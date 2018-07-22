DHA YURT BÜLTENİ 4

1 - 'Dünyanın ortası'na ziyaretçi akını

KONYA'nın Akşehir ilçesinde güldürü ve mizah ustası Nasreddin Hoca'nın türbesini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler, türbe önündeki 'Dünyanın ortası burasıdır' yazılı levhaya ayak basıp fotoğraf çektiriyor. Ziyaretçiler, Nasreddin Hoca'nın 'Dünyanın ortası' fıkrasını da bu şekilde canlandırmış oluyor.

Nasreddin Hoca, söylemlerini mizahla aksettirdiği hikaye ve fıkralarla tanınır. 'Ya tutarsa' dediği Akşehir Gölü'ne maya çalma fıkrasıyla umut aşılayan, fıkra ve hikayeleriyle güldürürken, düşündüren mizah ustası, bir fıkrasında kendisine dünyanın ortası neresi diye sorulduğunda; bir kaç adım atıp, bastonunu yere saplayıp 'Dünyanın ortası burasıdır' diyerek tüm insanlığı şaşırtmıştır. Türbesinin önüne de o fıkradan esinlenerek konan 'Dünyanın ortası burasıdır' yazılı levhaya ayak basan yerli ve yabancı turistler, hocanın bu fıkrasını da canlandırmış oluyor.

DÖNEMİN AKİL İNSANI

Türbe önündeki levhanın ziyaretçiler tarafından ilgi çektiğini belirten Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, şunları söyledi:

"Fıkraya göre Nasreddin Hocamız, 'Dünyanın ortası Akşehir'dir' diyor. Çevresindeki insanlar nasıl biliyorsunuz bunu der gibi bakışınca, Nasreddin Hoca, 'İnanmıyorsanız ölçünüz' diyor. Türbesinin önündeki 'Dünyanın ortası burasıdır' yazılı levhada bu fıkradan esinlenerek yapılmıştır. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Hocamız o dönemde önemli bir akil insan gibi, halk önünde rol oynamış. Bugün de biz torunları olarak, Nasreddin Hocamızın fıkralarını hayata geçirmek, eğitimde kullanmak adına birçok çalışmalar yapıyoruz."

FIKRALARI CANLANDIRILARAK YARIŞMALAR DÜZENLENİYOR

Nasreddin Hoca'yı gelecek nesile aktarmak için onur fıkralarıyla ilgili canlandırma yarışmaları düzenlediklerini hatırlatan Akkaya, "Nasreddin Hoca, İslam alimliği yapmış, zaman zaman bölge kadılığı yapmış bir halk bilgesi, bir düşünürdür. O dönemdeki toplumda gördüğü eksikleri böyle ince bir latife sanatını kullanarak insanları uyarmıştır. İncitmeden, latifeyle onları doğru yola yönlendirmeye gayret etmiş. Biz de hocamızın bu latife sanatını ve felsefesini gelecek nesillere, gerek türbe önündeki bu levhayla, gerekse gülmece parkındaki Nasrettin Hoca'nın fıkralarından esinlenerek yapılan heykelleriyle ve düzenlediğimiz fıkra canlandırma yarışmalarıyla aktarmaya çalışıyoruz. Fıkra canlandırma yarışmasını Türkiye finalini, ekim ayında Akşehir'imiz de gerçekleştireceğiz. Fıkra canlandırma yarışmamızı 81 ilimizde gerçekleştiriyoruz. Bölge ve il birincileri Ekim ayında Akşehir'de 24-26 Ekim'de seçmeler oluyor. Bunu inşallah gelecekte uluslararası boyuta taşıyabiliriz."

'DÜNYANIN ORTASI BURADISIDIR' FIKRASI

Çevreden bir grup, Nasreddin Hoca’yı çevirip ’Hocam, dünyanın ortası neresi?’ diye sormuş. Hoca, 5-10 adım ilerlemiş, bastonunu yere saplamış ve ’Dünyanın ortası burasıdır’ demiş. Şaşıran kişiler, ’Nasıl olur Hocam?’ demişler. Hoca da ’İnanmazsanız ölçün’ diye yanıt vermiş.

Görüntü Dökümü

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- Nasreddin Hoca'nın türbesinden havadan görüntü

- Belediye başkanı röp.

