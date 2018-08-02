DHA YURT BÜLTENİ-4

1)ABD AVRUPA KUVVETLERİ KOMUTANI SCAPARROTTİ, İNCİRLİK'TE



ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Michael Scaparrotti, Adana'daki İncirlik Üssü'ne gelerek, incelemelerde bulundu. Orgeneral Scaparrotti, sabah saatlerinde, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı oluşturulan koalisyon güçleri ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve Katar'ın uçakları ile Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın konuşlu olduğu İncirlik Üssü'ne uçakla geldi. ABD 39'uncu Kanat Komutanlığı'nın da bulunduğu İncirlik Üssü'nde Türk ve ABD'li yetkililerle görüştü. İncirlik Üssü'nde incelemelerde bulunan Scaparrotti'nin, Adana'dan İzmir'e geçeceği belirtildi. Orgeneral Scaparrotti'nin Türkiye'deki görüşmelerinde, ağırlıklı olarak Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-İncirlik Üssü'nden görüntü

Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI-ADANA, () -

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2)RİZE' DE TAŞAN DERE BELDEYİ SULAR ALTINDA BIRAKTI

RİZE’de sabah saatlerinde başlayıp etkisini artıran sağanak sele neden oldu. Merkeze bağlı Muradiye Beldesinde, taşan dere beldeyi sular altında bıraktı. Belde belediye başkanının Musa Süreyya Balcı da sosyal medya hesabından “Allah’ım yardım et batıyoruzö paylaşımıyla yardım çağrısında bulundu. Bölgeye çok sayıda AFAD ve iş makinesi ekibi sevk edildi.

Kentte dün etkili olan sağanağın ardından yağış bu sabah saatlerinde de etkisini gösterdi. Yağışılar özellikle kentin merkeze bağlı Salarha ve Muradiye Beldelerinde etkili oldu. Muradiye Beldesi’nde aşırı yağış nedeniyle su seviyesi yükselerek taşan dere, beldeyi sular altına bıraktı. Yağışın sele dönüşmesiyle, yörede çok sayıda evin zemin ile bodrum katlarını ve bazı iş yerlerini su bastı. Muradiye Belde Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, yağışın sele dönmesi üzerine sosyal medya aracılığıyla “Allah’ım yardım et batıyoruzö yazılı paylaşımda bulundu, yardım çağrısında bulundu.Haber verilmesi üzerine beldeye özel idaresine ait iş makineleri ve AFAD ekipleri sevk edildi.Öte yandan şiddeti yağışın kentte akşama kadar süreceği bildirilirken, bölgede meydana gelebilecek olası ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği yönünde uyarılarda da bulunuldu.

Görüntü Dökümü

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-Sel bölgesi görüntüler

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER/RİZE-

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3)SINIR KAPISINDA SURİYELİLERİN BAYRAM ZİYARETİ YOĞUNLUĞU

KURBAN Bayramı'nı geçirmek için ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Kilis Valiliği'nin izniyle 18 Ağustos gününe kadar ülkelerinde kalabilecek Suriyeliler, sınırı geçmeye başladı. Ülkelerine gitmek için Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na akın eden Suriyeliler, yoğunluk oluşmasına yol açtı. Polisler, sınır kapısında, yaşlılar ile hastaların geçişine öncelik verdi. Suriyelilerin, işlemleri yapıldıktan sonra çocuklarının da eksik aşılarının tamamlanmasının ardından ülkelerine geçişlerine izin veriliyor.

