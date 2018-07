DHA YURT BÜLTENİ 4

SİHİRBAZLIK gösterileriyle tanınan İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri'yi, gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılan ısırdı. Sağ kolunun bileğe yakın kısmından ısırılan Aref'in sağlığına kavuşması, panzehirin bulunmasına bağlı. Geceyi Antalya'da hastanede geçiren Aref, özel uçakla tedavisi için Mısır veya Fransa'ya götürülecek. Özel ambulans uçak havalimanında bekletilirken, vize işlemlerinin yapılabilmesi için Dışişleri Bakanlığı da devreye girdi.

Acun Ilıcalı'nın programlarında yaptığı illüzyon gösterileriyle Türkiye'nin yakından tanıdığı İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri, bir süredir Antalya'daki beş yıldızlı otellerde gösteri yapıyordu. Dün öğle saatlerinde gösterisi için hazırlık yapan Aref Ghafouri'yi 'kobra' cinsi yılanı, sağ elinin bilek üstünden ısırdı. Kolunu bir bez parçasıyla sıkarak zehirin bütün vücuduna yayılmasını önleyen ünlü sihirbaz Aref, Rus asistanı Yana Vinter ile birlikte Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.

Yılan ısırma ünitesinde ilk müdahalesi gerçekleştirilan Aref Ghafouri için seferber olundu. Yapılan gözlem ve tahlillerde yılanın ısırdığı yerde kısmi komplikasyon tespit edilirken, kobra yılanı panzehirinin Türkiye'de olmadığı söylendi.

Antalya Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür de hastaneye gelerek sağlık durumu hakkında bilgi aldıktan sonra bakanlık yetkilileriyle görüşerek dünyada sadece Mısır ve Fransa'da bulunan panzehirin getirtilmesi için girişim başlattı. En yakın ihtimal olarak Mısır görülürken, bakanlığın getirteceği panzehirin Antalya'ya ulaşması süresinin 24 saati aşabileceğini gözönünde bulunduran Aref Ghafouri, tedavi için Mısır'a götürülmesini talep etti.

Bu arada her ihtimale karşı yoğun bakım ünitesine alınan Aref'in yakınları gece boyunca özel ambulans uçak aradı. Sabaha karşı İstanbul'da bulunan ambulans uçak Antalya'ya geldi.

Ancak Mısır'ın Türk vatandaşlarına vize uygulaması nedeniyle havalimanında bekletilen ambulans uçak vize alınamadığı için hareket edemedi. Dışişleri Bakanlığı'nın tüm girişimlerine rağmen Mısır makamlarından vize almak mümkün olmadı. Bu arada Kahire Büyükelçiliği de Aref için harekete geçti.

PANZEHİR BEKLENİYOR

Aref Ghafouri'nin sağlık durumu hakkında bilgi veren asistanı Yana Vinter, şunları söyledi

Hastaneye geldik tedbir amaçlı. Ama sonra Türkiye'de kobra yılanı panzehiri bulunmadığını öğrendik. Şu an bekliyoruz panzehiri bulmak için. Farklı girişimlerde bulunduk, sağ olsun arkadaşlar yardımcı oluyor. Şu an durumunda sorun yok, normal, inşallah daha da iyi olacak panzehiri bulunduğu zaman.

GÖSTERİDE KULLANIYORDU

Panzehirin Mısır'da bulunduğunu, Mısır'la irtibat halinde olduklarını kaydeden Yana Vinter, şunları söyledi

Uçakla Mısır'a gönderilmesini bekliyoruz. Panzehirin Türkiye'ye getirilmesini araştırdık. Fakat uzun zaman aldığı için ne yapabiliriz diye düşündük, biz gitmeye karar verdik. Şu an aynı zamanda vize problemlerinin de çözülmesini bekliyoruz. Kobra kendi yılanı. Kobra ile ne kadar süredir çalıştığını bilmiyorum. Aref'in yaklaşık iki senedir gösterilerinde asistanlığını yapıyorum. Yılanın ısırdığı an yanında değildim ancak gösteri sırasında olmadığını zannediyorum, fakat onu net bilmiyorum. Kendisi ile görüşebiliyorum, durumu şu anda stabil.

