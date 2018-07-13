DHA YURT BÜLTENİ 4

1 - Sokak eyleminde polislere ateş açan PKK yandaşına müebbet hapis (2) - EK GÖRÜNTÜ İLE TAMAMI

ADANA'da 2014 yılında terör örgütü PKK yandaşlarınca yapılan korsan gösterilerde çevik kuvvet polislerine ateş açmakla suçlanan Ahmet Çiray (28), müebbet hapse çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan Çiray, karar üzerine yakalandı.

Olay, 15 Haziran 2014'te Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı'nda meydana geldi. Terör örgütü PKK sempatizanları yolu kapatarak polise molotofkokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcı attı. Bu sırada Ahmet Çiray belinden çıkardığı tabanca ile çevik kuvvet polisleri H.A., F.E., F.Ç. ve L.Ü.'ye doğru ateş açtı. O anlar ise yine polis kamerası tarafından görüntülendi. Kaçan zanlı ise kısa sürede yakalandı.

Mahkemeye çıkarılan Çiray, suçlamaları kabul etmeyip, "Eylemin olduğu mahallede oturuyorum. O sırada sokaktan geçtim, evimin önünde otururken fotoğrafların çekilmiş olabilir. Polis memurlarına ateş etmedim" dedi. Çiray, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanan Çiray'ın tabancayla polislere ateş ettiği kesinleştirildi. Bu gelişme üzerine Çiray, 'Devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozmak' suçundan müebbet hapse mahkum etti. Sanığa, ayrıca '4 polis memurunu öldürmeye teşebbüs etmek', 'toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılarak ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar etmekten', 'Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne silahla katılmaktan', 'Kamu görevlisine karşı görevini yaptırmamak için direnme' ve 'Silah bulundurma' suçlarından toplam 14 yıl 5 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Karar üzerine, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiray'ı gözaltına aldı. Emniyete götürülen Çiray, sorgusunun ardından cezaevine gönderildi.

EK GÖRÜNTÜ Dökümü

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- Eylemcilerin görüntüsü

- Zanlı Ahmet Çiray'ın ateş etmesi (Beyaz tişörtlü, 9'uncu saniyede köşede silah görünüyor)

- Çevik kuvvet polislerinin görüntüsü

SÜRE: 19" BOYUT:20 MB



Görüntü Dökümü

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- Zanlının Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tabelası

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA, ()

SÜRE: 33" BOYUT:34 mb

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2 - ÖZEL - 1 santimlik kabak çekirdeği minik Nilda'yı öldürüyordu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde oturan Çaltı ailesinin kızı Nilda (2), annesinden habersiz yediği kabak çekirdeği yüzünden ölümden döndü. 3 hafta boyunca 3 hastanede bronşit tanısıyla tedavi gördükten sonra düzelmeyince dördüncü kez başvurulan hastanede yapılan tetiklerde, minik Nilda'nın nefes borusunda yabancı cisim olduğu belirlendi. Antalya'da acil ameliyata alınan Nilda, nefes borusundaki 1 santimlik kabak çekirdeğinden kurtuldu.

Alanya'da oturan Ayşegül Çaltı (31) ile aynı yaştaki Süleyman Çaltı'nın 3 çocuğunun en küçüğü Nilda, geçen Ramazan Bayramı'nın birinci günü rahatsızlandı. Ailesiyle birlikte yakınlarına bayram ziyaretine giderken araçta uyuyan Nilda, şiddetli öksürükle uyandı. Bir anda tıkanan ve nefes alamayan minik kız, eliyle ağzından bir şeyler çıkarmaya çalıştı. Ağzının kenarında çekirdek kabuğu gören aile Nilda'yı hemen hastaneye götürdü. Ailesi tarafından boğazına bir şey kaçmış olabileceği söylenen minik Nilda'nın yapılan tetkiklerinde bir şey olmadığı söylendi.

Eve gönderilen Nilda o geceyi öksürük içinde geçirince sabah ailesi tarafından yeniden hastaneye götürüldü. Bu kez akciğerinde enfeksiyon olduğu söylenerek minik kıza ilaç tedavisine başlandı. Tedaviye rağmen iyileşemeyen Nilda ailesi tarafından üçüncü kez hastaneye götürüldü. Bu kez bronşit olduğu söylenen Nilda, hastaneye yatırılarak bir hafta boyunca antibiyotik tedavisi gördü. Minik kız tedavisi tamamlanarak evine gönderildi.

DOKTOR YABANCI CİSİMDEN ŞÜPHELENDİ

Onca ilaç tedavisine rağmen iyileşemeyen Nilda, dördüncü kez hastaneye götürüldü. Muayene sırasında doktorun, nefes borusunda yabancı cisim olabileceğini söylemesi üzerine anne Ayşegül Çaltı, kızının dudağının kenarında çekirdek kabuğu gördüğünü yineledi. Anne Çaltı daha önceki hastanelerde de bunu söylediğini, ancak çocuğunda bir şey olmadığının söylendiğini hatırlattı.

