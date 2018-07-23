DHA YURT BÜLTENİ 4

1 - Arazi katliamı kurbanları gözyaşlarıyla uğurlandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, arazi paylaşımı yüzünden çıkan tartışmada cinnet getiren amcaları tarafından öldürülen 2 kardeş ile annelerinin cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Besni'nin Eğerli Köyünde çiftçilik yapan Salih Albay, dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle kardeşi Hicabi ile tartıştı. Tartışmanın ardından Salih Albay, yanındaki tüfekle babası Hamo, kardeşi Hicabi, yengesi Serpil ile yeğenleri Devran ve Ceyda'yı ateş açarak öldürüp, ardından aynı silahla intihara teşebbüs ederek ağır yaralandı.

Olayda yaşamını yitiren 5 kişinin cesetleri Malatya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsilerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Besni'ye getirilen kurbanlardan anne Serpil Albay ile çocukları Devran (4) ve Ceyda (2) için sabah saatlerinde Hacı Reşit Camisinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından cenazeler Serpil Albay'ın yakınlarının yaşadığı Sugözü Köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayda yaşamını yitiren baba Hamo ile oğlu Hicabi Albay'ın cenazeleri ise öğle vakti Eğerli Köyünde toprağa verilecek.

Öte yandan babası, kardeşi, yengesi ve 2 yeğenini öldürdükten sonra intihara teşebbüs ederek ağır yaralanan Salih Albay'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hacı Reşit Cami

- Cenazelerin getirilmesi

- Cenaze namazı kılınması

- Cenazelerin cenaze araçları konulup ayrılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-()



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2 - Diyarbakır'da, 1 terörist etkisiz hale getirildi

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Lice ilçesi, Kijikbadem mevkiinde pusu, dinleme, keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden Jandarma İç Güvenlik Timi tarafından 23 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat:00.25’de bir grup teröristle sağlanan silahlı çatışma neticesinde; 1 terörist, 1 adet M-16 Piyade Tüfeği, 5 adet dolu şarjörü, 1 adet el bombası, 1 adet antitank roketatar mühimmatı, 1 adet roketatar sevk fişeği, 1adet el dürbünü ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince, ölü olarak etkisiz hale getirilen terörist hakkında adli işlemlere başlanmış olup, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve diğer malzemeler muhafaza altına alınmış, el bombası ve antitank roketatar mühimmatı Patlayıcı Madde İmha Timi marifetiyle emniyetli şekilde yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."denildi.



Görüntü Dökümü:

-Ele geçirilen silah ve mühimmatlar

-Genel ve detay görüntü

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3 - VAN Ayanıs Kalesi'nde kazı çalışmalarına başlandı

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ, HABER GEÇİLECEK

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4 - Eşi, nikahtan 28 gün sonra evdeki eşyaları alıp gitti

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Ramazan Karadeniz'in (42) mayıs ayında evlendiği aynı yaştaki F.C. Karadeniz, nikahtan 28 gün sonra 13- 14 bin liralık altın ve evdeki tüm eşyalarla ortadan kayboldu. Boşanma davası açan Karadeniz, eşinin başka bir erkek aracılığıyla kendisini tehdit ettiğini iddia ederek, "Su içmek için bir bardak bile bırakmamış" dedi.

Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde bir otel mutfağında çalışan Ramazan Karadeniz, geçen yıl arkadaşları aracılığıyla F.C. ile tanıştı. Bir süre arkadaşlık eden ikili mayıs ayında Manavgat'ta evlendi. F.C. Karadeniz, 19 Haziran akşamı eşi iş yerindeyken iddiaya göre evde bulunan tüm eşyaları bir kamyonete yükledi. Komşularına evden taşındıklarını söyleyen F.C. Karadeniz, eşinin haberi olduğunu da belirtti.

'SU İÇMEK İÇİN BİR BARDAK BİLE BIRAKMAMIŞ'

Aynı gece saat 01.00 sıralarında işten geldiğinde büyük şok yaşadığını söyleyen Ramazan Karadeniz, "Eşimle aramda herhangi bir sorun yoktu. Nişan yaptık, ailesinden istedim ve 22 Mayıs'ta nikah kıydıktan 28 gün sonra evi terk etti. Bütün eşyalarla birlikte 13- 14 bin liralık altını da almış gitmiş. Eşyaları yüklerken komşulara da 'Taşınacağız, eşimin de haberi var' demiş. Evde hiçbir şey bırakmamış. Su içmek için bir bardak bile bırakmamış, hepsini götürmüş" dedi.