Aref'in kobrayı ne zamandan beri beslediğini bilmediğini söyleyen Yana Vinter, Yılanla küçük bir gösterisi oluyor. Fazla bir şey yaptırmıyordu. Kutudan çıkartıyordu, geri koyuyordu. O kadar, kobranın başka bir işlevi yoktu. Zorlayacak ya da hayvanı uğraştıracak bir durum yoktu. Hayvanın gayet güzel yaşadığını biliyorum. Sadece görünmesi açısından kollanıyordu. 30 saniye ile 1 dakika arasında bir gösteri yapıyordu diye konuştu.

Diğer yandan Aref Ghafouri gösteride kullandığı kobra yılanıyla 3 yıl önce çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından Ölümle hiç bu kadar yakın olmadım notuyla dün gece paylaştı.

Uzmanlar, bugün içerisinde panzehir iğnesi yapılmazsa Aref'in zehirleneceği ve hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu.

Aref'in hastanedeki görüntüsü

2 - Bayram ziyaretine giden 40 bini aşkın Suriyeli döndü

RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönüşleri sürüyor.

Kilis Valiliği'nin izniyle Ramazan Bayramı için ülkelerine giden 52 bin 114 Suriyelinin Türkiye'ye dönüşü sürüyor. Ülkelerinden dönen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemleri yapıldıktan sonra Türkiye'ye alındı. Şu ana kadar 40 bini aşkın kişinin döndüğü öğrenilirken, bayram için ülkesine giden Suriyelilerin tamamının 31 Temmuz'a kadar dönmesi gerekiyor.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS

3 - Kocaeli sahillerinde canlar onlara emanet

KANDIRA(Kocaeli),() - KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklığında 2005 yılında kurulan Kocaeli Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM), Kocaeli'nin 10 plajında boğulma olaylarına karşı mücadele ediyor. KOSKEM ekipleri bu yıl yaz sezonunda 300 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

KOSKEM ekipleri İzmit Körfezi'nde Karamürsel Altın Kemer, Ereğli, Darıca Bayramoğlu Halk, Darıca Bayramoğlu Kadınlar plajı ve Karadeniz sahillerinde ise Cebeci, Kerpe, Kumcağız, Sarısu, Seyrek ve Bağırganlı olmak üzere 10 plajda görev yapıyor. Yaklaşık 200 kişiden oluşan KOSKEM ekipleri bu yaz sezonunda 300'e yakın kişiye müdahale ederek boğulmaktan kurtardı. Kurulduğu günden bu yana 7 bin 441 kişiyi kurtaran ekipler, geçen yaz sezonunda ise bin 230 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Kandıra'nın Cebeci sahilinde ise yeni gönüllülere cankurtaranlık eğitimi de veriliyor. Her plajda istasyonlar arasında koordine sağlayan bir sahil sorumlusu bulunurken, plajlar arası sorumluluk ise KOSKEM tarafından kurulan komuta merkezinden sağlanıyor. Kandıra'nın Cebeci sahilinde bulunan 5 istasyondan her biri günde 85 ile 90 arasında kişiye müdahale ederek boğulmasını engelliyor. İstasyonlardaki cankurtaranlar denizden bir an bile gözlerini ayırmıyor. Dürbünle sürekli izleme yapılırken, suda tehlikeli hareketler yapanlar ve belirtilen sınırların dışına çıkanlar megafonlarla uyarılıyor. KOSKEM ekipleri tarafından aynı zamanda 12 adet deniz motosikleti kullanılıyor. Bunlardan 4 adedi Karadeniz'in dalgalı koşullarına göre özel üretilen yapıya sahip. Bu özel üretim deniz motosikletleri güçlü dalgalarda dahi devrilmiyor. Türkiye'de sadece KOSKEM tarafından kullanılan bu deniz motosikletleri aynı anda 4 kişiyi taşıyabiliyor.