Alanya'daki doktorun şüphesi üzerine Antalya'ya sevk edilen minik Nilda, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi servisinde yapılan tetkiklerinde, nefes borusunda yabancı cisim belirlenerek ameliyata alındı. Nefes borusunda dik duran 1 santimlik kabak çekirdeği bronkoskopiyle çıkarılan Nilda, sağlığına kavuştu.

'ALLAH ÇOCUĞUMUZU KORUMUŞ'

Ayşegül Çaltı, “Çocuğumuz 3 hafta iyi dayanmış. Allah korudu. Nefes borusundan bütün olarak kabak çekirdeği çıkarıldı. Allah Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki doktorlarımızdan razı olsun" dedi. Ailelere uyarılarda da bulunan Ayşegül Çaltı, çocuğunun çekirdek yediğini görmediğini, ancak Nilda'nın evde bulunan çekirdeği kendisinden habersiz yediğini söyleyerek, “Artık ben bile çekirdek yemem. Evimde de bulundurmam. Bizim başımıza böyle bir şey geldi. Çok canımız yandı. Aileler dikkat etsin" dedi.

Turizm sektöründe çalışan Süleyman Çaltı ise daha önce başvurdukları hastanelerde doktorların Nilda'ya astım bronşit teşhisi koyduğunu ve bunun alerjiden kaynaklandığını söylediklerini belirtti. 3 hafta boyunca hastane hastane dolaştıklarını söyleyen Çaltı, Nilda'nın sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

'NEFES BORUSUNUN YARISINI KAPLIYORDU'

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Klinik Şefi Prof.Dr. Mehmet Bilgin, Nilda'nın kendilerine solunum sıkıntısı nedeniyle getirildiğini belirtti. Prof.Dr. Bilgin, “Aile bize daha önce hastanelere başvurduklarında astım, bronşit tanısı konulduğunu, antibiyotik tedavisi uygulandığını söyledi. Biz muayene ettiğimizde 5 yaş altındaki çocuklarda sık karşılaştığımız bir durumla karşılaştık. Eğer çocukta solunum sıkıntısı ve enfeksiyon varsa öncelikle ailesine yabancı cisim olup olamayacağını sorarız. Ailesi böyle bir şey olabileceğini söyledi. Anestezi altında yaptığımız bronkoskopi sonucu Nilda'nın neredeyse nefes borusunun yarısını kaplayan bir cisim belirledik. Çıkardık ki bu bir bütün kabak çekirdeği" dedi.

'KABAK ÇEKİRDEĞİ YAN YATSA NİLDA ÖLÜRDÜ'

Bir insanın nefes borusunda yabancı cisimle yaşayabilmesinin imkansız olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bilgin, “Muhtemelen kabak çekirdeği daha önce sağ ya da sol akciğere giden ana bronşta olduğu için hastanın yaşamasına müsaade etmişti. Öksürünce ya da hareket edince nefes borusunun girişine çıkmış olmalı" dedi. Yaklaşık 6 santimetrelik soluk borusunun girişinde bulunan kabak çekirdeğinin dik durumda olduğuna da dikkat çeken Prof.Dr. Bilgin, “Eğer bu kabak çekirdeği yan yatsa, soluk borusunu tamamen kapatsaydı minik kız ölürdü" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Küçük Nilda'nın görüntüsü

RÖP 1: Süleyman Çaltı ( Baba )

RÖP 2: Ayşegül Çaltı ( Anne )

RÖP 3: Prof. Dr. Mehmet Bilgin

Küçük Nilda'nın görüntüsü

(KJ: Haber-Kamera: Selma KUNAR/ANTALYA,()

265 MB -- 02.25 /// HD

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3 - Havuzda hem serinlik hem eğlence

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde hava sıcaklığının artmasıyla turistler havuzları tercih ediyor. Tatilciler, otellerin düzenlediği havuz oyunlarıyla serinleyip eğleniyor.

Kemer'de hava sıcaklığının 40- 42 dereceyi, deniz suyu sıcaklığının 27 dereceyi bulması nedeniyle turistler, serinlemek için otel havuzlarını tercih etti. İlçe merkezindeki Asdem Park Otel'de konaklayan turistler, animasyon grubunun düzenlediği aktivitelerle de serinlemeyi eğlenceli hale getiriyor.

