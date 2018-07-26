DHA YURT BÜLTENİ 4

Diyarbakır'da, 8 kişilik ailenin yürek burkan dramı

DİYARBAKIRLI 42 yaşındaki Sedat Karataş, 6 çocuğu ve eşiyle birlikte, bodrum kattaki tek odalı evde, günlerdir elektriksiz olarak yaşamını sürdürüyor. 3 ayda bir aldığı engelli maaşıyla geçimini sağlayan Karataş, defterdarlıkta yaşanan bir hata sonucu, 41 yıldır maaş aldığı gösterilerek, bu yüzden maaşının da kesildiğini söyledi.

Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde 6 çocuğu ve eşiyle birlikte, bir binanın bodrum katında yaşam mücadelesi veren Sedat Karataş'ın (42), zorlu yaşamı yürek burktu. 19 yıldır evli olan ve sağ ayağı felç olduğu için askere de alınmayan Karataş, 42 yaşında olmasına rağmen yapılan bir hata ile 41 yıldır maaş aldığı için 3 ayda bir aldığı engelli maaşı kesildi. 3 ayda bir aldığı bin 130 lirasıyla geçimini sağlayan Karataş, 6 ay önce aldığı maaşın ardından bir daha maaşını alamadı.

Defterdarlıkta kendi bilgisi dışında, düzenlenen ve 41 yıldır maaş alıyormuş gibi düzenlenen bir belge yüzünden maaşı kesilen Karataş, Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne giderek yeniden rapor alarak yapılan yanlışlığı düzeltmek istedi. Burada yapılan tetkikler sonucu bu kez Karataş, kendisine verilen yüzde 18 raporuna ittiraz etti. Bu kez Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Karataş, yüzde 40 engelli raporunu yeniden aldı. İki hastanenin verdiği raporların uyuşmaması üzerine Karataş, bu kez, hakem hastane olarak Şanlıurfa'ya sevkedildi. Önümüzdeki günlerde kurulacak heyete girmek için Şanlıurfa'ya gitmesi gereken Karataş, ekonomik imkanları olmadığı için de Şanlıurfa'ya gidemediğini söyledi. Karataş, bu sıkıntıları yaşarken, bu kez de bodrum katta oturduğu evin elektrikleri de borçları ödeyemediği faturaları yüzünden kesildi. Elektriksiz olarak 6 çocuk ve eşiyle birlikte, tek odalı evde yaşayan Karataş ve ailesi, banyo ve tuvalet ihtiyaçlarını ise yaşadıkları odanın dışındaki küçücük bir kulubede gideriyor.

"HAYVANLARIN YAŞADIĞI YERDE YAŞIYORUZ"

Yaşadığı mağduriyeti anlatan Karataş, 18 yıldır engelli maaşı aldığını ve geçimini de bu yolla sağladığını belirterek, "Daha önce maaşım 750 liraydı, şimdi ise bin 130 lira alıyordum. Ama maaşım defterdarlıkta yapılan bir hata yüzünden iptal edildi. Maaşımı almaya gittiğim zaman vakıfa yönlendirdiler. Ancak defterdarlıkta düzenlenen belgeye hata sonucu yazılan bir tarih yüzünden, 42 yaşında olmama rağmen 41 yıldan beri maaş alıyormuşum gibi gözükmüş. Daha sonra da maaşım iptal oldu. Bu yüzden perişan oldum. 4 çocuğum okul okuyordu. Maddi durumum olmadığı için onlar da okula gidemedi. Diğer arkadaşlarının parası olduğunu ve onların parası olmadığı için üzülüyorlardı. Okula gitmek istemediler. Çalışan başka kimsem yok, sadece maaşım vardı. Bayramdan 4 gün önce faturaları ödeyemediğim için elektrikler de kesildi. Komşular bize yardımda bulunursa eğer yemek yiyoruz. Ama yardım olmazsa, ekmek alıp yoğurtla yiyiyoruz, onunla idare ediyoruz. Hayvanların yaşadığı yerde yaşıyoruz. Elektrikler kesildiğinden bu yana dolapta bir şey kalmadı" dedi.

