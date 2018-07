DHA YURT BÜLTENİ-4

1)BAYRAM ZİYARETİNE GİDEN 49 BİN SURİYELİ DÖNDÜ

RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçiren 52 bin Suriyelinin, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönüşleri sürüyor. Kilis Valiliği'nin izniyle Ramazan Bayramı için ülkelerine giden 52 bin 114 Suriyelinin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor. Ülkelerinden dönen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemleri yapılarak Türkiye'ye alındı. Şu ana kadar 49 bin civarında Suriyelinin geri döndüğü öğrenilirken, bayram için ülkesine giden Suriyelilerin tamamının yarın mesai bitimine kadar Türkiye'ye giriş yapması gerekiyor.

2)HARRAN'DA PAMUĞA KARŞI ALTERNATİF ÜRÜN YETİŞİYOR

TÜRKİYE'de pamuk üretiminin önemli bir bölümünün yetiştiği Şanlıurfa'nın Harran Ovasında sulama alanlarının genişlemesiyle çiftçiler, alternatif tarım ürünlerinin ekimini yapıyor.Harran'a bağlı Çepkenli Mahallesinde çiftçilik yapan İsa Atılgan, 20 dekarlık alanda ekimini yaptığı alternatif ürünleri sayesinde başarılı sonuçlar elde etti. Ovada sulanabilir arazinin geniş olduğunu belirten çiftçi Atılgan, Harran Ovası verimli toprağıyla Türkiye'nin birçok ihtiyaç duyduğu ürünleri karşılama kapasitesine sahip olduğunu söyledi. 20 dekarlık alanda farklı sebze türlerini eken Atılgan pamuğa göre iki kat daha kar elde etti. Kavun, karpuz, patlıcan, biber, domates ve fasulye yetiştirdiğini söyleyen Atılgan, kışın ise marul ve lahana gibi sebzeler ektiğini belirtti. Çiftçilerin ovada yeni ürünler denediğini dile getiren Atılgan, "Pamuğa alternatif olarak ektiğim ürünlerden iyi sonuç elde aldım. Daha önce Antalya'da sera işinde çalışmıştım. Elde ettiğim ürünleri yol kenarında satışına sunarak nakliye masrafından da kurtuldum. Amacım Harran Ovasında sebze tarımını da yaygınlaştırmaktır."dedi.Ziraat Mühendisi Mehmet Tekçe de Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü olarak, pamuk tarımına alternatif olacak çalışmaları bölgede yürüttüklerini belirtti.

3)FENOMEN ÇAYCIDAN SIRA DIŞI HORONLA ÇAY SERVİSİ

TRABZON'un Sürmene ilçesindeki bir çay fabrikasında çaycı olarak çalışan Coşkun Çınar (52) horon sevgisi ile ilgi odağı oldu. Sosyal medyada halk oyunları ekibine eşlik ettiği sıra dışı horon görüntüleri ile fenomen olan Çınar, çay ocağında, kemençe ritmine horonla eşlik ederek ziyaretçilere çay servisi yapıyor. Vatandaşlar sıra dışı çaycıyı ilgiyle izliyor, ikram edilen çayları keyifle yudumluyor. Kemençe sesini duyunca kendinden geçtiğini anlatan Çınar, “Benim horon stilim bu. İnsanlar gülümsüyor, ben de çok mutlu oluyorum. Kemençe sesini duyunca her tarafım kıpırdıyor, yerimde duramıyorumö dedi.

İlçede yer alan Yeşilçay çay fabrikası, yenilenen yüzüyle ziyaretçilerine çay kültürünün yanı sıra, uzman ekiplerce fabrikadaki üretim aşamalarını da yakından görme imkânı sunuyor. Bölgede toplanan çayları özenle işleyip entegre tesislerde paketlendiği fabrika yönetimi, yeni bir uygulama başlatarak kapılarını, üretim evrelerini ve ürünlerini tanıtmak için bölgeye akın eden yerli-yabancı turistlere açtı. Günde yaklaşık 110 ton yaş çay işlenen fabrika, ziyaretçilerini canlı kemençe eşliğinde folklor ekibi gösterileriyle karşılayıp, uğurluyor. Özellikle turizm acenteleri ve tur şirketlerinin yoğun ilgi gösterdiği fabrikada ziyaretçiler, yöresel kıyafetleriyle horon oynayan ekiple horon halkası kurarak gönüllerince eğleniyor.

