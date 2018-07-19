DHA YURT BÜLTENİ 4

1 - Felçli annesinin yükünü omuzlayan gencin çığlığı duyuldu

ANTALYA'da Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) nedeniyle yaşamını yitiren babasına bakmak için eğitimini, felç olan annesine bakmak için işini bırakan Erdem Candar'ın (30) yardım çığlığı karşılık buldu. Annenin tedavisi için gerekli 40 bin TL, kimliğini gizli tutan bir hayırsever tarafından karşılandı.

Antalya'da 2005 yılında lise son sınıf öğrencisiyken KOAH hastası babası Kazım Candar'a bakmak için okulunu bırakan Erdem Candar, bir yıl sonra babasını kaybetti. Annesi Belgin Birgül (54) ile kalan Candar, kısa sürede bir iş bulup çalışmaya başladı. Candar'ın yaşamı, annesinin 2017 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle alt üst oldu. Beyne giden ana damarlardan birinin tıkanması sonucu konuşma yetisini kaybeden ve yürüme güçlüğü çeken annesinin eli ayağı olan Candar, çalıştığı işten de ayrıldı.

TÜM YÜK OMUZLARINDA

Annesinin saçlarını tarayıp, banyosunu yaptıran Erdem Candar, sürekli yatan Birgül'ün vücudunda oluşan küçük yaraların bakımını da kendisi yapıyor. Annesine masaj yapan, elini ayağını öpüp seven Candar, onun moralini yüksek tutmak için sürekli espri yapıyor. Evin temizliğini de üstlenen Candar'ın en çok zorlandığı nokta ise yemek yapmak. Yemek yapmayı bilmediği için komşularından destek alan, zaman zaman da restoranlardan sipariş veren Candar, maddi durumlarının çıkmaza girmesi üzerine yeniden işe girdi. Esnek çalışma saatlerinden dolayı bir restoranda motokurye olarak çalışmaya başlayan Candar, siparişleri ise evden takip ediyor.

GİZLİ HAYIRSEVER İHTİYAÇ DUYULAN PARAYI YATIRDI

Geçen süre içerisinde Antalya'daki tüm hastanelere giden, ancak annesinin tedavisi için artık çok geç kalındığı yönünde yanıt alan Erdem Candar, tedavi için internette araştırma yaptı. Kısa sürede İstanbul'da özel bir üniversite hastanesinde çareyi bulan Candar, annesinin raporlarıyla birlikte hastaneye giderek umut aradı. Hastaneden tedavi edilebileceği yönünde yanıt alan Candar, 40 bin TL'ye ihtiyaç olduğunu duyunca yıkıldı. Antalya'ya gelerek ulaşacak bir yardım eli bekleyen Candar'ın sesini duyan bir hayırsever, kendisini arayarak hesap numarasını istedi. Kimliğini açıklamayan hayırsever, Candar'ın hesabına 40 bin TL yatırdı.

Annesinin bakımının zor gelmediğini anlatan Candar, “Bir erkek evlat için annesinin banyosunu yaptırmak ne kadar önemli. Annemin yemeğini yapıyorum. Tırnaklarını kesiyorum. Kıyafetlerini yıkayıp, ben giydiriyorum. Elimden geldiğince yapıyorum. İhtiyacımız olan para hesabımıza yatırıldı. En kısa sürede hastaneye gideceğiz. Sonuna kadar annem için koşacağım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Erdem Candar'ın evdeki yaşantısından detay görüntüler

- Erdem'in annesini tedavi ederken görüntüsü

- Röp: Erdem Candar

- Erdem evde temizlik yaparken görüntüsü

- Annesini taşırken görüntüsü

- Anne Belgin Birgül detay görüntüler

545 MB /// 4.52 (HD)

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera:Emrah GÜL ANTALYA()

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2 - Aydınlı kadınlar sanayinin ustaları olacak

AYDIN'da yürütülen 'Kadın İstihdamının Artırılması Projesi' kapsamında 21 kadın; kaynak, montaj ve benzeri işleri öğrenerek usta olacak. Geleceğin ustalarını ziyaret eden Vali Yavuz Selim Köşger, "Kadınıyla, erkeğiyle aynı fabrikada ve aynı atölyede birlikte çalışabilecek erişkinliğe de ülkemiz ulaştı" diyerek, tüm kadınları bu tür fabrikalarda çalışmaya davet etti.

İŞKUR İl Müdürlüğü ile EYS Metal firmasının ortaklaşa yürüttüğü 'Kadın İstihdamının Artırılması Projesi' kapsamında, 21 kadın, meslek sahibi oluyor. ASTİM Organize Sanayiinde bulunan EYS fabrikasında, İŞKUR kanalıyla meslek öğrenen kadınları; Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, İŞKUR Müdürü Remzi Terzi, sanayii ve ticaret odalarının başkanları ziyaret ederek, çalışmaları inceledi. Fabrikada çalışan kadın işçilerle ilgilenen Vali Köşger, sohbet etti.