Görüntü Dökümü

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- Bekleyen Suriyeliler

- Oluşan kuyruk

- Kalabalıktan görüntüler

- Yapılan röportajlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 384 MB

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4)VARTO'DA İLK KEZ KALÇA KIRIĞI AMELİYATI YAPILDI

MUŞ’un Varto ilçesi Devlet Hastanesinde ilk kez bir kalça kırığı ameliyatı gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Taşdibek köyünde Vedaş’ın elektrik direğinde çalışma yapan evli ve bir çocuk babası Sezgin Yıldırım direğin kırılması ile birlikte yere düştü. Ambulansla Varto Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Yıldırım'ın kalçasındakırık olduğu tespit edildi. Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Nasuhi Altay tarafından ilk defa yapılan kalça kırığı ameliyatı başarılı geçti. Başhekim Yusu Demir, "Hastanemde ilk defa kalça kırığı dediğimiz büyük bir ameliyat gerçekleştirildi. Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Nasuhi Altay, kalça kırığı olan Sezgin Yıldırım'a platin takmıştır. Amacımız hastalarımızın teşhis ve tedavilerini hastanemizde kaliteli bir şekilde otel konforunda gerçekleştirip, onların sıhhatlerine kavuşmasını sağlamaktır" dilye konuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Nasuhi Altay “Hastamız elektrik direğinden düşme şikâyetiyle geldi. Acildeki, müdahalesi yapıldı. Grafilerinde kalçada kırık tespit ettik. Ameliyatı burada yapacağımızı planladık. Hastamıza durumu söyledik. Hastada kabul etti. İlk defa kalça kırığı ameliyatı yapmış olduk. Ameliyat başarılı geçti. İnşallah yarından itibaren de hastayı yürütüp, bir hafta içinde de taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi

Elektrik direğinde çalışma yaparken direğin kırılması sonucunda yaralanan ve hastaneye getirilen Sezgin Yıldırım ise, "Çok şükür her hangi bir sıkıntım yok. Doktor beyin eline koluna sağlık" diye konuştu

Görüntü Dökümü

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-Hastane

-Başhekim, doktor ve hasta ile röp

( Haber-Kamera: Fatih ÇELİK / MUŞ/ VARTO,()

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5)DATÇA'DAN SANAT ŞÖLENİNE DAVET VAR

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi (UKKSA) tarafından, bu yıl 10 Şubat-31 Ekim tarihleri arasında 'Doğaya Saygı' temasıyla düzenlenen, '8'inci Knidos'un Sır'ı Sanat Festivali'nin büyük açılışı 4 Ağustos Cumartesi günü yapılacak.UKKSA'da yıl boyunca gerçekleştiren çalıştaylara katılan yerli ve yabancı 100'e yakın sanatçının eserlerinden oluşan, 11 kişisel ve karma serginin açılacağı sanat şölenine, tüm sanatseverler davet edildi. UKKSA'nın festival öncesi son konukları ressam Umur Türker koordinatörlüğünde bir araya gelen ressamlar oldu. Umur Türker, Mehmet Boztaş, Sunar Dramalı, Sezin Haşıcı, Violetta Mishchenko, Emel Atalay ve Funda Taraçıoğlu'ndan oluşan ekip, çalışmalarını tamamladı.

Datça'da bu yıl 8'incisi düzenlenecek olan festivale katılacak olmaktan mutlu olduklarını belirten ressam Umur Türker, "UKKSA, festival süresince 55 ayrı sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak. Bu tür etkinlikler, dünyada böylesine geniş kapsamlı olarak pek yapılmıyor. Bu nedenle tüm sanatseverlerin desteğini bekliyoruz. Sanata ve sanatçıya kapılarını açan UKKSA'ya, böylesine zor böylesine meşakkatli bir işin altından kalktığı için teşekkür ediyoruz.. Çünkü hiçbir sponsorluk olmadan bu işi başarmaya çalışıyor. Türkiye'den ve yurtdışından her yıl yüzlerce sanatçı burada ağırlanıyor ve bu çalışmalara katılıyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-UKKSA atölyesinde ressamların çalışmalarından görüntüler..