- Türbeden ve ziyaretçilerden detay

- Ziyaretçilerin 'Dünyanın Ortası Burasıdır' levhasına basması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ- Atilla MEMİŞ AKŞEHİR KONYA ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2 - (ÖZEL) - Çinli Yang Tao, Türk bayrağı ile dondurma satışını yüzde 100 artırdı

ÇİN'de ünlü Maraş Dondurması'nı satan Yang Tao, son yıllarda Çinlilerin Türklere karşı artan sevgisini fırsata dönüştürmek için, sattığı dondurmaların üzerine Türk bayrağı eklettirdi. Bayrağın satışlara katkısının beklediğinden fazla olduğunu belirten Tao, "Türk bayrağını koyduktan sonra bizim yıllık satışımız 23 tondan 55 tona yükseldi" dedi.

Yang Tao, 2016'da şehrin en büyük dondurma üreticilerinden olan Kervanhan Dondurmaları'nın ürettiği Alpedo'nun bayiliğini aldı. Aynı yıl Dubai'de tanıştığı Kahramanmaraşlı Samet Denizdolduran ile de 2017'de evlenen Tao, 5 bin kilometre uzaklıktaki Türkiye'den gemilerle gönderilen dondurmaları Çin'de satmaya başladı. Çinlilerin son yıllarda Türklere karşı artan ilgisini fark eden Tao, Kahramanmaraş'taki fabrikayı arayarak kendilerine gönderilen tüm dondurma çeşitlerinin paketlerine Türk bayrağı eklenmesini istedi. Bunun üzerine fabrika, dondurma paketlerinin arkasındaki 'Made in Turkey' yazısının üzerine Türkiye haritası şeklinde Türk bayrağı ekledi. Bayrakla birlikte Yang Tao'nun satışları da arttı.

Eşiyle birlikte tatil için Kahramanmaraş'a gelen Yang Tao, sattığı dondurmaların üretildiği fabrikayı da gezdi. Kervanhan Dondurmaları Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu'ndan tesis ve dondurmalar hakkında bilgi alan Tao, kendisi için özel hazırlanan dondurma şovunda eşi Samet Denizdolduran ile beraber satır ve baltayla dondurma kesti. Sattığı dondurmaların son derece hijyenik bir ortamda üretildiğini ve bundan dolayı da mutlu olduğunu belirten Tao, Türk bayrağının satışlarını beklediğinden fazla etkilediğini söyledi.

'ÇİNLİLERİN TÜRKLERE OLAN SEVİGİSİ, SATIŞLARIMIZA OLUMLU YANSIYOR'

Son yıllarda iki ülke arasında çok iyi ilişkiler kurulduğunu ve Çin'de 2018 yılının da Türkiye Turizm Yılı olduğunu ifade eden Yang Tao, tüm bunların Çinlilerin Türklere olan güvenini ve Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısını artırdığını kaydetti.Türk bayrağı sayesinde dondurma satışlarının artmasıyla kısa sürede şube sayısını da 9'a çıkardıklarını ifade eden Tao, şunları söyledi:

"Türk bayrağını koyduktan sonra bizim yıllık satışımız 23 tondan 55 tona yükseldi. Yani yüzde 100 civarında bir artış var. Bunun nedeni, insanlar Çin'de Türk bayrağını gördüklerinde bu ürünün direkt Türkiye'den geldiğini anlıyorlar. Çünkü Türk bayrağı Türkiye'nin sembolüdür. Onlar için daha kolay oluyor Türk ürünü olduğunu anlamaları. Çinlilerin Türklere karşı ilgisi halihazırda mevcuttu zaten Türklere karşı bilgileri de vardı. Çin'den Türkiye'ye olan ziyaretler, Çin ile Türkiye arasındaki ilişkiler arttığı günden beri Çinlilerin Türklere karşı sevgisi ve sempatisi daha da bir arttı. Bu da otomatikman bizim satışlarımıza yansıyor. İnsanlar Türklerle olan ilişkilerimiz artınca satışlarımız artıyor, ilgi ve güven artıyor."