'BİRİSİ ARACILIĞIYLA TEHDİT EDİYOR'

Bu olayın ardından eşinin ailesini arayarak durumu anlattığını kaydeden Ramazan Karadeniz, "Ailesi 'Bizim böyle bir evladımız yok' diyor. Şimdi M. diye birisi aracılığıyla beni tehdit ediyor. M. adlı kişi bana tehdit mesajları gönderiyor. 'Ben 22 yıl cezaevinde yattım, seni vurup yine yatarım' diye mesaj gönderiyor" diye konuştu.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM'

Boşanma davası açtığını aktaran Ramazan Karadeniz, adli tatil nedeniyle davanın eylül ayında görülmeye başlayacağını kaydederek, "Ayrıca M. denilen şahısla beni tehdit ettikleri için savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi.

Ramazan Karadeniz, boşanma davası açtığı eşinin, avukatına, "Boşanmayacağım, onu süründüreceğim" dediğini de söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ramazan Karadeniz'in Manavgat köprüsünden gelişi

- RÖP: Ramazan Karadeniz (3 parça)

- Detay görüntüler

- Manavgat Irmağı'ndan görüntüler

- Ramazan Karadeniz'in suç duyurusu belgelerini incelemesi

286 MB /// 02.33"

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()

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5 - Başkanın projelendirdiği, işçilerin yaptığı 'asma köprü'ye ziyaretçi akını

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde mesleği kerestecilik olan Belediye Başkanı Baki Tezcan'ın projesini çizip belediye işçilerinin yaptığı 360 metre uzunluğunda, 100 metre yüksekliğinde ve 2.5 metre genişliğindeki yaya asma köprü ziyaretçi akınına uğruyor. Belediye Başkanı Baki Tezcan, müteahhitlerin yapımı için 5 milyon lira istediği köprüyü 300 bin liraya yaptıklarını belirterek, "Araştırdık, üzerinden araç da geçebilen dünyanın en uzun ve en geniş yaya asma köprüsü Andırın'da" dedi.

Esas mesleği kerestecilik olan ve 3 dönemdir Andırın Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan Baki Tezcan, 3 yıl önce Tufanpaşa ile Yeni Mahalleyi asma köprü ile birbirine bağladı. Belediye işçileri tarafından yapılan köprünün vatandaşlardan ilgi görmesi ve ilçenin simgesi halin gelmesi üzerine Tezcan, iki mahalle arasına ikinci bir köprü yapmaya karar verdi. Diğer köprüye göre daha yüksek ve uzunlukta olacak köprü için fiyat araştırması yapan Başkan Baki Tezcan'a 5 milyon lirayı bulan maliyetler çıkarıldı.

BELEDİYE İMKANLARIYLA YAPILDI

Teklif edilen fiyatların yüksek olması üzerine Tezcan, köprüyü belediyenin imkanlarıyla yapmaya karar verdi ve projesini de kendisi çizdi. İlk köprüden dolayı tecrübeli olan belediye işçileri de hemen yapımına başladı. Başkan Tezcan da yapım süresince sık sık işçilerin yanında durup çizdiği projenin hayata geçmesini izledi. 30 ton dut ağacı ile 20 ton demirin kullanıldığı köprü 6 ayda tamamlanarak ilçe halkının kullanımına açıldı. Köprünün ayakları minare şeklinde yapılırken, her iki tarafa toplam 210 bin metrekare genişliğinde mesire alanları yapıldı.