-Ressam Umur Türker ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), ()

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6)ATIK MALZEMELERLE MATEMATİK ÖĞRENECEKLER

MUŞ'ta, 21 ilden gelen 30 öğretmen, atık malzemelerden tasarladıkları materyallerle köy ve il merkezindeki anaokulu öğrencilerine matematiği sevdirmeyi amaçlıyor.

Muş Alparslan Üniversitesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle hayata geçirilen 'Minikler Matematikle Oynuyor' projesi kapsamında, çeşitli illerden 30 öğretmen ile 12 üniversiteden 30 öğrenci, köy ve merkezdeki anaokulu öğrencileri için atık malzemelerden oluşan eğitici matematik materyalleri hazırlıyor. Öğretmenler ve okul öncesi öğretmenliği bölümü öğrencileri, proje kapsamında Materyal Geliştirme Atölyesi'nde atık malzemelerden hazırladıkları materyallerle çocuklara matematiği sevdirmeyi amaçlıyor. Öğretmen ve üniversiteliler, atölyede materyal hazırlarken, karton, pet şişe, kapak, bardak, yumurta kolisi ve strafor gibi atık malzemelerle makarna, nohut, pirinç ve fasulye gibi bakliyatları da kullanıyor.

'ÖĞENCİLERE MATEMATİĞİ SEVDİRMEK İSTİYORUZ'

Alparslan Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Abdülhamit Karademir gözetiminde, çocukların matematik becerilerini geliştirmek ve sevdirmek için yapılan eğitici materyaller anaokullarına dağıtılacak. Proje yürütücüsü Abdülhamit Karademir, TÜBİTAK'a projenin başvurusunu geçen yıl yaptıklarını, kabul edilmesiyle bu yıl uygulamaya başladıklarını söyledi. Amaçlarının çocuklara matematiği sevdirmek ve becerilerini geliştirmek olduğunu anlatan Karademir şunları kaydetti:

"Türkiye'nin birçok ilinden 30 öğretmeni misafir ettik. Hedefimiz, proje kapsamında atık malzemelerden belli eğitimlerin sonunda öğretmenlerin diledikleri matematik materyallerini tasarlamak. Üretilen bu materyaller merkez ve köydeki anaokullarına dağıtılacak. Burada amaç, onlara matematiği sevdirmek, matematiğe bakış açılarını değiştirmek, matematikle oyun oynamalarını sağlamak. Çocuklar eğlenerek öğrenecekler, öğretmenler de nasıl materyal yapılır, atık malzemeler nasıl kullanılır, nasıl değerlendirilir, nasıl hesaplı bir oyuncak elde edilir bunun yollarını öğreniyor. Materyallerde yumurta kolileri, çocuklara çok uzak olmaması sebebiyle mutfakta kullandığımız nohut, pirinç ve fasulye gibi bakliyat çeşitleri ile pet şişe ve kapaklarını da kullanıyoruz. İkinci defa kullanılabilecek her şeyi düşünüyoruz. Materyallerin geliştirilmesinde hazır ürünlerden ziyade daha çok atık malzemeleri tercih ediyoruz. Doğaya da biraz saygı duymasını öğretiyoruz."

Okul öncesi öğretmeni İmran Aysel ise çocuklar için materyal hazırlamanın mutluluk verici olduğunu belirtti. Aysel, "Köy çocukları için eğitici materyaller yapıyoruz. Bu materyalleri ana sınıfı öğrencilerine vereceğiz. Bizim için çok mutluluk verici. Hem onlara hem de bize katkı sağlayacak. Burada kendimizi geliştiriyoruz. Çocuklar bunlarla oynayacaklar ve kendilerini geliştirecekler" diye konuştu.

Okul öncesi öğretmenlerinden Bekir Gökçeli de projeyi sosyal medya aracılığıyla gördüğünü, kabul edilmesiyle Muş'a geldiğini belirtti. Gökçeli, projeyle ilgili şöyle dedi:

"Merkez ve köylerdeki okul öncesi çocuklara faydalı olabileceğini düşündüğümüz materyaller tasarlama fırsatı bulduk. Burada olduğum için mutluyum. Farklı materyaller gördüm. Kısa sürede materyal üretme gibi beceriler elde ettim. Ayrıca ilk kez yaptığım bir materyal okul öncesi kurumunda kullanılacak, bu da benim için heyecan verici. Mesleki gelişimime de katkı sağladı. Yaptığımız materyaller genellikle atık malzemelerden oluşuyor. Kullandığımız malzemelerle geri dönüşüme katkı sağlıyoruz."

Görüntü Dökümü

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-Öğretmenlerin öğrenciler için atık malzemelerden yaptıkları materyallerden detaylar

-Öğretmenlerin çalışmasından detaylar

-Röportaj

(Haber-Kamera: Mehmet AYDIN / MUŞ, ()

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7)SON USTALAR

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 59 yıldır demircilik yapan Hasan Demirci ile 45 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Osman Demir, mesleklerinin teknolojiye yenildiğini ve çırak da yetişmediği için mesleklerin son temsilcileri olduğunu söyledi.

Çorlu'da yıllardır demirci ustalığı yapan Hasan Demirci ile ayakkabı tamirciliği yapan Osman Demir, mesleklerin artık teknolojiye yenik düştüğünü ve son temsilcileri olduğunu söyledi. Dedesinin yanında başladığı demirciliği 50 yılı aşkın sürdüren Hasan Demirci(68), artık çırak yetişmediğini ve mesleklerinin de sonuna gelindiğini söyledi. Demirci, "Demir ocağını yakıp demir dövmeye başladığımda çocukluğum ve ilk demir dövmem aklıma geliyor. Ancak artık böyle çekiçle demir dövme eskisi gibi yok. Makineler var ve son zamanlarda makine ile demir dövme daha da yaygınlaştı. İşimizin diğer üzücü bir tarafı ise bu iş için arkadan gelen yetişecek ne çırak var ne de usta var. Dedemden aldığım bu mesleği ömrümün el verdiği sürü içinde yaşatmak istiyorum" dedi.

Ayakkabı tamirciliğini 45 yıldır aralıksız sürdüren Osman Demir(67), mesleklerini yapanların sayısının her geçen azaldığını ve gelişen teknoloji ile de bitme noktasına geldiğini söyledi. Yapacak bir işi olmadığı için eli ayağı tutana kadar ayakkabı tamirciliğini sürdüreceğini anlatan Demir, "Arkadan yetişen usta yok. Bu sanatı kimse istemiyor. Bu meslekte yetişen usta olmasını istiyorum. Ama yok, kimse çocuğunun ayakkabıcı olmasını istemez. Herkes çocuğunu okutmak istiyor. Bizde çocuklarımızı okuttuk tahsilli yaptık.Bu iş artık eskidi, tarihe karıştı" dedi.

Eskiden ailelerinin çocuklarının bir meslek edinmesini istediğini dile getiren Osman Demir, "Geçmişte yanımda 3 kişinin çalıştığı zamanlarda oldu. Geçen zaman içerisinde teknolojinin ilerlemesiyle birlikte ayakkabıcılık işi de fabrikasyona geçti. Dolayısıyla kazançlar azaldı ve artık neredeyse bizim meslekte yanında işçi çalıştıran kimse kalmadı. Ama mutlaka mesleğimi bir çırağıma öğretip dükkanımı devretmeyi isterim. Geçmişte yanımda çalışan çıraklarımdan biri bu işi İstanbul'da sürdürüyor. Yeni bir çırak neden olmasın. Seve seve mesleğimin inceliklerini kendisiyle paylaşırım" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Demirci ustasının çalışması

-Çekiçle demir dövmesi

-Detay görüntüleri

-Demirci ile röp.

-Ayakkabı ustasının çalışması

-Ayakkabı yapması

-Ayakkabı ustası ile röp.

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()-