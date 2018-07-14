DHA YURT BÜLTENİ 4

TÜRKİYE'nin yüzde 5'nin, bölgenin ise yüzde 75'lik patates ihtiyacını karşılayan Bitlis'in Ahlat ilçesi'nde, bu yıl da yoğun bir patates üretimi yapılıyor. Ahlat Ziraat Odası Başkan Vekili İzzettin Altuntaş, patates ile birlikte ilçede fasulye, nahut, domates, ayçiçeği, buğday, arpa ve şeker pancarı üretimi yapıldığını, 27 bin 500 nüfuslu ilçede yaklaşık 10 bin kişinin tarımla uğraştığını söyledi.

Türk tarihi açısından önemli bir değere sahip olan ve Selçuklu döneminden kalma kalıntı ve mezar taşlarıyla bilinen Ahlat, sahip olduğu verimli topraklarıyla da önemli bir yer tutuyor. Van Gölü kıyısında bulunan Ahlat'ta yılda yaklaşık 170 bin ton patates, 350 bin ton buğday, 103 bin ton şeker pancarı, 120 bin ton fasulye, 15 bin ton nohut, 10 bin ton ayçiçeği, 45 bin ton arpa ile önemli miktarda domates üretimi de yapılıyor. Bu yılki patates üretimine ise ayrı bir önem veriliyor. Mazot, tohum ve gübre gibi girdiler, çeşitli hastalıklar ve ekim alanlarının azalması sonucu pazardaki fiyatı 5-6 liraya kadar çıkan patates için ilçede geçmiş yıllara oranla daha yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Ahlat Ziraat Odası Başkan Vekili İzzettin Altuntaş, Türkiye'nin yüzde 5'inin, bölgenin de yüzde 75'lik patates ihtiyacının ilçeden karşılandığını, bundan dolayı da verilen emeğin karşılık bulmasını istediklerini belirtti. Tarihi ve kültürel yapısıyla bilinen Ahlat'ın ülke için önemli bir üretim merkezi olduğunu da belirten Altuntaş, yetkililerden destek istedi.

27 BİN 500 NÜFUSLU İLÇEDE 10 BİN KİŞİ TARIMLA UĞRAŞIYOR

Verimli topraklara sahip olduklarını ve daha çok üretim yapabileceklerini anlatan Altuntaş, "27 bin 500 nüfuslu ilçede yaklaşık 10 bin kişi tarımla uğraşıyor ve geçimini bu yılla sağlıyor. İlçede en çok patates üretimi yapılıyor. Patates hem ilçemizde, hem de ülkemizde büyük bir öneme sahiptir. Yılda 170 bin ton patates elde etmekteyiz. Nevşehir patatesi ülkede marka haline gelmiş durumda. Ahlat patatesi de markalaşma yolundadır. İlçemizde sertifikalı patates üretimi de yapılmaktadır. Artık üreticilerimiz patates tohumlarını kendisi üretiyor. Patates üretiminin yanında ilçemizde buğday, şeker pancarı, fasulye, nohut ve ayçiçeği üretimi var" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Drone ile tarlalardan genel görüntüler

-Tarlada çalışan işçilerden görüntüler

-Tarlalardan sulama yapılması

-Çalışan işçilerden detaylar

-Drone ile tarlada çalışan işçilerden görüntü

-Ahlat Ziraat Odası Başkan Vekili İzzettin Altuntaş ile ropörtaj

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 4 DAKİKA 45 SANİYE

BOYUT: 532 MB



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6 - Kırkpınar güreşlerinde ikinci gün heyecanı başladı

TARİHİ Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün müsabakaları başlarken, başpehlivanlar ilk tur kuraları için ilk kez çayıra çıkacak.

Edirne'de bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün heyecanı bu sabah 09.30'da Sarayiçi Er Meydanı'nda başladı. Başpehlivanlık dışındaki 13 boyda dün başlayan güreşlere devam edilirken, 30 dereceyi bulan sıcak hava nedeniyle pehlivanlar güreş tutarken güçlük çekti. Az sayıdaki güreş severin takip ettiği güreşlerde özellikle küçük ve orta boylardaki mücadeleler ilgiyle izlendi.

