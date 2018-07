DHA YURT BÜLTENİ 4

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Doktora Öğrencisi Sait Yıldırım, 'kadın cinayetleri' üzerine yaptığı araştırmasında, bireysel silahlanmanın kadın cinayetlerini artırdığının ortaya çıktığını söyledi.Doktora öğrencisi Sait Yıldırım, 3 ay boyunca 'son on yılda işlenen kadın cinayetleri' üzerine bir çalışma yaptı. Türkiye'de son 10 yılda 2380 kadının cinayete kurban gittiğine vurgu yapan Sait Yıldırım, birçok kadın cinayetinin, şiddet eylemlerinin yaygınlaşması ile sıradan bir olaya dönüştüğünü bildirdi. Silah kullanımının artması nedeniyle kadın cinayetlerinin de yaygınlaştığına işaret eden Yıldırım, "Çalışma kapsamında son on yılda gazete, internet ve diğer ağ programları aracılığı ile elde edilen 1260 cinayet vakasını ele aldım. Çalışmamda failin özellikleri, öldürme biçimi, nedeni, maktule yakınlığı ve öldürme aleti üzerinden birçok ayrı başlık dikkate aldım. İşlenen cinayetlerin sebepleri; çiftler arasında kişisel anlaşmazlıklar, kadının erkekten boşanma, terk etme ve reddetme talepleri, kadının aldatması, namus ve töre cinayetleri, ekonomik sorunlar ve erkeğin psikolojik sorunlar. Ayrıca evlenmelerde kadın ve koca arasındaki yaş farkının artması şiddet ve cinayet eylemlerinin yaygınlaşmasına olanak sağlıyor" dedi.

'SİLAH AKSESUAR OLARAK KULLANILIYOR'

Son yıllarda aldatma sonucu işlenen cinayetlerde de artış olduğunu bildiren Sait Yıldırım, kadınların en çok kocaları, eşleri ve sevgilileri tarafından öldürüldüğünü söyledi. Yıldırım şöyle devam etti:

"Bireysel silahlanma konusunda son yıllarda görülen artış cinayet eylemlerini sıradanlaştırdı. Ayrıca silah kullanımın yaygınlığı ile cinayet işleyen bireylerde intihar vakası yaygınlık kazanmakta. Bir an için öfkesini kontrol edemeyen erkek, cinayet işlemekte ve pişmanlıktan ötürü intihar ediyor. Bireysel silahlanmanın engellenmesi konusunda toplumsal ve yasal denetlemelerin sıklaştırılması gerekiyor. Silah sahibi olan her insan potansiyel olarak cinayet işlemeye meyilli bir yapıda oluyor. Bu sebeple cinayetleri engellemek için silah bulundurma ve taşımaya dair tedbirlerin sıkılaştırılması gerekiyor. Özellikle pompalı silah elde edimi ve kullanımı son yıllarda önemli ölçüde arttı. Kır ve kent bölgelerinde pompalı silah kullanımının yaygın olması kadın cinayetlerini arttırmakta. Sadece resmi olarak değil yasa dışı silah edinimi oldukça yaygın. 178 ülkede silah edinme konusunda Türkiye 14'üncü sırada. Her dört evin birinde silah var. Türkiye'deki silahların yüzde 85'i ruhsatsız. Silah bir aksesuar olarak kullanılıyor. Ayrıca televizyon dizilerinin de silah kullanımını özendirdiği görülmekte. Aile içi sorunlar resmi kurumlar tarafından çözümlenirken bütün şiddet eylemlerine ortak bir yasal tedbir uygulanması çözüm odaklı olmamaktadır. Bunun yerine her olay bireysel olarak incelenmeli ve olayın işleniş biçimi ve aile yapısına göre çözüm önerileri sunulmalıdır. Cinayet eylemleri gerçekleşmeden tedbir alınmalıdır. Aksi takdirde mevcut olaylardan kadın cinayetlerinin katlanarak artacağı anlaşılmaktadır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sait Yıldırım'ın açıklaması

(KJ: Haber: Hümeyra PARDELİ- Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM, ()

================

5 - Köpeği tüfekle vurup, bacağını kesmişler

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde bacağında kesik yarasıyla bulunup, iyileşecek durumda olmadığı için ayağı kesilen sokak köpeğinin, diğer bacaklarında da saçmalar tespit edildi.

Köpeğin tedaavisiyle ilgilenen veteriner hekim Oğuzhan Gemci, "Köpeği hem vurmuşlar, hem de bacağını canice kesmişler" dedi.

Elbistan'ın Battalgazi Mahallesi'nde 3 Temmuz günü sol arka bacağı yaralı olarak bulunan sokak köpeği, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü. Burada veteriner hekimler tarafından hemen ameliyata alınan köpeğin ayağı iyileşecek durumda olmadığı için kesildi. Tedavisiyle ilgilenen veteriner hekim Oğuzhan Gemci, köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Köpeğin emin ellerde olduğunu ve hızlı bir şekilde sağlığına kavuşturmaya çalıştıklarını ifade eden Gemci, "Sağlık durumu şu an gayet iyi. Bizim tespitlerimize göre vahşice, cani bir şekilde kasıtlı olarak yapıldığını düşünüyoruz. Güvenlik güçleri zaten bu olayın peşindeler. Kimler tarafından yapıldığı henüz belirsiz umarım bir an önce yakalanarak ceza alırlar. Köpeğin arka sol bacağı delici ve kesici bir aletle kesilmiş. Fakat diğer bacaklarında da ampute esnasında ateşli bir silahla da vurulduğunu tespit ettik. Vücudunun belli yerlerinden saçmalar çıkardık. Yani köpeği hem vurmuşlar, hem de bacağını canice kesmişler" diye konuştu.

'YILLIK 600 HAYVAN SAHİPLENDİRİLİYOR'

Barınakta trafik kazası ya da başka nedenlerle bacakları parçalandığı için ampute edilen başka köpekler de olduğunu belirten Oğuzhan Gemci, şunları söyledi:

"Barınağımıza ayda ortalama 500 civarında hayvan geliyor. Bu hayvanlarımızı erkek, dişi, hasta, yaşlı, bakıma muhtaç, anneli yavrulu ve sütten ayrılmış ergen dediğimiz kategorilere ayırarak müşahede alanlarımıza yerleştiriyoruz. Gelen bütün köpeklerimize kuduz aşısı, iç dış parazit aşı uygulamalarını yapıyoruz. Gelen tüm hayvanlarımızı kulağına küpe takarak işaretleyip, küpe numarasıyla kayıt altına alıyoruz. Daha sonra bütün köpeklerimizi erkek ve dişi olarak tamamını kısırlaştırıyoruz. Tüm bu aşamalardan sonra hayvanlarımızı sahiplendirmek için ayrı bir kafese alıyoruz. Vatandaşlarımız barınağımızdan kısırlaşmış, aşıları yapılmış hayvanları ücretsiz bir şekilde sahiplenebilirler. Yıllık 600 civarında hayvan sahiplendiriyoruz. Sahiplenilmeyen hayvanlarımızı ise 5199 Sayılı Kanun gereği doğal ortamına bırakıyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------

- Bacağı ampute edilen köpek

- Ampute edilen bölge

- Köpeğin ayağı kesik fotoları

- Oğuzhan Gemci ile röp.

- Barınaktaki köpeklerden detaylar

- Barınağın yem deposu

- Kediler

- Oğuzhan Gemci ile röp.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-()

=======================