KÖPRÜYE ÇIKMAYA KORKUYORLAR

Açılmasıyla birlikte Andırınlılar başta olmak üzere çevre ilçe ve illerden insanlar köprüyü ziyarete gidiyor. Bazı kişiler 100 metre yüksekliğinde olan köprüden korkarak geçerken, yürüyenler ise köprü üzerinde manzaranın tadını çıkarıyorlar. Ziyarete gelenler hem köprüyü hem de mesire alanlarını çok beğendiklerini belirterek, "Çok yüksek ancak korkarak da olsa geçiyoruz. Sadece bu köprüyü görmek için başka şehirlerden geldik. Gerçekten büyük bir hizmet, herkesi burayı görmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

TEZCAN: DÜNYADA BUNA BENZER BAŞKA BİR KÖPRÜ YOK

Andırın Belediye Başkanı Baki Tezcan ise köprünün bin 200 ton taşıma kapasitesine sahip ve bir otomobil geçebilecek genişlikte olduğunu söyledi. Köprünün 300 bin liraya mal olduğunu ifade eden Tezcan, şöyle konuştu:

"Köprü yapmaya karar verdikten sonra piyasadan teklif toplattım ancak baktım ki maliyeti 5 milyon lirayı buluyor. Atölyemizi kurup işçilerle ben yapmaya karar verdim. Çalışmalara başladık, 6 ay gibi kısa bir sürede köprümüzü tamamladık. İnternetten de araştırdım buna benzer bir tane İsveç'te 60 santimetre genişliğinde yapılmış onun fiyatı da yaklaşık 25 milyon lira civarında. Dünyada buna benzer başka yerde rastlayamadım. Üzerinden araç da geçebilen dünyanın en uzun ve en geniş yaya asma köprüsünü Andırın'a yaptık. İlçemiz için gerçekten bir cazibe yeri oldu. Her yerden köprüyü ziyarete geliyorlar, yine köprünün bir ayağına ilçemizin sembollerinden olan kalelerimizin benzeri kale yaptık."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Asma köprünün inşaat çalışmaları

- İnşaat sırasında Baki Tezcan ile röp.

- Köprüyü ziyarete gelen vatandaşlar

- Köprüdeki simitçi ile röp.

- Köprüden geçen vatandaşlarla röp.

- Baki Tezcan ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-)

1.60 GB

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6 - DSİ’den gerçeği aratmayan taşkın tatbikatı

RİZE’nin Kalkandere ilçesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) 22'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde taşkın tatbikatı düzenledi. Gerçeği aratmayan tatbikatta, derede senaryo gereği oluşturulan suni taşkın, iş makineleri ve ekiplerin müdahalesiyle önlendi.

DSİ 22'nci Bölge Müdürlüğü tarafından, ülkenin en çok yağış alan bölgesi olan Doğu Karadeniz’de aşırı yağışların neden olduğu taşkınlara müdahale etmek için tatbikat düzenledi. Bölgede kriz masası da oluşturulan tatbikatta, dere yatağında senaryo gereği suni taşkın oluşturuldu. Taşkın alarmının verilmesi ile birlikte, bölge müdürlüğü bünyesinde görevli yaklaşık 50 personel, 20 adet iş makinesi ve arazi aracı harekete geçti. Tatbikatta, harekete geçen müdahale ekipleri ve iş makineleri, organize şekilde intikal ettikleri taşkına müdahalede bulundu. Suni taşkın, iş makineleri ile önlenmeye çalışılırken, can simidi ve insan zinciri gibi kurtarma yöntemleri de kullanılarak derede mahsur kalan kişi, suni olarak yükseltilen sudan başarı ile çıkarıldı. Ayrıca ilk yardım, taşkın sınırı haritalama, debi belirleme, su tahliyesi ve taş seddeleme çalışmaları ile tatbikat sona erdi.

‘EĞİTİCİ TATBİKAT ÇALIŞMALARI SÜRECEK’

DSİ 22'inci Bölge Müdürü Oğuz Kasap, Doğu Karadeniz Bölgesinin meteorolojik, topoğrafik ve jeolojik nedenlerle taşkınlara çok müsait bir bölge olduğunu belirterek, gerek kurumsal gerekse insani sorumluluk bilinciyle can ve mal kayıplarının azaltılması adına bu tür eğitici tatbikat çalışmalarının süreceğini ifade etti. Taşkın Tatbikatı Koordinatörü DSİ 22. Bölge Müdür Yardımcısı Dr. Emre Akçalı da, bölgede çoğu zaman gece saatlerinde de taşkınlar yaşandığını anımsatarak, tatbikat sayesinde olası taşkın ile beklenmeyen durumlar karşısında ekiplerinin tecrübe kazanıldığını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Tatbikat görüntüleri

HABER: Fatih TURAN KAMERA: RİZE-()

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7 - Engelliler Mehteran Takımı'ndan Çeşme'de özel konser

ALİAĞA Engelliler Rehabilitasyon Derneği Engelleri Aşan Mehteran Takımı, İzmir'in Çeşme ilçesinden önce Aliağa'da görev yapan Emniyet Müdürü Gürcan Alev'e vefa için ücretsiz konser verdi.