Davul ve zurnaların eşlik ettiği ikinci gün güreşlerinde 2228 pehlivandan ve baş kategorisinde yer alan 57 başpehlivan çayıra çıkarak ilk kez güreşe başlayacak. Başpehlivanların güreşi yarı final mücadelesine kadar sürecek. Yarı final ve devamı ise yarın yapılacak. Başpehlivanlar rakiplerini kura ile belirleyecek. UNESCO'nun somut olmayan kültür mirası listesinde yer alan ve üç gün süren Kırkpınar güreşlerinde toplam 2 ton zeytinyağı ile pehlivanların gözlerini silebilmesi için 5 bin adet salaşpur bezi kullanılacak. Edirne'de Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni yerli ve yabancı 450'ye yakın basın mensubu takip ediyor.

Başpehlivanlık kategorisinde ilk kuralar Sarayiçi Er Meydanı'nda saat 12.00'da çekilecek. 57 başpehlivandan biri bay olarak turu çekecek, diğer pehlivanlar ise kendi aralarında çektikleri kuralar ile rakiplerini belirleyecek. Bu yıl başpehlivanlık kategorisine Ünal Karaman, İsmail Erkal, Emre Erkal, Kürşat Şevki Korkmaz, Mehmet Yeşil Yeşil, İsmail Koç, Hüseyin Demir, Hüseyin İyican, Serhat Gökmen, Hasan Tuna, Onur Şenel, Salih Dorum, Şaban Yılmaz, Onur Balcı, Ahmet Selbest, Hüseyin Gümüşalan, Gökhan Arıcı, Kaan Kaya, Orhan Okulu, Hakan Çalışır, Ali Gökçen, Mecit Yıldırım, Ali Yanatma, Abdullah Güngör, Serkan Serttürk, Arif Akın, Ramazan Bircan, Hamza Köseoğlu, Ahmet Kavakçı, Semih Turgut, Osman Aynur, Şahali Kurt, Okan Acar, Fatih Koyuncu, İsmail Güzel, Salih Erinç, Recep Taslak, Hasan Zeybek, Osman Özgün, Erkan Ertan, Ali Altun, Ali Rıza Kaya, Ali Güngör Ekin, İbrahim Çoraman, Hasan Cengiz, Süleyman Aykırı, Mustafa Kemal Karaboğa, Faruk Akkoyun, Mustafa Batu, Fatih Çakıroğlu, Fatih Atlı, Turhan Balaban, İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Serhat Balcı, Nedim Gürel ile Recep Kara kayıt yaptırdı.

657'nci Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanabileceği düşünülen Mehmet Yeşil Yeşil, Orhan Okulu, Fatih Atlı, İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Recep Kara ve Osman Aynur güreş severler tarafında favoriler arasında gösterildi.

Görüntü Dökümü:

-Pehlivanların kol bağlaması

-Pehlivanların çayırda yürümesi

-Güreşlerden görüntüler

-Pehlivanlar detay

-Havadan Er Meydanı ve güreşler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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7 - Telefon dolandırıcısı Şanlıurfa'da yakalandı

ADANA'da telefonla aradıkları kişiyi soygun bahanesiyle korkutup 3 bilezik, bir yüzük ve 8 bin 600 lirasını dolandırdığı iddiasıyla aranan Kenan Türki (36), Şanlıurfa'da saklandığı evde yakalandı.

Ceyhan ilçesinde, kendisini polis olarak tanıtan kişi, Elif Zeytun'u arayarak, "Bir kuyumcu soygunu oldu. Olay yerinde sizin adınıza düzenlenmiş sahte kimlik var. Sizin suçsuz oluğunuzu biliyoruz, ancak evinizde altın ve para varsa onları alıp, inceledikten sonra size geri vereceğiz" dedi. Duyduklarıyla büyük şaşkınlık yaşayan Zeytun, evindeki 3 bilezik, 1 yüzük ve 8 bin 600 lirayı alıp, buluştuğu dolandırıcıya verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Elif Zeytun, polise haber verdi.

?Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyip, şüphelinin Fahri Özkan olduğunu saptadı. Ekipler ayrıca MOBESE görüntülerinden Özkan'ın bindiği otomobilin plakasını tespit etti. Plaka Takip Sistemi'nden (PTS) aracın, Mersin'in Tarsus ilçesinde olduğunun saptanması üzerine ekipler, operasyon düzenledi. Otomobili Tarsus'ta takip edilen Özkan, araçtan indiği sırada yakalanıp, gözaltına alındı.

Özkan'ın sorgusunda dolandırıcılık olayını Kenan Türki ile birlikte gerçekleştirdiğini söyledi. Özkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Türki de Şanlıurfa'da saklandığı evde yakalandı. Adana'ya getirilen Kenan Türki, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü

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- Zanlının emniyet müdürlüğünden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi



Haber:Gökhan KESKİNCİ-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,()

SÜRE: 41" BOYUT:42 MB

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