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DHA YURT BÜLTENİ 4

BALIKESİR’in Bandırma ilçesine 17 kilometre mesafedeki 64 hektar alana sahip Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı’nda konaklayan göçmen kuşlar, göç hazırlığına başladı. Şubat- Nisan döneminde Afrika ve Güney Asya ülkelerinden barınma, yiyecek...

DHA YURT BÜLTENİ 4
BALIKESİR’in Bandırma ilçesine 17 kilometre mesafedeki 64 hektar alana sahip Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı’nda konaklayan göçmen kuşlar, göç hazırlığına başladı. Şubat- Nisan döneminde Afrika ve Güney Asya ülkelerinden barınma, yiyecek ve kuluçka için gelen kuşlar, bugünlerde, büyüttükleri yavrularına uçmayı öğretip göçe hazırlıyor. Kuş Cenneti’nde kuluçkadan çıkan kuşlar, sürüye dahil olup temmuz başlarında Afrika ülkelerine doğru havalanarak ilk göç yolculuğuna çıkacak.

Her yıl Avrupa'dan ve Afrika'dan göç eden 266 türden 3 milyon kuşa ev sahipliği yapan Manyas Kuş Cenneti, şubat ve mart ayında gelen ak pelikanlar, karabataklar, kaşıkçı, çeltikçi, küçük balaban, gece balıkçısı, tepeli dalgıç, sakar meke, su tavuğu, yaban ördek, alaca balıkçıl, erguvani balıkçıl ve saz bülbülü gibi kuşları ağırlıyor. Burada Milli Parklar tarafından yaptırılan 50 yapay yuvada da kuluçkaya yatan Tepeli pelikanlar kışı da Milli Park’da geçiriyor. Yavru kuşların büyüyüp uçmaya başlamasının ardından sıcak Afrika ülkelerine göç başlayacak. Yetkililer göçün eylül ayı sonuna kadar devam edeceğini söylüyor. Tüm yavruların yumurtadan çıktıktan sonra şölen yerine dönen Manyas Kuş Cenneti’nde yavrular şimdi anneleriyle uçma talimleri yaparak göçe hazırlanıyorlar.

Kuşların göç hazırlığı ziyaretçiler tarafından kuş gözlem kulesi ve kapalı devre televizyondan izlenebiliyor. İlk kez geldiklerini belirten bazı ziyaretçiler kuş gözlem kulesinden dürbünlerle izledikleri kuşları görmek için daha sonra yeniden geleceklerini söylediler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 
Kuş Cennetinden detaylar (Drone kullanıldı)

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6 - Şampiyon boğa 'Küçük enişte'ye coşkulu karşılama 

ARTVİN'de bu yıl 38'incisi düzenlenen Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali'ndeki ödüllü boğa güreşleri finalinde rakibini yenen Aziz Yiğit'e ait 'Küçük Enişte' isimli boğa şampiyon oldu. 'Baş Boğa' kemeri takılan boğa getirildiği Yusufeli ilçesinde vatandaşlar tarafından tezahüratlar eşliğinde horonla karşılandı, caddelerde yürütülerek tur attırıldı.

Artvin Boğa Güreşlerini Yaşatma Yaylalarını Koruma Derneği tarafından Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen ödüllü boğa güreşlerinde, Rize, Erzurum ve Artvin'den getirilen 130 boğa mücadele etti. Kafkasör Yaylası'ndaki güreşlerin finalinde 'Küçük Enişte' ile 'Noyan' adlı boğalar şampiyonluk için arenada kıyasıya güreşti. Güreşte, rakibini yenen Küçük Enişte şampiyon oldu, sahibine 16 bin TL para ödülü kazandırdı.

Boğası ile birlikte Yusufeli ilçesine dönen Aziz Yiğit ilçe girişinde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Tulum çalgısı eşliğinde alkışla tempo tutan ve 'İşte enişte, işte şampiyon' sloganları atan kalabalık caddelerde yürütülen boğanın arkasında şehir turu attı. Kalabalık boğanın etrafından halka oluşturarak horon oynadı.  Yusufeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Eğilmez de boğa sahibi Aziz Yiğit'e Türk bayrağı hediye ederek boğasının şampiyonluğunu kutladı.

Yusufeli Boğa Güreşleri Derneği Başkanı Ali Çakal, şampiyon boğayı ilçelerinde coşkuyla karşıladıklarını belirterek "Küçük enişte adlı boğamız geçen yıl ikinci olmuştu. Bu yıl şampiyonluğu geri aldı.  Bu şampiyonluğu Yusufeli halkına armağan ediyoruz" dedi.

Boğa sahibi Aziz Yiğit de "İlçede enişte adlı boğamızın sahiplenilmesi beni çok mutlu etti. Bu boğa benim değil Yusufeli'nin, Artvin'indir" diye konuştu.  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Küçük enişte ile Noyan'ın final güreşi detayı
Şampiyon boğadan arenada detay
İlçeye getirilişi
Alkışlarla karşılanması
Şehir turu attırılması
Dernek başkanı, boğa sahibi ve esnaf odası bşk ile töp.
Horon detayları

Haber-Kamera: Nusret DURUR ARTVİN-

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