Programları kapsamında Çeşme yakınlarına gelen Aliağa Engelliler Rehabilitasyon Derneği Engelleri Aşan Mehteran Takımı, daha önce Aliağa'da görev yapan ve halkın sevgisini kazanan İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev'e vefa için Çeşme'de ücretsiz halk konseri vermek istedi. Aliağa Engelliler Rehabilitasyon Derneği Başkanı ve Engelleri Aşan Engelsiz Mehteran Takımının Mehteran Başı İbrahim Erdemir'in isteğini, Emniyet Müdürü Alev memnuniyetle karşıladı. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın onayının ardından, Emniyet Teşkilatını Güçlendirme Derneği aracılığıyla Çeşme'deki Cumhuriyet Meydanı'nda halk konseri düzenlendi.

Kaymakam Kara, Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İlçe Emniyet Müdürü Alev, Emniyet Teşkilatını Güçlendirme Derneği Başkanı Murat Erdoğan, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Atıl Birol, Çeşme Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hakkı Kocakara, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar konseri izledi. Çeşme Cumhuriyet Meydanı'ndaki mehteran konseri, vatandaşlardan büyük ilgi görürken, konser Alaçatı'da da tekrarlandı.

Konuşma yapan Dernek Başkanı Erdemir, mehteran ekibinin 8'i ortopedik, 13'ü özel bireysel engelliden oluştuğunu söyledi.

İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev ise konuşmasında etkinlik için teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Mehteran Başı İbrahim Demir ve Emniyet Müdürü Gürcan Alev'in konuşmaları

- Çiçek ve hediyelerin verilişi ve konser görüntüleri

Haber- Kamera: Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), ()

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8 - Kafe, yangında küle döndü

ANTALYA'da bir kafede sabaha karşı bilinmeyen nedenle çıkan yangında işletme kullanılamaz hale gelirken, maddi zararın 1 milyon lira olduğu belirtildi.

Yangın saat 05.00 sıralarında Konyaaltı Caddesi üzerindeki Atatürk Parkı içinde yer alan Hayati Al'a ait kafede çıktı. İş yerinden duman çıktığını gören görevli, durumu itfaiye ve polise bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürmek için uğraş verirken, polis güvenlik önlemi aldı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangın çıktığını öğrenip olay yerine gelen Hayati Al, iş yerine çok emek verdiğini belirterek, "Yangın çıktığını duyunca geldim. İtfaiye müdahale ediyordu. Elektrik kontağından çıkmış olabilir. İş yeri ve ağaçlar, yandı. Maddi zararımız 1 milyon, ama gönül zararımız daha fazla" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yanan işletmenin detay görüntüleri

- Yangın söndürücü depodaki sular ve elektrik lanbalarından detay görüntüler

- Röp: İşletme sahibi Hayati Al

306 MB 2.43 HD

Görüntü Durumu: Link geçildi

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

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9 - Bayrama giden 46 bin Suriyeli döndü

RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönüşleri sürüyor.

Kilis Valiliği'nin izniyle Ramazan Bayramı için ülkelerine giden 52 bin 114 Suriyelinin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor. Ülkelerinden dönen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemleri yapılarak Türkiye'ye alınırken, şu ana kadar yurda dönenlerin sayısının 46 bini bulduğu öğrenildi. Bayram tatili için ülkesine giden 52 bin Suriyelinin tamamının 31 Temmuz'a kadar Türkiye'ye dönmesi gerekiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Öncüpınar Sınırı

- Gelen Suriyeliler

- Suriyelilerin işlemleri yapılırken

- Suriyeliler ile yapılan röp.

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

255 MB