Yetkililer, Karataş'ın Ocak ayından bu yana maaşının kesildiğini ve Diyarbakır'daki 2 hastanenin farklı oranda rapor heyet raporu verdiğini bu yüzden hakem hastane olarak Şanlıurfa'ya sevkedildiği söyledi. Aynı yetkililer, Şanlıurfa'da hakem hastane heyetinin vereceği kararla, kendilerine raporun ulaştırılmasının ardından maaşın yeniden bağlanacağını söyledi.

Görüntü Dökümü:

-Bodrum kat

-Ailenin çocukları

-Tek odası olan ev

-Baba Sedat Karataş'ın konuşması

-Çocuklar ve evden detaylar

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR, ()

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Bozcaada'da Aya Paraskevi Günü ayini yapıldı

ÇANAKKALE’nin Bozcaada İlçesi'ndeki Ayazma Manastırı'nda, Aya Paraskevi Günü nedeniyle yapılan ayini Edirnekapı Aya Yorgi Kilisesi Despotu Eritron Kirillos yönetti. Ayinde, Yunanistan’ın Atina kenti yakınlarındaki yangında hayatını kaybedenler için dua edildi. Bu yıl eğlenceler yapılmadı.

Her yıl 26 Temmuz'da, Ayazma Manastırı'nda toplanan Rumlar, bu yıl da kutsal saydıkları Aya Paraskevi Günü dolayısıyla dini tören düzenledi. Halk arasında 'Ayazma Panayırı' olarak bilinen Ayazma mevkiindeki etkinliğe Yunanistan, ABD, Avustralya, İtalya, Fransa, Kanada ve Gökçeada'dan gelen Rum Ortodoks Cemaati üyeleri katıldı.

Tarihi manastırda, Aya Paraskevi Günü dolayısıyla yapılan ayini Edirnekapı Aya Yorgi Kilisesi Despotu Eritron Kirillos yönetti. Törende, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Yorgi Kirilios Druganis de hazır bulundu. Dualar edilip, ilahiler okunan ayinde, katılımcılar manastıra girerken mum yakıp dilekte bulundu. Törene, çok sayıda Rum Ortodoks Cemaati üyesi katıldı.

Bu yıl ki ayinde, Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için de dua edildi. Aya Paraskevi Günü eğlence etkinlikleri de yangında hayatını kaybedenler nedeniyle iptal edildi.

AYA PARASKEVİ PANAYIRI

Efsaneye göre, Paraskevi, genç ve güzel bir kızken, şimdi 'Göztepe' diye bilinen yüksek tepedeki Ayyalus Manastırı'ndan yakışıklı bir delikanlıya aşık olur. Paraskevi'nin babası durumu fark edince, kızını Ayazma'da sıkı bir göz hapsine alır. Aşk ateşiyle yanan kız, arada Göztepe'ye doğru bakıp, derin derin iç geçirir, rüzgarla sevgilisine mesaj göndermek ister. Ayyalus'taki genç de onun için yanıp tutuşur. Onlar kavuşamamışlar, ancak Paraskevi aşk acısıyla ölünce onun büyük aşkının anısına, dua edeceklere dilek pınarı yapılmış.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Manastır girişinde mum yakanlardan görüntü.

Manastırdaki ayinden genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN / BOZCAADA(Çanakkale), ()

HD - 454 MB

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Sahile vuran yunusun bıçakla kesildiği iddiasına inceleme

BURSA'nın Gemlik ilçesinde sahile vuran ölü yunusun, bir vatandaş tarafından bıçakla kesildiği iddia edildi. Yunus, ölüm nedeninin belirlenmesi ve sonradan tahrip edilip edilmediğinin belirlenmesi için laboratuvar incelemesine gönderildi.