KERVANCIOĞLU: GURURLUYUZ

Sami Kervancıoğlu ise, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın yakın bir zamanda Maraş dondurmasını Türk patent ve Marka Kurumu'na tescillettirdiğini hatırlatarak, patentle birlikte herkesin her dondurmayı Maraş dondurması diye satamadığını söyledi. Alpedo dondurmalarını ihraç ettikleri ülkelerin arasına bir süre önce Çin'i de eklediklerini kaydeden Kervancıoğlu, "Arkadaşlarımız Alpedo bayiliğini aldıktan sonra fabrikamızla şunu paylaştılar, 'Paketlerin arkasında Türk bayrağı istiyoruz.' 'Neden?' diye sorduğumuzda 'Çin'de bir Türkiye hayranlığı var' dediler. Biz de gurur verici Türk bayrağımızı etiketimizin üzerine koyduk ve satışlar 23 tondan 55 tona çıktı. Düşünün ne kadar fark etti, yüzde 100'ün üzerinde. Gerçekten bir Türkiye hayranlığı gördük ve bundan da çok mutluyuz, çok gururluyuz. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yang Tao'nun fabrikayı gezmesi

- Tao ile röp.

- Sami Kervancıoğlu ile röp.

- Kervancıoğlu'nun dondurma kesmesi

- Tao'ya dondurmayı yedirmesi

- Tao'nun dondurmayı kesmesi

- Yang Tao ve eşi Samet Denizdolduran'ın dondurma kesmesi

- Tao'nun Türk bayraklı dondurma paketini göstermesi

- Fabrikadan detaylar

(KJ: Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

320 MB



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3 - Konya'da KPSS koşusu



KONYA'da binlerce memur adayının ter döktüğü 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) başlamasına dakikalar kala, adaylardan bazıları koşarak sınavlarına yetişebildi.

Memur adaylarının katıldığı 2018 KPSS sınavına adaylar saatler öncesinden, aileleriyle birlikte sınava girecekleri okullara geldi. Kalem, peçete, cüzdan, saat, kolye ve küpe gibi eşyanın alınmadığı sınavda, öğrenciler sınava 1 saat kala güvenlik kontrolünden geçirilerek salonlara alındı. Sınavın başlamasına dakikalar kala koşarak okula gelen adaylar ilginç görüntüler oluşturdu.

Görüntü Dökümü

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- Adayların üst araması yapılarak salona alınması

- Adaylardan detay

- Adayların koşarak sınav binasına gelmesi

- genel ve detay

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ - KONYA ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4 - Halk oyunları ve ritimle eğitim

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),() - KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde, hafif ve orta derecedeki 17 ile 35 yaş arası zihinsel engelli öğrencilere eğitim veriliyor. Halk oyunları ve ritim enstrümanlarının kullanıldığı eğitimlerde, öğrencilerin el ve ayak koordinasyonları gelişiyor. Ayrıca öğrendikleri ritimler ve halk oyunları sayesinde öğrencilerin hafızaları da güçleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde, hafif ve orta derecedeki 17 ile 35 yaş arası zihinsel engelli öğrencilere halk oyunları ve ritim eğitimi veriliyor. Halk oyunları ve ritim enstrümanlarının kullanıldığı eğitimlerde, öğrencilerin el ve ayak koordinasyonlarının gelişmesine yönelik çeşitli egzersizler yaptırılıyor. Çalışmalarda öğrendikleri ritimler ve halk oyunları sayesinde öğrencilerin hafızalarının da güçlendiğini belirten Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi halk oyunları ve müzik öğretmeni Selma Ulubir, "Müzik ve halk oyunları dersi veriyoruz. Müzik dersi içerisinde enstrüman da çalmayı öğreniyorlar. Ritim ile devam ediyoruz zaten derslerimize. Ritim onların hayatında diğer enstrümanlardan daha faydalı. Ritim, yolda yürümelerine bile destek olabilecek bir enstrüman. Konuşmalarında bile onlara ritim sağlayacağı için hayatlarına o açıdan ritim çok önemli" dedi.

Yaklaşık bir senedir müzik ve ritim eğitimi alan 22 yaşındaki Nazlıcan Parlak haftanın üç günü buraya geldiğini ifade ederek, "Müzik dersi alıyoruz, daha sonra halk oyunları çalışıyoruz. Evde oturmak yerine buraya gelip hem eğlenmek hem öğrenmek benim için çok iyi oluyor." diye konuştu.

