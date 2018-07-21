DHA YURT BÜLTENİ 4

VAN'ın Çaldıran ilçesi İran sınırında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kent merkezinde hafif hissedilirken, Çaldıran ve çevre ilçelerde kısa süreli korkuya yol açtı.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 09.15'te merkez üssü Van'ın Çaldıran İlçesi Sungur Mahallesi'nde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen ve Van merkezde hafif olmak üzere Çaldıran, Muradiye, Erciş, Özalp ve Saray ilçelerinde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------

Çaldıran ve Muradiye'den görüntüler



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============

3 - ÖZEL - Kliniğe 'kedim sondaya mahkum kaldı' davası

GAZİANTEP'te, alçı ve boyama işleri yapan Çetin Talay'ın (28) sahibi olduğu 2,5 yaşındaki 'Mini' isimli Van kedisi, geçen Mayıs ayında beşinci kattaki evlerinden düştü. Talay, götürdüğü klinikte yanlış tedavi uygulanması sonrası kedisinin bir ayağının sakat, kuyruğunun cansız, kalın bağırsak ve idrar kesesinin zarar gördüğünü iddia etti. Tedavinin ardından kedisinin ömür boyu idrarını yapmak için sondaya mahkum kaldığını ve bunun böbreklere zarar vermesiyle hayvanın ömrünün kısaldığını öne süren Talay, ameliyatı yapan klinik ve veteriner hakkında avukatı aracılığıyla maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Aslen Vanlı olan Çetin Talay, memleketinden getirdiği ve 'Mini' ismini verdiği kedisiyle birlikte yerleştiği Gaziantep'te yaşamını sürdürmeye başladı. Alçı ve boyama işleri yapan Talay, geçen Mayıs ayında evinde oturduğu sırada kedisi beşinci kattan düştü. Çetin Talay, kedisini tedavi için bir kliniğe götürdü. Veterinerler tarafından yapılan ilk müdahalede iç kanaması durdurulan kedinin, ileri tedavi için Ankara veya Hatay'daki hayvan hastanelerine götürülmesi gerektiği belirtildi. Talay, daha sonra kedisini kentteki başka bir kliniğe götürdü. Burada da tedavisi yapılan kedinin omurilik kemiğinin hasar gördüğü ve acil ameliyat olması gerektiğini belirten veteriner, Ankara'ya gideceğini ve Talay'ın istemesi durumunda kedisini de beraber götürüp ameliyat ettirebileceğini söyledi. Talay'ın kabul etmesinin ardından iddiaya göre veteriner kediyi beraberinde Ankara'ya götürdü, ameliyat ettirerek Gaziantep'e döndü.

'SONDAYA MAHKUM KALDI'

Talay, aradan geçen süre içerisinde kedisinin tam olarak iyileşemediğini ve vücudunda kalıcı hasarlar bulunduğunu fark etti. Farklı kliniklere gittiğinde ameliyatın sırt yerine karın bölgesinden yapılmasının iç organlar ile beyne giden sinirlerde hasar bıraktığı söylendi. Kedinin bundan sonra idrarını sonda ile yapabileceğini ve bu durumun böbreklerine zarar vereceği için ömrünün de kısaldığının belirtilmesi üzerine Çetin Talay, ameliyatı yapan klinik ve veteriner hakkında maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Avukata başvuran ve konuyla ilgili şikayetini dile getirerek dava açan Talay, amacının Mini isimli kedisi üzerinden para kazanmak değil, duyarlılık oluşturmak olduğunu söyledi. Mini'nin tedavi sürecinde 20 bin lirayı aşkın harcama yaptığını ama kendisini üzen kısmın bundan sonraki süreçte kedisinin sondaya mahkum ve ömrünün kısalması olduğunu belirterek, "Bu konuda bilinç oluşturmak istiyorum. Kedilerin de birer canlı olduğunu ve yaşam hakkına sahip olduklarını herkes bilmeli. Amacım bu işten kazanç sağlamak değil aksine koruma altında olan ve evladım gibi sevdiğim kedimi bu hale getirenlerin bedelini ödemesi" dedi.

Çetin Talay'ın avukatı Merve Kızılaslan ise müvekkilinin başvurusu üzerine yargı yoluna gittiklerini belirterek, "Mini'ye yanlış tedavi uygulandığı için yaşamını doğrudan etkileyecek problemler ortaya çıkmış. Yaptığımız araştırmada ameliyatta veterinerlerin hizmet kusuru olduğunu anladık. Delillerimizi toplayarak maddi ve manevi tazminat davası açtık. Amacımız asla Mini üzerinden gelir elde etmek değil, hayvan haklarını savunmaktır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------------

- Kedinin aksayarak yürümesi

- Sahibinin kedi ile ilgilenmesi

- Kadın avukat ile sahibinin kediyi sevmesi

- Kedinin sahibi ile röp.

- Avukat ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ-GAZİANTEP-

397 MB

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==============

4 - Eşiyle kavga etti, 3 çocuğuyla sokakta kaldı

ADANA'da 3 çocuk annesi Güler Bahadır (35) eşiyle kavga ettikten sonra 3 çocuğuyla birlikte evden ayrılarak sokaklarda ve parklarda yaşamaya başladığını söyledi.

Merkez Seyhan ilçesindeki İnönü Parkı'nda ağaç gölgesinde çocuklarıyla birlikte yatıp kalkan Güler Bahadır bir süre otogarda kaldığını, daha sonra güvenli bulduğu yerlerde barındığını belirtti. Bahadır, "Eşim bana, artık sorumluluk kaldıramayacağını ve bize bakamadığını söyledi. Baktım ki olmayacak ben de, 'Ayrılalım bitsin' dedim. Bunun üzerine eşim bakım yurdunu arayacağını ve çocuklarını teker teker elimden alacaklarını söyledi. Beni çocuklarımla tehdit etti. Bunu duyunca ben de çocuklarımı alıp evden ayrıldım" dedi.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine parka gelen polis ekibi, Güler Bahadır ve çocuklarını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 'Alo 183' ekiplerine teslim etti. Bahadır'ın talebi üzerine ekipler 5 gün sokakta yaşayan kadını ve çocuklarını sığınma evine yerleştirdi.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Kadın ve çocuklarından detay görüntüler

- Kadının konuşması

SÜRE: 02'07" BOYUT:129 mb

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===========

5 - Çukurca'da 'prestij caddesi' çalışması

Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari)-