GÖRENLER TELEFONA SARILIYOR

Fabrikaya ait tesislerde çaycı olarak çalışan Coşkun Çınar (52) da, horon sevgisi ile ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Daha önce sosyal medyada halk oyunları ekibine eşlik ettiği sıra dışı horon görüntüleri ile sosyal medyada izlenme rekoru kırarak fenomen olan Çınar, çay ocağında kemençe ritmine horonla eşlik ederek, ziyaretçilere çay servisi yapıyor. Eline aldığı demlikle horon oynayarak bardaklara çay döken Çınar’ın, ilginç horon tarzını görenler de bu anları cep telefonlarıyla görüntülemeye çalışıyor. Ziyaretçiler, kendine özgü değişik figürlerle horon oynayan Çınar’la sıkça anı fotoğrafı çekinilmeyi de ihmal etmiyor.

‘SESİ DUYUNCA HER YANIM KIPIRDIYOR’

Özellikle sosyal medyada ilgiyle izlenen bir görüntünün hızla yayılmasıyla fenomen olan Çınar, kemençe sesini duyunca dayanamadığını, her tarafının kıpırdadığını belirtti. Çınar, “Benim horon stilim bu. İnsanlar gülümsüyor ben de çok mutlu oluyorum. İnsanlarda tebessüm oluşturmak benim için bir onur. Bazı insanlar beğenmese de beğenen çok kişi var. Herkese saygı duyuyorum. Ne yaparsam yapayım, insanlar gülüyor. Kemençe sesini duyunca bana bir şey oluyor. O sesi duyunca her tarafım kıpırdıyor, yerimde duramıyorum. Ne yapayım elimde değilö dedi.

‘TURİZME KATKIDA BULUNUYORUZ’

Fabrika sahibi Kemal Kahraman da, yöre kültürünü tanıttıkları ve gösterilen yoğun ilgiden ötürü memnun kaldıklarını söyledi. Kahraman, “Biz burada ağırlıklı olarak yapmış olduğumuz üretimle, turizm sektörüne katkıda bulunuyoruz. Özenle seçilen ve özenle demlenen siyah ve beyaz çayı demleyip ziyaretçilerimize ikram ediyoruz. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden pek çok seyahat acenteleri ile insanlar buraya geliyor. Biz burada bölge kültürünü yaşatmak adına horon ekibi kurduk. Kemençe ve horon oynayan personelimizce karşılanıp, uğurlanan ziyaretçilerimiz bir yandan da alışverişlerini yapıyor. Gruplar burada oluşan mutlu bir ortamda, çay üretimini de yerinde görebiliyor" diye konuştu.

‘İNSANLAR COŞKUN USTAMIZ

Ziyaretçilerinin bazılarının, sıra dışı horon gösterisiyle Coşkun Çınar’ın ilgi odağı olduğunu da kaydeden Kahraman, “Coşkun ustamız, çok farklı figürlerle biraz da kendinden geçerek horon oynuyor. Bu horon stili sosyal medyada çok ilgi çekti ve adeta fenomen oldu. İnsanlar onu görmek için buraya geliyor. Bu ilgi bizim çalışma şevkimizi artıran bir şey oldu. Yöre insanı kemençeyi duyduğu zaman illaki duramaz. İnsanlar bu ortamda mutlu oluyor ve tüm yüzlerde tebessüm oluşuyor. Ziyaretçiler ‘Ancak Karadeniz’ geldik’ diyorlar. Burada çay bahçemiz var. Bahçede insanlar makasla çay kesmeye çalışıyor, keşan ve peştamal ile anı fotoğrafı çekiniliyor. Uygulamanın bize aşırı maliyetleri olmasına rağmen biz buna katlandık. Ama şimdi de bunun meyvelerini alıyoruzö ifadesinde bulundu.

‘İNSAN KIPIR KIPIR OLUYOR’

Turizmci Barış Şeraz da, sosyal medyada izlediği Coşkun Çınar’ı görmeye geldiğini ve kendisine hayran kaldığını ifade etti. Şeraz, “Coşkun ağabeyimizin dansı çok ilginç. Ben çok merak ediyordum. Ona hayran kaldım gerçekten. Beraberimdeki turistler de çok beğendi. Onu izleyince insan kıpır kıpır oluyor. Helal olsun. Çok iyi çok hareketli ve çok seviyorum onu. O oynayınca ‘Biri bu adamı durdursun’ diyorumö dedi.

Sivas’tan bölgeye gelen ziyaretçi Ayşe Yılmaz da, insanların horon eşliğinde hareketli anlar yaşamasıyla, gençlik yıllarını anımsadığını ve uygulamadan çok memnun kaldıklarını söyledi.

4)TÜRKİYE'DEKİ 10 HİBRİT AMELİYATHANEDEN BİRİ SAMSUN'DA

KALP ve damar cerrahisi alanında son yıllarda artan hibrit ameliyatlar dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de giderek yaygınlaşmaya başladı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı bünyesinde yapımı tamamlanan hibrit ameliyathanede ameliyatlar yapılmaya başladı.