Kadınların ülke üretimine katkısının öneminden bahseden Vali Köşger, "Bu milleti oluşturan insanların hepsinin üretken hale getirilmesi, bizim de temel idealimizdir. O anlamda EYS firması bugün 21 tane kadının kendisi eğitimini vererek İŞKUR aracılığıyla önemli bir katkı sağlıyor. Tüm kadınlara buradan çağrı yapıyorum. Bu fabrikalar korkutulacak, çekinilecek veya çalışmaktan kaçınılacak yerler değildir. Bunlar artık son derece modern tesislerdir. Oldukça hijyenik ve sağlıklı koşularda burada çalışılabiliyor. Ülkemiz artık bu olgunluğa erişmiş durumdadır. Kadınıyla, erkeğiyle aynı fabrikada ve aynı atölyede birlikte çalışabilecek erişkinliğe de ülkemiz ulaştı. Hepsi çekinmeden gelebilir İŞKUR bu konuda onları eğitmeye hazırdır. Devlet onlara katkı sağlamaya hazır. Özel sektörde onları istisnam sağlamaya hazırdır" dedi.

KADINLAR ÇALIŞMAKTAN MUTLU

Kadın çalışanlar da duygularını paylaştı. Çalışanlardan Hatice Demir (43), "Üç haftadan beri burada çalışmaktayım. İşi yavaş yavaş öğrenmeye başladık. Matkap, montaj, kaynak ve benzeri işleri öğreniyoruz. Kadın olarak ağır iş olursa zor ama bize burada ağır iş yaptırmıyorlar. Ağır işler vinçlerle kaldırılıyor" dedi. Nesrin Aşıcı (27) ise, "Ben de burada aslında montajda çalışmaktayım. Ama kaynak yapmayı da öğrenmemiz gerekiyor. Bugün kaynak yapmaya başladım ve ilk kez kaynak yaptım. İşimiz güzel severek başladık ve severek devam ediyoruz. Sanayide çalışmanın zor yanları da var ama arkadaşlarla birlikte birbirimize yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kadınların çalışmalarından görüntü

- Vali ve beraberindekilerin çalışan kadınları ziyareti

- Vali Yavuz Selim Köşger'in konuşması

- Çalışan kadınlardan Ayşe Demir ve Nesrin Aşıcı konuşması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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3 - Kazada ölen 112 çalışanı Tuğba’ya hüzünlü tören

ARTVİN'de otomobilinin hafriyat kamyonuna çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yoğun bakım ünitesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 112 Acil Tıp Teknisyeni Tuğba Yıldırım (28), için görev yaptığı Hopa Devlet Hastanesi’nde tören düzenlendi. Yıldırım, gözyaşları arasında memleketi Mersin’e uğurlandı.

Kaza, önceki gün saat 09.00 sıralarında, Hopa ilçesi Sugören kavşağı mevkiinde meydana geldi. İlçede 112 Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan Tuğba Yıldırım yönetimindeki 08 AD 980 plakalı otomobil, iddiaya göre, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde seyreden hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan Yıldırım, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla 112 Acil ekipleri olay yerine sevk edildi. Tuğba Yıldırım, meslektaşlarının ilk müdahalesinden sonra araçtan çıkarılarak ambulansla Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Görev sonrası nöbetten çıkan ve evine gitmek üzereyken geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan Yıldırım, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

HASTANE ÖNÜNDE TÖREN

Hayatını kaybeden 112 Acil Tıp Teknisyeni Tuğba Yıldırım için 2 yıldır görev yaptığı Hopa Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi. Törene polis memuru eşi Caner Yıldırım’ın yanı sıra, Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın, İlçe Emniyet Amiri Gökhan Erdal, sağlık çalışanları, polis memurları, mesai arkadaşları ile yakınları katıldı. Sağlık çalışanları ve polis memurlarının omzunda taşınan tabutunun hastane bahçesine getirilişi sırasında, Yıldırım’ın mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Törende, meslektaşları Tuğba Yıldırım’ın tabutu üzerine görev sırasında giydiği yeleğini örttü. Kuran’ı Kerim okunan ve helallik alınan törende, Yıldırım’ın Sarp Sınır Kapısı'nda görevli eşi polis memuru Caner Yıldırım ve meslektaşları gözyaşı döktü.

‘KADERİMİZDE BU DA VARMIŞ’

İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın, törende bir konuşma yaparak, büyük üzüntü içerisinde olduklarını söyledi. Akalın, “Tuğba arkadaşımızı uğurlamanın acısını yaşıyoruz. Başta eşi Caner kardeşim olmak üzere, 112 sağlık çalışanları, polis teşkilatı ve sağlık camiamızın başı sağ olsun. Kaderimizde bu da varmış. Allah Tuğba kardeşimize rahmet eylesin mekânı cennet olsunö dedi.