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Serkan Bakıroğlu yaptıkları atölye ve çalışmalarla çocukların sosyalleşmelerini ve daha sağlıklı bir birey olmalarını hedeflediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bizler özel gereksinime ihtiyacı olan çocuklara hizmet veriyoruz. Burada çeşitli atölyelerimiz var. Halk dansları, ritim, seramik, yiyecek içecek hizmetleri, bahçecilik atölyeleri gibi yerlerde eğitimler veriyoruz. Burada öğrencilerimiz gelip bu hizmetlerden faydalanabiliyorlar, buradaki amacımız çocuklarımızı buraya alıp burada sosyal gelişimlerini sağlamak ve toplumla bütünleşmelerini sağlamaktır. Müzik ve ritim grubu ve halk dansları grubunda çocuklarımızın buradaki eğitimler ve egzersizlerle el kol kasları gelişiyor. Göz temasları ve hareket kabiliyetleri gelişiyor bu da onların daha sağlıklı bir birey olmalarına yardımcı oluyor.'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ritimli çalgılar dersi alan öğrenciler

-Halk oyunları dersi alan öğrenciler

-Müzik Öğretmeni Selma Ulubir ile röportaj

-Müdür Serkan Bakıroğlu ile röportaj

-Öğrenci Nazlıcan Parlak ile röportaj

-Detaylar

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5 - Alçılı kolla sınava giremedi



MANİSA'da memur olma hayali kuranlar, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavı için saatler öncesinden okul önlerinde toplandı. KPSS'ye girmek isteyen kolu alçılı bir aday, önceden bildirilmediği gerekçesiyle sınava alınmadı. Bazı adaylar ise yanlış okula geldikleri için sınavı kaçırdı.

KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür Sınavı, saat 10.15'te başladı. 130 dakikalık sınav için sabah erken saatlerden itibaren sınava girecek olanlar ve aileleri bekledi. Kapıların açılmasıyla birlikte adaylar, polisler tarafından aradıktan sonra salonlara alındı. Bazı adaylar, sınava ehliyetle geldiği için sınav salonuna sokulmadı. Kolu alçılı bir kişi ise yönetmelik gereği kolundaki alçıyı önceden bildirmediği gerekçesiyle içeriye giremedi. Görevliler, ÖSYM'ye bildirilmeyen aparatlarla sınava giremeyeceğini söyledi. Sınava dakikalar kala yanlış okula gelen adaylar da büyük şok yaşadı. Saat 10.15'te başlayan sınav için, saat 10.00'da okulların kapıları kapatıldı. Saat 10.00'dan dakikalar sonra sınav yerlerine gelen adaylar da girmek için çaba harcamalarına rağmen içeriye alınmadı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsü yolunda da yoğun trafik sıkışıklığı yaşandı. Sınavdan dolayı yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı adaylar, trafikten dolayı sınavı kaçırdı. Eğitim bilimleri sınavı ise 14.45'te başlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Memur adayları salona girmeden aranırken görüntü

-Okul önlerinden görüntü

-Kolu alçılı bir adayın sınava alınmaması

-Yanlış okula gelenlerin paniği

-Trafik sıkışıklığı yüzünden salona yetişmeye çaışması

Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6 - Ordu'da yanan evde aynı aileden 3 kişi öldü



ORDU'nun Akkuş ilçesinde bir ahşap evde çıkan yangında, Sabri Güneş (68) ile oğlu Hasan (53) ve gelini Zahide Güneş (59) yaşamını yitirdi.

Akkuş İlçesi Ortabölme Mahallesi'nde bugün saat 04.00 sıralarında Sabri Güneş'e ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, mahalle sakinleri, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürdü.

Yangında alevlerin arasından çıkmayı başaramayan Sabri Güneş, oğlu Hasan ve gelini Zahide Güneş yaşamını yitirdi.

Evin küle döndüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü dökümü

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-Yanan evden ve çevreden detaylar (Cep telefonu)

-Yanan evden fotoğraflar

Süre: (01.21 DK) - Boyut: (152 MB)

Haber: Nedim KOVAN/AKKUŞ (Ordu), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7 - Onlar içerde, aileleri ise dışarıda ter döktü

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),() - SAKARYA'da, KPSS'ye girenler sabah erken saatlerde okullara gelerek sınavların yapıldığı salonlara girdi. Aileleri okulların bahçelerinde dualar etti.