Yetkililer plajlarda en fazla müdahale edilen olayların ise kayıp çocuk vakaları olduğunu belirtti. Ailelerden bu konuda dikkatli davranmalarını isteyen KOSKEM yetkilileri, hafta sonları ortalama 50 kayıp çocuk vakası ile ilgilendiklerini belirtiyor. Plajdaki şemsiyelerin neredeyse tümünün aynı renk ve şekilde olması sebebiyle çocukların ailelerini kaybettiğini belirten yetkililer, ailelerden gözlerini çocuklarından ayırmamalarını istedi.

Kandıra Cebeci Plajı'nda gönüllü cankurtaran olarak görev yapan 23 yaşındaki Emirhan Yıldız, "KOSKEM'e katılmayı çok istiyordum. 3 sene önce başvurdum. Sağ olsunlar aldılar beni. 3 yıldır can kurtarıyoruz. Buradaki yoğunluk havanın ve denizin durumuna göre değişiyor. Bazen akıntılar, bazen de aşırı dalgalar oluyor. Hava güzel olmasına rağmen akıntılar devam ediyor. Ona göre biz de istasyonlarımızı ve elemanlarımızı ayarlamaya çalışıyoruz. Burada gözümüz hep suda oluyor. Boğulan insanları gördüğümüzde ya batıp çıkıyor, ya da diğer vatandaşlar bize işaret ediyorlar. Biz de ekipmanlarımız ile buradan çıkıp, jet-ski ekibine de anons geçerek kurtarmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu iş güzel bir iş, ben gönüllü olduğum için de çok memnunum. Para almama da gerek yok. Burada kurtardığım canlar, aldığım dualar bana yetiyor" dedi.

Kocaeli Yüzme Kulübü'nden KOSKEM'e gönüllü olarak katılan Sezer Tazegül ise, "Kocaeli Yüzme Kulübü sayesinde ben de bu sene katıldım. Burada çok güzel arkadaşlıklar, dostluklar edindik. Burada yüzme konusunda bildiklerime bir şeyler daha ekliyorum. Aynı zamanda cankurtaranlığı da öğrenmiş oluyorum. Yüzme konusunda aldığım eğitimi de burada gösterme fırsatı buluyorum" diye konuştu.

HABER: Selda Hatun TAN-KAMERA: Dinçer AKBİR/KANDIRA(Kocaeli)

4 - Turgut Özal'ın kravatını 30 yıldır sergiliyor

ADIYAMAN'da 34 yıldır emlakçılık yapan Turan Beyaz (54), 8'inci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın televizyon programlarında taktığı kravatı 30 yıl önce açık artırmayla satın alıp çerçeveletti.

8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kullandığı kravatını çerçeveleterek işyerine asan Turan Beyaz, "Anavatan Partisi kurulduktan sonra Özal, Adıyaman'a geldi. 34 yıldır emlakçılık yapıyorum. Rahmetli programlara çıkarken bu kravatı takardı. Ölümünden sonra açık artırma ile satışa çıkınca ben aldım ve duvarıma astım. Özal'ı unutmamızın mümkünü yok" dedi.

Özal'ın Adıyaman'a büyük hizmetleri olduğunu ve bundan dolayı hayranlık duyduğunu da dile getiren Beyaz, "Özal'ın Adıyaman'a büyük hizmetleri ve katkıları var. Adıyaman'a büyük sahiplik etti. Kravatını İstanbul'da açık artırmadan aldık ve 30 yıldır saklıyorum" diye konuştu.

Beyaz, kravatını yıllardır sakladığı Turgut Özal'ın ailesiyle de görüştüklerini sözlerine ekledi. Açık artırma ile satılan kravatın gelirinin o dönem şehit ailelerine bağışlandığı belirtildi.

Turan Beyaz ile röp.

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN

