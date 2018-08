DHA YURT BÜLTENİ-4 

1)HAKKARİ'DE ŞEHİT ANNE İLE BEBEĞİ İÇİN TÖREN



HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine otomobille dönerken, PKK'lı teröristlerin yola önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren Nurcan Karakaya (25) ile 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya için Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Hakkari'ye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Otluca köyündeki Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törene Hakkari Vali Vekili Bekir Abacı, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epkin, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, askeri yetkililer ve polisler ile Nurcan Karakaya'nın eşi Jandarma Astsubay Serkan Karakaya katıldı. Anne- oğulun cenazeleri, askerlerin omuzlarında tören alanına getirildikten sonra öz geçmişleri okunarak, dua edildi. Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'nın cenazesi, askerlerin omuzlarında helikoptere taşınıp, konularak, memleketlerine uğurlanmak üzere Yüksekova'ya gönderildi.

2)TEDAVİSİ TAMAMLANAN YARALI ASKER EVİNE GELDİ

HAKKARİ'de 9 gün önce terör örgütüyle girilen çatışmada yaralanan sözleşmeli er İsmail Tolu (24) tedavisinin ardından Antalya'nın Serik ilçesindeki ailesinin evine geldi. 45 gün önce doğan yeğenini kucağına alıp seven Tolu, "İki kolum ve ayağımdan ikinci derece yanık meydana geldi. Allah'a çok şükür şu anda durumum iyi" dedi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Balkayalar Dağı'nda 22 Temmuz'da bölücü terör örgütüyle girilen çatışmada yaralanan sözleşmeli er İsmail Tolu tedavisinin ardından dün akşam anne ve babasının oturduğu eve geldi. Ailesi, arkadaşları ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından havalimanında karşılanan İsmail Tolu, daha sonra Kökez Mahallesi'ndeki ailesinin evine getirildi. 2 yıllık sözleşmeli er İsmail Tolu, "9 gün önce Hakkari Şemdinli ilçesi Balkayalar Dağı'nda bölücü terör örgütüyle girilen çatışmada uzaktan güdümlü füze atmaları sonucu 1 korucu ağabeyimiz şehit oldu, bir asker, iki korucu yaralandı. Benim ise iki kolum ve ayağımdan ikinci derece yanık meydana geldi. Allah'a çok şükür şu anda durumum iyi. Yüksekova Devlet Hastanesi'ndeki tedavi olduktan sonra evimize geldim" dedi.

Anne Yeter Tolu, "9 gün boyunca çok üzgün ve hüzünlü geçti. Şimdi çok mutluyum, rabbim kimselere evlat acısı çektirmesin" diye konuştu.

Baba Nevzat Tolu da "Çok gururluyum, mutluyum. Şükürler olsun oğlum İsmail sağ salim geldi. Bize bu günlerimizde destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yaralı asker 45 önce doğan kız kardeşinin oğlu Yiğit Turgay Cesur'u kucağına alarak sevdi. Yaralı askerin ailesinin evinin etrafına Türk bayrakları asılırken, kurban kesildi.

3))ANTALYA SAHİLİ DEĞİL, KONYA OVASI

KONYA Ovası'ndaki Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü sahili, Antalya sahillerini aratmıyor. Özellikle hafta sonları Karaburun Plajı'na akın eden Beyşehirliler, gölde yüzüp, sahilde güneşleniyor. Konya'nın güneyinde yer alan Beyşehir ilçesindeki gölünün güneyinde ve batısında Toros Dağları, doğusunda volkanik Erenler Dağı, kuzeybatısında ise Anamas ve Sultan dağları bulunuyor. Balıkçılığın yapıldığı, yaklaşık 656 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip Beyşehir Gölü çevresinde 3 plaj bulunuyor. En uzun plaj olan Karaburun ise Antalya sahillerini aratmıyor. Gölün suyunda serinleyen Beyşehirliler, aynı zamanda meşe ormanları arasında kamp yapma olanağı da buluyor.

'KONYA'NIN DENİZİ'

Plaja gelen tatilciler, gölde, denizdeymiş gibi hissettiklerini söyledi. Yılmaz Özkan, gölün, Konya turizmine ve doğasına önemli katlı sağladığını belirtti. Konya'da suya hasret kaldıklarını dile getiren Süleyman İriş ise "Konya gibi bir yerde yaşadığımız için suya hasretiz. Konya içerisinde böyle güzel bir suyu Beyşehir'den başka bir yerde bulamıyoruz. Bir tarafımızda buğday tarlaları bir tarafımızda plajımız var" dedi.

Beyşehir Gölü ile sahilini 'Konya'nın denizi' olarak nitelendirdiklerini kaydeden Zekeriya Acar, "Konya'nın denizi yok; ama artık 'Var' dememiz gerekiyor. Çünkü bu plaj, Konya için yapılmış harika bir yer. Hafta sonunu ailemle çıktık, geldik" diye konuştu.

