendirildi.