Törenin ardından Tuğba Yıldırım, 112 Ambulansları eşliğinde toprağa verileceği memleketi Mersin’e uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Törende tabutun getirilişi

-Katılımcılar ve gözyaşı dökenler

-Saglik müdürü konuşma

-Detaylar

Boyut: 541 mb

HABER KAMERA: Adem GÜNGÖR/HOPA(ARTVİN),()

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4 - Doğu Karadeniz yeni bir tarım ürünü ile tanıştı: Stevia

DOĞU Karadeniz Bölgesi çay ve fındıktan sonra yeni bir tarım ürünü ile tanıştı. Çaykur, anavatanı Güney Amerika, Arjantin ve Çin olan ve sıfır kalorili şeker elde edilebilen Stevia bitkisinin Rize’de 5 yıldır sürdürülen deneme üretimlerini başarıyla tamamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Rize şekeri' adını koyduğu ve bölgede çok verimli olarak yetişen bitkinin fidanları bu yıl üreticilere dağıtılmaya başlandı. Çayda dekar başına 2 bin 650 lira gelir elde edebilen üretici, stevia bitkisi ile ortalama 5-6 bin lira ek gelir elde edebilecek.

Çaykur, Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Bahçesi’nde Arjantin'den getirilen ve kalorisiz şeker elde edilen stevia bitkisinin deneme üretimine başladı. Rize'de üretimi 5 yıldır sürdürülen stevia bitkisinin, bölgenin toprak ve iklim koşullarına uyum sağladığı gözlendi. Şekere göre, 15 kat daha fazla tatlandırıcı özelliği bulunan ve sıvılaştırılması halinde kaloriyle protein değerleri sıfırlanan bitkinin, şekerin olumsuz etkilerini taşımadığı belirtildi. Çayda dekar başına ortalama 1.5 ton verimle yaklaşık 2 bin 650 lira gelir elde edebilen üreticinin, dekar başına 4 ton verimli stevia bitkisi ile ortalama 5-6 bin lira ek gelir kazanabileceği açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Rize şekeri' adı konulan stevia bitkileri bu yıl üreticilere dağıtılmaya başlandı.

ÇAYKUR GENEL MÜDÜRÜ: STEVİA ÜRÜNÜNE TALEP AZ

Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, stevia bitkisinin tamamlanan deneme üretimleri ile birlikte vatandaşlara dağıtımına başlandığını belirtti. Üreticilerin ilgisinin düşük olduğunu ifade eden Alim, "Çay fabrikalarından üreticilerimize stevia ürününü fide olarak dağıtıyoruz. Stevia dağıtımı için öncelikle her fabrikadan 5-10 üretici seçmeyi düşündük ve dağıtıma başladık. İsteyen herkese fabrikalarımız vasıtasıyla istedikleri kadar ürün verdik. Hatta bunu üreticinin altından kalkamayabileceğini düşünerek 200 metrekare ile sınırlandırdık. Fidanları çok cüzi bir ücret karşılığında üreticilerimize veriyoruz. Ancak istediğimiz talep gerçekleşmedi. İsteğe bağlı olarak dağıtımlarımız devam etmektedir" dedi.

‘STEVİA BELKİ DE ÜRETİCİLİK ANLAYIŞIMIZI DEĞİŞTİREBİLİR’

Çay üreticilerinin tarlalarına yeterli ilgiyi göstermediğini kaydeden Alim, şunları dedi:

"Bende kendi adıma özeleştiri yapmam gerekiyor. Benimde çay bahçem var ve yeteri kadar ilgi gösteremiyorum. Doğru olmayan yöntemler ile çay tarımı yapmaya devam ederek çayı da öldürme noktasına getiriyoruz. Çay hasadını Gürcü işçilere toplatan kişi ile kendi toplayan kişi arasındaki fark hemen belli oluyor. Gürcü işçiler kilo işi çalışınca filizin en dibine kadar odun kısmını bile kesiyor. Kendi kesen üretici ise üstlerden kesim yapıyor. Kendi kendimizi üreticilikten uzaklaşıyoruz. Stevia belki de bu üreticilik anlayışımızı değiştirebilir. Fabrika ayarlarına geri dönebiliriz. Biz üreticilerimize stevia tarımına yönelmeleri konusunda teşvik ediyoruz.ö

ÜRETİCİLER EKMEYE BAŞLADI

Bin adet bitki ile bölgede stevia üretimine ilk başlayan üreticilerden olan Sayinur Kasapoğlu, çayın yanında bu ürünü de üretmek istediğini söyledi. Kasapoğlu, "Faydalı bir şey olduğunu düşünerek bir hevesle aldım, ama çok fazla zorluğu var. Tek başına bir kişinin yapabileceği bir iş değil. Her gün ilgilenmek gerekiyor. Rize yağmurlu bir şehir. Bir yağmurda su gelip basıyor ve bütün emekler boşa gidiyor. Naneye benzer küçük tel gibi bir şey diktik. 15 gün sonra onun dibini doldurdum, biten otları aldım, gübre koydum ancak yinede yapmak için çok uğraştım. Kilosu 50 bin lira bile olsa altından kalkılmaz. Çayda en azından harcadığın emeğin karşılığını hemen alıyorsun, bunu ise kurutmamızı istiyorlar. Bu ürünle uğraşmak için 3-5 kişi işin içinde olacak, otunu koparacak, fidesini dikecek ve toprağı sevecek ki verim alınsın" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Stevia bitkisinin görüntüsü

-Sayinur Kasapoğlu konuşma

-Detaylar

HABER KAMERA: Aytekin KALENDER/ RİZE ()

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