Geçen salı günü akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Kula Mahallesi'nde sahile ölmüş halde bir yunus vurdu. Meraklı vatandaşlar, yunusun çevresinde toplanarak balığı inceledi. Bu sırada bir kişinin, eline aldığı bıçakla balığı kestiği ileri sürüldü. Bıçakla yunusun tahrip edildiğine ilişkin çekilen 9 saniyelik video, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüyü izleyenler duruma tepki gösterdi.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilisi, olayla ilgili inceleme başlatıldığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Aynı akşam yapılan ihbar üzerine su ürünleri uzmanı ile veteriner hekim arkadaşı sahile gönderdik. Bizim arkadaşlar gittiğinde oradaki meraklı kalabalık yunusun etrafında toplanmış. Halk balığı merak etmiş. İlk incelemede gözle görülebilecek bir tahribat yoktu balıkta. Gerekli tedbirler alındı. Sonra da yunusu, ölüm nedeninin belirlenmesi ve sonradan üzerinde bir tahribat yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için İstanbul'a laboratuvar incelemesine gönderdik. Gelecek rapora göre işlem yapılacak."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bir kişinin elinde bıçakla yunusu tahrip etmesi

Haber: GEMLİK(Bursa), ()

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Erdoğan'a ulaşan kas hastası Mustafa, iyileşiyor

RİZE'de oturan Mustafa Semiz (19), dünyada nadir görülen ve tıpta 'Segawa-Distoni Sendromu' olarak adlandırılan vücut organlarının kasılması hastalığına yakalandı. Geçirdiği 14 ameliyata rağmen sağlığına kavuşamayan Mustafa, Rize ziyareti sırasında ulaştığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde gittiği Ankara’da uygulanan tedavi ile iyileşmeye başladı. Bir dönem hastanelerden çıkamayan Mustafa, kendini iyi hisseder hissetmez resim sanatına yöneldi, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) gönüllüsü olarak hasta çocukların iyileşmesi için çalışmaya başladı.

Hamzabey Mahallesi’nde oturan Ayten ve Ali Kemal Semiz’in tek çocuğu Mustafa, 7 yıl önce mide ağrısı şikayeti ile Trabzon’da bir hastaneye gitti. Mide kasılması ile ameliyata alınan ve o tarihten sonra rahatsızlıkları artan Mustafa’ya dünyada nadir görülen ve tıpta 'Segawa-Distoni Sendorumu' olarak adlandırılan vücut organlarının kasılma hastalığı teşhisi konuldu. 14 kez ameliyat edilen ancak, hastalığına çare bulunmayan genç gittiği hastanelerde tedavi uygulanamadığı için evine geri dönmek zorunda kaldı. Geçen yıl Ağustos ayında memleketi Rize'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisine ulaşan Mustafa Semiz'i tedavi için Ankara’ya gönderdi. Erdoğan’ın doktorlarının yakından ilgilendiği Semiz uygulanan tedavi ile yürümeye ve eski sağlığına kavuşmaya başladı.

KENDİNİ SANATA VERDİ

Tedavisi süren ve bir dönem hastanelerden çıkamayan Mustafa, kendini iyi hisseder hissetmez resim sanatıyla ilgilenmeye başladı, LÖSEV gönüllüsü olarak hasta çocukların iyileşmesi için çaba harcamaya başladı. Üniversiteye de hazırlanan genç evde ders çalışıyor, resim çiziyor. Rize ziyaretleri sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen ve teşekkür eden Mustafa, çizdiği Erdoğan portresini hediye etti.

'EMİN ELLERDEYİM'

Durumunun çok ağır olduğu zamanlarda doktorların kendinden ümidi kestiğini ifade eden Mustafa, "Doktorlarım organlarımın işlevini bitirdiğini söylüyordu. Tam ümitsizliğe kapıldığım anda Cumhurbaşkanımızın Rize’ye geleceği haberini aldım. Kendisi ile görüştüm. Cumhurbaşkanımız orada beni kendi doktoruna yönlendirdi. Beni apar topar hastaneye kaldırdılar. İki gün yoğun bakımda yattıktan sonra beni helikopter ambulans ile Hacettepe’ye gönderdiler. Orada iki ay boyunca tedavi gördüm. İlaçlarım kesildi fizik tedavi rehabilitasyon gördüm. Tamamen düzeldiğim söylendi. Ama ben yine onların takibindeyim. 6 ay rahattım. Sonra tekrar ilaç tedavisini devam ettiriyorlar. Çok faydasını gördüm, emin ellerdeyim. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Sağlık ekibi benimle çok iyi ilgilendi" dedi.

