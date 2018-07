DHA YURT BÜLTENİ-4

1)YENİ HASTANEYE 'TARİHİ KÖPRÜ' ENGELİ

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde hizmete giren devlet hastanesine şehir merkezinden tek ulaşım yolu üzerinde bulunan köprünün 'tarihi eser' çıkması üzerine genişletme çalışmaları iptal edildi. Demir korkuluklarının bir bölümü olmayan köprü, trafiği tek şeride düşürerek tehlike yaratırken, hastaneye ulaşım güzergahının değiştirilmesi yada mevcut yola yeni bir köprü yapılması bekleniyor.Keşan'da, Aşağı Zaferiye Mahallesi Evreşe Caddesi üzerinde Sağlık Bakanlığı tarafından yaklaşık 63 milyon lira maliyetle yaptırılan 200 yataklı devlet hastanesi hizmete girdi. Hastaneyle şehir merkezine ulaşımı sağlayan Evreşe Caddesi üzerinde Karayolları tarafından asfaltlama çalışması yapılırken, yol üzerindeki Ferhat Ağa Köprüsü olarak adlandırılan köprünün genişletilip, asfaltlanması için ödenek ayrılarak, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından ihale yapılmak istendi. Yapılan başvuruda Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Edirne Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından 'Tarihi köprü olması nedeniyle, çalışma yapılamaz, köprünün tarihi dokusuna zarar verilemez' yönünde karar verildi. Karar üzerine ihale iptal edildi.

'KÖPRÜ, TRAFİK AKIŞINDA TEHLİKE YARATIYOR'

Kararın üzerinden 1 yıl geçmesine ve hastanenin hizmete açılmasına rağmen halen güzergah değişikliği ve yeni köprü yapılmadı. Çevresinde yeterli güvenlik tedbiri bulunmayan, demir korkuluklarının bir bölümü olmayan ve trafiği tek şeride düşüren köprü, trafik akışında tehlike yaratıyor. Sürücüler, ambulans ve diğer araçların yoğun olarak kullanıldığı güzergahta köprü nedeniyle yolun daraldığını belirterek, güzergah değişikliği ve yeni köprü yapılmasını istiyor. Yaya olarak yolu kullanan bazı hasta ve hasta yakınları ise canlarını tehlikeye atıyor. Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, belediye meclisinin aldığı kararla imar planlarında değişiklik yapıldığını ve hastane binası yakınlarında yeni bir yol güzergahı belirlendiğini söyledi. Özcan, hastaneye çarşı merkezinden bağlantı sağlayacak yeni yol yada mevcut yolda inşa edilecek yeni köprü için bölgedeki dere yatağının Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından ıslah edilmesini beklediklerini kaydetti.

Mehmet Özcan, "1 yıl kadar önce DSİ'yle Ferhat Ağa Köprüsü'nün dar olması ve araç geçişlerinin artacak olacağı için genişletilmesini veya yeniden yapılmasını talep ettik. Bu tam dere üzerinden geçen bir köprü. Dolayısıyla dere yatakları DSİ'ye ait. Sonradan köprünün Anıtlar Kurulu tarafından tescillendiği ortaya çıktı. Dolayısıyla da köprüyü yıkıp genişletme imkanı ortadan kalktı. Biz Keşan'ın yeni imar planlarının bitireli 5 ay kadar oldu. Köprünün oradan Belkoop istikametine giden, Keşan'ı çevreleyen 25 metre genişliğinde bir imar yolu kurduk. DSİ, o yol uygunluğu çerçevesinde köprü yandan dolanıp, tescili olan yeri yıkmadan başka bir geçiş yolu yapacakları yönünde bilgi verdiler bize. Ama DSİ şu anda ne aşamadadır bilmiyorum" dedi.

DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise hastane yolundaki derenin ıslahı için kendilerine iletilen bir talep olmadığını ve yatırım planları dahilinde bulunmadığını bildirdi.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Havadan hastaneye bağlanan köprü ve akan trafik

-Köprüden geçen araçlar

-Yeni Keşan Devlet Hastanesi

-Yol güzergahı

-Köprüden geçen araçlar

-Köprünün eksik demir korkulukları

-Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-

(SÜRE: 05.21 - BOYUT: 598 MB)

=====================================================

(ÖZEL)

2)TÜRKİYE'NİN SON KİRAZLARININ HASADINA BAŞLANDI

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinin 1650 rakımlı Çığşar Mahallesi'nde kiraz hasadı başladı.Türkiye'de en son hasat edilen kiraz olan Çığşar kirazı, ağırlıklı olarak Rusya ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor. İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Çığşar Mahallesi, bu yıl kirazda 10 bin ton rekolte bekliyor. Yüksek rakımlı tepelerde yetişmesi nedeniyle tadı ve aromasıyla diğer kirazlardan farklı olan, aynı zamanda Türkiye'de en son hasat edilen kiraz olan Çığşar kirazının yüzde 99'u ise ihraç ediliyor. Her gün 9-10 TIR'ın kirazla ayrıldığı mahallenin muhtarı Erbay Erkek, kirazın istihdama da büyük katkı sağladığını söyledi. Yaklaşık 20 yıldır dünyanın birçok ülkesine kiraz ihraç ettiklerini ifade eden Erken, şöyle konuştu:

"Geçmiş yıllarda Almanya, İngiltere, Belçika gibi birçok Avrupa ülkesine kiraz veriyorduk ancak bu yıl aşırı derecede kiraz çokluğu var, Türkiye'nin genelinde bu yıl fazla kiraz oldu. Şu anda Rusya ve Ortadoğu ülkelerine ihracat yapmaktayız. Toplanan bu kirazlar bin 500 tonluk soğuk hava depomuza geliyor. Bu yıl ihracata yaklaşık 2.5 lirada kiraz veriyoruz. Ayrıca kiraz hasadının başlaması ile yaklaşık olarak 600-700 işçi de burada istihdam ediliyor. Çalışan işçiler burada yaklaşık 1 ay kiraz toplayarak aile bütçelerine büyük oranda katkı sağlıyorlar. Napolyon ve Ziraat 900 olan kirazlarımızdan bu yıl 10 bin ton ürün almayı hedefliyoruz. Mahallelimizin geçim kaynağı kiraz, başka bir gelirimiz yok. Mahallemizde yaklaşık 6-7 bin dönüm alanda kiraz bahçelerimiz var."

GELİN-GÖRÜMCE KİRAZ TOPLUYOR

Mahallede kiraz toplayarak aile ekonomisine katkı sağlayanlardan biri olan üniversite öğrencisi Zeynep Erkek de "Ben ikinci üniversitemi okuyorum, yaz aylarında tatilimi mahalleye gelip kiraz toplayarak geçiriyorum, ağaçlara çıkmak zor oluyor ama zevkli bir iş, topladığımız kirazları tüccarlar gelip bahçemizden alıyor, bizlerde kirazları toplayıp kalibresine göre ayırıp tüccarlara satıyoruz" dedi.

Evin gelini Tuba Erkek de görümcesiyle birlikte kiraz topladığını belirterek, "Görümcemle birlikte ağaçlara çıkıp kiraz topluyoruz. Ağaca çıkmak kadar inmesi de çok zor. Günlük 60-70 kilo kiraz topluyor, aile bütçemize katkı sağlıyoruz" dedi.

Kiraz üreticilerinden Metin Erkek de topladıkları kirazları mahallede kurulan kiraz alım merkezine götürdüklerini, yapılan tartış ve paketleme işlemlerinin ardından soğuk hava depolu TIR'lar başta Rusya ve Ortadoğu ülkelerini olmak üzere yurt dışına gönderdiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

------------------

- Çocukların kiraz seçmesi

- Muhtar Erbay Erkek ile röp.

- Zeynep ve Tuba Erkek kiraz topladı.

- Zeynep Erkek ile röp.

- Tuba Erkek ile röp.