Esin Acar ise "Ben İstanbul'dan geldim buraya. Bana buranın göl olduğunu söylemeseler, deniz zannedebilirdim. Görüntü güzel, Antalya gibi bildiğimiz plajı var" dedi.

4)BOTAN NEHRİNDEKİ BALIKLARI ELLERİYLE BESLİYOR

SİİRT'te TEDAŞ emeklisi 8 çocuk babası Ahmet Erdemci (56), Botan nehri kıyısına giderek burada bulunan yavru ve büyük balıkları kendi elleriyle besliyor. Yaz mevsiminde her gün balıkları beslemek için Botan nehrine giden Erdemci, "Botan nehrine hemen her gün geliyorum. Fırınlardan aldığım ekmekleri nehir kenarında bulunan balıklara veriyorum, bu beni çok mutlu ediyor. Gerekirse zamanımın büyük bir kısmını burada geçiyorum" dedi.

Kendi imkanları doğrultusunda fırınlarda ekmek ve atık hamurları alarak nehre bıraktığını ve bırakma esnasında çok sayıda balığın atılan ekmek kırıntılarına akın ettiğini anlatan Erdemci, "Her gün geldiğim yer belli ve buraya geldiğim zaman ufak bir kırıntı ekmeği attığımda balıklar hemen akın ediyor. Buraya gelen balıkları saymak mümkün değil. Ancak 3 binden fazla balık buraya gelerek attığım yemleri almak için büyük çaba harcadığına tanık oluyorum. Bu beni mutlu ediyor ve emekliliğimi Botan balıklarına bakarak geçiriyorum" diye konuştu. Botan nehri kenarında balıklı gölü anımsatan bir manzaranın oluştuğunu belirten Erdemci, "Ben burada balıkları beslerken kimileri ise balıkları avlıyor. Balıkların avlanmasına karşı değilim ancak elektrik gibi yasadışı avlanmalara karşıyım. Elektrikle yapılan avlanmalarda çok sayıda balık telef oluyor. Bunların yanında yavru balıklar da yok oluyor. Ben bunun olmamasını istiyorum ve buraya gelerek yavru balıkları besliyorum" şeklinde konuştu.

5)HOBİ BAHÇESİNDE KANSERE MEYDAN OKUYOR

MERSİN'de, kanserin başlangıç evresi olarak bilinen 'nodül' teşhisi konulduktan sonra belediyenin tahsis ettiği hobi bahçesinde sebze, meyve ve çiçek yetiştirmeye başlayan Belgin Taş'ın(56) sağlık durumu her geçen gün biraz daha iyiye gidiyor.

Merkez Mezitli ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Belgin Taş'a, boğazındaki şişlik nedeniyle 1997 yılında gittiği hastanede 'nodül' oluşumu teşhisi konuldu. Doktorunun tavsiyesi üzerine bıçak altına yatan iyileştiği belirtilen Taş'ın rahatsızlığı, 2017'de nüksetti. Kemoterapi tedavisi görmesi gereken Taş'ın hayatındaki değişim de bu şekilde başladı. Belediye tarafından Mezitli ilçesinin çeşitli noktalarında oluşturulan hobi bahçelerinde kendisine organik tarımla uğraşabileceği bir yer edinen Taş, günlük hayatın karmaşasından uzaklaşarak iyileşme kat etti.

EVİMİ KAPATTIM

Yaşadıklarını anlatan Taş, "Doktorum bana, 'Belgin Hanım kemoterapi görmemiz gerekiyordu, ne yaptın sen?' diye sorduğunda, 'Doktor Bey, ben doğayla uğraşıyorum, kitabımı okuyorum. Herşeyden uzaklaşıyorum' dedim. Doktorumun da hoşuna gitti. Toprak bana şifa verecek inşallah. Çevremdeki binalara canavar binalar diyorum. O canavar binalar hep arkamda kalıyor. Ben burada kendimi yaylada gibi hissediyorum. Burada o kadar huzurlu oluyorum ki, misafirlerimi burada ağırlıyorum. Evi artık kapattım. Sabah erkenden geliyorum, kahvem ve kitabımla gelecek misafirlemi burada ağırlıyorum" dedi.