'BİRİLERİNİ MUTLU ETMEYİ SEVİYORUM'

Tedavisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktorlarının nezaretinde sürdüğünü anlatan Mustafa Semiz, hayata yeniden döndüğünü söyledi. Ders çalıştığını, evde resim yaptığını anlatan Mustafa, "Profesyonel eğitim aldığım resim sanatını hobi olarak yapıyorum. Deli gibi kitap okumayı, yazı yazmayı seviyorum. Hastalar için gönüllük çalışmalarına katılıyorum. Birilerini mutlu etmeyi seviyorum. Bana da birileri yardım etti, ben de mutlu oldumö dedi.

Eğitimine devam edebilmek için burs ihtiyacı olduğunu da dile getiren Semiz, bu konuda destek beklediğini sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Mustafa'dan görüntüler

Resim yapma görüntüleri

Röportaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan fotoğrafları

Detaylar

Haber - Kamera: Aytekin KALENDER / RİZE ()

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(ÖZEL) - İlk köprüden gelinlik ve damatlıkla, ikinci köprüden çocuklarıyla geçtiler

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde 3 yıl önce yapılan yaya asma köprüsünden gelin-damat olarak geçerek köprünün açılışını yapan Gamze ve Mehmet Mirik çifti, ziyaretçi akınına uğrayan 360 metre uzunluğundaki ikinci yaya asma köprüsünden 2 yaşındaki çocukları Kağancan ile geçti.

Andırın Belediyesi, 3 yıl önce Tufanpaşa Mahallesi ile Yeni Mahalleyi birbirine bağlayan ve Şehitler Köprüsü ismi verilen ilk yaya asma köprüsünü 3 yıl önce yaptı. Köprünün açıldığı tarihte evlenen Gamze Mirik ve Mehmet Mirik çifti, gelinlik ve damatlıkla köprüden geçen ilk çift oldu. Aradan 3 yıl geçti ve Andırın Belediye Başkanı Baki Tezcan, iki mahalle arasına ilk köprüye yaklaşık 200 metre mesafede bu defa 360 metre uzunluğunda, 100 metre yüksekliğinde ve 2.5 metre genişliğinde ikinci bir yaya asma köprüsü yaptı. Üzerinden araç da geçebilen bu özelliklerde dünyadaki tek asma köprü olduğu belirtilen ve açıldığı günden bu yana ziyaretçi akınına uğrayan köprüyü ziyarete gelenlerden biri de Gamze Mirik ve Mehmet Mirik çifti oldu. Genç çift bu defa köprüyü çocukları Kağancan ile geçti.

İkinci köprünün ilk köprüden daha yüksek olduğunu belirten çift, "Şehitler Köprüsü'nü ilk geçen gelin ve damat bizdik. Aradan 3 yıl geçti, Belediye başkanımız daha büyük ve uzun bir köprü inşa etmiş. Çocuğumuzla birlikte bu köprüden geçeceğiz, çok heyecan verici bir durum" dedi.

Köprünün projesini çizen ve yapımı sırasında işçilerinin yanından bir an olsun ayrılmayan Andırın Belediye Başkanı Baki Tezcan ise çevre il ve ilçelerden köprüyü ziyarete gelenlerin olduğunu belirterek, "Çiftimizi tanıdım, 3 yıl önce yaptığımız Şehitler Köprüsü'nden geçen ilk gelin ve damadımızdı. O zaman bir altın takmıştık şimdi hazırlıksız yakalandık. İnşallah bu oğlumuz da damat olduğunda bir gelinle bu köprüden geçer inşallah" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mehmet Mirik ve Gamze Mirik ile röp.

- Çiftin çocukları Kağancan ile köprüden geçmesi

- Baki Tezcan'ın çifti tebrik etmesi

- Tezcan ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

(KJ:Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-()

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