HAVUZDA KULE YARIŞMASI

Otelde düzenlenen kule yarışmasında Türk tatilcilerle Rus turistler karşı karşıya geldi. Havuz içerisinde kule yapan iki grup iple sarkıtılan balonları patlatmaya çalıştı. Kulenin üzerine çıkan kadın turistlerin kürdanla balonları patlatmaya çalışması, eğlenceli görüntüler ortaya çıkardı. Yarışı Rus takımı 3-1 kazanırken, yarışmacıların yanında havuz kenarındaki turistler de eğlenceli dakikalar yaşadı.

Otelin eğlence müdürü Hamza Kubal, "Hava sıcaklığının yaklaşık 42 derece hissedildiği bu günlerde aktivitelerimizi havuzda ve denizde yapıyoruz. Bugün de günlük aktivitelerimizden havuz oyunumuzda kule savaşı oldu. Türk ve Rus misafirlerimiz birbiriyle yarıştı" dedi.

'ÇOK GÜZEL TATİL GEÇİRİYORUM'

Rusya'dan tatil için Kemer'e gelen Yulia Seliseva (20), "Türkiye'ye 5'inci kez geliyorum. Her defasında buraya geldiğim için mutlu oluyorum ve çok güzel tatil geçiriyorum. Birçok yer var gezip oturabileceğimiz. Tarihi yerler ve eğlenceli zaman geçireceğiniz rafting var. Bu sefer gittim raftinge, çok eğlenceliydi ve çok şaşırdım. Dün de Pamukkale'ye gittim. Orayı da çok beğendim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Havuzdan görüntü

- Drone görüntüsü

- Yüzenler

- Dans edenler

- Genel detaylar

- RÖpler

Haber: Levent YENİGÜN- İbrahim LALELİ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-)

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4 - Doktorun 'şarkılı' ameliyat yöntemi sosyal medyada en çok izlenenler arasında

Aziz GÜVENER / SERDİVAN(Sakarya),() - SAKARYA'da bir devlet hastanesinde bir doktorun batık tırnak ameliyatına aldığı gence şarkı söylettirmesi sosyal medyada rekor kırdı.

Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ndeki bir ameliyat, sosyal medyada en çok paylaşılan konu oldu. Dr. Şemsettin Bayrak, tırnağında batık olan bir genci ameliyata aldı. Tırnağını çekmek için ameliyata aldığı gencin çok heyecanlı olduğunu gören doktor, ondan şarkı söylemesini istedi. Ameliyat masasında korkudan titreyen genç, daha sonra şarkı söylemeye başlayınca ortaya gülümseten görüntüler çıktı. Yanık sesiyle arka arkaya şarkılar söyleyen genç, doktorları ve ameliyat personelini güldürdü. Bu anları cep telefonuyla kaydeden doktor, sosyal medyada paylaştı. Ameliyat olan gence 'Bunu facebook'ta paylaşacağım ona göre' diyen doktor bir yandan da operasyona devam etti.

Sosyal medyada yüzlerce kişi tarafından paylaşılan 'şarkılı ameliyat' en çok izlenen videolar

arasına girdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler

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5 - Batman böğürtleni Avrupa ve uzakdoğu'ya gönderildi

BATMAN'da özel bir firma tarafından 80 dönümlük bahçede ekilen böğürtlenin hasadına başlandı. 250 kişinin istihdam edilidiği tesiste elde edilen ilk ürün böğürtlenler Almanya, Suudi Arabistan, Hong Kong ve Çin'e gönderildi.

Bölgenin en kaliteli böğürtlenin yetiştiği Batman-Siirt il sınırındaki Yunuslar köyünde, özel bir firmaya ait 80 dönümlük bahçede bu yıl 70 ton böğürtlenin ilk hasadıyla birlikte ihracatına da başlandı. THY'nin Batman-İstanbul arasında böğürtleni ücretsiz taşıması ise yatırımcıya moral verdi. Batman böğürtlenine Avrupa'daki birçok ülkenin talipli olduğunu anlatan firma yetkililerinden Ziraat Mühendisi Harun Yeşilay, "Ürünümüzü topladıktan sonra 2 gün süreyle soğuk hava depolarında beklettik. Dünya standartlarında bir ambalajla 125 gram halinde paketledik. Yurtdışına ihracata da başladık. İlk ürünümüzü Suudi Arabistan, Hong Kong ve Almanya'ya gönderildi. Gelecek hafta ise İngiltere'nin taleplerini karşılayacağız" dedi.

