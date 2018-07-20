DHA YURT BÜLTENİ 4

1 - Giresun'daki operasyonda uzman çavuş şehit oldu

GİRESUN'un Doğankent ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yürüten birlikteki Jandarma Uzman Çavuş Recep Öncebe (24), ormanlık alan içerisinde terörist sanılarak zırhlı araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Öncebe, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit Uzman Çavuş Öncebe'nin olaydan önce bölgede çektirdiği son fotoğrafını, 'Ölüm alnımıza yazılan ne büyü ne de bir kurşundur, canımızı alan sevda ve aşk yeminimiz var vatan uğruna ölmeye' sözleriyle sosyal medyada paylaştığı görüldü.

Olay, dün gece Doğankent ilçe kırsalında meydana geldi. Gümüşhane'de, 15 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde 4 milyon lira ödül ile Kırmızı Kategori'de bulunan PKK'lı terörist, 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan etkisiz hale getirildi. Operasyondan kaçan terörist grubun yakalanması için bölgede sürdürülen operasyonlara katılan Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı birlikteki Jandarma Uzman Çavuş Recep Öncebe, ormanlık alana gitti. Mevziye dönüşe geçtiği sırada askeri birliğin güvenliğini sağlayan zırhlı araçtaki askerler, termal kamera ile ormanlık alandaki hareketliliği fark etti, bölgeyi anında ateş altına aldı. Uzman Çavuş Öncebe, isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Olayın fark edilmesi üzerine Doğankent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve ilk müdahalesi burada yapılan Öncebe, sevk edildiği Tirebolu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay sonrası Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldı. Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç da bölgedeki askeri yetkililerden bilgi aldı.

SON PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Recep Öncebe'nin olaydan önce bölgede çektirdiği son fotoğrafıyla sosyal medyada yaptığı, 'Ölüm alnımıza yazılan ne büyü ne de bir kurşundur, canımızı alan sevda ve aşk yeminimiz var vatan uğruna ölmeye' paylaşımı ile yürekleri burktu. 3 yıl önce göreve başladığı öğrenilen Uzman Çavuş Recep Öncebe'nin askeri birliğe katılmadan önce arkadaşları ve ailesi tarafından kendisi için memleketi Gaziantep'in Araban ilçesi Emirhaydar Mahallesi'nde düzenlenen eğlencede eline kına yakıldığı görüldü.

Uzman Çavuş Recep Öncebe'nin cenazesi Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nda basına kapalı düzenlenecek törenin ardından memleketi Gaziantep'in Araban ilçesine gönderilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Operasyon görüntüleri

-Drone görüntülerinde operasyon alanları

-Şehidin asker eğlencesi görüntüleri

HABER: Muhammet KAÇAR KAMERA: GİRESUN- ()



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2 - Köylülerin bulduğu yaralı eşeğin tedavisine başlandı

ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda köylüler tarafından vücudunun değişik yerlerinden ağır yaralı bulunan eşeğin tedavisine başlandı. Acı içinde kıvranan eşeği gören bazı köylülerin, gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Bayramiç ilçesine bağlı Daloba köyünde yaşayan Kamil Okay (45) ve Abdullah Yazgan (40), tarlalarına giderken Kazdağlarının eteklerinde, ormanda vücudunda derin yara izleri olan ve acı içinde kıvranan eşekle karşılaştı. İki köylü, boynundaki derin yarası kanayan eşeği, tedavisini yaptırmak için Daloba köyüne getirmeye çalıştı. Ancak, halsiz düşen eşek daha fazla yürüyemeyince Okay ve Yazgan, Bayramiç Belediyesi'ne haber verdi. Bunun üzerine bölgeye belediye veterinerleri gönderildi.

Sahipsiz eşeğin boynunda, bağlanan telin kesmesi nedeniyle 3 santim derinliğinde yara oluştuğu görüldü. Eşeğin acı içerisinde kıvrandığını gören bazı köylüler, gözyaşlarına hakim olamadı. Eşek, veterinerlerce bayıltıldıktan sonra yaraları temizlendi, pansuman uygulandı.

Veterinerlerden Levent Karataş, eşeğin yaşaması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Karataş, yaraların çok derin olduğu için dikiş atılmasının mümkün olmadığını ve tedavinin 10 gün süreceğini söyledi.