- Kirazların kalibresine göre ayrılması

- Kasalardaki kirazlar

- Kirazların TIR'lara yüklenmesi

- Üretici Metin Erkek ile röp.

- Soğuk hava deposundaki kirazlar

- Depo önünde bekleyen TIR'lar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1.46 GB

=====================================================

3)ÖLÜME TERK EDİLEN YARALI ATA HAYVAN SEVERLER SAHİP ÇIKTI

ADANA’da sahibi tarafından boş bir arsaya bırakılan yaralı ata hayvan severler sahip çıktı. Yüzündeki yarası enfeksiyon kapan ata 2 hafta boyunca her gün su ve yem veren hayvan severler, atın hayvan barınağında tedavi edilmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaralı atı barınağa götürerek tedavi altına aldı.Yüreğir ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi’nde 801 sokakta 2 hafta önce boş bir arazide bir evin balkon parmaklıklarına bağlı at mahallelinin dikkatini çekti. Yüzünde büyük bir açık yara bulunan atla kimsenin ilgilenmediğini fark eden vatandaşlar, atı düzenli olarak su ve yemle besledi. Hayvan severler, sahibi tarafından ölüme terk edilen hayvanın barınakta tedavi edilebilmesi için sosyal medyada kampanya başlatarak Adana Büyükşehir Belediyesi'nden ve çeşitli kurumlardan destek istedi. Çağrı üzerine Büyükşehir Belediyesi, özel araçla atı bulunduğu yerden alarak tedavi ettirmek üzere hayvan barınağına götürdü. Hayvan Barınağı görevlisi Emrah Ceylan, duyarlı vatandaşlar sayesinde yaralı atın durumundan haberdar olduklarına değinerek, "Barınakta ilk başta tedavisi ve aşıları yapılacak. Yarası iyileşene kadar ilgileneceğiz. Daha sonra rehabilitasyonu yapılacak. Yemesinden, içmesine her şeyine kadar hayatının sonuna dek bakacağız"diye konuştu.

'KEDİ, KÖPEK OLSAYDI ADANA AYAĞA KALKARDI'

Atın tedavi altına alınması için başlatılan kampanyaya destek veren Merve Ömür, seyyar satıcılık yaptığı bilinen at sahibine ulaşmaya çalıştıklarını ancak başarısız olduklarını belirterek, “Atın yüzünü tel kestiği söyleniyor ama müdahale edilmediği için yayılmış ve enfeksiyon kapmış. Mahalleden birkaç kişi yemek veriyor ama başka ilgilenen yokmuş ve 2 haftadır böyleymiş. Çok şaşırmıyorum çünkü sadece kedi köpek üzerinde yoğunlaşılıyor. Bu hayvanları da mal olarak bakıyoruz. Sömürüyoruz, kullanıyoruz, kullanılamayacak duruma gelince de böyle bırakıp ölüme terk ediyoruz. Kedi, köpek olsaydı Adana şu an ayağa kalkmıştı ama at olduğu için kimse ilgilenmiyorö dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Yaralı attan görüntüler

- Hayvansever Merve Ömür'ün at ile ilgilenmesi

- Merve Ömür'ün konuşması

- Ata yem verilmesi

- Vatandaşların konuşması

- Atın ayağındaki ipin çıkarılması

- Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı görevlisi Emrah Ceylan'ın konuşması

- Atın görevliler tarafındran araca bindirilerek götürülmesi

SÜRE:03'30" BOYUT:214 MB

Haber:Nuri PİR-Kamera: ADANA,()