THY'DEN BÜYÜK DESTEK DESTEK

Türkiye Hava Yolları'nın İstanbul'a kadar kargoda ücretsiz destek sağlayacağını söyleyen Yeşilay, "Türkiye Hava Yolları ile yaptığımız sözleşmeye göre ürünlerimizi iç piyasaya ücretsiz taşıyacak. Nakliye konusunda THY'nin bize ciddi bir desteği oldu. Bu da bölgenin faydasınadır. Hem de yatırımcıya bir destektir. İlk üründe yaklaşık 3.5 ton hasadı Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerine ihracata başladık. Hasat ve paketleme işinde yaklaşık 250 işçi çalışıyor. Almanya ve Polonya'daki bazı üreticiler, burada yetişen kaliteli Chester böğürtlene şaşırdı. Bir ay süreyle böğürtlenimizi Avrupa'dan Ortadoğu'ya kadar pazarlayacağız"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Böğürtlenin TIR'a yüklenmesi

-Tesisten görüntü

-Böğürtlenin paketlenmesi

-Röportaj

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, () -

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6 - Kırkpınar, minik pehlivanlarla başladı

EDİRNE'de bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar Er Meydanı'nda güreş tutmaya başladı. İlk gün çayıra çıkan minik pehlivanlar kıyasıya mücadele etti.

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 657'ncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bugün Sarayiçi Er Meydanı'nda minik pehlivanların çayıra çıkmasıya başladı. Hava sıcaklığının 33 derece oluğu kentte pelivanlar birbirleriyle mücadelenin yanı sıra sıcaklarla da mücadele edecek.

Kırkpınar'da bu yıl tüm zamanların rekoru da kırılarak, 2 bin 228 pehlivan kayıt yaptırdı. Geçen yıl 2 bin 199 pehlivanın mücadele ettiği Kırkpınar'a bu yıl 2 bin 228 pehlivan katılıyor. Kilo ve yaşlarına göre ayrılan Minik-1 kategorisine 133, Minik-2'de 138, Teşvik-1'de 158, Teşvik-2'de 169, Tozkoparan'da 185, Ayak Boyu'nda 231, Deste Küçük'te 224, Deste Orta'da 151, Deste Büyük'te 97, Küçük Orta Küçük'te 328, Küçük Orta Büyük'te 148, Büyük Orta'da 134, Başaltı kategorisinde 75 ve Başpehlivanlık için de 57 pehlivan kayıt yaptırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Minik pehlivanların çayıra çıkması

Yağlanması

El bağlamaları

Güreşmelri

Çayırda kaybolan güreşçiler

Genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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7 - Van Gölü'nün mavi bayraklı plajına tatilci akını

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, () - VAN Gölü kenarında bulunan, denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'de ilk kez mavi bayrak verilen Mollakasım Halk Plajı, tatilcilerin akınına uğruyor.

Van Gölü kenarındaki Mollakasım, denize kıyısı olmadığı halde mavi bayrak verilen ilk plaj oldu. Cankurtaran hizmeti, engelliler için sağlanan olanaklar ve su sporlarının yapıldığı alanlarla Türkiye'de ilk olan plajın açılışı geçen hafta yapıldı. Hizmete açılmasının ardından plaja, yurdun birçok bölgesinden tatilciler akın etti. Ailesiyle birlikte tatil için İstanbul'dan Van'a gelen Erkan Özel, göl kenarındaki halk plajının, Ege kıyılarındaki diğer plajlardan farkının olmadığını söyledi. Özel, "Duyduk ki Van'da mavi bayrak kazanan bir plaj var. Ailemizle buraya geldik. İstanbul'dan geliyoruz. Geldik, gördük. Gerçekten çok güzel. Ege bölgelerine çok tatile gittik. Kesinlikle onlarla kıyas edebilecek durumda. Herkese tavsiye ederim. Çok güzel, suyu çok temiz. Buradaki insanlar tatil bölgelerine bence hiç gitmelerine gerek yok. Burası çok ideal bir yer. Çocuklarımla birlikte tatile geldik. Herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Çanakkale'den tatil yapmak üzere Van'a gelen Mustafa Güçtek ise yurdun birçok tatil beldesine ailesiyle birlikte gittiğini dile getirerek, "Van Gölü'nün diğer sahillerden hiçbir farkı yok. Burası çok güzel bir yer. Ailemle birlikte tatilimizi burada geçireceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Van Gölü kıyısında bulunan Mollakasım Halk Plajından genel görüntü(dronla çekilmiş)

-Plajda yüzenler(dron görüntüsü)

-Van Gölü'nde yüzenlerden genel ve detaylar

-Gölde yüzenlenlerin dronla çekilen görüntüsü

-Gölde yüzen bir genç ile röportaj

-Gölde yüzen kadın

-kadınlar yüzerken dronla çekilmiş görüntüleri

-Plaja gelen bir vatandaş ile röportaj

-Gölde yüzenlerden genel ve detaylar

-Dronla çekilen görüntü

-Bir kız çocuğu ile röportaj

-Van Gölü içinde basketbol oynayanlar(dron görüntüsü)

-İstanbuldan gelen Erkan Özel ile röportaj

-dronla çekilen genel görüntü

-Çanakkaleden gelen Mustafa Güçtek ile röportaj

-detaylar

SÜRE.4 DK 14 SN

474 MB