Sakarya'da sabahın erken saatlerinde sınav telaşı başladı. Adaylar, sınava geç kalmamak için aileleriyle birlikte erken saatlerde yollara döküldü. Sınav kent genelinde birçok okulda yapılırken, adaylar sınava dakikalar kala okul binalarına ulaşabilmek için yollarda koşuşturdu. Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına kimse alınmadı. Görevli polisler, okul kapılarında hem güvenliği sağladı, hem de vatandaşlara sınav öncesi sınava kaç dakika kaldığını anons etti. Aileler ise okul bahçelerinde büyük bir merakla bekleyerek, dualar etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Adayların koşturması

Sınav girişi

Binaların önü

Vatandaşların beklemesi

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8 - Midyat'ta kadınların turşu mesaisi başladı

MARDİN'in Midyat ilçesinde yetiştirilen acur hasadıyla birlikte kış aylarının vazgeçilmezlerinden olan turşu yapımına da başlandı. Midyat'ta Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde (ÇATOM) çalışan kadınlar, ilçeye özgü acurdan turşu yaparak hem boş zamanlarını değerlendiriyor, hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Midyat Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet yürüten ÇATOM'un, kadın istihdamına yönelik çalışmaları kapsamında aralarında Suriyeli kadınların da bulunduğu 20 kadın, kışlık turşu yapımına başladı. Kış mevsimine hazırlık yapmaya başlayan Midyatlı kadınlar, hem ev ihtiyaçlarını karşılamak, hem de ev ekonomisine katkı sağlamak için turşu yapıyor. Yemeklerde olduğu kadar, turşu yapımında da hünerli olan ev kadınları, yaklaşık bir ay devam edecek çalışmalar sonunda 5 bin şişe ev turşusu yapacak. Özel yapım 1 litrelik şişeler içerisine nohut, sarımsak, acı biber, kişniş, Acur ve tuzlu suyun eklenmesiyle hazırlanan turşular, mağaralarda muhafaza edilerek, kış aylarında yemekler ile birlikte tüketiliyor.

Midyat ÇATOM yönetici Gülten Erol, amaçlarının ev ekonomisine katkı sunarken Midyat turşusunu da Türkiye'ye tanıtmak olduğunu belirterek, "Midyat turşusu çök ünlü bir turşudur. Biz Midyatlılar olarak bu turşunun lezzetli güzel olduğunu biliyoruz. Amacımız bu turşunun dünyada ve Türkiye'nin diğer şehirlerinde de tanıtılması için çalışmalar yapıyoruz. bu projemizde Suriyeli ve Türkiyeli (Midyatlı) kadınlar birlikte çalışarak hem para kazanmalarını sağlıyoruz, hem de bir ayara gelmelerini sağlayarak az da olsa kendi evlerindeki sıkıntıdan arınmalarını sağlıyoruz. Midyat turşusu sofrada olmazsa olmazdır. Biz her sofraya oturduğumuzda hangi yemek olursa olsun ister kaburga olsun, ister başka bir yemek olsun turşu sofrada olmazsa olmazımızdır" dedi.

Turşu yapan kadınlardan Bişenk Çelik, turşunun kışın sofraların vazgeçilmez bir garnitürü olduğunu belirterek, bunu yaparken de para kazandıklarını söyledi. Turşu yapan kadınlardan Ziynet Aslan da, evdeki işlerden farklı bir işle uğraşmanın daha iyi olduğunu ifade ederek, "Ev hanımları gelip burada çalışıyoruz. ÇATOM'un öğrencileriyiz. Gayet memnunuz burada çalışmaktan. Hem para kazanıyoruz, hem de stresimizi atıyoruz. Ailemize, eşime ben ve kızım destek olmak amaçlı çalışıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Kızlar ve Acur şişeleri

-Acurların yıkanması

-Yıkanan Acurların Kurutulması

-Turşu Yapımına Başlanması (Şişelere Doldurulması)

-Şişeler Tuzlu Suyun hazırlanması ve şişelere boşaltılması

-Yapımı Tamamlanan Turşuların Mağaralara Bırakılması

-Çatom Yöneticisi Gülten Erol açıklama

-Çatom'da çalışan kadınlar açıklama

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), ()-

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9 - Aleyna Tilki, Serik'te konser verdi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Aleyna Tilki konser verdi.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde Aleyna Tilki, sahneye çıktı. Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği konserinde 2 saat sahnede kalan Aleyna Tilki, sevilen şarkılarını seslendirdi. Birçok kişi cep telefonlarıyla Aleyna Tilki'yi görüntülemeye çalıştı. Konser sonunda Aleyna Tilki, izleyicilerle özçekim yaptı.

Aleyna Tilki'ye otel yöneticileri tarafından çiçek ve plaket takdim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Aleyna Tilki'nin sahneye gelişi

- Seyircilerden detaylar

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK, ()