Susuz kaldığı görülen eşek, müdahalenin ardından verilen 1 kova suyu içti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Dağda bulunan yaralı eşekten genel görüntü.

Eşeği bulan köylülerden Kamil Okay ve Abdullah Yazgan'dan görüntü.

Kamil Okay ile röportaj.

Veterinerlerin eşeği tedavi etmesinden görüntü.

Veterinerlerle röportaj.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), ()

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3 - Güneşten korunmak isteyen esnaf 200 metrelik branda çekti

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), () - MARDİN'in Derik İlçesi'nde son günlerde artan hava sıcaklıklarından etkilenen esnaflar serinlemek, ürünlerini korumak ve müşterilerini memnun etmek için farklı noktalarda toplamda 200 metre uzunluğunda branda çekti. 55 esnafla birlikte, kendi imkanlarıyla branda çektiklerini söyleyen esnaflardan Tahsin Ektiren, "Bu brandaları kendi imkanlarımızla yaptık. 55 kişilik esnaf, serinlemek ve ürünlerimizi korumak için böylesi bir uygulamayı hayata geçirdik. Klimaya gerek kalmadan serinliyoruz" dedi.

Mardin'in Derik ilçesinde etkisini sürdürmeye devam eden ve 45 dereceyi bulan sıcak hava vatandaşları farklı arayışlara itti. Derik merkezinde iş yerleri bulunan esnaflar, güneşten korunmak için sokaklara branda çekti. 55 esnaf, kendi imkanıyla çektikleri branda sayesinde hem serinleyip, hem de ürünlerini güneşten koruyor. İşyerlerindeki ürünlerinin bozulmaması için böyle bir uygulama yaptıklarını anlatan esnaf Mustafa Erol, "Branda çok serin tutuyor. Eşyalarımıza güneş vurmuyor, müşteriler memnun. Boydan boya olan çarşı merkezimizdeki 55 esnaf arkadaşımızla bir araya geldik, 200 metre uzunluğunda, 7.5 metre genişliğinde yaptık. Yaz boyunca branda takılı olacak" dedi.

Esnaflardan Tahsin Ektiren ise, alışveriş yapanlar brandadan memnun olduklarını ifade ederek, "Bizler esnaf olarak bu brandaları kendi imkanlarımızla yaptık. Eşyalarımızın bozulmaması için ve müşteriler alışverişlerini rahat yapmaları bu brandaları çektik" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

-İlçe esnafından görüntü

-Çekilen brandalar

-Röportajlar

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), ()

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4 - Vakfıkebir'de midibüs devrildi: 2 ölü, 12 yaralı

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde, yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı.

Kaza saat 09.00 sıralarında Yalıköy mevkiinde eski devlet sahil yolu üzerinde meydana geldi. Trabzon- Vakfıkebir arasında sefer yapan, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 61 S 3508 plakalı yolcu midibüsü, Yalıköy viyadüğü yakınlarında yol kenarında ahşap elektrik direklerinin nakli sırasında vinçe bağlı halattan kurtularak yola yönelen direğe çarptı. Çarpma sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs, yol kenarındaki beton bloğa da çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri yaralılara müdahale etti. Kazada, Bekir Kukul ve Serhan Akyol hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Yaralılar ilk müdahale sonrası ambulansla çevredeki ve kentteki bazı hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kazadan görüntüler

HABER: Emre KOLTUK KAMERA: TRABZON-()

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5 - Halk otobüsü otomobille çarpıştı: 6 yaralı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, () ERZİNCAN'da özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Erzincan Havalimanı Kavşağında meydana geldi. Okan Kocatürk yönetimindeki 24 AB 094 plakalı özel halk otobüsü, kavşağa ani giriş yapan Şükrü Demir yönetimindeki 24 AAC 884 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın şiddeti ile devrilen halk otobüsünün altında sıkışan bir yolcu AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkartıldı. Kazada halk otobüsü ile otomobil içerisindeki toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yaralılardan görüntü

-Kaza yerinden görüntü

-Kaza yapan araçlardan görüntü

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ERZİNCAN, ()