BAHÇE SAYESİNDE ŞİFAMA KAVUŞUYORUM

Ramazan Ayı boyunca orucunu hobi bahçesinde açtığını dile getiren Taş, "Misafirlemi burada ağırladım. Misafirlerim geldiği zaman ellerimle mahsüllerimi topluyorum ve kendilerine sunuyorum. Hep söylüyorum, yaşamak gerek. Domatesleri ve fasülyeleri yedik. GDO'suz mahsüllerden akrabalarıma, dost ve arkadaşlarıma da verdim. Şu an bahçemi güzlük ekmeye başlayacağım. Güzün de mahsullerimi rahat rahat yiyeceğim. Bu bahçe sayesinde hastalığımdan kurtuldum, kurtulacağım. kemoterapi görmem gerekinken, Allah'ıma şükürler olsun, bu bahçenin sayesinde şifama kavuşuyorum" diye konuştu.

YENİ HOBİ BAHÇELERİ YOLDA

Mezitli halkını toprakla buluşturmak amacıyla hobi bahçesi projesini hayata geçirdiklerini anlatan Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise "6'ncısını bu ay içerisinde hizmete sunacağız. 6 değişik mahalledeki hobi bahçelerimizden yararlanan 220 arkadaşımız mevcut. Fakat binin üzerinde de müraccat edip sırada bekleyen var. Bu şunu gösteriyor; demek ki Mezitli halkı gerçekten toprakla buluşmak istiyor, gerçekten üretim yapmak istiyor" ifadelerini kullandı.

6)TAŞIMA SU İLE DEVAM EDEN HAYATA KADINLARDAN TEPKİ

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesine bağlı Konuksever köyünde içmesuyunun halen taşıma yöntemiyle sağlanması, köydeki kadınların tepkisine yol açtı. Köyde toplanan bir grup kadın, su sorunun giderilmesi için ilçeye giderek kaymakam ile görüşmek istedi. Çermik Kaymakamı Mehmet Şerif Olcaş yıllık izinde olduğ için kendisiyle görüşemeyen kadınlar, yazdıkları dilekçeyi Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim etti.

Çermik ilçesine bağlı Konuksever köyünde içmesuyu sorunu yaşaması köy sakinlerinin tepkilerine neden oldu. İlçe merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Konuksever köyünde içmesuyu, ilçe merkezinde traktörle taşınmayla sağlanıyor. Su sorunun en büyük mağdurlarından olan kadınlar, çareyi kaymakamlığa çıkarak aradı.

Köyde toplanan bir grup kadın, Çermik Kaymakamı Mehmet Şerif Olcaş'a hazırladıkları dilekçeyi vermek için ilçeye gitti. Kaymakamın yıllık izinde olduğunu öğrenen kadınlar, dilekçeyi Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim etti. Kadınlar yazdığı dilekçede, su sorunundan dolayı çocuklarının sağlığını tehdit ettiğini yer verilerek, şöyle denildi: "Mahallemizde içme suyumuz olmadığından dolayı mahalle halkı olarak mağdur durumdayız. Su ihtiyacımızı karşılamakta zorlanmaktayız. Mahallemizde su olmadığından dolayı çocuklarımız hastalık kapmaktadır. Mahallemize acil olarak içme suyu sağlanmasını istiyoruz."

"TANKERLERLE TAŞINAN SUDAN DOLAYI ZEHİRLENMELER VE HASTALIKLAR BAŞ GÖSTERMEYE BAŞLADI"

Konuksever Köyü muhtarı Hacı Ertuğrul ise, köyde şu anda 110 DİSKİ abonesi olduğunu belirterek, "Abone yapmasını biliyorlar ama bir türlü hizmet alamıyoruz. Her gün çocuklarımızdan, ya bizlerden, ya da yaşlılarımızdan biri veya bir kaçı Diyarbakır, Çermik ve Ergani Devlet Hastanesine gidiyoruz. Çünkü tankerlerle taşınan sudan dolayı zehirlenmeler ve hastalıklar baş göstermeye başladı. Köyümüz ilçe merkezine 5-6 kilometre uzaklıkta bir köydür. Bu nedenle ilçe merkezinden boru döşenerek bile köyümüze su getirilebilir. O zaman ne sondaj ne başka bir şey istiyoruz. Çünkü su hayattır, şu anda hayatımız tehlikededir" diye konuştu.

7)YUVASINDAN DÜŞEN SERÇEYE İTFAİYE YARDIM ETTİ

MUŞ'un Varto İlçesinde yuvasından düşen serçe, itfaiye ekipleri tarafından yerine konuldu.

ilçedeki 3 katlı Jandarma komando birliğinin çatısında yuva kuran serçelerden birinin yavrusu yuvadan düştü. Mehmetciğin bilgi vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, veterinere gösterilen serçenin sağlık durumunun iyi olduğunu belirlemesi üzerine sepetli araçla yuvasına bırakıldı. İtfaiye eri İsmail Hakkı Demir, "Komanda birliği çatısındaki yuvaden bir yavrunun düştüğü ihbarı üzerine bölgeye geldik. Yapılan veteriner kontrolünde sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendiğimiz yavruyu yuvasına bıraktık" dedi.