Türkiye’de yaklaşık 10 hibrit ameliyathaneden biri olan ameliyathanede, ameliyat kesisinin küçük olması, daha az kan kaybı, ameliyatların daha kısa sürmesi gibi avantajların sağlandığı belirtildi. Ayrıca hibrit ameliyathane, ameliyatlardaki başarıyı artırarak ameliyat risklerini de azaltıyor. Hibrit ameliyathanesi çok yüksek riski olan aort ameliyatları sırasında aortun bir bölümü dikişle, bir bölümü de stent yerleştirilerek tedavi edebilmektedir. Bu şekilde ameliyat kesisi küçülmekte, ameliyat süresi, yoğun bakımda yatış süresi kısalmakta ve en önemlisi de ameliyatlardaki riski azaltıp başarı oranını arttırmaktadır.

Hibrit ameliyathane ile ilgili bilgi veren OMÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Mustafa Kemal Demirağ, "Kalp damar cerrahları daha zor, daha sıkıntılı hastalarla ve daha yaşlı hastalarla karşılaşmaktadır. Bu gibi hastalara normal bildiğimiz alışılagelmiş konversiyonel cerrahi yöntemler artık yetersiz kalmaktadır. Çünkü bu hastalar daha yüksek risk taşımaktadır. Bu hastalara daha az zarar vererek, daha hızlı ve daha çabuk bir şekilde tedavi etmek asıl amaç olarak edinilmektedir. Hibrit ameliyathane fikri de bu şekilde doğduö dedi.

HİBRİT İLE AMELİYATLARIN SÜRESİ ÇOK KISALDI

Hibrit ameliyatlarında ameliyat sürelerinin çok kısaldığını belirten Demirağ, “Hibrit ameliyathane 2 ortamın bir ünite içerisinde olmasıdır. Bunlardan biri bildiğimiz konversiyonel kalp damar cerrahi ameliyathanesidir. Bu da normal ameliyathane masası, anestezi cihazı gibi makineler oluyordu. Hibrit ameliyathanelerinde ise DSA dediğimiz anjio cihazları olmaktadır. Bu anjio cihazının normal anjio ünitelerindeki cihazlardan birçok farklılığı var. Birincisi normal anjio ünitelerindeki anjio cihazları sadece anjio yapılmasına yönelikken, bizim cihazlar aynı zamanda ameliyata da yöneliktir. Yani hastanın ameliyathane de yattığı masa hem radyoloji özellikli hem de aynı zamanda normal bir kalp ameliyatının yapılabileceği bütün özelliklere sahiptir. Normalde 8-9 saat sürecek ameliyatlarımız, belki 15-20 ünite kan kullanacağımız, oldukça riskli, hastaların belki önemli bir bölümünü kaybedeceğimiz ameliyatlar 1 – 1.5 saat gibi kısa bir sürede yapılmaya başlanmış. 1-2 ünite kan transfizyonu veya hiç kan transfizyonu olmadan, hastaya bazen tam anestezi vermeden yapacağımız operasyonlar haline gelmiştir. Bu da tıpta oldukça önemli bir gelişmedirö diye konuştu.

HİBRİT AMELİYATHANEYE HASTA SAYIMIZ FAZLA ARTTI

Hibrit ameliyathanelerinin açılmasıyla hasta sayılarında çok fazla artışın olduğunu ifade eden Demirağ, “Şuanda yaklaşık 3-4 aydır hasta alımı yapmaktayız. Hasta sayımız da giderek artmakta. Korkuyoruz ki, biz bu sayıya cevap veremeyeceğimiz duruma geleceğiz. Çünkü yaz aylarında normalde bizim hasta sayımızın azalması gerekirken, şuanda hasta artışı görünmektedir. Eylül – Ekim ayında belki bu sayıya cevap veremeyeceğiz. İkinci bir hibrit ameliyathaneye isteğine gidebiliriz. Çünkü hasta sayımızın bizim tahmin ettiğimizden daha fazla artış gösterdi. Bu ameliyathanelerin en büyük avantajlarından bir tanesi de travmaya bağlı olarak aortta bulunan hasarları çabuk bir şekilde onarılmasıdır. Herhangi bir trafik kazası, yaralanma, bıçaklanma, vurulma sonrasında aortun hasar aldığı veya aortun yırtıldığı durumlarda kasıktan küçük bir işlemle içeriye stenti koyuyoruz. Bu tür ameliyathaneler hastayı korumaktadır" şeklinde konuştu.