========================================================

4)TAZI KANYONU'NA KUŞ BAKIŞI

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki dünyaca ünlü rafting merkezi Köprülü Kanyon'un kuzey kısımlarında keşfedilen 200 metre derinliğindeki Tazı Kanyonu, macera tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.Boynuz şeklinde uzanan iki dağın arasındaki kanyon, Köprüçay manzarasını ayaklar altına seriyor. Günübirlik ziyaretçilerin yanı sıra, özel fotoğraf çekimi için kanyona gelenler, eşsiz manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor. Kanyonun çevresindeki yaban hayatı canlılığından bir şey kaybetmezken, atmaca, kartal gibi yırtıcı kuşları kanyonun üzerinde sık sık görmek mümkün. Sarp kayalıklarla çevrili kanyonu görebilmek için dağ yoluna tırmanan turistler, bol bol fotoğraf çekiyor.Bölge halkının 'Tazı Kanyonu' olarak adlandırdığı ve Köprüçay Nehri'nin yüksekliği 200 metreyi bulan kayalıklar arasından geçtiği doğa harikası kanyon, tatilci ve turistlerin son dönemdeki en gözde merkezi haline geldi. 14 kilometrelik Köprülü Kanyon Milli Parkı içinde, her yıl binlerce tatilci ve turistin rafting başta olmak üzere trekking, tırmanış gibi birçok doğal aktivite için ziyaret ettiği bölgenin üst kısımlarında belirlenen kanyonun muhteşem manzarası, doğa yürüyüş gruplarının da ilgisini çekiyor.İskandinav ülkelerinin fiyortlarından farksız olduğu düşünülen, 'Bilgelik Vadisi' olarak da adlandırılan Köprüçay Vadisi'nin sahip olduğu kanyonlardan biri olan Tazı Kanyonu'nda fotoğraf çektirenler arasında gelin ve damatların yanı sıra, doğa fotoğrafçıları da yer alıyor. Günümüzün fotoğraf ve video teknolojisini dronelerin yardımıyla gökyüzüne taşıyan macera tutkunları da kanyonun üzerinden eşsiz manzarayı görüntülüyor.

Görüntü Dökümü

------------------

- Kanyondan görüntü

- Uçurumdan görüntü

- Alandan drone görüntüsü

Haber: İbrahim LALELİ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-)

========================================================

5)ECE SEÇKİN KONSERİNDE DRONE ŞOV

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Ece Seçkin'in konseri öncesinde gerçekleştirilen drone şovu büyük ilgi gördü.Manavgat'ın Kızılağaç turizm merkezindeki 5 yıldızlı bir otelde Ece Seçkin konser verdi. Yüzlerce tatilcinin izlediği konser öncesinde 20 drone kullanılarak yapılan gösteri sunuldu. Sürü teknolojisine sahip yazılımla aynı anda bütün dronelar yerden yaklaşık 40 metre havalanarak çeşitli şekiller oluşturdu. Tatilcilerin büyük ilgi gösterdiği ve her saniyesini cep telefonlarıyla kayıt altına aldığı gösterinin sonunda droneların havada ay yıldızı oluşturmaları alkışlandı.Drone gösterisinin ardından sahneye çıkan Ece Seçkin, 90 dakika boyunca söylediği birbirinden güzel parçalarla tatilcilere keyifli anlar yaşattı. Zaman zaman izleyenlerin isteklerini de söyleyen Ece Seçkin, büyük alkış aldı.Drone gösterisini gerçekleştiren firmanın iletişim sorumlusu Tarkan Aydınonat, Türkiye'de ilk defa senkronize sürü teknolojisiyle geliştirilmiş özel yazılımlı dronelara aynı anda komut vererek çeşitli gösteriler sunduklarını belirtti. Türkiye'de ilk defa böyle bir gösteri gerçekleştirildiğini aktaran Aydınonat, "Biz 20 dronedan, 100, hatta 1000'e kadar gösteri sunabiliyoruz. Dronelarla yapılan gösteriler yakında havai fişek gösterilerinin yerini alacak. Çünkü dronelar havai fişekler gibi doğaya ve çevreye rahatsızlık vermiyor" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------

- Konser alanında genel görüntü

- Droneların kalkışı

- Droneların havada çeşitli şekilleri oluşturması

- Tarkan Aydınonat'ın açıklaması

- Ece Seçkin'in sahneye çıkması

- Ece Seçkin'in şarkı söylemesi

- Detay görüntüler

- Ece Seçkin'in istek üzerine çıplak sesle şarkı söylemesi

437 MB /// 03.54"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), ()