MUSTAFA AKAYDIN'IN ACI GÜNÜ

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi eski Belediye Başkanı ve CHP'nin önceki dönem milletvekili Mustafa Akaydın'ın eşi Günseli Akaydın (67), kanse tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Uzun süredir kanser tedavisi gören Büyükşehir Belediyesi eski başkanı ve CHP'nin geçen dönem Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın doktor eşi Günseli Akaydın, bu sabah hastanede yaşamını yitirdi. Günseli Akaydın'ın cenazesi, 1 Ağustos Çarşamba günü Muratpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Uncalı Mezarlığı'nda defnedilecek. Prof. Dr. Mustafa Akaydın, taziyeleri evinde kabul ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Akaydın ailesini 21 Temmuz'da hastanede ziyaret etmişti.

42 YILLIK EVLİLİK

Akaydın çifti, 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tanıştı. Çift, üniversiteden mezun olduktan hemen sonra 1976 yılında evlendi. Dahiliye uzmanı olan Günseli Akaydın ile genel cerrah Prof. Dr. Mustafa Akaydın'ın Ecehan ve Ateş adlarında iki çocuğu bulunuyor. Günseli Akaydın, 2013 yılından beri kolon ve göğüs kanseri tedavisi görüyordu.

Haber: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, ()

PLAJ FUTBOLUNUN SUSMAYAN ADAMI OKTAY SARI

SAKARYA'da büfe işleten Oktay Sarı (42), yaklaşık 11 yıldır plaj futbolu turnuvalarında maç anlatıyor. Taraftarların 'Plaj futbolunun susmayan adamı' olarak tanımladığı Oktay Sarı, "Oyuncuları oyunda tutuyor olmak, oyuncularla gol atıyor olmak, kaleciyle gol yiyor olmak, savunmayla tekme yiyor olmak ayrıca çok keyif veren bir oyun. Maçlarda oyuncular kadar heyecanlanıyorum" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Manavgat Belediyesi'nin organize ettiği TFF Plaj Futbol Ligi Manavgat Etabı'nda sahada futbolcular galip gelmek için ter dökerken, maçların sunucusu Oktay Sarı, hem futbolcular hem de seyircilerden büyük ilgi gördü. Yaptığı esprili yorumlar ve hareketleriyle ilgi çeken Oktay Sarı maçları oyuncularla birlikte yaşadı. Sakarya'da 10 çocuklu bir ailenin 4'üncü çocuğu olan Oktay Sarı, amatör tiyatroculuğun yanı sıra Sakarya'da yayın yapan yerel bir televizyonda da amatör olarak spor programları yapıyor. Asıl mesleği esnaflık olan Oktay Sarı, Sakarya'daki Yeni Cami yanında büfe işletiyor.

'OYUNCULAR KADAR HEYECANLANIYORUM'

Oktay Sarı, ilk yılı amatör olmak üzere 11 yıldır plaj futbolunda sunuculuk yaptığını söyledi. Plaj futbolunun 2006 yılında Brezilya'dan Türkiye'ye geldiğini ve Türkiye'nin bütün kıyılarında oynandığını belirten Oktay Sarı, "Ben de bu oyuna 11 yıl önce dahil oldum. 11 yıldır bütün etaplara gidiyorum. Benim söylediklerimi oyuncuların duyuyor olması ayrıca çok daha heyecan verici. Oyuncuları oyunda tutuyor olmak, oyuncularla gol atıyor olmak, kaleciyle gol yiyor olmak, savunmayla tekme yiyor olmak ayrıca çok keyif veren bir oyun. Maçlarda oyuncular kadar heyecanlanıyorum" dedi.

'PLAJ FUTBOLUNUN SUSMAYAN ADAMIYIM'

Kendisi için taraftarların yaptığı 'Plaj futbolunun susmayan adamı' tanımlamasını doğru bulduğunu ve maçlarda sürekli konuştuğunu kaydeden Oktay Sarı, "Doğru, ben plaj futbolunun susmayan adamıyım ama hoşuma giden şeyse Türkiye'nin her yerinde Manavgat'tan Karasu'ya, oradan Cebeci'ye, Hatay'a, İzmir'e her yere gidiyorum. Yaz boyu sürekli bütün kıyılarda dolaşıyorum. Otelden buraya her gün yürümeye karar verdim. Bir gün yürüyemedim. Sürekli beni yolda görenler otomobillerine alıp buraya getirdi. Bundan daha büyük bir mutluluk yok, bunu parayla satın alma şansınız yok" diye konuştu.

'TARAF TUTMAMAYA ÇALIŞIYORUM'

Taraftarların ve oyuncuların kendisine karşı olumsuz bir tavır sergilemediğini vurgulayan Oktay Sarı, şöyle dedi:"İnsanların beni sevdiklerini biliyorum. Çünkü ben gerçekten adil olmaya çalışıyorum. Ben taraf tutmamaya çalışıyorum. Eşit mesafede sevinmeye sevindirmeye çalışıyorum. Hikayenin özü bu. Ben taraf tutmuş olsaydım, bugün burada olmazdım. 10 yıldır buradaysam dengeleri iyi tuttuğum için buradayım."

